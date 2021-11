Hiába lépett a fékre a Fed, még egyáltalán nem lélegezhet fel

Ezen a héten ismerteti a KSH az októberi magyar inflációt, s nagy esély van rá, hogy a szeptemberi 5,5%-os éves drágulást meghaladja majd az októberi adat. A héten ezen kívül külkereskedelmi és ipari statisztikák érkeznek, külföldön pedig az amerikai inflációra érdemes figyelni. Utóbbi nagyon fontos közlés lesz, a vártnál jelentősebb áremelkedés ugyanis erősítheti a várakozásokat a Fed kamatemelésével kapcsolatban. A Fed ugyanis hiába indította el az eszközvásárlási program kivezetését, a befektetők további szigorítást várnak, és jövőre több kamatemelést is áraznak. Ha magas inflációt közölnek szerdán, az erősítheti ezeket a várakozásokat.

Hétfőn idehaza az MNB teszi közzé a nemzetközi tartalékok októberi alakulását, valamint a rezidens kibocsátású értékpapírok statisztikáit is ismerteti a jegybank. A KSH reggel közzéteszi a külkereskedelmi termékforgalom szeptemberi alakulását, amire ezúttal kiemelten érdemes figyelni, az augusztusi adat ugyanis hatalmas hiányt hozott.

2021. november 8-14. makronaptár Magyar makrogazdaság november 8. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok okt. november 8. hétfő 8:30 MNB Értékpapír statisztikák szept. november 8. hétfő 9:00 KSH Külkereskedelem szept. november 9. kedd 9:00 KSH Infláció okt. november 9. kedd 9:00 KSH Szálláshelyek forgalma szept. novemner 9. kedd 11:00 PM Előzetes ÁHT okt. november 9. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció november 9. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció november 12. péntek 9:00 KSH Ipar (második becslés) szept. november 12. péntek 9:00 KSH Építőipar szept. Nemzetközi makrogazdaság november 8. hétfő EU Eurócsoport-ülés november 9. kedd EU EcoFin-ülés november 9. kedd 8:00 Németo. Külkereskedelem szept. november 9. kedd 14:30 USA Termelői infláció okt. november 10. szerda 2:30 Kína Infláció okt. november 10. szerda 8:00 Németo. Infláció (második becslés) okt. november 10. szerda 14:30 USA Infláció okt. november 11. csütörtök 8:00 UK GDP Q3 november 11. csütörtök 10:00 EU EKB-jegyzőkönyv november 11. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség november 12. péntek 11:00 EU Ipar november 12. péntek 16:00 USA Michigani hangulatindex szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden a bevezetőben is említett inflációs adat érkezik, ezen kívül közzéteszi a KSH a szálláshelyek szeptemberi forgalmának statisztikáit is. Ezzel nincs vége a napnak, a Pénzügyminisztérium 11-kor ismerteti a költségvetés októberi egyenlegét, külföldön pedig az amerikai termelői árakra érdemes figyelni - a további emelkedés nem jelent jót a fogyasztói árakra nézve sem.

Szerdán idehaza nem történik említésre méltó esemény, az Egyesült Államokban viszont annál inkább: közzéteszik az októberi inflációt. A fogyasztói árindex már így is 5% felett jár, és a Fed már el is indította az eszközvásárlási programjának kivezetését, a vártnál nagyobb infláció viszont már a kamatemelési várakozásokat is erősítheti, és ezzel együtt volatilitást hozhat a deviza- és részvénypiacon.

Csütörtökön megint egy jegybanki közlésre figyelünk, ezúttal az EKB ismerteti legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét. Az Egyesült Királyságban a harmadik negyedéves GDP-t ismerjük meg, amely már alighanem részben magában foglalja a kínálati válság hatásait. Itthon nem lesz fontosabb közlés.

Pénteken ipari adatok érkeznek Magyarországon és az eurózónából is, itthon az építőipar szeptemberi adatait is közlik. Ezen kívül az egyik legfontosabb amerikai hangulatindexre érdemes figyelni, az amerikai gazdaság ugyanis lassult a harmadik negyedévben, és az elemzők szerint a fogyasztói hangulat sokat elárulhat arról, hogy a negyedik negyedév hogyan alakul - a harmadik negyedévben ugyanis főleg a lakossági fogyasztások visszaesése lassította a növekedést.

Ezen kívül további fontos események lehetnek a héten: a magyar járványhelyzet egyre romlik, a kormány részéről pedig egyre több utalást hallunk a szigorításról. Ezen felül Joe Biden amerikai elnöknek is lassan meg kell neveznie a Fed elnökét, a bejelentés pedig szintén piaci mozgásokat hozhat.

