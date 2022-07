Koronavírus Magyarországon: három hónapja nem történt ilyen, ezek most a legfertőzöttebb megyék

Utoljára áprilisban fordult elő, ami a legfrissebb heti adatok szerint most ismét megtörtént: átlépte a 2000-et az új koronavírus-fertőzöttek átlagos napi esetszáma Magyarországon. A legnagyobb robbanást Nógrád megyében mutatják az adatok, de gyanús, hogy emögött adathiba áll. Népességarányosan Győr-Moson-Sopron, Vas és Baranya megyében regisztrálták még a legtöbb új fertőzést. Jó hír, hogy a járványgörbe június közepe óta tartó emelkedését egyelőre viszonylag alacsony, 0,5%-os halálozási ráta kíséri.

Az előző heti lassulás után a múlt héten ismét a járvány gyorsulását mutatták a hivatalos koronavírus-adatok Magyarországon: az előző heti 28% után 40%-kal emelkedett az új fertőzések száma, és a napi fertőzések átlaga átlépte a 2000-et. Ilyenre utoljára április 12-én volt példa, ám akkor nem beszélhettünk új járványhullámról, így elképzelhető, hogy most is egy alacsonyabb szinten történő tetőzésről lesz szó. Szomorú változás azonban, hogy a kórházi ápoltak száma egy hét alatt 55%-kal 1345-re emelkedett. Utoljára május elején volt ennyi covidos a kórházakban.

Az alábbi táblázatunkban mi mindenesetre új, „hatodik hullámként” aposztrofáljuk a június közepe óta tartó emelkedést, amelyben már 42 ezer új fertőzést és 196 halálesetet regisztráltak. Öröm az ürömben, hogy a halálos kimenetelű megfertőződések aránya 0,5% egyelőre az előző hullámok jóval magasabb halálozási rátájával szemben. Hogy ez így is maradjon, ahhoz valószínűleg az átoltottságnak javulnia kellene: június 13-a óta mindössze 2474 első, 2257 második, 6912 harmadik és 13 358 negyedik oltást vettek fel, és az oltásra történő online regisztráció is gyakran akadozik.

Koronavírus-hullámok Magyarországon Hullám Időtartam Domináns variáns Fertőzésszám Halálesetszám Halálozási arány Oltottak száma* 1. 2020.03.04. - 2020.06.20. Eredeti (vuhani) 4 086 570 14,0% 0 2. 2020.06.21. - 2021.01.26. Eredeti (vuhani) 356 791 11 543 3,2% 0 3. 2021.01.27. - 2021.07.07. Alfa (brit) 447 461 17 886 4,0% 17 772 4. 2021.07.08. - 2021.12.30. Delta (indiai) 444 717 9 105 2,0% 5 126 330 5. 2021.12.31. - 2022.06.13. Omikron (dél-afrikai) 670 067 7 490 1,1% 5 981 569 6. 2022.06.14 - Omikron (dél-afrikai) 42 359 196 0,5% 6 198 018 Összesen 1 965 481 46 790 2,4% 6 198 798 Forrás: koronavirus.gov.hu, Portfolio * a hullám kezdetén, legalább kétszer

Új hullám érkezett – kommentálta már július elején a fejleményeket Facebook-oldalán Kemenesi Gábor virológus. A jelenség oka szerinte nem más, mint hogy „jelentős mértékben hagyjuk terjedni a világban” a koronavírust, és az átoltottság sem megfelelő a legtöbb szegény országban. Így jóval gyorsabban képes újabb és újabb variánsok kitermelésére a vírus, mint vártuk, függetlenül egyéb tényezőktől, például az időjárástól. Az újabb alvariánsok rendre rálicitálnak elődjeikre, kissé jobban kikerülik az első védvonalnak számító, neutralizáló antitestjeink nyújtotta védelmet. Ez annak köszönhető, hogy a tüskefehérje megfelelő helyein mutációkat halmoznak fel. A nemzetközi tapasztalatok alapján az omikron BA.4 és a BA.5 alvariánsa okozza a mostani emelkedést.

Fenti térképünk és alábbi ábránk tanúsága szerint a legtöbb új fertőzöttet Nógrád, Győr-Moson-Sopron és Baranya megyében regisztrálták a múlt héten népességarányosan, a legkevesebbet pedig Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád-Csanád megyében. Nógrád megye adata különösen meglepő annak fényében, hogy az előző héten a legkevesebb új fertőzöttet regisztrálták ott. Megkésett adatszolgáltatás is állhat e jelenség mögött, ha azonban a két hetet átlagoljuk, Nógrád akkor is a leginkább fertőzött megyék között található.

A fentieknek megfelelően a legnagyobb, egészen kiugró növekedést Nógrád produkálta a múlt héten, az utána következő Békés, Fejér és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék növekedési adata azonban reálisabbnak tűnik. A megyék nagyjából felében 50%-nál is nagyobb mértékben növekedett az elmúlt héten az esetszám, ugyanakkor Heves mellett Budapesten is 20% alatt volt az emelkedés, ami arra enged következtetni, hogy a fővárosban már lassulóban van ez az újabb „kicsi hullám”, és ha ez megismétlődik országosan is, akkor egy önálló, hatodik hullámról talán a nyárra vonatkozóan nem beszélünk majd.

Az érdekesebb megyéket, Budapestet és az országos átlagot mutató alábbi ábránk is azt mutatja, hogy a fővárosban kevésbé meredek a járványgörbe az utóbbi két hétben, mint előtte, országosan azonban még nem beszélhetünk lassulásról, sőt, az előző hetet emelkedés követte, ami az egyébként kis népességű Nógrád megye esetleges adathibájának az országos statisztikára gyakorolt hatásával sem magyarázható.

A nyugati országokban már kezdik komolyan venni a nyári hullámot, Gulyás Gergely miniszter szavai szerint azonban mi „

Egyelőre semmit nem kívánunk tenni.

Ezt arra az újságírói kérdésre válaszolta a három héttel ezelőtti Kormányinfón, hogy a koronavírus-esetek növekedésére mivel tervez reagálni a kormány. Nem úgy tűnik, hogy azóta sok minden változott volna, azt leszámítva, hogy bizonyos kórházakban látogatási tilalom lépett érvénybe.

Pedig illene készülni az új hullámra - ha a nyárira már késő is, akkor az őszire - még ha nem is lesz olyan nagy és/vagy veszélyes, mint az előzőek. Ausztriában és Németországban például már annyi új fertőzöttet találnak naponta, mintha nálunk nem 1000, hanem 10 000 fölött lenne a napi fertőzésszám. Ezekben az országokban mintha már megtörtént volna a legújabb tetőzés, Szlovéniában azonban még emelkednek az esetszámok.

