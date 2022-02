Kiszivárgott: vészhelyzeti gáz- és árampiaci terven dolgozik Brüsszel az esetleges orosz támadásra készülve

Mindez kifejezetten érdekes annak tükrében, hogy pár hónapja a gázárak elszállása miatti áramár-emelkedés idején a Bizottság még hárította az esetleges árampiaci beavatkozás témáját és az uniós energiapiaci szabályozó testület is óva intett attól, hogy például valamilyen árplafont vezessenek be a nagykereskedelmi árampiacon, ami így a gázárak további emelkedése esetén eltávolítaná egymástól a gáz- és áramárak mozgását.

Egy árampiaci árplafon, vagy valamilyen hasonló, a nagykereskedelmi fogyasztókat védő lépés azért lenne komoly beavatkozás, mert a gáz rugalmas felhasználási lehetősége miatt az áramárak kialakulásában meghatározó jelentősége van a gázárak alakulásának (a rugalmasan szabályozható, áramtermelésre használt gázerőművek áramelőállítási költsége döntő jelentőségű az árampiaci árazásban). A gázárak alakulásától eltávolított áramáraknak viszont az lenne a nagy hátulütője, hogy sok energiatermelő működését veszélybe sodorná, hiszen a megugró gázár mellett kellene a termelési költségénél olcsóbban szolgáltatni az áramot,

ez pedig az áramellátásban zavarokat, áramszüneteket is okozhat.

A vészhelyzeti terv másik eleme az, hogy ha bekövetkezne a gázpiaci sokk (teljes orosz gázleállítás mellett havi kb. 13 milliárd köbméternyi szállítás esne ki az EU felé), akkor rövid távon más forrásokból tudjon több gázhoz jutni az Európai Unió, nyilván elsősorban a cseppfolyósított földgázból (LNG), hiszen az oroszok melletti másik nagy európai vezetékes gázexportőr norvégok már így is a kapacitásaik határán termelnek, akárcsak az algériaiak. Az Európai Bizottság vészhelyzeti tervezése nem önálló lépés és nem meglepő annak tükrében, hogy az Egyesült Államok felől már néhány hete kiszivárogott: ott is dolgoznak azon, hogy az orosz-urán háború miatt az EU bajba kerülne, akkor megpróbáljon valahogy többlet LNG-t juttatni a szövetségesének.

Az elmúlt hetek híráramlása alapján jól kirajzolódott már, hogy mely irányokba gondolkodik az EU a megnövelt LNG-szállítmányok terén: elsősorban az Egyesült Államok és Katar, másodsorban Azerbajdzsán, illetve az FT információi szerint harmadsorban rövidesen Nigéria felé. Egyúttal az is jól kirajzolódott, amire elemzésünkben már rámutattunk:

semmilyen megoldással nem tudná rövid távon teljesen ellensúlyozni az EU, ha teljesen kiesnének az orosz gázszállítások, mert az összes más beszerzési alternatíva plusz szállítási kapacitása együttvéve sem képes erre, így nagy bajba kerülne az EU.

Hétvégi elemzésünkben arra is rámutattunk, hogy nemcsak a gázszállítások terén kerülhetne bajba az EU egy orosz-ukrán háború miatt, hanem például a kőolaj-, kőszén, alumínium- és búzaszállítások terén is. Egy másik hétvégi anyagunkban pedig azt a négy lehetséges forgatókönyvet jártuk végig, hogy egyáltalán hova futhat ki 5-10 éves távon az orosz-ukrán szembenállás.

Az amerikai LNG-szállítások már decembertől igencsak felpörögtek, januárban csúcsra futottak, de itt komoly kapacitás-korlátok vannak. Most kezdett termelni az egyetlen „csőben lévő” amerikai LNG-projekt, a Calcasieu Pass Louisianában, amely majd év végéig talán 0,9 milliárd köbméternyi LNG-t tudna szállítani. Egy új LNG-kitermelési kapacitás megépítése 2-4 év, és most nincs elkészüléshez közelítő projekt az Egyesült Államokban, így tehát onnan csak a belső felhasználás rovására tudna több LNG érkezni Európa felé.

A katariak már jelezték, hogy bár hajlandóak segíteni, de igencsak megkérnék ennek az árát. Amint rámutattunk: lényegében az uniós gázpiaci reform visszafordítása árán segítenének és akkor is csak úgy, ha az amerikaiak hathatós módon besegítenek annak elsimításába, hogy egy akut európai gázválság miatt az ázsiai vevőik felől az EU felé küldik az aktuális LNG-szállítmányokat. Amint rámutattunk:

jelenleg évente (!) maximum 8-10 milliárd köbméternyi LNG-t tudnának átirányítani a katariak Európa felé, miközben az orosz gázszállítások teljes leállításánál havi (!) 13 milliárd köbméter esne ki, így tehát nagyságrendi különbség lenne még mindig a gázigény és a gázbeszerzési képesség között.

Múlt pénteken Azerbajdzsánban járt Kadri Simson energiaügyekért felelős uniós biztos (fenti képünkön), és a tárgyalásai utáni sajtótájékoztatón azt a reményét közölte a Reuters tudósítása szerint, hogy az azeriek az eddigi évi 8 milliárd köbméterről akár 10 milliárdra is tudnák majd növelni a gázszállításokat a transz-adriai csővezetéken (TAP), ami a dél-európai gázfolyosó része. Az eddigi 8 milliárdból tavaly 6,8 milliárdot az olaszok kaptak meg. Ilham Aliyev azeri elnök pedig arról beszélt, hogy tavaly összesen 19 milliárd köbmétert exportáltak, amiből 8,5 milliárd volt a törököknek szánt gáz, a többi pedig megoszlott Olaszország, Georgia, Görögország és Bulgária között.

Ezekből is jól látszik, hogy hajlandóság esetén az azeriek évi mintegy 2 milliárd köbméterrel tudnának többet küldeni, miközben ahogy fent említettük, teljes orosz gázszállítás leállítás esetén havi 13 milliárd köbméter esne ki.

Az azeri gázszállítások kapcsán az is fontos, hogy múlt héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is Bakuban járt és azt jelezte: jövő év végétől várhatóan Magyarország is közvetlenül tudna majd azeri gázhoz jutni, igaz mennyiségről még nem beszélt.

A brüsszeli vészhelyzeti terv további eleme azt járná körbe, hogy hogyan lehetne kezelni egy orosz-ukrán háborúval várhatóan együtt járó komolyabb migrációs hullámot, ami a szomszédos országokat, így Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Romániát érné el elsősorban.

Kadri Simson egyébként ma részt vesz Washingtonban a négy év után újra összehívott amerikai-európai energetikai tanács ülésén és Olaf Scholz német kancellár is Washintonban tartózkodik, és a Fehér Házban fogadja Joe Biden amerikai elnök is. Sholz a minap már kimondta, hogy ha keményen fel kell lépni az oroszokkal szemben egy ukrán támadás miatt, akkor készek beáldozni az Északi Áramlat 2-t is, azaz szankciók sújtanák a vezetéket, hogy az ne tudjon ősztől elkezdeni üzemelni (ezt az amerikaiak erősen szorgalmazzák). Emellett azt is kijelentette, hogy Németországnak legalább egy LNG-terminálra is szüksége lenne, hogy az oroszoktól való gázfüggőségét enyhítse.

Ugyanebben a témában elég viccesnek ható kijelentést fogalmazott meg Rober Habeck német zöldpárti gazdasági miniszter a Funke csoport rádió adóján szombaton a Reuters tudósítása szerint, mert éppen az orosz gázfüggőség csökkentését szorgalmazta, amely említése szerint a német gázfelhasználás felét adja és ez szerinte komoly zsarolási potenciált ad az oroszok kezébe. Ez a kijelentés azért hat viccesen, mert éppen a következő hónapokban készül majd megadni a német vezetéküzemeltető hatóság az engedélyt az Északi Áramlat 2-nek, ami még tovább, bőven 60% fölé növelné az orosz gáztól való német függőséget, legalábbis átmenetileg.

Azt is szorgalmazta ugyanis Habeck, hogy legkésőbb 2030-ig meg kell épülnie azoknak az új német gázerőműveknek, amelyek majd képesek lesznek hidrogén alapú ellátásra is átállni (összhangban azzal az új brüsszeli szabályozási kerettel, amit éppen a minap hozott nyilvánosságra a taxonómia rendelet módosítása kapcsán az Európai Bizottság.) Habeck mentségére legyen mondva: zöldpárti politikusként régóta inkább ellenzi az Északi Áramlat 2-t, részben a fosszilis energia miatt, részben éppen az oroszfüggőség növelése miatt.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Bizottság médiatára, Kadri Simson energetikai unios biztos a 2021. december 15-i bizottsági sajtótájékoztatón.