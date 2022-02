Ha Putyin támad, a gáz mellett sok más területen is nagy bajba kerülhet Európa

Mivel Oroszország és Ukrajna is számos áru- és nyersanyagpiacon a világ egyik legnagyobb exportőre, így már önmagában a tartós katonai szembenállás is magasan tarthatja az év során ezen piacok árait, egy katonai összecsapás pedig az egekbe repítheti az árakat akár a fizikai áruhiány, akár a nyugati és orosz kölcsönös szankciós lépések hatására.

Az ukrán határ közelében végrehajtott jelentős orosz katonai csapatösszevonások és a NATO-tól követelt biztonsági garanciák hetek óta kiemelten foglalkoztatják például az európai gázpiaci szereplőket, hiszen az EU a legtöbb gázt az oroszoktól veszi (mintegy 40%-ot) és így a katonai összecsapással élesedő nyugati szankciók az orosz gázcsapok elzárásához vezethetnek.

Azt, hogy egy ilyen helyzet miért okozna súlyos kihívásokat Európának (nincs elég gáz semmilyen más irányból, hiába vannak erőfeszítések a katari, azeri, amerikai irányba), ebben az elemzésben jártuk körbe. Arra is rámutattunk a minap Vlagyimir Putyin orosz elnök ijesztő kijelentése alapján, hogy miért kerülhetnek bajba az európai államok a 2022-2023-as fűtési szezon második felében.

A jelenlegi fűtési szezont egyébként a meglepően enyhe európai januári időjárás, az emiatt relatív alacsonyabb gázfelhasználás miatt - még a szokatlanul alacsony, 37% körüli együttes európai tárolói töltöttség mellett is! - remélhetőleg már „kihúzza” a kontinens komolyabb gázellátási zavarok nélkül még akkor is, ha esetleg az oroszok tényleg támadnának február-márciusban és szélsőséges esetben leállna átmenetileg a teljes orosz gázexport. A leapadt tárolói készletszintek visszatöltése azonban már komolyabb kihívásokat és ezért ősztől-téltől ellátási zavarokat is okozhat a tartósan visszafogott orosz gázexport esetén, arról nem is beszélve, hogy huzamosabb ideig még a mostani extrémnek mondható gázáraknál is jóval magasabb árakra kellene készülni.