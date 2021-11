Varró László: a tökéletes piaci viharból csak egyetlen kiút van, az előremenekülés

Az energiaárak elszállása alapvetően fundamentális okokkal magyarázható, de ezzel együtt is egy tökéletes viharról van szó, amelyből csak előre lehet menni: energiahatékonysággal, megújuló energiával és más tiszta energiával – hangsúlyozta a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Varró László. A Royal Dutch Shell Plc globális szcenárióelemző csapatának vezetője, a Nemzetközi Energia Ügynökség korábbi vezető közgazdásza rámutatott, hogy az energia globális piacán az online rendelések globális felfutásának, az elmaradó brazil esőknek, a Gazprom gázszállításainak és a gyengébb angliai, illetve németországi szélnek egyaránt köze van a gázárak drasztikus emelkedéséhez. Varró figyelmeztetett: ha a már lefelezett olaj- és gázipari beruházások mellett nem ruházunk be eleget megújuló energiába, nem helyezünk elég figyelmet az energiahatékonyságra, akkor tartósan magas energiaár-környezet alakul ki, annak minden makroökonómiai és társadalmi hatásával.

Energiaválság-e, amit most Európában látunk és meglepő volt-e az Ön számára, hogy az árak ennyire elszálltak?

A válság egy nagyon erős szó, a helyzet leírására a vihar jobban illik. A mostani szituáció néhány eleme benne volt a korábbi elemzésekben is, de más elemei meglepetésként jöttek. Amit lehetett tudni, hogy a koronavírus-krízisből való kilábalás meglehetősen energiaintenzív. Az energiafogyasztás gyorsan felzárkózott, mert bár az online platformok sok üzleti utazást kiváltanak, de közben az emberek kevésbé használják a tömegközlekedést.

Amikor az emberek otthon dolgoztak, többet fűtöttek, légkondicionáltak, és a fogyasztói szokásokban is volt egy változás az online vásárlás felé.

Nagyon kevesen gondolnak bele, de amikor rákattintunk a vásárlás gombra az interneten, akkor nagy valószínűséggel egy kínai gyár kezd el gyártani, aztán hajók és teherautók mozognak.

A világgazdaságnak ez az összekötött hálózata rengeteg energiát használ fel.

Mindez hogyan kapcsolódik a világpiaci energiaárak elszállásához?

Összességében nagyon robusztus energiakereslet-növekedés van 2021-ben a világban, különösen Kínában. Az ország nagyon sikeresen menedzselte a koronavírus-krízist, sokkal kisebb volt a gazdasági visszaesés. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kínai feldolgozóipar villamosenergia-fogyasztása 400 terawattórával van a járvány előtti szint felett, ami olyan hatalmas volumen, hogy ez az egész közép-európai régió áramfogyasztásának felel meg.

Kínában a szén a villamosenergia-termelés alapja, és ez a hatalmas növekedés kifeszítette a kínai szénbányaipart. Emellett a kínai energiapolitika környezet és klimapolitikai megfontolásból elkezdte korlátozni a szén felhasználását elsősorban a partvidéki provinciákban. A gáz iránt kereslet így megugrott.

A kínai import növekedése igen sok cseppfolyósított földgázt, LNG-t szívott fel a piacról. Fontos tudni, hogy ez a keresletnövekedés kevéssé árérzékeny, mert az LNG-keresletet jelentős mértékben a kínai kormány környezetvédelmi intézkedései hajtják. A kínai energiarendszerben az áralapú verseny a gáz és a szén között nem annyira jellemző. Sokkal inkább az a jellemző, hogy a kormányzati környezetvédelmi szabályok hozzák be a gázt a szén helyére.

Kína egy óriási ország, amely tényleg komolyan elkezdte a zéró kibocsátásra való törekvést, amit személyesen Hszi Csin-ping elnök jelentett be,

és ennek fontos hatása volt az energia piacokra is, de talán Európában kevesebb figyelmet kapott, mint kellett volna.

A kínai energiaigény növekedésén túl milyen egyéb tényezők voltak még fontosak a mostani energiaár-helyzetben?

Attól lett viharos a mostani energiapiaci helyzet, hogy háromfajta időjárás-változás összeadódott. Az év elején hideg volt a tél Európában és Kelet-Ázsiában is, így egyszerre fogyasztottak sok gázt, amivel leapasztották az európai tárolókat. A második ok a szárazság volt Brazíliában, ahol a vízenergia az ellátás alapja. Ez jelentősen megnövelte Brazília LNG-importját. A harmadik pedig, hogy mind Németországban, mind Nagy-Britanniában – a két legnagyobb európai szélenergia-termelő országban – jóval kevésbé volt szeles az időjárás, mint az előző évben.

Ez a három faktor együttesen növelte a gázkeresletet, és ez rárakódott az egyébként is robusztus kínai keresletre.

A világ gázfogyasztása már most egyértelműen a koronavírus-krízis előtti szint felett van.

Az energiakínálati oldalon az is fontos volt, hogy miközben az amerikai LNG termelés nagyon jól alakult, a világ többi részén összesen kevesebb LNG-t termeltek, mint 2019-ben. Ez nem egy nagy katasztrófa miatt történt így, hanem sok kicsi fejlemény hatása adódott össze.

És ha már a gázkínálatnál tartunk, mi a helyzet az orosz Gazprom szállításaival Európa felé?

Ez egy picit olyan, mint a Rorschach-teszt. Amikor valaki megnézi az adatokat, azt látja benne, ami a geopolitikai véleménye Oroszországról.

A számok azt mutatják, hogy az EU-ba irányuló orosz gázexport 2021-ben kevesebb volt, mint 2019-ben, de a Gazprom ezzel együtt is teljesítette a szerződéses kötelezettségeit. Oroszországban szintén hideg tél volt, ott is rengeteg gáz fogyott, és a Gazprom elég intenzíven felpörgette a hazai kitermelést, amit arra használt, hogy feltöltse a leürült hazai tárolókat.

Az az európai törekvés, hogy ne hosszú távú szerződések legyenek a gázkereskedés alapjai, hanem rövidebbek, szinte spot jellegűek, mennyire játszottak bele az árak elszállásába?

Szerintem az európai gázpiacon megfigyelhető trendek tökéletesen magyarázhatók a gazdasági fundamentumokkal.

Amikor van egy robusztus növekedés a világon, a három legfontosabb feltörekvő piaci ország – Kína, India és Brazília – LNG-importja két számjegyű százalékkal magasabb, mint a válság előtt, és az amerikai LNG termelés bővülést visszahúzta a világ többi részén lévő termeléskiesés, és volt egy hideg tél stb., ezek bőségesen tudják magyarázni azt, hogy Európában felmegy a gáz ára. Ha a gázt csak kiegészítő elemként használjuk, egy olyan energiarendszerben, ahol – helyesen - egyre nagyobb a megújuló energia szerepe, akkor megváltozik a piaci dinamika.

Egy hagyományos energiarendszerben, ha a gáz ára felmegy, akkor az energiaszektor több szenet éget el, van egy viszonylag rugalmas helyettesítés az energiahordozók terén. Amikor fúj a szél és esik az eső, akkor a megújuló energiát tudjuk használni, de ha ezek nem történnek meg, akkor nem tudunk kimenni a spot piacra több szelet és esőt venni. Az energiaátmenet folyamata ezt a rugalmasságot változtatja meg. Az említett országok mindegyikében van robusztus megújulóenergia-program. Ez öt év alatt komoly hatást tud gyakorolni a gázfogyasztásra, de egy adott pillanatban a spot piacon csak gázt lehet venni és ez a kereslet jelent most meg a gázpiacon. Az energiaátmenet jelenlegi fázisában a gáz tölti be a stratégiai pufferszerepet.

Milyen gázárak várhatók tavasszal?

Lehetetlen megjósolni, hogy tavasszal mennyi lesz a gáz ára Európában. Olyan egzotikus tényezőktől is függ, mint hogy mennyire lesz hideg a tél, illetve megjönnek-e az esők Brazíliában és erősebben fog-e fújni a szél.

Az európai energiapolitika, a „Fit for 55” csomag a megújuló energia, és az energiahatékonysági beruházások gyors ütemű növekedését irányozza elő. Ha ez megvalósul, akkor az európai gázfogyasztás szignifikánsan csökken, és Európa kitettsége az ilyen típusú volatilitásra szignifikánsan mérséklődik, vagyis az európai gazdaság sokkal rezisztensebb lesz az ilyen típusú eseményekre.

A gáz nem egyik pillanatról a másikra tűnik el az energiarendszerből, de az energia hatékonyság és a megújuló energia együttesen lefelé szorítja az európai gázimport igényt.

Ehhez a mainál jelentősen magasabb beruházási szintre van szükség az energiahatékonyság területén.

Jelenleg mennyire erős a gázfüggőség? Hozhat kritikus helyzetet a tél?

Ma körülbelül 100 millió európai család fűt gázzal Nagy-Britanniát is beleszámolva. A legtöbb európai villamosenergia-rendszerben a gázturbinák kritikus és nem helyettesíthető fontosságú szerepet töltenek be a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásában. Ha az ember elképzel egy olyan szcenáriót, hogy fizikailag nincs elég gáz Európában, annak mind a társadalmi, mind a makroökonómiai következményei rendkívül súlyosak lennének.

A gázellátás biztonsága nem tréfadolog, ez egy fontos energiapolitikai prioritás.

Európának jó gázinfrastruktúrája van, most már jó összeköttetésekkel, sok LNG-kapacitással, tárolókapacitásokkal. Ez normál körülmények között robusztus ellátásbiztonságot tud fenntartani.

Mit tehet rövid távon az uniós energiapolitika egy ilyen helyzetben?

Mind a megújuló energiáknak, mind az energiahatékonysági beruházásoknak kell kifutási idő. Ugyanakkor fontos látni, hogy rövid távon is van némi rugalmasságuk az ellátási rendszereknek. Jó példa volt erre 2009 januárja Magyarországon, amikor kiderült, hogy rövid távon is volt számos olyan krízismenedzsment eszköz, amivel a magyar gázrendszer a nagyon súlyos sokkot menedzselni tudta.

Most egész Európa számára van ilyen rugalmasság a rendszerben?

Egy energiarendszerben mindig van ilyen flexibilitás. Jelen pillanatban nincs fizikai szűkösség, hanem az árak magasak. Nem véletlen, hogy az európai kormányok aggódnak ennek a makroökonómiai hatásai miatt.

Az adatok azt mutatják, hogy 2019-eshez képest idén augusztus végéig mintegy 50 milliárd m3-rel kevesebb gáz jött be Európába vagy került kitermelésre.

Az kétségtelen, hogy a hideg tél, illetve a robusztus ázsiai kereslet hatására a tárolói feltöltöttség Európában a megszokottnál lassabban emelkedik vissza. Ezért mondom, hogy a piaci viszonyokra indokolt a vihar kifejezés. De fizikai energiahiány nincs. Nyilván oda kell figyelni, hogy soha ne is legyen.

De nem kell összeesküvés-elmélet ahhoz, hogy értsük, mi történt: olyan keresleti, kínálati sokkok érték a rendszert, amelyek bőven megmagyarázzák, hogy az árak miért emelkedtek erőteljesen.

A magas energiaárak mit okoznak a megújuló energiás megoldások terén?

A mostani villamosenergia-árak mellett Európában lényegében az összes nap- és szélenergia projekt nyereséges, sőt ezen túl a legkülönfélébb energiahatékonysági projektek is gyönyörűen nyereségesek.

Azzal az uniós iránymutatással, hogy ebből a mostani helyzetből a megújuló energiás megoldások nagyobb aránya visz ki minket, egyetértek.

Az a feladat, hogy ezt a beruházási volument jelentősen növelni kell. Jelenleg ugyanis némi egyszerűsítéssel nagyjából a világ villamosenergia-fogyasztásának picit több mint 1 százaléka jön be új napelemekből évente, ami kb. 300 terawattóra, miközben a világ villamosenergia fogyasztása normál körülmények között 500-600 terawattórával nő.

Ahhoz az energiaátmeneti pályához, ami mellett a fosszilis energiahordozók iránti kereslet a szükséges mértékben csökken, a nap- és szélenergia-beruházások volumenét nagyjából a háromszorosára kell növelni. A házi feladat másik eleme az energiahatékonysági beruházások végrehajtása. Ha mindez megtörténik, akkor először az olajkereslet, utána a földgázkereslet csökken, majd az energiarendszer konvergál a nettó zéró kibocsátáshoz.

És mi lesz így a nagy fosszilis energiát termelő és szolgáltató cégekkel?

Az olaj- és a gázipar szépen visszafogja a beruházásait, vagy osztalékot fizet ki, vagy befekteti megújuló energiába. Amennyiben ezzel párhuzamosan az energiahatékonyság és a megújuló energia is úgy fejlődik, ahogy kell, akkor sima átmenetünk lesz különösebb makroökonómiai megrázkódtatás nélkül.

A legnagyobb olaj- és gázipari szereplők már drasztikusan visszafogták a fosszilis beruházásaikat, ezen már túl vagyunk.

Ez azt jelenti, hogy most az öt legnagyobb nemzetközi olajcég beruházási kerete fele az öt évvel ezelőttinek. Ezeknek a cégeknek igen kemény energiaátmeneti célkitűzései vannak. Mi is masszívan allokáljuk át a tőkeberuházásokat a megújuló energia, a hidrogén, az elektromosautó-töltő, a bioüzemanyag felé. Eközben az Egyesült Államokban a pénzügyi befektetők elég kemény kérdéseket tesznek fel a független palatermelőknek. Ha tehát a fosszilis beruházások visszafogása mellett a megújuló energia beruházások triplázódása is megtörténik, akkor teljesül a 2050-es nettó zéró kibocsátási cél.

És mekkora ennek az esélye?

Nyilván még nagyon sok munka van hátra, és a siker esélye nem 100 százalék, de sokkal szélesebb koalíció áll a 2050-es nettó zéró kibocsátási cél mögött, mint bármikor korábban. Sokkal kiterjedtebb ez a koalíció, és sokkal inkább kimozdul a politikai sztereotípiákból.

Hogy néz ki a 2050-es klímacél kitűzése egy olyan nagy olajcégnél, mint a Shell?

A Shellnek nagyon világos és határozott elkötelezettsége van amellett, hogy vállalati szinten megvalósítja a nettó zéró kibocsátást 2050-re. Elég szigorú középtávú célokat szabott meg a vállalat saját magának.

Az évszázad közepére a Shell nemcsak saját maga nem fog kibocsátani CO2-t, hanem az értékesítési portfóliója is zéró karbonkibocsátású lesz.

Az átmenet során a Shell egyre nagyobb mértékben fog villanyt, biogázt, hidrogént és más zéró karbon energiákat értékesíteni és egyre kisebb arányban fosszilis energiahordozókat. Az értékesítési portfólió tisztulására kidolgozott egy számszerű benchmarkrendszert. Ez a vezérigazgató mandátuma, az enyém pedig az, hogy vezetem azt a szcenárióelemző csapatot, amelyik a cég menedzsmentjének a munkáját segíti abban, hogy elképzelhető jövőképeket vázol fel.

Ez mit jelent?

Nem a jövő megjósolása a feladatunk, hanem az, hogy a makroökonómiától a geopolitikán át az energetikai technológiáig integráljuk a különböző információkat, feltérképezzük azokat a jövőképeket, amelyek segítik a cég döntéshozó munkáját. De a Shell energiaátmenettel kapcsolatos kötelezettségvállalása nem függ attól, hogy melyik szcenárió valósul meg. Az egy világos, számon kérhető és a menedzsment kompenzációs rendszerébe beépített kötelezettségvállalás. A Shell egy óriási vállalat, amely a világ energiafogyasztásának 4,5 százalékát értékesíti. Egy ekkora rendszert átépíteni nagyon sok munka, nem egy villanykapcsoló fel-le kapcsolásáról van szó, hanem egy komoly menedzsment- és műszaki feladatról. Ezért vannak megszabva közép- és hosszú távú célok, hogy ezek tereljék a céget az úton.

Az energiaárak hogyan viselkednek majd az átmenet során?

Ha egymással párhuzamosan csökkentjük az energiakeresletet és visszafogjuk a kínálati beruházásokat is, akkor ez egy visszafogott árpályához vezet.

Említettem, hogy az olaj- és gázipar már visszafogta a beruházásait, ugyanakkor a gázkereslet már magasabb, mint a járvány előtt volt, és az olajkeresletet légi közlekedésen kívüli komponensei is jól teljesítenek. Ha tehát az történik, hogy mindezek mellett nem ruházunk be eleget megújuló energiába, nem helyezünk elég figyelmet az energiahatékonyságra, akkor egy magas energiaár-környezet alakul ki, annak minden makroökonómiai és társadalmi hatásával. Én egyébként nem számítok arra, hogy az olaj- és gázipari beruházások megugranának. Az iparág és a pénzügyi szféra attitűdje is túlment már ezen, és nincs visszaút.

Ebből a szituációból tehát csak előre lehet menni: energiahatékonysággal, megújuló energiával és más tiszta energiával.

Ebben az előre menekülésben meddig lesz értékes nekünk a gáz?

Az átmenet mostani szakaszában a gáznak kritikus fontosságú szerepe van. A földgázt ma még nem lehet kikapcsolni egy kapcsoló elfordításával, de az nem kétséges, hogy ahogy az átmenet halad előre, úgy a földgáznak ez a híd szerepe is idővel véget ér. Azt gondolom, hogy a gáznemű energiahordozók meg fognak maradni, fogunk használni hidrogént, biogázt, így csővezetékekre, tárolókapacitásokra szükség lesz. De egy nettó zéró energiarendszerben fosszilis eredetű karbon molekula nem kerülhet a levegőbe. Egy ilyen rendszerben a földgázt csak széndioxid-leválasztással és tárolással lehet használni, aminek a technológiáját fejleszteni kell, nem pedig betiltani, de összességében ennek a megújuló energiához képest korlátozott szerepe lesz bizonyos réspiacokon.

Van-e feladata az Európai Bizottságnak a Fit for 55 csomag átalakításával, vagy várjuk meg, hogy elül ez a tökéletes viharnak mondott jelenség?

Nagyon fontos, hogy az európai egységes piacban lévő szolidaritást megtartsuk. Ha ne adj Isten olyasmi következne be, hogy az az európai ország, ahol még van gáz a tárolóban, azt mondja, hogy megtiltom az exportot, hogy a határokon belül tartsam a gázt, akkor a helyzetet technikailag sokkal nehezebb lenne menedzselni.

A maszkoknál és egészségügyi felszereléseknél a járvány kitörésekor tavaly voltak ilyen lépések az EU-n belül.

Ha ilyen most is lenne, akkor elvesztenénk az egységes európai gázinfrastruktúrában és piacban rejlő rugalmasságot.

Tehát az a fontos, hogy az európai szolidaritás megmaradjon és a tagállamok megbízzanak egymásban.

Mi az optimális európai energiamix, ami válságálló, versenyképes és stabilitást biztosít az árakban?

Nem kétséges, hogy a drámai növekedés a nap- és szélenergiából fog jönni, és nemcsak a mai villamosenergia-szektorban fog nőni a szerepük, hanem a villamosenergia-szektor súlya egészében fog szignifikánsan nőni mind a közlekedés villamosításával, mind az épületfűtésben a hőszivattyúk alkalmazásával.

Mindez azt is jelenti, hogy a villamosenergia ellátásbiztonsági szempontoknak hangsúlyosabban kell majd megjelennie az energia átmenet során, tehát

a nettó zéró átmenetbe kell beleintegrálni az energiabiztonsági megfontolásokat.

Ha például 2050-ben nettó zéró energiarendszer mellett jönnek olyan időjárási jelenségek, hogy hideg a tél, gyenge a szél, és szárazság van, akkor azt is tudni kell majd menedzselni.

Hogyan? Energiatárolással?

A három potenciális opciót látok. Az első, hogy egy radikális technológiai innováció segítségével a mai akkumulátortechnológiánál nagyságrenddel jobb villamosenergia-tárolási lehetőség áll elő. Ez K+F feladat. A második az atomenergia hangsúlyos megtartása, a harmadik pedig a hidrogén alkalmazása, a mai gázinfrastruktúra átmentése hidrogén-infrastruktúrává.

Ma olyan technológiai bizonytalansággal szembesülünk, hogy azt gondolom: mind a három opciónak a tarsolyban kell maradnia.

Mindenképpen a híve vagyok annak hogy jelentős K+F erőfeszítéseket tegyünk az akkumulátoros energiatárolási technológiákba. Az atomenergiáról változatlan a véleményem. Az az ellenállóképesség, amit a gázinfrastruktúra biztosítani tud, egy érték, amit a biogáz és a hidrogén különböző kombinációival át lehet menteni. Azt gondolom, hogy egy zéró emissziós társadalomban is lesz gázipar, de az egy zéró karbon gázipar lesz.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio. Készült a Portfolio Energy Investment Forum rendezvényén 2019. november 7-én