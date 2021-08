Nagy döntés előtt a két kulcsfontosságú jegybank, jelentős dollárerősödés lehet belőle

Az amerikai jegybank hamarabb, már szeptemberben, bejelentheti eszközvásárlási programja leállítási menetrendjét, mint eurózónás társa és az Egyesült Államokban kamatemelési ciklus is várható 2023 végéig, az eurózónában pedig nem, mindez pedig egyértelműen a dollárnak kedvez, akár nagyobb dollárerősödés is jöhet az euróval szemben – vázolja most frissített főbb piaci előrejelzései között a Nordea.

Kényelmes előrejelzési helyzet

Akkor érezzük kényelmesen magunkat, amikor olyan előrejelzést adunk, amelyet egyértelműen támogat a várható jegybanki politika, ráadásul a világ vezető devizapárjának mindkét „lába” esetén ez a helyzet – vázolja friss előrejelzési felülvizsgálatában a Nordea Bank. Ezt arra értik, hogy szerintük mind a Fed, mind az Európai központi Bank olyan monetáris politikai stratégiát fog végrehajtani a következő másfél évben, ami egyértelműen a dollár erősödését támogatja az euróval szemben.

A skandináv térség egyik vezető bankja arra számít, hogy most szeptemberben jelenti be a Fed a havi átlagosan 120 milliárd dolláros eszközvásárlási programjának leállításának tervét (ezért is fontos most pénteken délután figyelni Jerome Powell Fed-elnök beszédére a Jackson Hole-i jegybanki konferencián, mert szignált küldhet erre), majd decemberben el is kezdi a vásárlási ütem visszafogását és jövő júniusra teljesen is állítja a programot. Arról, hogy az Egyesült Államokban is felfutóban lévő koronavírus-járvány miért csúsztathatja a jövő évre az eszközvásárlási program leállításának megkezdését, múlt héten már írtunk, amikor a piac egy kicsit megijedt attól, hogy a programot a Fed-jegybankárok többsége már idén elkezdené leállítani:

A Nordea arra számít, hogy a program havi 120 milliárdos ütemről nullára vágása három lépésben következik majd be: decembertől márciusig lesz az első visszafogási fázis (tapering), aztán áprilistól júniusig, és végül júliustól már nem vesz több papírt a Fed.