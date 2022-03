Többezer kilométerről érkeznek Magyarországra a dolgozók

A munkaerőhiány már nemcsak a képzett szakemberek szintjén tetten érhető, hanem kezd olyan méreteket ölteni, ami az ország versenyképességét is kedvezőtlenül érinti. Több munkaerő-kölcsönző cég vezetőjével beszéltünk, akiknek korábban elég volt 6-800 kilométerről, Szerbiából, Romániából vagy Ukrajnából hozni a dolgozókat, ma már nem ritka a vietnámi, a thaiföldi, az indai vagy éppen a fülöp-szigeteki dolgozó. A kormányzati könnyítéseknek köszönhetően már újabb kilenc országból, főként délkelet-ázsiai államokból jöhet majd a friss munkaerő. Az egyre erőteljesebb munkaerőhiány miatt égetően szükség van az új dolgozókra, főként az ipari, logisztikai és nem egy esetben a mezőgazdasági cégek számára. Az orosz-ukrán konfliktus megnehezítheti ugyanakkor az ukrán munkaerő behozatalát a következő hetekben, valamint erősen rányomhatja a bélyegét a már itt dolgozó ukrán munkavállalók hangulatára, hiszen folyamatosan aggódnak az otthonmaradt családtagjaikért.

Számos vállalat nyitott a külföldi munkaerő behozatalára, a feladat azonban egyre nehezebb, így véli az egyik nagy munkaerőközvetítő cég vezetője. „Míg korábban 600-800 kilométeres körzetben már lehetett találni megfelelő jelentkezőket, most el kell menni akár 1800-2000 kilométerre vagy még távolabbra is, hogy nagyszámú minőségi munkaerőt tudjunk megszólítani” – magyarázza a munkaerő-kölcsönző vállalkozások kihívásait Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Szerinte a problémát ma már az is fokozza, hogy sokszor a külföldi munkaerő is vándorol az országon belül. „Az ukrán munkaerő már évek óta jár Magyarországra dolgozni. Megközelítőleg 40-50 ezren lehetnek. Már van helyismeretük és biztonságérzetük. Könnyen szerződtethetőek, de ha valamelyik cég több pénzt ígér, könnyebben is váltanak” – adott egy újabb megvilágítást a munkaerőszervezési problémákról Mihályi Magdolna.

Pham Ngoc Chu, a DC Handel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője is már több éve foglalkozik munkaerő importtal. „Eddig Vietnamból hoztunk be munkaerőt Magyarországra. Most bővítjük a forrásokat. A toborzásunkat kiterjesztjük Indiára, Malajziára, Bangladesre, Myanmarra és a Fülöp-szigetekre is. Ezekből a térségekből többnyire betanított munkára jellemző a toborzás” – vázolta az új üzleti igényeket Pham Ngoc Chu. A cégvezető úgy látja, hogy a koronavírus-járvány előtt egyrészt a gazdaság meredek fejlődése miatt, másrészt a magyar munkaerőpiacon tapasztalható munkaerő-elvándorlás miatt keletkezett egy nagy foglalkoztatási űr. Ez rákényszerítette a magyar munkaadókat arra, hogy harmadik országokból fogadjanak be munkaerőt.

A Covid csillapodásával a magyar munkaerőpiac teljesen felbolydult. Súlyos munkaerőhiány keletkezett. Nagyon sok cég fejlődni szeretne, vagy egyszerűen csak folytatni akarják a termelésüket

– magyarázta a munkaerőközvetítő cég vezetője.

A tapasztalata az, hogy a behozott munkavállalók otthon nem kerestek annyit, mint itt, így a magasabb bér miatt szívesen jönnek az országba. Többnyire 200 és 500 amerikai dollár között mozgott a jövedelmük havonta, attól függően, hogy melyik országból származnak. Egyikük sem akar ugyanakkor többet keresni, mint egy magyar munkavállaló. Ez persze fordítva is igaz, a magyar munkaadó is pont amiatt alkalmazza őket, mert nincs a hazai dolgozóknál nagyobb bérigényük.

Fogytán a türelem a munkavállalói oldalon

A hazai munkaerőhiányban rendkívül kiélezett verseny alakult ki a vállalatok között. Ebben a helyzetben egy vállalat sem engedheti meg magának, hogy várakoztassa a munkavállalót, vagy figyelmen kívül hagyja annak elvárásait. Mihályi Magdolna kiemelte:

Az időfaktor azért égető kérdés, mert a munkavállalók a legtöbb esetben nem várnak, oda mennek, ahol hamarabb kezdhetnek.

Emellett ajánlott, hogy a vállalatok heti több napot is fenntartsanak az új munkatársak beléptetésére, mert sokszor a cégek már 3-4 nap várakoztatás miatt is eleshetnek az egyébként megfelelő munkaerőtől” – részletezte a külföldi munkaerőtoborzással kapcsolatos felfokozott tempót Mihályi Magdolna.

„Ukrajnából még könnyebb és olcsóbb behozni a munkaerőt, mert buszokkal hozzuk őket Magyarországra. Az ázsiai munkaerő esetén viszont már a leendő munkáltatónak a repülőjegyet is fizetni kell, oda-vissza. Ez már egy jóval bonyolultabb toborzási folyamatot igényel. A szerződések alapján a visszaútra szóló repülőjegyet a munkáltató cég csak akkor köteles kifizetni, ha a szerződése idejét teljes egészében kitölti az ázsiai munkavállaló” – avatott be minket további részletekbe a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

Pham Ngoc Chu ügyvezetője beszélt arról is, hogy mi a közvetítő cégek számára az üzlet háttere. A külföldi munkaerőt foglalkoztató magyar vállalatnak egyrészt a közvetítési díjat kell kifizetni, ami körülbelül az új dolgozó 1-2 havi munkabérének megfelelő összeg. A jól képzett munkaerőnél ugyanakkor magasabb a közvetítési díj, mivel nehezebb toborozni. „Például egy jó hegesztőnél más a közvetítési díj, mint egy szobalánynál. Azon kívül a munkaadónak a feladata a szállás biztosítása. Az étkezést már nem kötelező állnia, de sok munkaadó ennek ellenére biztosítja a meleg ebédet is a külföldi dolgozóknak” – mondta el a jelenlegi tapasztalatokat Pham Ngoc Chu.

A külföldi munkavállalókat alapesetben 2 évre szerződtetik. Ezután után meg lehet hosszabbítani a szerződést kétévenként, persze akkor, ha ezt mindkét fél szeretné. A szakértők szerint a behozott külföldiek alapképzettsége nagyjából hasonlít a magyarokéra. Ami a nehézséget okozza az alkalmazásukban, az a kulturális eltérés. A kölcsönző cégeknek emiatt nemcsak addig terjed a szerződéses felelősségük, amíg behozzák a külföldi munkaerőt az országba, hanem segíteniük kell a messziről jött munkavállalót a beilleszkedésben is. Tipikusan ilyen egyébként a magyar bankszámla megnyitása, különböző engedélyek beszerzése, vagy akár egy orvosi ellátás intézése, ha valamelyik dolgozó beteg lesz, mondja Pham Ngoc Chu.

Lassan már a sofőrök is külföldiek lesznek

Egyre több Magyarországon a külföldi villanyszerelő, hegesztő, szakács, konyhai kisegítő, logisztikai dolgozó. A legújabb, hogy most már külföldi sofőröket is keresnek a nagy fuvarozó cégek. „Itt leginkább az ukrán kamionsofőrök kerülhetnek képbe” – mondta le Mihályi Magdolna, a Jobtain HR szolgáltató Kft. ügyvezetője, aki még még az ukrán-orosz háború kirobbanása előtti tapasztalatokat osztotta meg. A háború miatt várható, hogy a hadköteles korosztályba tartozó, munkavállalóként potenciálisan szóba jöhető embereket egyelőre nem fogják Ukrajnából kiengedni.

Érdekesség, hogy sokszor a külföldi dolgozóknak már elvárás az állásinterjún, hogy láthassa azt a telephelyet vagy gyárat, ahol dolgozni fog, és találkozhasson az ott lévő emberekkel.

„Erre a gyakorlatra eddig a legtöbb cégnek nem volt kapacitása, a gyárak látogatását pedig a biztonsági kockázat és a járványhelyzet is megnehezíti. Ettől függetlenül a jövőben a vállalatoknak erre is megoldást kell találniuk, legalább egy videó formájában meg kell mutatni a jelöltnek, hogy hol fogja tölteni a mindennapjait” – hangsúlyozott egy új trendet Mihályi Magdolna.

A beilleszkedési nehézségek között hallottunk olyanról, hogy az egyik cég thaiföldi dolgozóinak nehéz volt elmagyarázni, hogy a szupermarketből nem lehet elhozni a bevásárlókocsit, csak azért, mert egy 100 forintost dobtak bele. Nehezen értették meg, hogy ezzel nem vásárolták meg a guruló kosarakat. -Nehézséget okoz a kommunikáció is, mert bár alapesetben az angol lenne a közös nyelv, de ezt sokszor sem az érkező dolgozók, sem pedig a fogadó cégek nem beszélik túl magas szinten. Ez leginkább a kis- és közepes vállalkozásoknál jelent komoly kihívást. Ilyenkor sokat segítenek az okostelefonokból előcsalogatható fordítóprogramok.

Pham Ngoc Chu meg is jegyezte, hogy elég sok eltérés van a kultúrák között, ezért a beilleszkedés elősegítéséhez állandó és hosszantartó munkára van szükség. „Hetente találkozunk a munkavállalókkal, beszélgetünk velük. Apránként elmagyarázzuk nekik, hogy itt mit szabad, mit nem szabad, mit illik és mit nem illik csinálni” – magyarázta. Ő egyébként úgy látja, hogy a nyelvi akadályok az első napokban a legnehezebbek. A tapasztalat ugyanakkor az, hogy egy idő után összecsiszolódnak a dolgozók a környezettel, és megtanulják a munkájuk elvégzéséhez szükséges legfontosabb kulcskifejezéseket. Bár pontos adat nincs arról, hogy mennyi külföldi dolgozhat Magyarországon, de a számukat megközelítőleg 150-200 ezer közöttire becsülik a szakemberek.

Címlapkép: Getty Images