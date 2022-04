Egyre több ukrán menekült talál munkát Magyarországon

Eddig több mint 7 ezer ukrán menekült folyamodhatott menedékes státuszért a magyar hatóságokhoz, és párszáz ember állhatott könnyített eljárás révén munkába. Főleg a hiányszakmákban várnák a cégek ezeket a dolgozókat tárt karokkal. Mérnökökre, technikusokra, gyártósori összeszerelőkre, vendéglátóipari vagy éppen építőipari munkásokra lenne a legnagyobb igény. A magyar állam már több ösztönzőt működtet, nemcsak az ukrán menekülteket foglalkoztató cégek költségeinek mérséklésére, hanem arra is, hogy a gyermekeik óvodába vagy iskolába járhassanak.

Egyre több cég tervezi azt Magyarországon, hogy felveszik dolgozni a háború elől menekülőket, bár a többség megy tovább a nyugat-európai országokba. Nagyjából 7 ezer ember kért menedékes státuszt Magyarországon, egyelőre az ő esetükben van arra valós esély, hogy munkavállalóként jelenjenek meg idehaza. Többségüknek van Magyarországon rokoni kapcsolata, ezért is maradnak itt.

A határátlépéskor az ukrán menekülteknek ideiglenes védelmet kell kérniük Magyarországon, ez csak a háború végéig érvényes, és azoknak jelent legális tartózkodást, akik 2022. február 24-e után, vagyis az orosz-ukrán kitörése után menekültek át hozzánk, sokan közülük útlevél nélkül. Ők is igényelhetik a "Humanitárius tartózkodási engedélyt". Ez az úgynevezett menedékes státusz. A menedékesek és családtagjaik jogosultak ingyenes orvosi ellátásra, ingyenes gyógyszerkiváltásra, fogászatra, védőoltásokra, szállásra, rendszeres létfenntartási támogatásra. A gyermekek részesülhetnek közoktatásban is.

1-2 hete van lehetőség adminisztrációs szempontból a menedékes státusz intézésére, szakemberek szerint egy friss, a gyakorlatba most bekerülő rendszerről van szó. „A Jobtain február 24-től a mai napig 556 ukrán nemzetiségű munkavállalót állított munkába, ebből 46 főnek volt menedékes státusza, a többiek biometrikus útlevéllel is rendelkeztek, ami jelentősen megkönnyítette a foglalkoztatásukat” – számolt be eddigi tapasztalataikról Mihályi Magdolna. A Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a munkaképes menedékkérők elsősorban az építőipar, az elektronika, a feldolgozóipar és a vendéglátás területén tudnak a legkönnyebben elhelyezkedni, a hiányszakmákban pedig akár azonnal munkába tudnak állni.

Támogatás a foglalkoztatásért

A cégek a menedékes státuszt kapott ukrán munkavállalók foglalkoztatásáért havi 60 ezer forintot kaphatnak. Ennek az utólag kifizetett összegnek legalább a felét a szállásukra, vagy étkeztetésükre kell fordítaniuk. Akik gyermeket is nevelnek, az ő támogatásukra gyermekenként további 12 ezer forint jár. A legfeljebb 12 hónapig járó állami támogatást a munkaadók igényelhetik. A munkáltatónak a munkavállalók mellett gondoskodniuk kell a kiskorú hozzátartozók megfelelő elszállásolásáról is.

Ugyancsak megoldást jelenthet számukra a tavaszi mezőgazdasági munkákba való bekapcsolódás. Ehhez azonban az kell, hogy a szükséges hivatalos okmányaikat kézhez kapják.

Elsősorban azok a cégek tudják rugalmasan foglalkoztatni a háború elől menekülőket, ahol az elmúlt években kialakították az ukrán munkavállalók foglalkoztatására a folyamatot.

Vagyis, vannak tolmácsok, ukrán ajkú csoportvezetők és persze cirill betűkkel írni tudók” – részletezte a helyzetet Mihályi Magdolna. Megemlítette azt is, hogy a munkába állásukon sokat segít, ha a menekültek is célirányosan jöttek, mert már volt itt rokonuk vagy ismerősük, akik ajánlották, hogy hol helyezkedjenek el. Összességében nem újdonság Magyarországon az ukrán munkavállalók iránti érdeklődés, mert évek óta itt vannak a munkaerő piacon.

Sinkó Ottó, a Videoton Holding társvezérigazgatója azt mondta, hogy már a háborúból adódó menekültválság első hetében vettek fel olyan jelentkezőket, akik korábban is náluk dolgozó munkavállalóik családtagjai, és az invázió elől menekültek el Ukrajnából. „A menedéket kérőkre vonatkozó könnyített eljárás miatt a menekültekként a Videoton Holdingnál foglalkoztatottak száma a következő hetekben tovább fog nőni” – közölte Sinkó Ottó.

Mivel a háború kitörése előtt is alkalmaztunk már ukránokat, ezért már a munkautasítások nálunk rég kétnyelvűek

– mondta. Megjegyezte azt is, hogy az ukrán dolgozókat szorgalmasnak, igyekvőnek ismerte meg, akik gyakran vállalnak túlórát.

A háború kitörése előtt 30 ezer ukrán állampolgár dolgozhatott Magyarországon bejelentve. Az elmúlt 1 hónapban több mint 540 ezren menekültek el a harcok elől Magyarországra, sokan azonban továbbmentek nyugat-európai rokonaikhoz. Egy részük marad, ám a férfiak nem jöhetnek át a határon. „Nem igazán a képzettség megléte, vagy nem léte jelent problémát, hanem az, hogy az érkezők jelentős része nő, gyerek és idős ember. A nők foglalkoztathatóságát is jelentősen korlátozhatják szociális körülményeik: jellemzően férfi családtag nélkül, sokan több gyermekkel érkeztek az országba. Akik esetében mégis szóba jöhet a munkavállalás, ők nem esnek át előszűréseken, készségfelméréseken, ami megnehezítheti a munkáltatók számára a megfelelő munkakörökben történő elhelyezést” – sorolta a kihívásokat Mihályi Magdolna. Szerinte a nyelvi nehézségeket tudják talán a legkönnyebben áthidalni azok a munkahelyek, ahol eddig is volt ukrán foglalkoztatás.

Nyelvi problémák leginkább a gyerekek esetében merülnek fel, akiket óvodába, iskolába kell majd járatni.

Mihályi Magdolna felelőtlennek látja azokat a cégvezetőket, akik a munkaerőhiányból eredő termelési problémáikat menekült ukrán munkaerővel szeretnék megoldani. Szerinte ez jelen körülmények között nem lehetséges. Korábban hasonlóan fogalmazott G. Nagy Balázs, a Trenkwalder ügyvezetője is. A hírekből és a hozzánk eljutó információkból tudjuk, hogy vannak olyan cégek, amelyek az „olcsó ukrán” munkaerő hallatán azon kezdtek el gondolkodni, hogy a jelenlegi állományt szélnek eresztik és majd az „olcsónak beharangozott” munkaerővel töltik fel – mondta G. Nagy Balázs. Hozzátette, ilyen döntéseket elsősorban az információ hiányos állapot hatásának vagy az üzleti nyomás rossz értékelésének tudjuk be. "Véleményünk szerint jelenleg felelőtlenség így gondolkodni és egy-egy ilyen döntésnek hihetetlenül káros hatása lehet a magyar munkaerőpiacra" – zárta gondolatait G. Nagy Balázs.

A cégek döntő többsége nem a spórolás, hanem a munkaerőhiány miatt veszi fel az ukrán dolgozókat. A kormány múlt héten hozott rendeletmódosításának eredményeként az ukrán menekültek munkába állítási ideje jelentősen felgyorsult. „Nagyon hasznos, hogy a humanitárius tartózkodási engedélyt, mint alapdokumentumot, elfogadják az illetékesek a munkavállaláshoz kötelező TAJ szám generálásához. Jó lenne, ha ez a bankszámlaszám nyitásnál is megtörténne” – fogalmazta meg a munkaerő-kölcsönző cégek óhaját Mihályi Magdolna. Hozzátette, hogy a biometrikus útlevéllel rendelkezőkkel jellemzően 2 éves, határozott idejű szerződést kötnek. A menedékes státuszt kapó munkavállalókkal pedig 6 hónapos szerződésben állapodnak meg, amit később további 6 hónapra meg tudnak hosszabbítani.

Biometrikus útlevél

A jelenlegi schengeni szabályozás szerint a határátlépéstől számított 30 napon belül a menekült jogosult ingyenesen magyarországi tartózkodásra, illetve egészségügyi ellátásra. Biometrikus útlevéllel 180 napon belül 90 napot tartózkodhat itt. Ha ennél többet szeretne egy menekült Magyarországon maradni, akkor tartózkodási engedélyt kell kérnie.

Címlapkép: Portfolio