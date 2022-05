Felrobbannak az árak a szállodákban vagy csak alig emelkednek?

Szinte mindenki arról beszél, hogy 20-30%-kal nőnek a szálláshelyárak. Szakmai szervezetek és szállásfoglaló portálok tapasztalata is az, hogy egyre többet kell fizetni a pihenésért. A KSH ennél kissé visszafogottabb emelkedést mér egyelőre. A következő hónapokban tovább nőhetnek az árak, és könnyen lehet, hogy nyáron már 30-40 ezer forint lesz a hotelek országos átlagára egy éjszakára két fő részére. Ez azt jelenti, hogy a frekventált üdülőhelyeken ennél is érdemben magasabb árakkal találkozhatunk.

A szálláshelyárak alakulását kifejezetten nehéz követni manapság. Az elmúlt években ugyanis többször be kellett zárniuk a koronavírus-járvány miatt, még a tavalyi év első hónapjaiban is volt olyan időszak, amikor csak üzleti utazókat fogadhattak a szálláshelyek. Vagyis érdemi forgalmat nem produkáltak a szállodák és panziók, a legtöbb zárva tartott. A Központi Statisztikai Hivatal - az inflációs módszertannak megfelelően - ehhez az időszakhoz viszonyítja a mostani árváltozást. A KSH adatai szerint márciusban 3,9 százalék alatt emelkedett egy hónap alatt az üdülési szolgáltatások átlagára, éves szinten pedig 7,8 százalékos volt a drágulás. Egy olyan időszakhoz képest nőtt tehát ekkorát az ár, amikor igazából nem is voltak (kifizetett) árak, miután gyakorlatilag sem kereslet, sem kínálat nem volt.

Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője a Portfolio-nak azt mondta, hogy 2019 volt az utolsó év, amikor húsvétkor utazhattunk. 2020-ban és 2021-ben sem fogadhattak ebben az időszakban vendégeket a szálláshelyadók a koronavírus-járvány miatt. (Egészen pontosan csak úgynevezett üzleti utazók és tanulók szállhattak meg a járvány különböző szakaszaiban a hotelekben.) A Szallas.hu úgy kalkulál, hogy az átlagos kosárérték 60 százalékkal, míg az éjszakánkénti ár egy fő részére harmadával nőtt 2019-hez képest. Idén országos viszonylatban átlagosan 10 ezer forintba került egy éjszaka fejenként húsvétkor” – mondta Trepess Beatrix, PR-menedzser.

Csider Gábor, a Szallasvadasz.hu társtulajdonosa megkeresésünkre azt írta, hogy a szálláshelyek árainak emelkedését ők nagyon egyszerűen számolják: egy múltbeli időszakra vonatkozó megvalósult (lelakott) szobaéjszakák vagy egy jövőbeli időszakra vonatkozó bennlévő rendelésállomány szobaéjszakáinak átlagárát hasonlítjuk a bázis év azonos időszakának átlagárához. Mozgó ünnepek esetén természetesen az ünnepi időszakot a bázis ünnepi időszakához hasonlítják. Hangsúlyozta:

a pandémia miatti lezárások következtében mind a 2020-as, mind a 2021-es év "hiányos", így úgy döntöttünk, hogy 2022 első 4 hónapjában a 2019-es rekordévet tekintjük bázisnak.

„Ez alapján januárban 21 százalékos, februárban 18 százalékos míg márciusban 24 százalékos átlagár növekedést mértünk 2019-hez képest. A húsvéti foglalásoknál 22 százalék volt a szobaéjszakák átlagárnövekedése” – részletezte a számításaikat Csider Gábor. Jelezte azt is, hogy Pünkösd esetében már látszik, hogy a jelenleg bennlévő rendelésállományt hasonlítva a 2019-ben megvalósult foglalásokhoz, 36 százalékos az áremelkedés, de tavalyhoz képest is 33 százalékos.

Lehmayer Zsolt, az Utazzitthon.hu ügyvezetője a Portfolio-nak azt mondta, hogy a 3-4 csillagos wellness szállodák szálláshelyárai legalább 20 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest. „Az árak emelkedése nagymértékben függ attól, hogy milyen szolgáltatást ad a szálláshely. A kereskedelmi szállások többsége magánszállás, vendégház és panzió. Ott azért nincs év eleje óta drasztikus, 30 százalékos áremelkedés, mert a bekerülési költségeik nem azonosak a nagy szállodákéval. Ha további gázáremelés lesz, akkor majd ugyanúgy kénytelen lesz minden tulajdonos tovább emelni” – közölte Lehmayer Zsolt.

Megkérdeztük a Központi Statisztikai Hivatalt is, ők hogyan kalkulálnak. „A KSH a fogyasztóiár-index számítása során a szálláshely-szolgáltatások esetében is a többi reprezentánshoz hasonló módon jár el és számítja ki a szolgáltatáscsoportra vonatkozó árváltozás mértékét. A szálláshely-szolgáltatást tartalmazó "Belföldi üdülés" csoport 5 reprezentáns összesített (a lakosság fogyasztási adatai alapján súlyozott átlaggal számított) árváltozását foglalja magába” – közölték.

Válaszukban megemlítették azt is, hogy jobbára két fős vendégéjszakákkal számolnak, és az ő felmérésük kiterjed a kempingezésre, az apartmanokra, a panziókra, illetve a 3 és 4 csillagos szállodákák árazására. Minden esetben a számításaikat idegenforgalmi adó nélkül végzik.

Megjegyezték azt is, hogy havi felmérést végeznek, és az összeírt szálláshelyek között szerepelnek a nagyobb szállásközvetítő portálokon elérhető és nem elérhető szálláshelyek is, amelyek kiválasztása országos szinten reprezentatív módon történik.

A KSH az összeírás során ügyel arra, hogy egy-egy megfigyelés esetében a hónapról hónapra felírt ár ugyanarra a szálláshelyre vonatkozzon, és mindig ugyanazokat a szolgáltatásokat tartalmazza.

„Ennek célja, hogy a kiszámított árindexben szereplő érték kizárólag az időben bekövetkező árváltozást tükrözze és ne torzítsa egyéb olyan tényező, mint például a szálláshelyek által nyújtott szolgáltatás megváltozása, például minőségváltozás, vagy a különböző típusú szálláshelyek arányainak változása. Amennyiben ezek (szálláshelyek reprezentatív kiválasztása, minőségváltozás és összetételhatás kiszűrése) valamelyike nem történne meg, az jelentős torzítást eredményezne a kiszámított árváltozásban” – indokolták számítási módszerük lényegét.

A hivatalnak a nagy szálláshely-közvetítő portálok által közölt árváltozások számításának módszertanáról nincs információja, így a két árszámítási módszer közötti eltérés okai számukra nem beazonosíthatóak. A KSH válaszában kiemelte, hogy amennyiben a számítás módszertana bármilyen formában eltér a fentebb bemutatott, általuk alkalmazott módszertantól, az eredményül kapott értékek is különbözőek lehetnek.

A KSH adatait közelebbről vizsgálva azt láthatjuk, hogy 2019-hez képest 11%-kal drágultak a 4 csillagos szállodák az idei első negyedévben, miközben 19%-kal nőttek a 3 csillagos hotelek árai. Ezzel szemben 45%-kal kerülnek többe a panziók egy éjszakára, szintén a 2019-es bázisévhez képest. Apartmanokra nem tudjuk elvégezni ezt a számítást, mert nincsenek adatok a kiválasztott bázisévben, de 2020-hoz képest 14%-os drágulást mért a hivatal az apartmanokban. Látható tehát, hogy a KSH összességében alacsonyabb áremelkedési ütemet mért a pandémia óta, mint a szállásközvetítők, amit alapvetően módszertani különbségekkel magyaráznak.

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy a hivatal szerint nagymértékben nőtt a panziók ára, jóval kisebb mértékben drágultak a hotelek. Ez azért is meglepő, mert a hotelek közönségének árérzékenysége visszafogottabb, mint a panziók esetében, ám az is igaz, hogy a hotelek a mérethatékonysági tényezők és tőkeerő miatt a költségek nagyobb részét képesek lenyelni. Habár a tőkeerő épp a pandémia időszakában sérült hatalmasat, így a teherbíróképessége az egész szektornak visszaesett. Mindenesetre, ha a panziók ára egyre inkább felzárkózik a hotelekéhez (mint ahogy a hivatal adatai szerint történt), akkor a panziók a kereslet relatív visszaesésével nézhetnek szembe. Erre utaló jeleket nem látunk, ezért érdemes lesz figyelni, hogy a következő hónapokban miként alakulnak az árak.

Az is az erős áremelkedés irányába mutat, hogy a Covid időszakában erősen szűkült a kínálat. Vagyis nagyon sok szálláshely függesztette fel a tevékenységét / ment csődbe. Míg a koronavírus előtti években télen 2500 körül mozgott a szálláshelyek száma, most 1800 körül volt, ami nagyon jelentős mértékű csökkenés a kínálatban. Miután a koronavírus miatti korlátozások után hirtelen megerősödött a kereslet, ami egy szűkös kínálattal találkozott, így nem lenne meglepő, ha ez is segítette volna a gyors áremelkedést.

Az eddigi folyamatok alapján a Portfolio becslése szerint még óvatosabb áremelkedést feltételezve is 40 ezer forint fölött lesz nyáron egy 4 csillagos szálloda átlagára (egy éjszakára, két főnek), míg a 3 csillagosé megközelíti a 30 ezer forintot.

A Szallasvadasz.hu-nál úgy számolnak, hogy az év hátralévő időszakában már valamelyest „kiegyenesedik a statisztika” az árak tekintetében, mert a 2021-es adatokhoz tudnak majd viszonyítani (ebben az időszakban nyitva voltak már tavaly is a szálláshelyek). Ez alapján a május 1-e és június 30-a közötti időszakra jelenleg 18,5 százalékos áremelkedést látnak. A nyári főszezonra, a július 1-e és augusztus 31-e közötti időszakra pedig 15,5 százalékos áremelkedés tűnik valószínűnek, a tavalyi árakhoz viszonyítva. Szakemberek szerint a nyári időszak szálláshely áremelkedése minden bizonnyal nem haladja meg majd a 20 százalékot, bár a költségek növekedése akár ennél többet is indokolna.

Az Utazzitthon.hu Kft. ügyvezetője megjegyezte azt is, hogy az áremelés egyáltalán nem egyszerű kérdés. „A szállodák nagy többsége már dinamikus árazással működik, így ami a mai napon foglalható a nyári időszakra 100 ezer forintért, az lehet, hogy 1 hónap múlva a kereslet növekedésével már 150 ezer forint lesz. Így mint a repülőjegy esetén a mellettünk ülő ember lehet, hogy fele annyiért utazik, mint mi, csak egy másik ajánlatot vásárolt meg” – érzékeltette az árak összehasonlításának bonyolultságát Lehmayer Zsolt. Mindeközben soha nem tapasztalt utazási kedvvel indult az idei év. A Szallas.hu adatai szerint az első negyedévben 2019-hez képest 19 százalékkal és 2020-nál 26 százalékkal többen foglaltak szállást. (2021-ben nem utazhattunk ebben az időszakban). Egyre kevesebb az 50 ezer forint alatti foglalás, de az áremelkedés sem tántorította el az utazni vágyókat.

Címlapkép: Getty Images