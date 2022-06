"Hallod, mostantól 400 forint lesz az euró?"

Még négy éve írtunk arról, hogy a 320 az új 310. Akkor azt gondoltuk, hogy sajnos nem igazán lesz már olyan a magyar történelemben, amikor hosszú ideig 320-nál olcsóbb lesz az euró. Sajnos ez egy átmeneti, rövid kilengéstől eltekintve így is lett.

Három éve írtuk meg, hogy a 330 az új 320. Sajnos ezt követően már sosem volt érdemben 330-nál erősebb árfolyam.

Ezekben az években az extrém laza monetáris politika hatására a forint tartósan sérülékeny volt még úgy is, hogy az ország fundamentumai (gyors GDP-növekedés, alacsony költségvetési hiány, pozitív külkermérleg) alapvetően rendben voltak. A magas nyomású gazdasági modell egyértelmű irányt adott a forintnak: hullámokban gyengülnie kellett.

Aztán 2020 tavaszán olyan volatilitás következett, amit kevesen gondoltak. A forint nagyon gyenge szintről vágott neki a problémás időknek, a koronavírus-válságnak. Gyakorlatilag a szakadék széléről (történelmi mélypont közeléből), ahová bele is lökték pillanatok alatt (370-es eur/huf), ahogy elfogyott a levegő a felzárkózó devizák piacán.

A koronaválság után épp készültem megíri, hogy a 350 az új 330. Egy kis szerencsével valahol itt stabilizálódhatott volna a forint, a válságok lecsengése közepette a mélyponthoz képest egy kis felértékelődés ugyanis mindig benne van a pakliban a feltörekvő devizáknál (a javuló globális kockázati étvágy miatt). Még a 350 sem tűnt volna valami barátságos árfolyamnak, de egy egyszeri árszintemelő (inflációs) hatással meg lehet úszni az ilyen 10-20 forintos szintemelkedéseket.

Nem így lett. Az orosz-ukrán háború ugyanis felülírta ezt a forgatókönyvet. A háború túlpörgetett állapotban érte a magyar gazdaságot, a választások előtti látványos költségvetési kiköltekezés és a romló fundamentumok (gyors infláció, ikerdeficit, bonyolulttá váló monetáris politika és elégtelen kamatemelés) mellett az EU-források befagyasztása sem tetszik a forintnak. Ebben a helyzetben a jóindulattal sem piackonform csomag már csak a hab volt a tortán. Másoknak, sok intézményi befektetőnek pedig a „casus belli”, ami már benne volt a levegőben, de megindíthatták rá a forint shortot.

Ilyen körülmények közepette már keveseket lephetett meg, hogy a forint elérte a 400-as szintet az euróval szemben. Az új mélypont pillanata után kaptam egy üzenetet, hogy „a 400 lesz az új egyensúly?”, aztán egy másikat, hogy „mostantól 400 forint lesz az euró?”.

Ezek a kérdések sokkal nehezebbek, mint ahogy elsőre látszanak. Amikor a 320-at „megszoktuk”, vagy amikor a 330 az új 320-ról írtunk, akkor egy viszonylag nyugodt világgazdasági környezetben, lassabb leértékelődési tempó közepette gondoltuk azt, hogy már nem igazán lesz ennél erősebb az árfolyam. Most azonban rendkívüli bizonytalanságok vannak, óriási a volatilitás, ami miatt könnyen nagy elmozdulás következhet be bármilyen irányba.

Az első rögtön az, hogy nem tudjuk, hogyan alakul az orosz-ukrán háború, és ezzel összefüggésben azt sem, hogy milyen (inflációs és növekedési/recessziós) hatásuk lesz a nyugati szankcióknak, illetve lesz-e még több ilyen lépés.

A második (a háborúval összefüggésben) az, hogy miképp alakulnak a globális energiaárak, ami egy olyan importőr ország számára kulcskérdés, mint Magyarország. Ez alapvetően határozza meg, hogy hol van az egyensúlyi árfolyam.

A harmadik pedig az, hogy nem tudjuk, mi lesz a Magyarország és az EU között zajló vita eredménye, ami miatt jelenleg most nem érkeznek az új EU-források az országba.

A háború menetére és globális hatásaira nincs ráhatásunk. Ha eszkalálódna a helyzet, a tovagyűrűző hatásai miatt romlanának a globális növekedési kilátások, akkor tovább esne a forint, a megnyugtató béke (Ukrajna megmarad Ukrajnának) viszont erősítené az árfolyamot. Az EU és Magyarország közötti nézeteltérés viszont más kérdés. A vita lezárása rajtunk múlik, és kulcsfontosságú lenne: nemcsak azért, mert az uniós forrásokkal javulna hazánk pénzügyi helyzete, hanem azért is, mert a befektetők úgy értékelnék, hogy az ország Nyugat felé tart, és nem Kelet felé.

Az elmúlt hetekben ugyanis egyre inkább kezd beárazódni a magyar eszközökbe egy súlyos kockázat, amit az vált ki, hogy jelenleg már csak Magyarországnak van vitája az EU-val a tagállamok közül a helyreállítási alapról (már a lengyelek is megegyeztek, visszakormányozva az országot a nyugati értékek felé), miközben az ország „háborús veszélyhelyzetet” hirdetett, ami lehetővé teszi a rendeleti kormányzást, amelynek keretében visszamenőleges különadókat vetett ki a kormány. Ez a sztori nem teszi túl vonzóvá sem a magyar tőzsdét, sem a kötvényeket, sem a forintot.

Ha a fenti kérdések megnyugtatóan végződnének, akkor jó esély lenne a forint jelentősebb mértékű erősödésére. Átmenetileg. Aztán jöhetne újra a gyengülő trend. Hogy ez 360-ról, 370-ról vagy 380-ról indulna el, azt ma még nem lehet megmondani. De hogy miért kerülne újra gyengülő pályára? Ehhez érdemes emlékezni arra, amiért a forint az elmúlt években is sokat esett, és azért, amiért most is nagyobb a volatilitás, mint kellene. Az MNB a koronaválság és a háború előtt tartósan laza monetáris politikát folytatott, ráadásul a monetáris eszköztár aktuális használata is nehezen követhető és kevésbé stabil (éppen mikor melyik az irányadó kamat), most pedig a gyorsuló és tartósan magas infláció közepette kisebb mértékű kamatemeléseket hajthat végre.

A korábbi kormányzati és jegybanki politika folytatásának a kabinet szemszögéből nézve nincs igazi alternatívája a következő néhány évben. Ennek célja, hogy a korábban elveszett növekedési potenciált visszaépítsék, amit olcsó hitelekkel, gyors bérkiáramlással és magas beruházási rátával lehet megtenni (a baj csak az, hogy óriási inflációs kockázattal). A politika célja tehát a

lehető leggyorsabb GDP-növekedés elérése

a lehető leglazább (legkevésbé szigorú) monetáris politika

és expanzív jövedelempolitika mellett,

ami egyértelmű irányt jelöl ki a forint számára. A nagyon gyors GDP-növekedés rövid távon egy olyan, közepes jövedelmű országnak, mint Magyarország, csakis a magas nyomású gazdaságpolitika receptjének illúziójával kísérelhető meg. A valódi felzárkózást viszont a versenyképesség javítása, vagyis a közepes jövedelem csapdájának elkerülésének receptje hozhatja el, és nem a magas nyomású gazdaság fenntartása. Utóbbi nemcsak inflációs kockázatokat hordoz magában és a gazdaságot tartja nyomás alatt, hogy visszatérjen a trendnövekedéshez, hanem a forintot is, hogy maradjon a trendjénél.

Címlapkép: Shutterstock