Éppen most robban be Magyarországra az 5. hullám - Egy hatalmas gócpont már most látszik

Határozottan romlik a koronavírus-helyzet az országban a szerda reggel közzétett adatok alapján. A részletekből viszont az is kiderült, hogy az esetek 30%-át Budapesten azonosították, vagyis jelenleg egyértelműen a fővárosban robban a járvány 5. hulláma, feltételezhetően az omikron variáns rendkívüli terjedése miatt.

Szerda reggeli cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az országos adatok újra megerősítették: az ötödik járványhullám beindulását láthatjuk épp ezekben a napokban. Erre már felhívtuk a figyelmet korábbi cikkeinkben, vagyis a Portfolio olvasói számára nem meglepetés a szomorú járványügyi fordulat:

A részletes adatokból kiderül: az országosan azonosított 5270 új fertőzött 29%-át Budapesten találták, ugyanis a fővárosban 1557 volt a napi fertőzöttszám (ilyen magas napi esetszámra a fővárosban december 2. óta nem volt példa).

Az új fertőzöttek száma tehát a fővárosban egyetlen nap alatt duplázódott, és egyértelműen az új omikron-hullám gócpontjának tekinthető.

A negyedik hullám tehát országosan és Budapesten sem jutott el egy alacsony nyugvópontra, hanem magas szintről vett új lendületet. Olyan lendületet legalább, mint amit a 3. és 4. hullámban is láttunk. A következő napok járványgörbéjének meredeksége dönti el, hogy az omikron variáns - nemzetközi adatok alapján bizonyított - sokkal gyorsabb terjedési képessége észrevehető lesz-e a hivatalos magyar adatokban. Vagyis hogy a hazai tesztelési kapacitások képesek lesznek-e lekövetni a járvány ilyen léptékű terjedését. A korábbi hullámok tapasztalatai alapján ezzel kapcsolatban lehetnek kétségeink (jelzésértékű, hogy a mintavételek 30%-a volt már pozitív a mai nap, és a pozitivitási ráta 7 napos mozgóátlaga napok óta emelkedik, esélye sem volt a járvány megbízható követését lehetővé tevő - 5%-os - szint alá csökkenni). Tehát könnyen lehet, hogy az omikron napokon belül nagyon sok embert fertőz meg, de a szűkös tesztelési kapacitás miatt kérdéses (országosan is, nem csak Budapesten), hogy mi látszik majd ebből a járványgörbén.

A fővárosban zajló folyamat egyáltalán nem váratlan jelenség. Néhány korábbi hullám során is megfigyelhető volt, hogy a járványhullámok beindulásakor Budapesten jelennek meg kezdetben nagy számban az új esetek és terjed szét országosan is a fertőzés. Vattay Gábor fizikus is ezt valószínűsítette már korábbi elemzéseiben. Úgy fogalmazott legutóbb, hogy "a világon az omikron-hullám a sűrűn lakott centrumokban kezdődik, és több hetes lemaradással éri el a kisebb népsűrűségű területeket".

Ahogyan a lenti ábrán látható: most az 5. hullám legelején is a korábban már többször is megfigyelt jelenséggel állunk szemben. Nevezetesen, hogy a hullám elején Budapesten egyre magasabb arányban vannak jelen az új fertőzöttek az országos esetszámon belül.

Vattay Gábor fizikus, aki a járvány ideje alatt modellezéssel is foglalkozik, arra számít, hogy a járványgörbe valamikor a jövő hét során meg fogja haladni a delta hullámban elért magasságot Budapesten. Azt is előrevetítette, hogy a vidéki településeken, először a megyeszékhelyeken, utána a kisebb falvakban majd 2-3 hét késéssel fog megjelenni ugyanaz a hullám, ami már a jövő héten látható lesz Budapesten.

De mégis milyen lehet a magyar 5. hullám?

A nemzetközi tapasztalatok alapján épp mai cikkünkben írtunk arról, hogy mi várható az 5. járványhullámban. Elemzésünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az egyedi országspecifikus okok miatt nem biztos, hogy a kedvező nyugat-európai példákat egy az egyben Magyarországra is lehet vonatkoztatni, ami azt jelenti, hogy még egyáltalán nem biztos, hogy ezt a járványhullámot kisebb egészségügyi terhelés és alacsonyabb halálozással vészeli át hazánk. A társadalom egészségi állapota, a variáns terjedésének sebessége (amit lehet szabályozni), ennek következtében pedig az egészségügy terhelésének szintje (ezáltal a betegellátás minősége) és a terhelődés felfutásának gyorsasága (egyszerre betegszik meg nagyon sok ember) fogja meghatározni, hogy mennyire lesz súlyos a hullám.

Arról korábban Röst Gergely matematikus és Oroszi Beatrix epidemiológus (mindketten a hazai járványügyi szakértői, döntéstámogató csapat tagjai) osztottak meg a Portfolio-val gondolatokat, hogy hogyan kellene (kellett volna) felkészülni az ötödik hazai járványhullámra és mi várható az előttünk álló időszakban.

Címlapkép: Koronavírus elleni oltóanyagok beadására kijelölt oltópont a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 2022. január 4-én. Forrás: MTI/Varga György