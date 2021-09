Ez az új Lehman-pillanat? - Évekig tartó szenvedést hozhat a gigantikus kínai csőd

A kínai Evergrande ingatlanfejlesztő e héten valószínű csődje nem a kínai Lehman-pillanat, amikor az amerikai befektetési bank összeomlása 2008 őszén a globális pénz- és tőkepiacokat is összeomlasztotta, de akár több évig tartó jelentős szenvedés is jöhet belőle, elsősorban a kínai gazdaságban – állapította meg elemzésében a finn Nordea és a francia Sociéte Generale. Előbbi bank elemzője arra is kitért, hogy a kínai események a német gazdasági kapcsolatokon keresztül a magyar gazdaságra, illetve a forint árfolyamára is negatívan hathatnak majd.