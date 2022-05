Durva magyar gázszámlák jönnek az oroszok felől, tényleg komoly a rezsicsökkentés terhe

Áprilisban közel négyszer annyiért vette meg a gázt az oroszoktól a magyar állami cég, mint amennyit itthon beszedett a lakosságtól a rezsicsökkentés keretében, így amikor majd május 22-én ki kell fizetni az oroszoknak a gázszámlát, azon vaskos, akár 70 milliárd forint feletti összeg is szerepelhet – derül ki a Portfolio kalkulációiból. Mivel a háború és a rubelben fizetés körüli eddigi huzavona a következő hónapokra végig nagyon magas tőzsdei gázárakat vetít előre, amelyeket tudomásunk szerint teljesen követ a magyar állam gázvételi költsége, így „a rezsicsökkentés egy nagyon nehéz pénzügyi konstrukció”, mint ahogy azt maga Orbán Viktor miniszterelnök is szó szerint kimondta egy pénteki rádióinterjúban.

Kalkulációink szerint áprilisban mintegy 317 forintot fizethetett köbméterenként a magyar állami gázkereskedő az orosz gázért a tőzsdén (információink szerint tisztán a holland TTF gáztőzsde árához igazodik az orosz gázszerződésünk, amiből ellátja az MVMCEEnergy cég a lakosságot). Az így beszerzett gázt aztán mintegy 82 forintért értékesíthette a lakosságnak a rezsicsökkentés keretében (energiadíj). Ezek miatt számításaink szerint köbméterenként 234 forintos vesztesége keletkezhetett a cégnek.

Nem véletlen, hogy Orbán Viktor kormányfő is úgy fogalmazott egy pénteki rádióinterjúban, hogy „a rezsicsökkentés egy nagyon nehéz pénzügyi konstrukció, az patikamérlegen lett kialakítva”. Az alábbi ábra első fele tényleg ara uttal, hogy a rezsicsökkentés indulásakor patikamérlegen számították ki a lakosságnak kiszámlázható díjat, csak aztán a világpaci gázárak elszállása miatt nagyon nehéz pénzügyi konstrukcióvá vált a rendszer. A narancssárgával jelzett terület a következő időszak határidős gázárait mutatja és arra utal, hogy a rezsicsökkentés fenntartásának a terhe továbbra is nagyon jelentős maradhat.

Ha a fent említett a 234 forintos veszteséget felszorozzuk azzal a 232 millió köbméternyi gázzal, ami az elmúlt években jellemzően elfogyott áprilisban a rezsicsökkentéssel védett egyetemes szolgáltatás keretében, akkor ebből közel 74 milliárd forintos gázszámla adódik. Ebből a rezsicsökkentés keretében elvileg csak 19 milliárdot számlázhatott ki a lakosság felé az állami cég, így más tényezők figyelmen kívül hagyásával ez 55 milliárdos veszteséget jelentene.

Azt, hogy az említett 232 millió köbméternyi lakossági célú gáz nagy részét tényleg a tőzsdén, magas, 100 euró/MWH körüli ár mellett volt kénytelen megvenni az állami cég, abból feltételezzük, hogy március végére már nagyon leapadtak itthon a gáztárolók.

Mindez azt jelenti, hogy tényleg vaskos összeg szerepelhet majd azon a gázszámlán, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint május 22-én ki kell majd fizetnie az állami cégnek az orosz Gazprom felé.

Az eredeti orosz elnöki rendelet szerint az április 1. után leszállított gáz esetén kellene áttérni a „rubelben fizetésre”, azaz a Gazprombanknál nyitott számlára érkező deviza rubelre leváltására és erről a témáról szólva árulta el április végén Szijjártó Péter, hogy a magyar cégnek ekkor jelentkezik az első fizetési kötelezettsége. Addig tehát végérvényesen el kell dőlnie a rubelben fizetés körüli huzavonának is, igaz most szombaton volt egy fontos értesülés, ami a rendezés felé mutat (két főbb területen is engedtek az oroszok a rubelfizetési vitában).

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a március eleji kiugró árak után (a háború kitörése után nagy bizonytalanság volt) 100 euró körül stabilizálódott a gázár az irányadó holland gáztőzsdén és ebből jött ki fent említett 317 forintos köbméterenkénti gázár, amit a magyar állami cég gázbeszerzési költségeként azonosítottunk 82 forintos rezsicsökkentett díj mellett.

Ha azt is megnézzük, hogy mit üzen a következő hónapokra vonatkozó határidős gázár görbéje, akkor sajnos az látszik, hogy idén végig 100 euró körül maradhat idén az ár, majd a téli fűtési szezon lecsengése után jövő tavasszal remélhetőleg 80 euró alá bukik az ár. Mindez egyúttal azt is jelentené, hogy nemcsak most, hanem végig négy-ötöszöröse lenne a piaci gázár annak, mint amennyiért az állami cég eladhatná itthon a gázt a lakosságnak a rezsicsökkentés keretében.

Így tehát végig nagyon durva gázszámlák érkeznének az oroszok felől,

és éppen ezért nagyon nehéz pénzügyi konstrukciót a rezsicsökkentés, mint ahogy azt néhány hete Gulyás Gergely is elismerte, amikor éves teherként 1300 milliárd forintos potenciális összegre is utalt.

