Gyorsan apadnak a magyar gáztárolók és jönnek a komoly mínuszok – Kell-e aggódnunk?

Az utóbbi hetekben naponta fél százalék körüli mértékben apadt a magyarországi gáztárolók összesített készletszintje és mostanra 49% közelébe bukott, ami sokkal alacsonyabb, mint előző két év 82%-os, illetve 96%-os kiugró aránya, és elmarad az elmúlt tízévi 54,5%-os átlagtól is, miközben a következő napokra komoly mínuszokat mondanak az időjárás jelentések. Megnéztük tehát, hogy kell-e aggódni az apadó magyarországi gáztárolói készletek miatt és a rövid válaszunk az, hogy nem. A bővebb válaszunk pedig az, hogy attól függ, milyen fogyasztókról van szó, de alapesetben senkinek sem kell gázhiánytól és az emiatti korlátozásoktól tartani Magyarországon még akkor sem, ha huzamosabb ideig hideg maradna az idő. Inkább az árak tartósan extrém magasságokban ragadása a nagyobb kockázat azoknak, akik a szabadpiacról kénytelenek mostanában gázt vásárolni. A régiós országokban, például Ukrajnában és Ausztriában viszont igenis van ok az aggodalomra, mert soha nem látott mélyponton vannak a tárolói készletszintek.

Jön az igazi tél

Erős lehűlés éri el Magyarországot január 7-én, pénteken, akár mínusz 10 fok alatti hőmérsékletek is lehetnek egyes helyeken, és a hosszabb távú előrejelzések is mínuszokat vetítenek előre az éjszakai órákra, ahogy az például az Időkép Budapestre szóló 30 napos előrejelzéséből is látszik.

Kép forrása: Időkép

Jócskán megváltozott az ország gázhelyzete

A hidegebbre forduló tél és a naponta extrém gázárakról, illetve geopolitikai-nagyhatalmi fenyegetőzésekről érkező hírek (lásd itt, és itt) miatt ezért megnéztük, hogy Magyarország most hogyan áll és kell-e egyáltalán itthon aggódni az apadó gázkészletek láttán, főleg annak tükrében, hogy az előző két év (2020 és 2021) elején még jóval magasabb tárolói töltöttségről beszélhettünk. Először is le kell szögezni, hogy rögtön rossz az összevetés a 2020-as és 2021-es évek eleji állapottal, mert mindkét év speciális volt, mégpedig az alábbi okok miatt:

Nem volt még megkötve egy új hosszú távú orosz gázvásárlási szerződés (ez csak 2021. október 1-től él), így fokozott volt a bizonytalanság, illetve ebből adódó többlet tartalékolásra is sor került.

Az előző hosszú távú orosz gázvásárlási szerződésből voltak még olyan fel nem használt tételek, amelyeket ezekben az években kellett lehívnunk, így ez is felfelé tornászta a készletszinteket.

A koronavírus-járvány 2020-as berobbanása, majd a 2020 őszi-téli korlátozások visszafogottabb ipari felhasználáson keresztül gyengítették a gázkeresletet, ez is emelhette kissé a 2021 év eleji tartalékszintet.

Az új magyar-orosz 10+5 éves gázvásárlási szerződést, amelyről az év végi sajtótájékoztatón árult el néhány új részletet Orbán Viktor kormányfő, 2021. szeptember végén írták alá Budapesten, amely évi 4,5 milliárd köbméter, tehát a teljes éves magyar lakossági fogyasztáshoz hasonló mennyiségű orosz gáz beszerzését teszi lehetővé nagyrészt Szerbia irányból (Trans-Balkan vezeték), kisebb részt Ausztria (Baumgarten) felől. Mindez pedig jelentősen eltérő helyzetet eredményezett az ország számára az elmúlt két évi gáztárolási stratégiához képest, és éppen