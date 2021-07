Horváth Péter János: óriási kihívást jelentenek az időjárásfüggő megújulók

Számos kihívással néz szembe a hazai energiaágazat az időjárásfüggő megújulók rendszerintegrációjától az ellátásbiztonságon át a klímaváltozásig. Ez azonban nem csak a vállalati szektort érinti, hiszen a szabályozói oldalon is rengeteg feladatot teremt, amit valahogyan kezelni kell. Ebbe beletartozik többek között a hatósági árak kialakítása, a kiegyenlítő energiaárak emelkedésének kezelése, a határkeresztező távvezetékek engedélyeztetése, az egységes energiapiac kialakításának vagy éppen az energiahatékonyság elérésének elősegítése mondta el a Portfolio-nak Horváth Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke. Az Energiahivatal első embere ezen kívül azt is elmondta, hogy a jövő energiarendszerében egyre nagyobb szerepet kapnak majd az energiaközösségek, és személyes küldetésének tekinti erőforrásaink bölcs használatát.

Nehéz időszak volt az elmúlt egy év az egész világon, a pandémia sok iparágban hozott alapvető változásokat, megváltozott a munkavégzés módja is. Hogyan érintette a járvány az energetikai szektort és az energiafelhasználókat?

Magyarországon - Európa többi országához hasonlóan – a járvány terjedésével átmenetileg jelentősen visszaesett az üzleti aktivitás egyes szektorokban. Így nem meglepő, hogy 2020-ban a villamosenergia- és földgázfelhasználás például szálláshely-szolgáltatás esetében 20-25%-kal csökkent az előző évhez képest, vagyis a tavalyi korlátozásmentes nyár sem pótolta sok szolgáltató kiesését. Az átmeneti visszaesés után az energiafelhasználásban is jött a visszapattanás, így az első hullámot követően 2020. szeptemberben, októberben már visszaállt a villamosenergia-fogyasztás a korábbi időszak szintjére, sőt az idei májusi bruttó villamosenergia-fogyasztás már 8,4 százalékkal, míg a földgázfelhasználás már 19,5 százalékkal volt magasabb, mint 2020. év azonos időszakában. A megugró felhasználás és a CO2 árak emelkedése mind a villamosenergia- mind a földgázárakat jelentősen megemelte.

Megjegyzem, hogy a magas piaci villamosenergia- és gázárak ellenére a lakossági árak változatlanok. A hatósági árak stabilak, így a lakossági fogyasztókat nem érintik a jelenlegi turbulens piaci folyamatok.

Ami a hazai energiaszektort illeti, elmondható, hogy ez egy válságálló iparág, nem kellett csődhullámtól tartani, hiszen a nyersanyagárak visszaesése a kitermelőket érinti és egyes energiafogyasztók fizetőképességének romlása sem okozott komolyabb zavarokat az iparágban. Az iparág pedig alkalmazkodott a pandémiás munkavégzés kihívásaihoz.

Említette a stabil lakossági villamosenergia- és gázárakat, a MEKH-nek milyen feladata van a rezsitörvény mellett a fogyasztói árak kialakításában? Miben változtatott ezen az Európai Bíróság döntése, amely kifogásolta a hazai árszabályozást?

A MEKH mint szabályozó hatóság fontos szerepet játszik a hatósági árak meghatározásában, illetve előkészítésében. Az előkészítés is fontos szerepünk, hiszen az egyetemes szolgáltatási árakat az ITM állapítja meg, ezen kívül a lakossági végárakra a rezsitörvény is vonatkozik. Az elfogyasztott energia értékének a megfizetése mellett az árakon keresztül szükséges fedezni az energiát a fogyasztóhoz eljuttató infrastruktúra, vagyis a villamos energia- és földgázhálózat működési és tőkeköltségeit is, sőt az infrastruktúrában fizikailag „elvesző” energia költségeit is. Mivel a villamosenergia- és földgázhálózat ún. természetes monopólium, ezért a hálózattal kapcsolatos díjakat hatóságilag szabályozni kell. Ez természetesen EU szinten is általános gyakorlat. A rendszerhasználati díjak, külön díjak, valamint a csatlakozási díjak szabályozása Magyarországon úgynevezett árszabályozási ciklusok keretében történik. A MEKH az árszabályozási ciklus indulását megelőzően részletes eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez.

Az árszabályozási ciklusok alkalmazása kiszámítható, a hatékonyságjavulást ösztönző környezetet teremt a rendszerüzemeltetők számára,

mivel a díjakkal fedezett indokolt költségtömeg évről-évre csak meghatározott feltételek mellett, elsősorban az infláció és az új feladatok, beruházások költségeinek figyelembe vétele mellett változhat. Az árszabályozási ciklusok kezdő és záró időpontját a MEKH elnöke rendeletben, magukat a díjakat határozatban állapítja meg.

Az új ciklus a villamosenergia-szektorban 2021. április 1-jétől, míg a földgázszektorban a földgáztárolók esetében szintén 2021. április 1-jétől kezdődött el, a földgázszállító és a földgázelosztók esetében pedig 2021. október 1-jétől indul majd. A ciklusindító rendszerhasználati díjak megállapítása megtörtént, az érintett engedélyes cégek megkapták a határozatokat. A rendszerhasználati díjak határozatban való megállapítása azt is jelenti, hogy az érintett engedélyesek ezeket a határozatokat bíróság előtt meg is támadhatják. Ezzel Magyarország eleget tesz az Európai Unió Bírósága döntésének, amely megkívánja a megfelelő jogorvoslati mechanizmust. A korábbi MEKH rendeletek – a bíróság ítélete szerint – nem biztosították ezt az érintettek számára, mivel a MEKH rendeletét csak az Alkotmánybíróságon lehetett megtámadni.

Mit lehet tudni a hazai földgázellátásról és gázellátásban betöltött regionális helyzetünkről az új balkáni gázvezetékfejlesztések tükrében? Milyen irányból fog jönni az orosz gáz?

Ami a hazai ellátásbiztonságot illeti, az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítások évek óta legfontosabb forrásai a hazai ellátásnak. Az orosz gáz nagy része várhatóan a jövőben Ukrajna helyett az idén őszre elkészülő szerb-magyar határkeresztező vezetéken kerül majd beszállításra, amelyen keresztül egyébként a hazai kereskedők hozzáférhetnek a Délkelet-Európába érkező gázforrásokhoz is.

Az orosz gázforrás szerb oldali betáplálása és a horvátországi LNG-terminál miatt Magyarország tranzitszerepe csökkenhet. Ez azt a kockázatot hordozza magában, hogy a tranzitbevételek csökkenése a földgázszállítási tarifák emelkedéséhez vezethet.

Az ellátásbiztonságot erősíti, ha a régiónkban az országok egymás közötti kereskedelme fejlődik. Ennek megfelelően Magyarország kétirányúsította szinte összes importvezetékét, ami egyben az uniós kötelezettségnek is megfelel. Figyelemmel kell lenni azonban a dekarbonizációs célokra is az ellátásbiztonság megtartása mellett, ennek egy eszköze lehet a földgázrendszer középtávon való alkalmassá tétele a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok pl. hidrogén, biometán, szintetikus gázok betáplálására és forgalmazására.

Ami a jelenlegi hazai igényeket illeti, a hazai gázfogyasztás nem csökkent. Bár az ipari gázkereslet mérséklődött, de ezt kompenzálta a lakossági fogyasztás és a gáztüzelésű erőművek felhasználása. A második negyedévben a pandémia miatt gyorsan terjedő otthoni munkavégzés is hozzájárulhatott a fűtési igények emelkedéséhez. A gáztüzelésű erőművek gázkereslete azért nőtt, mert a szén-dioxid-kvóták magas ára és az alacsony nagykereskedelmi gázárak miatt a termelésük versenyképesebbé vált, mint a lignit- és széntüzelésűeké.

Ha már a gáztüzelésű erőműveket említette, hogyan változik a piac helyzetük a dekarbonizációval?

A gáztüzelésű erőművek termelése szempontjából a 2020-as év kedvezően alakult. Az áramárak visszaesését meghaladta a spot földgáz árának mérséklődése, így az év során szinte folyamatosan pozitív volt a gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét mérő „clean spark spread” mutató. 2020-ban a hazai termelés 26%-át adták a gáztüzelésű erőműveink. Az mindenképpen megállapítható, hogy gáztüzelésű erőművekre 2050-ig biztosan szükség lesz, hiszen a megújuló erőművek integrációja megkívánja a rugalmas erőművi termelési technológiák alkalmazását is, de a hőtermelésben, így a hőszolgáltatásban is fontos szerepet töltenek be.

Mi a helyzet Paks II-vel, mikor fog termelni az erőmű?

Szeretném hangsúlyozni, hogy a MEKH az erőművi engedélyezés során csak a villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságának szempontjait veszi figyelembe, a nukleáris technológia biztonságával kapcsolatos eljárásokat az Országos Atomenergia Hivatal folytatja le. 2020 októberében a Paks II. Atomerőmű Zrt. létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a MEKH-hez. A Hivatal a hatályos jogszabályok alapján megvizsgálta az atomerőmű létesítése iránti kérelmében foglaltakat, és megállapította, hogy a cég jogosult a 2×1262 összesen 2524 MW névleges teljesítőképességű atomerőmű létesítésére. Így a tervek szerint megépülő létesítmény a hazai villamosenergia-rendszer legnagyobb termelő egysége lesz, egyben az új atomerőmű kiemelt szerepet fog játszani az ország karbonmentes energiatermelésében.

Véleményem szerint mindenképpen szükség van az új alaperőműre, mivel a Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezett leállítása a 2030-as években esedékes és atomerőmű nélkül a 2050-re teljesen karbonsemleges áramtermelést másképp nehezen tudnánk elérni.

2020-ban a nukleáris erőmű adta a hazai villamosenergia-termelés 46%-át, ez éppúgy karbonsemleges energiatermelés volt, ahogy a megújuló alapú energiatermelés, amely egyébként 16%-os résszel bírt.

A pandémia mellett ott áll előttünk egy még nagyobb kihívás, amely az energetikai szektort alapjaiban érinti: a klímaváltozás. Mit sikerült elérni az energiatermelés zöldítése terén az elmúlt időszakban?

Magyarország az elmúlt években jelentős lépéseket tett a klímacélok elérése érdekében. A háztartási méretű napelemek teljesítőképessége a 2015-ös 128 megawattról (MW) idén az első negyedév végére 770 MW fölé emelkedett. A növekedési tendencia még erősebb volt a háztartási méret feletti naperőművek esetén. Ezeknek az erőműveknek a beépített kapacitása az elmúlt öt évben ötvenszeresére nőtt, a 2015-ös 25 MW 1546 MW-ra bővült az idei első negyedév végi adatok szerint. A háztartási méretű és háztartási méret feletti erőművek összesített kapacitása 2021. első negyedév végére meghaladta a 2300 MW-ot.

A megújuló energiaforrások felhasználásának terjedését ösztönző intézkedések kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen

a magyar energiastratégia alapja, hogy a hazai villamosenergia-termelés 2030-ra az atomenergiára és a megújuló energiatermelésre – elsősorban naperőművekre – alapozva 90 százalékban széndioxid-mentes legyen.

Az új, verseny alapú megújulóenergia támogatási rendszer (az ún. METÁR) célja, hogy költséghatékonyan ösztönözze a környezetbarát, megújuló alapú villamosenergia-termelést. 2019. május 1-e óta kizárólag pályázati úton nyerhető el a prémium típusú METÁR működési támogatás. A Hivatal az ITM felkérésére immáron harmadik alkalommal hirdetett meg pályázatot a megújuló energiaforrásból származó villamos energia támogatására. Az eddig lezárt két tender nagyon sikeres volt és jelentős áresést hozott. A korábbi kötelező átviteli árhoz viszonyítva a 2019-es tenderen 30%-os, míg a 2020-as tenderen a 2019-es tenderhez viszonyítva további 22%-os támogatási ár csökkenést sikerült átlagosan elérni.

A Hivatal becslése szerint a hazai napelemes kapacitás 2024-re meghaladhatja a 4500 MW-ot, ami jó előrehaladásnak tekinthető a hazai kormányzati döntésekben 2030-ra kitűzött 6000 MW feletti célhoz viszonyítva.

Ugyanakkor a növekvő időjárásfüggő kapacitás komoly kihívások elé is állítja a hazai villamos energia infrastruktúrát és rendszerirányítást, valamint jelentős hatást gyakorol a villamos energia nagy- és kiskereskedelmi árára is.

Az elmúlt években világszerte ugrásszerűen emelkedett a megújulóenergia termelés, jórészt a sikeres támogatási rendszer és a megújuló technológiák jelentős árcsökkenése miatt. Ugyanakkor azt halljuk nem csak itthon, hanem a régi EU-s tagállamokban is, hogy ez gyors fejlődés bizonyos ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel. Mi erről a véleménye?

Az utóbb időben egyre több hír jelenik meg a megújuló energiák, különösen az úgynevezett időjárásfüggő (nap- és szél alapú) megújuló forrást felhasználó erőművek által megtermelt villamos energia rendszerintegrációs kérdéseiről.

A villamosenergia-rendszert már tőlünk nyugatra is egyre nagyobb kihívások elé állítja, hogy kevés nagy erőmű helyett nagyszámú időjárásfüggő, úgynevezett kiserőmű, valamint háztartási méretű erőmű található az országban.

Előfordulhat, hogy egy adott területen a megújuló alapon termelt, közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyisége több, mint amennyi az adott területen jelentkező fogyasztási igény kielégítéséhez szükséges, azaz lényegesen megváltoznak az addig megszokott áramlási viszonyok.

Ezek óriási új kihívásokat jelentenek mind az országos, mind a lokális szintű rendszerirányítás és -üzemeltetés számára a folyamatos és egyenletes frekvenciatartás, az ellátásbiztonság fenntartása szempontjából.

A klímavédelmi és energiastratégiai célok ismeretében megállapítható, hogy a napelemek költséghatékony rendszerintegrációja kiemelt feladat a jövőben. A rendszerintegráció alatt főleg a hálózati fejlesztések és az esetleges többlet tartalékkapacitások biztosítását kell érteni, de egyéb olyan költségek is megjelennek, amivel számolni kell. A teljes rendszerintegrációs költség magában foglalja a hagyományos kapacitások biztonsági célokból történő fenntartásának költségeit, az átviteli és elosztóhálózatok korszerűsítésének költségeit, és a napelemes termelésnek tulajdonított hálózati veszteségek költségeit is.

A rendszerszabályozásban részvevők számában, teljesítményében a jövőben stagnálás, enyhe visszaesés valószínű.

2033-ra az elöregedő erőművek leállása miatt előreláthatóan 4500 MW beépített teljesítmény marad a most meglévő 8600 MW beépített teljesítményből, amelynek egy része a rendszerszabályozásban vesz részt. Erre megoldást jelenthet az új erőművi kapacitások fejlesztése, amelyek megvalósulása azért lényeges, mert a jelenlegi üzemirányítási struktúrában a nagy erőművek adják a rendszer szabályozási képességének elsődleges módját.

A napelemes rendszerek közös jellemzője a nagyfokú időjárásfüggőség és a termelés volatilitása. Felhőátvonulások esetén a termelés akár percen belül minimálisra csökkenhet, néhány perc múlva pedig ismét hirtelen felfuthat, azaz nagy szabályozási gradiens igényt generálnak. Emellett nehezen jelezhető előre a szokásos másnapi menetrendezési időtávon a termelés időbeli lefutása a nap során. Az elmúlt időszakban voltak olyan napok, melyeknél előfordult, hogy az időjárásfüggők esetében az egyik nap jelentős termeléskiesés, míg másnap jelentős túltermelés volt a leadott menetrendhez képest.

A termelő kapacitások területi eloszlásukat tekintve várhatóan „koncentráltan elosztott” módon jelennek meg. Vagyis a hálózaton kialakulnak helyi „gócpontok”, pl. nagyvárosi agglomerációs területeken, ahol például a magas vásárlóerő miatt jelentős számú napelem kerül fel a háztetőkre, máshol pedig lényegében egyáltalán nem jelennek meg egyelőre. Ez azt is előrevetíti, hogy ezen eszközök teljesítőképességének befogadása hamarabb ütközhet a helyi hálózat korlátaiba, mint ami az országos átlagból következne. A helyi szintű korlátok rendszerszintű problémákat is generálhatnak.

A termelői oldalon megjelenő új jelenségek időbeli lefutása eltér a fogyasztói oldalon megjelenő jelenségekétől. A napelemes termelés potenciálisan csak részben fedi át a rendszerterhelés csúcsidőszakát. Ugyanakkor a jelenlegi fogyasztói profilok várhatóan változni fognak pl. az e-autózás vagy a hőszivattyúk elterjedése következtében, amelyek segíthetik, de ronthatják is a rendszer rugalmasságát.

A magyar villamosenergia-rendszerben a hálózaton jelentkező szűkületek jelenleg leginkább a dinamikusan növekvő időjárásfüggő megújuló erőművek miatt alakulnak ki. A hagyományos hálózatfejlesztési beruházások jellemzően több évet vesznek igénybe.

Rövidebb távon megoldást nyújthat a csatlakozni kívánó megújuló termelők bevonása a lokalizációban jelentkező problémák kezelésében, mint rugalmassági szolgáltatás.

A cél az, hogy a későbbiekben meghirdetett hálózati műszaki problémákra a termelők mellett más piaci szereplők is versenyképes megoldásokat tudjanak kínálni: tárolók, rugalmas fogyasztók és a kis szereplőket összefogó aggregátorok megjelenése egyaránt szerencsés lenne. A végső cél, hogy a kereslet-kínálatot a kialakítás alatt lévő rugalmassági platform kezelje majd le. A platform reményünk szerint teret ad majd, és segíti az említett új szereplők megjelenését.

A Hivatalnak arra is van eszköze, hogy amennyiben kedvezőtlen tendenciákat lát az energiapiacokon, beavatkozzon. Ilyen beavatkozást válthat ki a kiegyenlítő energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalt gyors és nagymértékű emelkedése. Ez a fejlemény a piaci szereplőknek sem jó, a megújuló termelőket is nehéz helyzetbe hozza, hiszen az ő termelésük nehezen jelezhető előre, így nagy mértékben veszik igénybe az átviteli-rendszerirányító által biztosított szabályozási energiát, ami lehetővé teszi, hogy a rendszer egyensúlyban maradjon, akkor is, ha nem sikerült pontosan előrejelezni a termelést és a fogyasztást. Ennek a szabályozási energiapiacnak az erőművi kínálati oldalával lehetnek problémák. Jelenleg ennek okainak feltárása zajlik úgynevezett piacelemzési eljárás keretében.

A hálózatoknál maradva, hogyan állnak a piacintegrációs törekvések? Mikorra valósulhat meg az egyik kitűzött uniós cél, az egységes energiapiac kialakulása?

Fontos fejlemény, hogy a MEKH engedélyt adott a magyar-szlovák (Gönyű-Bős-Nagygyőröd és a Sajóivánka-Rimaszombat 400 kilovoltos) határkeresztező távvezetékek kereskedelmi üzemének elindítására, az új távvezetékek április 5-én kereskedelmi üzembe léptek. A magyar-szlovák határkeresztező kapacitás bővítése mindenképpen fontos volt, hiszen a legforgalmasabb, észak-déli villamosenergia-áramlási irányban bővült duplájára az import- és exportlehetőségeket megteremtő határkeresztező kapacitás. Magyarország villamosenergia-igényének mintegy 30 százalékát importból fedezi, ami jelentős mértékben Szlovákia irányából érkezik.

A határkeresztező kapacitások szűkössége növeli az áram árát, így előfordult olyan rendkívüli helyzetet, amikor a magyar árampiacon időszakosan kialakult árak többszörösen meghaladták a szokásos hazai, sőt a nyugat-európai áramárakat is. A magyar-szlovák határkeresztező kapacitások megduplázásával csökkenthető a hasonló kockázatos helyzetek kialakulása.

Ezt az azóta eltelt időszak tapasztalatai igazolták.

Az ártüskék ellen hat és a hálózatok minél jobb kihasználtságához vezet az uniós tagállamok energiapiacainak minél hatékonyabb összekapcsolása. Ennek keretében több fázisban különböző régiók hangolják össze a határkeresztező kereskedelmüket, ami elvezet az egységes piachoz. Ennek a végén az energiapiaci árak közötti különbségek ugyan nem tűnnek el teljesen, de egyre inkább együtt mozognak, és az árdifferencia is jelentősen mérséklődik. Ebben a tekintetben a legújabb fejlemény, hogy sikeresen indult el a német-osztrák-lengyel-cseh-szlovák-magyar-román villamos energia átviteli-rendszerüzemeltetők és kijelölt villamosenergia-piacüzemeltetők közös, másnapi kereskedési időtávú piac-összekapcsolási projektje az úgynevezett: Interim Coupling.

Mérföldkőhöz értünk, és egyre közeledünk az európai uniós célmodell, az ún. áramlás alapú piac-összekapcsolás bevezetéséhez, amire 2022 februárjában kerülhet sor a Magyarországot is felölelő, kiterjedtebb „központi” európai régióban.

A MEKH az Interim Coupling projekt megvalósítása során kiemelkedő szerepet játszott, mivel a hivatal fogta össze a hét érintett szabályozó hatóság közötti folyamatos koordinációt.

A nagykereskedelmi piacok mellett a szabályozási energia piacán is megindul a piacintegráció, és 2022-ben elindul az európai szabályozási energiapiac. A platformhoz való csatlakozás javítja az ellátásbiztonságunkat, és remélhetően mérsékli a kiegyenlítő energia költségeit is.

A piacösszekapcsolások nem csak a villamosenergia-piacokat érintik, szeretnénk a Horvátországgal való részleges földgázpiaci piac-összekapcsolást, hiszen az jótékonyan hat a hazai piaci likviditásra és ösztönzi a versenyt, ami végül alacsonyabb nagykereskedelmi árakat eredményez.

Mostanában olyan új fogalmakkal kell megismerkednünk mint pl. az energiaközösségek. Mi ezeknek a szerepük a jövő formálásában?

A megújuló energiatermelés egyik fontos tulajdonsága a decentralizáció, ami szorosan kötődik a közösségi energiatermeléshez. A hagyományos energiarendszerekben ugyanis alapvetően centralizált tulajdonú nagyvállalatok energiatermeléséről beszélünk, míg

a jövő energiarendszereiben egyfajta „rekommunalizációs” folyamat figyelhető meg: egyre nagyobb szerepet kap ugyanis egyfelől a közösség pl. szövetkezet, lakóközösség, de akár települési önkormányzat is, másfelől pedig maga a termelő-fogyasztó („prosumer”) az energiatermelésben, -tárolásban, sőt akár az energiakereskedelemben is.

Ezen felül a közösségek és a prosumerek is részt vehetnek a villamosenergia-termelés és fogyasztás mindenkori egyensúlyának megteremtésében, amennyiben rugalmassági kapacitásaikat felajánlják a kiegyenlítő energia piacokon, pl. az ún. aggregátorok révén. Ez a folyamat Magyarországon is jelentkezik, és egyre inkább számolni kell vele az villamosenergia-piacon és az ellátásbiztonság fenntartásában egyaránt.

A magyar energiaközösségek szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formájában működő jogalanyok lehetnek, egyébiránt átvettük a helyi energiaközösségekre vonatkozó uniós definíciót. A Hivatal figyelemmel kíséri az energiaközösségek alapítását, továbbá az ezeket akadályozó tényezőket azonosítja és javaslatokat fogalmaz meg a miniszter számára. A közösségi energiatermelés Közép-és Kelet-Európában, köztük hazánkban sem elterjedt jelenség még.

Személyes meggyőződésem ugyanakkor, hogy az energiaközösségek a konzervatív környezetpolitikai eszköztár szerves részévé válhatnak, hiszen hatékony eszközként szolgálnak a településeinken, az otthonunkban jelentkező környezetvédelmi problémák kezelésére, úgy hogy figyelembe veszik a helyiek érdekeit, valamint a rövid és hosszút távú lokális előnyöket is.

Sokat halljuk mostanában azt az új szlogent, és egyben szakpolitikai irányzatot, amit úgy fejeznek ki, hogy „első az energiahatékonyság”. Hogyan állunk ma az energiatakarékossággal, a szemléletváltással?

Egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni az energiahatékonyságra és -takarékosságra, mind a termelői, szolgáltatói oldalon, mind a háztartásokban.

Az energiahatékonysági teljesítmény javításával hozzájárulunk a hazai gazdasági teljesítmény és versenyképesség fejlesztéséhez, valamint az energiafüggetlenség további erősítéséhez.

Az energiahatékonyság dimenziójában a nemzeti cél, hogy az ország végsőenergia-felhasználása 2030-ban se haladja meg a 2005-ös értéket (785 PJ / 1875ktoe). Ami nem kicsi feladat, hiszen közben jelentősen bővül a gazdaság, amit úgy kell megvalósítani, hogy az energiafogyasztásunk ne növekedjen.

A Nemzeti Energiastratégia szerint az energiahatékonysági szakpolitika egyik legfontosabb intézkedése lesz az „első az energiahatékonyság” elvének a mindennapi döntési gyakorlatba való bevezetése.

A mindennapok tekintetében ez azt jelenti, hogy az energetikai tervezési, a szakpolitikai és a beruházási döntések meghozatala előtt meg kell vizsgálni, hogy azok részben vagy egészben felválthatóak-e költséghatékony, technikailag, gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból megfelelő energiahatékonysági intézkedésekkel. Az energiahatékonyság előmozdítása érdekében számos országban kerültek bevezetésre állami szakpolitikák – köztük a kötelezettségi rendszer is.

Már eddig is számos ún. alternatív szakpolitikai eszköz állt rendelkezésre az energiatakarékossági célok eléréséhez. Az önkéntes fejlesztési, beruházási intézkedések mellett számos egyéb eszköz is bevetésre került. Ilyen például az energiahatékonysági irányelv szerinti kötelező nagyvállalati energetikai auditálási kötelezettség, illetve az auditok részletes tartalmi ellenőrzése, ami már fontos hatósági feladat.

Magyarország a rá vonatkozó energiamegtakarítási cél elérését a 2021-2030. közötti, ún. második kötelezettségi időszakban vegyes rendszerrel fogja teljesíteni. Eszerint a 2014-2020. közötti, ún. első kötelezettségi időszaktól eltérően nem kizárólag alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó, hanem az újonnan létrejövő, energiahatékonysági kötelezettségi rendszer keretében keletkező energiamegtakarításokkal történik a cél elérése.

Az ún. energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, a szennyező fizet elve alapján már nem szabadon választható alternatív szakpolitika, hanem kötelező a végfelhasználónak energiát értékesítő összes energiaszolgáltató és kereskedő számára.

Kötelezettek a villamos energia és földgáz kiskereskedők és egyetemes szolgáltatók, valamint az üzemanyagforgalmazók. A rendszer lényege ösztönözni a szolgáltatói oldal energiahatékony beruházásait, amivel 2030 végéig évi 7 PJ energiamegtakarítás érhető el a lakossági és vállalati végfelhasználói árak hosszú távú stabilitásának megőrzése mellett. A fogyasztói oldalon ez a működési modell a végső energiafelhasználás mérséklődésével a költségek csökkenését is eredményezheti.

A konzervatív környezetpolitika lényeges eleme az otthonunk szeretete, ami felelősségvállaláson és nem „számító magatartáson” alapul.

Ezért is tekintem személyes küldetésemnek az erőforrásaink „bölcs” használatát, azaz a tudatos energia- és vízhasználat népszerűsítését.

A MEKH 2017-ben indította el társadalmi felelősségvállalási programját, melynek célja, hogy az általános iskolai felsős és a középiskolás korosztály számára élményszerűen és közérthetően közvetítse azokat a legfontosabb információkat, melyek az energiatermeléssel, az energiafelhasználással és a takarékos energiafogyasztással kapcsolatosak.

Új utak keresésére, új eszközök bevezetésére is készteti az energiapolitikát a klímapolitika célok elérése. Milyen új innovatív megoldásokat lát?

A Hivatalnak nemcsak hatósági szabályozási feladatai vannak, bár ez a fő profil, hanem szakpolitikai támogatói munkákkal is bőven el vagyunk látva.

Nemcsak technológiai, technikai innovációkra van szükség ahhoz, hogy megfeleljünk a jövő kihívásainak, hanem a szabályozói környezetben is elvártak az innovatív megoldások. Az elmúlt időszak változásai az energiamixben, a klímaváltozás kihívásai, és az információ technológia fejlődése felgyorsította a szabályozási változásokat. A modern problémák modern megoldásokat igényelnek, így több országhoz hasonlóan mi is szeretnénk lehetőséget biztosítani a „regulatory sandbox”, magyarul a „szabályozási tesztkörnyezet” megteremtésére. Ennek lényege az lenne, hogy meghatározott projektek számára eltérést biztosítanánk az egyébként hatályos jogi szabályozás alól, majd – az eredmények kiértékelését követően – „élesben” is sor kerülhetne a szabályok módosítására. Ideális esetben a piac az ötletet a való életben tudja kipróbálni, a szabályozó pedig kontroll alatt tudja tartani a projektet, és jól hasznosítható megoldásokra lelhet a szabályozás kialakítása során.

A 2050-re kitűzött dekarbonizációs célok legköltséghatékonyabb elérése érdekében minden tiszta és alacsony karbontartalmú lehetőséget figyelembe kell venni.

Sokat tanulhatunk azokból a független modell eredményekből, amelyek azt mutatják, hogy az ún. nettó nulla kibocsátás elérése jelentős elektrifikációval jár együtt, de ez folyamat még nem elegendő a klímasemlegességi célok eléréséhez. A Nemzetközi Energiaügynökség elemzései szerint a teljes dekarbonizáció során az elektrifikáció mellett a hidrogén, a bioenergia és a széndioxid megkötését, felhasználását vagy tárolását biztosító CCUS technológiák is egyre inkább előterébe kerülnek. A hidrogén különösen érdekes lehet, mind az energiatárolás, mind a közvetlen földgázba keverhetősége miatt.

Hogy látja az energiatermelés és fogyasztás jövőjét, milyen új kihívások előtt állunk?

A XX. század a nagy és központosított villamosenergia-hálózatok egyeduralkodásának a százada volt. Az ilyen típusú óriási infrastruktúrát csak központilag, állami felügyelet mellett, valamint államok között együttműködésben lehetett biztonságosan működtetni. Az 1960-as, ’70-es évek olajválságai, majd a csernobili atomkatasztrófa azonban rávilágított a talán túlzott centralizáció, illetve az importfüggőség veszélyeire is, így a környezettudatos szemléletmód, valamint az energiaellátási autonómiára való törekvések egyfajta decentralizációs, illetve ún. rekommunalizációs folyamatot indítottak el az energiarendszerekben. Nyugat-Európában rendkívül gyorsan terjedtek el az energiaszövetkezetek, a saját fogyasztásra is termelő ún. prosumerek, illetve egyéb közösségi energiatermelési formák.

Nézzük meg, hogy mi történik a világban! Nagyon megváltozni látszik az energia forrásösszetétele. A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb jelentésében mindegyik forgatókönyv szerint gyorsan növekszik a megújuló energiaforrások részaránya.

Az utóbbi évek támogatási politikái, valamint a technológiák fejlődése lehetővé tették, hogy a megújuló energia fejlesztések egyre olcsóbban jutnak tőkéhez. Az elmúlt évtizedben óriási volt a fajlagos költségek csökkenése, különösen a napenergia fejlesztések piacán, ma már olcsóbbak, mint az új szén- vagy gázüzemű erőművek a legtöbb országban.

A Nemzetközi Megújulónenergia Ügynökség előrejelzései azt mutatják, hogy ez a tendencia a megújuló energiaforrások versenyképességét továbbra is növeli, és mindinkább kiszorítja a fosszilis tüzelőanyagok alapú új fejlesztéseket. Ez tükröződik a 2019-es fejlesztésekben, ahol a megújuló energiaforrások az új kapacitásbővítések 72%-át teszik ki világszerte. Ugyanakkor a klímapolitikai célkitűzések eléréséhez az előrejelzések alapján többre lesz szükség, a globális GDP 5%-át kellene megújuló energiatermelő kapacitás bővítésre használni.

Mik az aktuális kérdések a víziközmű-szolgáltatások területén? Napirenden van-e a szolgáltatási díjak újragondolásának lehetősége „egy sokkal szolidárisabb árszabás révén, oly módon, hogy az a lakosságot ne terhelje aránytalanul”.

A víziközmű-ágazat jövőbeni fejlesztési irányvonalát 2030-ig meghatározó alapvető szakmai dokumentum a Nemzeti Vízstratégia. A Vízstratégia célul fogalmazta meg a társadalom és a víz viszonyának a feltárását követően olyan intézkedések bevezetését, amelyeknek eredményeként a világot fenyegető vízválság elkerülheti hazánkat.

Fontos kiemelni, hogy a vízgazdálkodás részét képező víziközmű-fejlesztés és működtetés szakterületi szabályozása szerteágazó, több szakterület egyidejű, összehangolt és hatékony együttműködésén alapul.

A víziközmű-szolgáltatás szabályozási feladatait (gazdasági és szolgáltatási szabályozás) az ITM és a Hivatal látják el.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálybalépését követően új, korszerű fogalmi rendszerre alapozva kialakult a víziközmű-szolgáltatás új struktúrája. A törvény új alapokra helyezte az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató, valamint a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó kapcsolatrendszerét. Hasonlóan más közszolgáltatási ágazatokhoz a víziközmű-ágazat is számos kihívással küzd. A Hivatal szakmai hátteret és fórumot biztosít ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatói ágazat minél magasabb színvonalon legyen képes ellátni feladatait és abban, hogy a lakosság ezekből a kihívásokból minél kevesebbet érzékeljen.

A korábbi mintegy 400 darab víziközmű-szolgáltató száma a méretgazdaságossági szempontokat szem előtt tartó integrációnak köszönhetően igen rövid idő alatt tizedére csökkent, a víziközmű-szolgáltatás fennakadása nélkül. A jelenleg alkalmazott, rezsicsökkentett díjak 2012-ben minden fogyasztói szegmensben – lakossági és nem lakossági – befagyasztásra kerültek, így az ágazat szolgáltatói közel 10 évvel ezelőtti árszinten biztosítják a folyamatos ivóvíz ellátást. A rezsicsökkentés eredményeinek megtartása mellett ugyanakkor indokolt annak vizsgálata, hogy az ország különböző részein jelentkező jelentős díjkülönbözet miként csökkenthető. Jelenleg is működik díjtámogatási rendszer, ahol az állam díjtámogatást nyújt azokon a településeken, ahol a víziközmű-szolgáltatás költségei egy meghatározott küszöbértéknél magasabbak. Ennek a költségvetési forrása az elmúlt években rendre 4,5 milliárd Ft összeget tett ki. Ezen felül az állami víziközművek működését is igen jelentős költségvetési támogatással biztosítja az állam. Hosszútávon olyan díjtámogatási rendszer kialakítása javasolt, amely figyelembe veszi a rászorultságot és ösztönzi az ágazati szolgáltatói szektort a költséghatékony működésre. A díjtámogatás lehetőségeit a Hivatal évente felülvizsgálja és szakmailag felkészült arra, hogy egy jövőbeni döntés eredményeként új támogatási struktúra kialakítására tegyen javaslatot.

Hogyan birkózik meg a MEKH a hulladékgazdálkodás terén kapott új feladatokkal (szolgáltatók tevékenységének véleményezése, díjelőkészítés, stb)?

A Hivatal hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenysége a 2021. évtől kezdődően kibővítésre került, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítési és díjfelügyeleti tevékenység mellett, a közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek való megfelelőségének vizsgálata, valamint a közszolgáltatók szerződéseinek és kötelezettségvállalásainak jóváhagyása is a Hivatal hatáskörébe került. Emellett a Hivatal részt vesz a koncessziós pályázati kiírás elkészítéséhez szükséges tájékoztató anyag összeállításában és év végéig az ország területén működő hulladékgazdálkodási eszközökre és létesítményekre vonatkozó vagyonkatasztert is fel kell állítania.

A 2021. év első felében a Hivatal a szakmával együttműködve részt vett az új feladatait érintő jogi szabályozás kialakításában, melyek elsősorban a hatósági eljárások részletszabályainak kialakítására, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tartalmának meghatározásra irányultak.

A Hivatal a koncessziós pályázathoz kapcsolódó tájékoztató kapcsán elkészítette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók cég-és forgalmi értékének számítására vonatkozó módszertant meghatározó MEKH rendeletet, amelynek kihirdetésére is hamarosan sor kerül.

A Hivatal a közelmúltban online szakmai konzultációt szervezett a közszolgáltatók és a közszolgáltatói alvállalkozók részére, hogy minden érintett megfelelően fel tudjon készülni a jogszabályi környezet változására, valamint ezen a fórumon lehetőség volt a felmerülő kérdések megvitatására is.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos új szabályozás végrehajtási rendelete, valamint a részletszabályokat megállapító rendelkezések 2021. június 22. napján léptek hatályba, így a Hivatal a gyakorlatban is megkezdte az új hatósági feladatainak megvalósítását, végrehajtását.

A Hivatal a koncessziós pályázat kiírásával érintett szakmai szervezetekkel folyamatosan kapcsolatot tart annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló információkkal és szaktudással támogassa a koncessziós rendszer megvalósítását.

A hulladékgazdálkodási vagyonkataszter felállításához szükséges előkészítő műveletek megtörténtek, a Hivatal megkezdte a kataszter hitelességét biztosító adatszolgáltatási kötelezettségek előírását is.