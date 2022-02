Brutális újévi rezsiár-emelés volt Európában – Itthon egyre kirívóbban olcsó az áram- és gázár

Az újév elején Bukarestben 45%-kal drágult mind a lakossági gáz-, mind az árammár, és míg Bécsben 40%-kal, Berlinben 133%-kal (!) ugrott a gázár - derült ki az elképesztő változás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) januári európai körképéből . A vizsgálat egyúttal arra is rámutatott, hogy a piaci árak elszállása miatti drasztikus lakossági áremelések mellett a magyar rezsicsökkentés fenntartása oda vezetett, hogy egyre inkább kirívóan olcsó Magyarországon a lakossági gáz- és áramár, igaz ez várhatóan egyre komolyabb pénzébe kerül az adófizetőknek.

A MEKH szokásos havi ár összehasonlító körképe alapján tavaly december után idén januárban is azt láttuk, hogy a nominális lakossági áramár az uniós fővárosok között Budapesten volt a legolcsóbb 2022. januárjában (csak a nem-EU-tag szerbeknél volt kicsit olcsóbb). Ez a számok nyelvén az jelentette, hogy míg idehaza 10,32 eurócent/kWh volt a lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia átlagára, addig ez a 17 uniós tagállam fővárosainak átlagában 26,07 eurócent/kWh volt, azaz

a magyar fogyasztók 60 százalékkal fizettek kevesebbet az áramért az uniós átlagnál.

Forrás: MEKH.

A MEKH összesítése szerint januárban több európai fővárosban is kiugróan nőttek a lakosság által fizetendő villamosenergia-árak (lényegében az energiadíjak). Bukarestben a decemberi 26,36 eurócent/kWh-ról 38,38 eurócent/kWh-ra nőtt az ár, ami csaknem 46 százalékos növekedés. Brüsszelben 24%-os, Stockholmban 25%-os, Berlinben 38%-os lakossági villamosenergiaár-növekedést regisztráltak. Az alábbi ábra a végfelhasználó áramár díjösszetételét mutatja és amint látjuk: a magyar rezsicsökkentés miatt fixen tartott energiadíj miatt nálunk tényleg nagyon olcsó a villamosenergia.

Forrás: MEKH.

Érdemes azonban az egyes országok átlagos árszínvonalával kiigazítani a lakossági végfelhasználói nominális villamosenergia árakat, mert így kapunk szakmailag is összehasonlítható árakat. Itt azt látjuk, hogy a rezsicsökkentés fenntartása miatt a középmezőny aljáról (októberben) a rangsor végére csúszunk, azaz

még az egyes országok eltérő árszínvonalát figyelembe véve is azt mondhatjuk, hogy nagyon olcsó itthon a lakossági áramár.

Amint az alábbi ábrán látjuk: csak a luxemburgi, a szerb és máltai fővárosban olcsóbb az áramár.

Forrás: MEKH.

A lakossági végfelhasználói gázárra is végzett 2022. januárjára összehasonlítást a MEKH és itt változatlanul azt találta, hogy

Budapesten a földgáz lakossági átlagára 2,79 eurócent/kWh volt, ami a felmérésben szereplő fővárosok között a legolcsóbb.

Ezzel szemben a 27 uniós tagállam fővárosában fizetendő lakossági földgázárak átlaga januárban 11,99 eurócent/kWh volt, ami több mint négyszerese a magyar árnak, de amint látjuk: néhány nyugati nagyvárosban nyolcszoros az árszint. Berlinben például decemberről januárra 133%-kal drágult a gázár, de Bécsben is 40%-os, míg Bukarestben 45%-os volt az áremelés mértéke.

Forrás: MEKH.

Érdemes megnézni a gázárak díjösszetételét és itt is látszik, hogy a rezsicsökkentés miatt a magyar lakossági végfelhasználói gázár rendkívül olcsónak számít, igaz amint rámutattunk: ez százmilliárdokban mérhető költségtvetési, azaz adófizetői kiadások felé mutat, ha tartósan 60-80 euró/MWh körül maradnak a tőzsdei gázárak, mert egy bizonyos időbeli késleltetés mellett az be fog szűrődni a magyar gázbeszerzés költségébe is.

Forrás: MEKH.

Azt is érdemes megnézni, hogy az árszínvonallal korrigálva hogyan nézett ki januárban a lakossági gázár mezőny Európa fővárosaiban. Amint látható:

a legtöbb európai fővárosban két-háromszoros a gáz lakossági ára az árszínvonalat is figyelembe véve, de például Bukarestben több mint hatszor annyiba kerül, mint Budapesten.

Forrás: MEKH.

A MEKH jelentése végül a bérszínvonalat figyelembe vevő összevetést is tartalmaz. Itt egy kétkeresős háztartás átlagos (mindenhol azonos) áram- és gázfogyasztására számolták ki, hogy az egyes országok átlagos nettó fizetéséhez képest mekkora részt tesz ki a havi áram- és rezsidíj. Azt kapták, hogy

MAGYARORSZÁGON (BUDAPESTEN) A KÉTKERESŐS HÁZTARTÁS AZ EGYÜTTES NETTÓ JÖVEDELMÉNEK 2,8%-ÁT KÖLTI EL ÁRAM- ÉS GÁZSZÁMLÁRA HAVONTA, AMI az egyik legalacsonyabb egész európában.

Arányaiban ennél kevesebbet csak a londoni, dublini és luxemburgi kétkeresős modell háztartásoknak kell költenie a rezsi két főbb komponensére.

Forrás: MEKH.

Címlapkép forrása: Hauke-Christian Dittrich/Getty Images