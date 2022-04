Marad az árstop - mi várható ezek után?

Július 1-ig, vagyis újabb két hónappal tovább érvényes az egyes alapvető élelmiszerek esetében alkalmazandó árstop – döntött a kormány szerdai ülésén. A február elsején bejelentett, eredetileg május 1-ig tervezett intézkedés néhány alapvető élelmiszer árát októberi szinten fagyasztotta be. A döntést, és a mostani hosszabbítást a vásárlók biztosan díjazzák, a kereskedelem és az élelmiszeripar már kevésbé: költségeik különösen az orosz-ukrán háború kezdete óta sokat nőttek, amelyet nem érvényesíthettek áraikban, és (a rezsi- és a benzinárstoppal ellentétben) az állam semmilyen módon nem segítette az élelmiszerágazatot a veszteségek kezelésében.

Július 1-ig meghosszabbítjuk az üzemanyagok és az élelmiszerek árstopját. Mind az üzemanyagok, mint a kiválasztott élelmiszerek ára változatlan marad

- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon. A kormányfő hozzátette: a kormány foglalkozott az üzemanyagárak és az élelmiszerárak kérdésével, amelyek egész Európában nőnek elsődlegesen a háború miatt. Amíg a háború nem ér véget, addig ez lesz a helyzet, amelyet a kormány nem nézhet tétlenül - fogalmazott.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 27. Orbán Viktor bejelentette az árstop meghosszabbítását!

Októberi árszinten

Mint ismert, a kormány február elsejétől a tavaly október közepi szinten rögzítette a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirkefarhát és a 2,8 százalékos UHT tehéntej legmagasabb árát. Az intézkedés indoklása szerint a vásárlók védelme kiemelt fontossággal bírt, a nyilatkozatok szerint a lépés havonta több ezer forintos megtakarítást jelenthet a fogyasztóknak (bár ez fogyasztónként nyilván nagyon eltérő a vásárlói kosár függvényében). Az intézkedés betartását annak kezdete óta már mintegy kétezer üzletben vizsgálták a fogyasztóvédelmi ellenőrök, az esetek túlnyomó többségében nem találtak mulasztást.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (egy korábbi jegybanki becsléssel összhangban) az árszabályozó lépések hatását úgy becsülte, hogy nélkülük 13 százalék felett járna az infláció a mostani 8,6 százalékkal szemben. A kormányzati és jegybanki kalkulációk szerint a három (rezsi-, üzemanyag- és élelmiszerárstop) összességében több mint 4 százalékponttal mérsékelték az inflációt Magyarországon.

Pontos számítást azonban több okból is nehéz végezni.

A legfőbb bizonytalanságot a rezsi adja, ugyanis ha a brutálisan emelkedő piaci energiaárak teljes átvezetésével számolnánk, ennél még sokkal magasabb szám jönne ki. A teljesen piaci alapú átterhelést a lakossági energiaárakra azonban csak nagyon kevés ország alkalmazta, az Európai Unióban a lakossági energia éves áremelkedése országonként szélsőségen eltér, 0%-tól 80%-ig terjed. (Az MNB a kalkulációjában ezt úgy oldotta meg, hogy a rezsicsökkentés esetében azt feltételezte, hogy a hazai rezsiköltségek az EU országaiban megfigyelt rezsiinfláció mértékével emelkednek, és így számolta ki a rezsiárstop hatását.)

Ennél jóval kisebb a jelentősége, de számítási bizonytalanság az élelmiszerárstop esetében is van. A jegybank márciusig mintegy 0,5 százalékpontos inflációmérséklést tud be az élelmiszerár-befagyasztás hatásának. Áprilisban azonban ez jelentősen növekedhetett, ugyanis a kormánynak csalatkoznia kellett abbéli reményében, hogy az árak lassan majd lefelé indulnak el. Ehelyett a felvásárlási árak, nagykereskedői árinformációk további jelentős (sőt, gyorsuló ütemű) drágulást vetítenének előre, ha nem lett volna áprilisban árstop. Emellett az intézkedés bizonyos kapcsolódó termékek árát is leszoríthatta (pontosabban mérsékelhette az áremelkedési ütemeket), ami kis mértékben tovább növelhette az intézkedés teljes árszintmérséklő hatását.

Ezzel szemben áll viszont az a feltételezés, miszerint a kiskereskedelmi szegmens a hét árstopos terméken elszenvedett veszteségeit nem csak a beszállítók, termelők felé próbálták letolni, hanem más, nem szabályozott árú termékeket a korábban tervezettnél erősebben drágíthattak, hogy a vásárlók mégis csak a beszerzési költségnövekedéssel összhangban álló végső számlát kapjanak a kasszánál. Hogy valóban volt-e ilyen hatás, és ha igen, mekkora, természetesen eldönthetetlen. Hallottunk az ágazat részéről olyan véleményeket, miszerint ez a hatás marginális lehetett, de olyat is, hogy a tényleges árcsökkentő hatás más termékek drágítása miatt lényegében nulla volt.

Összességében azért valószínű, hogy az intézkedés kedvező volt a vásárlóknak, így egyre kellemetlenebb tehertételt jelentett a kiskereskedelemnek.

Utóbbi a mesterségesen kialakított árprést igyekezett minél inkább áthárítani a beszállítóira is. Így aztán az élelmiszeripari szereplők sem szerették a piactorzítónak tartott rendelkezést.

Voltak kisebb zavarok

Az árstop kétségkívül okozott piaci anomáliákat: a kisebb, kevésbé tőkeerős boltok hamar rájöttek, hogy a nagykerárnál is olcsóbban tudnak vásárolni más üzletekben, ezért utóbbiak többnyire úgy döntöttek, hogy mennyiségi korlátozásokat vezetnek be, és egy vevőnek csak limitált mennyiséget adnak el.

A hiány egyes érintett termékeknél így is szembetűnő volt.

Míg étolajat és lisztet szinte mindig lehetett kapni, a csirkemell és a sertéscomb sok esetben hiányzott a kínálatból, és az is megfigyelhető volt, hogy a korábban népszerű 1,5-ös tej helyett a befagyasztott árú 2,8-as tejet vették nagy mennyiségben a vásárlók. Bár az árstopról szóló rendelet előírja a szóban forgó élelmiszerek polcon tartását, vagyis megtiltotta a kereskedelemnek, hogy kevesebbet rendeljenek, mint az októberi mennyiség, így is előfordult részleges hiány. A pontos hatásokat nehéz felmérni, de alighanem arról van szó, hogy az árstop által érintett termékeket – az itt-ott bevezetett mennyiségi korlátozások dacára is – hamar elkapkodták a vevők.

Mindez az árakat figyelembe véve nem is csoda: egy kilogramm sertéscomb októberi, tehát befagyasztott ára 1200-1300 forint körül van (az egyes boltoknak saját korábbi áraikhoz kellett visszatérniük). Ezzel szemben az árstoppal nem érintett, ezzel összemérhető sertéslapocka ma már szinte sehol nem kapható 2 ezer forint alatt, a nemesebb húsrészek pedig ennél is drágábbak.

Ezek a példák azt is megmutatják, hogy árstop nélkül mennyibe kerülnének ma az egyes élelmiszerek – ez az élelmiszeripar és a kereskedelem becslése szerint legalább 30-40 százalékkal magasabb szint lenne, mint az októberi szint, amin befagyasztották az árakat.

A piacidegen, szokatlan és a termékek körét tekintve is kissé önkényesnek tűnő árstop két hónapja alatt igyekeztek alkalmazkodni a termékpályák szereplői az új helyzethez. A bevezetéskor az infláció féken tartása kisebb súllyal eshetett latba a döntésben, amelynek jobbára inkább politikai okai lehettek. Mostanra az elszabaduló infláció mellett az árvárakozások (remélt) leszorítása is fontosabb szempont lehetett, mint a választás előtt. A kormányzat elképzelése szerint korai lenne még egy az egyben ráengedni a piaci árakat a lakosságra és szembesíteni őket a valósággal. Az árstop folytatásának a vásárlók örülhetnek, az élelmiszeriparban és a kereskedelemben azonban komoly problémákat okozhat az intézkedés kiterjesztése. A kereskedelem az értékesítés veszteségét is igyekszik a minimumra szorítani, amely kőkemény és kérlelhetetlen ártárgyalásokban nyilvánul meg. A feldolgozók a nyomott áron való értékesítés helyett vélhetően minden olyan esetben alternatív megoldásokat fognak választani, amikor erre lehetőségük van, ezért várhatóan igyekeznek minél több érintett terméket exportálni vagy - például a húsok esetében - feldolgozni és úgy értékesíteni.

Fotó: Shutterstock