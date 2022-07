Nincs vége a fájdalmas áremelkedésnek, majdnem 25 éve nem látott ilyet Magyarország

A májusi 10,7%-ról júniusban 11,7%-ra emelkedett az infláció Magyarországon, ennél nagyobb áremelkedési ütemet 1998 októbere óta nem láttunk – derül ki a KSH péntek reggeli tájékoztatójából. Továbbra is elsősorban az élelmiszerek áremelkedése húzza a drágulást, de már látszik a gyenge forint hatása is a tartós fogyasztási cikkek árában.

Előzetesen a Portfolio által megkérdezett elemzők 11,5%-os inflációra számítottak, a péntek reggel közölt 11,7%-os adat tehát egy hajszállal meghaladta azt. Ennél magasabb adatra a körkérdésünkben csak egy elemző számított. A múlt héten az MNB azt közölte, hogy számításaik szerint 11-12% környékére emelkedhetett az infláció, vagyis nem volt olyan nehéz dolguk az elemzőknek megtippelni a júniusi értéket.

A maginfláció a májusi 12,2%-ról 13,8%-ra ugrott, ami azért különösen érdekes, mert a befektetők egy része ezt sokkal inkább szem előtt tartja. A magyar maginfláció már eddig is az egyik legmagasabb volt Európában, előzetesen lehetett számítani további emelkedésre, de annak mértéke meglepő lehet.

A KSH adatai szerint továbbra is elsősorban az élelmiszerek ára emelkedik itthon, tavaly júniushoz képest több mint 22%-os volt az ugrás, míg egy hónap alatt 2,9%-kal drágult ez a termékkör. A második helyen a tartós fogyasztási cikkek állnak 12,4%-os drágulással, míg az egyéb cikkek és üzemanyagok ára 11,5%-kal emelkedett egy év alatt. Havi összevetésben is hasonló a kép, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok ára emelkedett 1 százalék feletti mértékben.

Elsősorban a tartós fogyasztási cikkek folytatódó áremelkedését érdemes kiemelni, ami arra utal, hogy

a gyenge forintárfolyam is elkezdett begyűrűzni az árakba, ez a folyamat várhatóan csak erősödik a következő hónapokban.

A magyar infláció okait továbbra is kettősség jellemzi, egyrészt a nemzetközi folyamatok hajtják felfelé az árakat, a világpiaci energia- és élelmiszerárak továbbra is kifejezetten magasak. Ugyanakkor láthatunk hazai tényezőket is a folyamat mögött, például az év eleji jelentős minimálbér-emelést, az szja-visszatérítést, a 13. havi nyugdíjat és a fegyverpénzt. Ehhez jönnek még a júniusban bejelentett különadók, melyeket a cégek várhatóan szintén megpróbálnak majd a fogyasztókra hárítani, a következő hónapokban ez is emelheti az inflációt.

A folyamatosan emelkedő infláció a jegybankot is komoly kihívás elé állítja, hiszen egyre feljebb kúsznak a kamatpályával kapcsolatos várakozások.

Ma már a befektetők jóval 10% feletti alapkamatot várnak, a határidős jegyzések 12-13%-ig emelkedtek. Ez persze nem meglepő annak fényében, hogy tegnap 9,75%-ra emelkedett az irányadó kamat, vagyis hajszálra került a kétszámjegyű értéktől. Délelőtt egyébként megjelennek majd az MNB inflációs alapmutatói is, melyek várhatóan szintén további emelkedést mutatnak.

A maginfláció, vagyis az alapfolyamatokat megragadó inflációs index kifejezetten gyors emelkedése nagyon jelentős mértékű inflációs nyomást jelez Magyarországon. Úgy látszik, hogy hazánkban egyre erősebbek a tartós inflációs hatások, amiket kifejezetten nehéz leküzdeni. Az inflációt egyre inkább emeli a forint nagymértékű leértékelődése is, ráadásul az adóemelések hatása is be fog épülni a fogyasztói árakba. Mindezek miatt nem meglepő, hogy egyre több dolgozónak a reálbére már most is csökken (kisebb béremelést kapott, mint most az infláció), és a következő időszakban még többen lesznek, akiknek visszaesik az életszínvonaluk, akik újabb és újabb béremeléseket követelnek. Ez elvezet a kritikus ár-bér spirálhoz. Miután a maginfláció vágtat, az inflációs várakozások magasak, a vállalatok áremelési szándéka rekordon van, amit a kormányzat adóemelésekkel spékel meg, így a következő hónapokban még magasbab infláció várható.

A statisztikai hivatal összefoglalója szerint egy év alatt legjelentősebben a margarin ára emelkedett, majdnem 60%-kal, de 30 százalék felett volt a sajt, a száraztészta, a kenyér, a baromfihús, a tejtermékek, a tojás és a péksütemények áremelkedése.

Átlag alatti mértékben, 11,3%-kal nőtt a sertéshús ára, a csokoládé, kakaó 6,5, a cukor 5,7%-kal került többe.

A tartós fogyasztási cikkeken belül a konyha- és egyéb bútorokért 20,1, a szobabútorokért 19,7, a használt személygépkocsikért 17,6, az új személygépkocsikért 12%-kal kellett többet fizetni.

A lakásjavító és -karbantartó cikkek ára 29,6, az állateledeleké 27, a testápolási cikkeké 14,8, a járműüzemanyagoké 11,2%-kal lett magasabb.

A szolgáltatások díja 5,6%-kal emelkedett, ezen belül a taxi 26,1, a lakásjavítás és -karbantartás 20,6, a járműjavítás és -karbantartás 15,6, az üdülési szolgáltatás 10,5%-kal került többe.

Egy hónap alatt, májushoz képest a margarin 12,7, a rizs 6,6, a sajt 5,9, a tejtermékek 5,1, a baromfihús 4,7, a péksütemények 4, a száraztészta 3,7, a tej 3,6, az alkoholmentes üdítőitalok 3,3, a házon kívüli étkezés 3,1, a kenyér 2%-kal került többe, az idényáras élelmiszerek ára 1%-kal csökkent – közölte a KSH.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4%-kal nőtt, ezen belül a konyhai és egyéb bútorok 2,9, a szobabútorok 2,4, a használt személygépkocsik 2,2%-kal drágultak.

A szeszes italok, dohányáruk ára, valamint a szolgáltatásoké egyaránt 0,8%-kal nőtt, ez utóbbin belül az üdülési szolgáltatásokért 8,8, a taxiért 3,7, a sport és múzeumi belépőkért 3%-kal kellett többet fizetni.

