Évek óta most a legalacsonyabb a magyar gáztárolók töltöttsége – Kifejezetten izgalmas hetek jönnek

Weinhardt Attila 2022. március 18. 06:30

A magyar gáztárolók összesített töltöttsége 2017 óta nem volt olyan alacsony, mint most, és kérdéses, hogy az orosz invázió miatt még mindig extrém magas gázárak mellett rövid távon megkezdődik-e az intenzív betárolás. A Portfolio forrása szerint a következő hetekben akár kritikus szintre is apadhat a magyar tárolók töltöttsége, és ugyanebbe az irányba mutat egy friss sajtóinformáció is, miszerint még két hónapig nem indul el a betárolás, noha annak hivatalos szezonja április 1-től már megkezdődik. Mindez egyrészt izgalmas tél végi gáztárolói helyzet, másrészt afelé mutat, hogy akár a biztonsági gázkészlethez is hozzányúlhat a kormány, amelyet már egyébként is sokéves mélypontra csökkentett egy tavaly év végi döntéssel.