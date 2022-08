Egyáltalán nem mindegy, hogyan mondunk búcsút a 480 forintos üzemanyagárnak

Veszélyhelyzet, háború, szankció, rendkívüli, átmeneti időszak, rendeleti kormányzás, egy óra múlva életbe lépő rendelet, üzemanyaghiány, kettős üzemanyagár, forgalmi-bemutatás, kígyózó sorok - csak néhány fogalom, amivel az autósoknak az elmúlt hónapokban meg kellett (volna) barátkozniuk, és amiket a kormány üzemanyagárstopja okozott. A piaci folyamatokba történő ilyen mértékű beavatkozás abszurd helyzeteket eredményez, és nem mindig racionális magatartásokhoz vezet. Közben - egyáltalán nem meglepő módon - egyre több jel utal arra, hogy súlyos üzemanyaghiány van már most az országban, és a döntéshozók máris beazonosították a felelősöket: az autósokat. Pedig ez csak egy tünet. Mutatunk három lehetséges alternatív megoldást.

Mi szóltunk: ez fájni fog

Márciusi cikkünkben írtuk ezt:

az árplafon közgazdaságilag nem fenntartható, és a kivezetés idején fájdalmas lehet a kijózanodás.

Öt hónappal később kezdenek beigazolódni a feltevéseink:

nincs olyan nap, amikor ne lenne valamilyen új fejlemény, ami arról szól, hogy üzemanyaghiány fenyeget az országban, vagy már zajlik is az ország egyes pontjain kiszámíthatatlan időpontokban (nem is lehet adott időpontban külső megfigyelőknek ezt beazonosítani, bár már több kezdeményezés is indult ennek érdekében)

az üzemanyagárstop már lassan 10 hónapja velünk van, így az először átmenetinek hirdetett intézkedés elhúzódik, hiszen az átmenetinek hitt áremelkedés is tovább tart, a piaci üzemanyagárak egész egyszerűen nem akarnak visszacsökkenni oda, ahol voltak tavaly ilyenkor. Ezért amikor eljön az árstop-feloldások pillanata, az nagyon fájni fog, közvetlenül a magasabb, piaci árak miatti dráguló tankolás nyomán, közvetve pedig a magasabb infláció miatt (a rekordokat döntögető inflációt tovább tolhatja a benzinárstop esetleges eltörlése). Mindez egy olyan időszakban érkezik meg a lakosságra (őszre), amelynek már amúgyis egyfajta sokkterápiára kell felkészülnie az adóemelések és a rezsiemelés nyomán.

480 forint lenne az üzemanyag, csak épp nincs: nem mindig, nem mindenhol és nem mindenkinek

- így lehetne most tehát összefoglalni a tavaly bevezetett hatósági ár eddigi következményeit, ami alátámasztja korábbi állításunkat: nincs ingyenebéd.

Megvan a felelős: te vagy az!

A jelek szerint számos helyen van különböző időkben üzemanyaghiány a hatósági áras termékekből, benzinkutak zártak be, újabb kutak állnak a csőd közelében az elmaradó támogatások miatt. Közben a kormány és a Mol oltja a tüzet, ahogy lehet: szűkítik a 480 forintos árra jogosultak körét, stratégiai tartalékokat szabadítanak fel, mennyiségi és időbeni korlátozásokat alkalmaznak, mostanában pedig már rendszeresek a kérések az autósok felé (mindenki csak annyit vásároljon, amennyire szüksége van).

ezzel azt sugallják, hogy a benzinárstop fenntartása érdekében nem maradt más eszköze a döntéshozóknak: jobb belátásra akarják bírni az autósokat.

Lehet ennek egy másik olvasata is: ha az autósok nem cselekednek a kérésnek megfelelően, akkor nem lehet tovább fenntartani a 480 forintos árat (nem mintha most fenntartható lenne). Ezek alapján lesz kire fogni, amikor meg kell szüntetni a hatósági árat. Elemzők egyébként már most azzal számolnak, hogy legfeljebb október elsejéig maradhat fent az intézkedés.

Vagyis egy teljesen irracionális intézkedés nyomán kialakult abszurd piaci helyzetben várják el a lakosságtól, hogy racionálisan cselekedjen.

Látható ebben a szituációban az ellentmondás, ugye?

Igen, a lakosság minden bizonnyal elkezdhetett felhalmozni, túlfogyaszt, ami közgazdaságilag érthető ilyen árak mellett. Érdemes azt is megjegyezni, hogy már az is épp elég felhalmozás, ha valaki elmegy egy benzinkút mellett és a már amúgyis félig lévő tankját még teletankolja azon az alapon, mert nem tudja, mit hoz a holnap. Ilyen reakciókat szül a bizonytalan állapot, amit a hatósági ár okoz Magyarországon.

Közben az is igaz, hogy a teljes érintetti kör egy-egy szegmensét egymásnak lehet feszíteni: taxisok és fuvarozók, magántankolók és céges autósok, mezőgazdasági vállalkozók és mentők-tűzoltók.

Lépni kell és lenne is, miből választani

De mit lehetne tenni ebben a helyzetben, a súlyos üzemanyaghiányos állapot kapujában, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a legrosszabb helyzet, a tartós hiány és annak beláthatatlan következményei?

A kormánynak lenne még egy eszköz a kezében, ami - ha nem is jelentene teljes és tartós megoldást- enyhítené a rendszerben rejlő feszültséget. Ez pedig a jelenleg 480 forinton rögzített nagykereskedelmi ár emelése annak érdekében, hogy megérje üzemanyagot importálni Magyarországra, mert ez jelenleg nem mondható el. Ha viszont a nagykerár piaci árra kerülne, de a kiskereskedők, vagyis a kutak csak 480 forinton adhatnák el, akkor felgyorsulna csődhullám, és ezt megelőzendő a kormánynak kompenzációt kellene adnia. A jelenlegi kifeszített költségvetési helyzetben ez a kormánynak akár a nehezére eshet, viszont a tervezettnél sokkal magasabb infláció miatti áfabevétel-többlet adhat fedezetet (vagy a Mol által fizetett extraprofitadó kulcsának 40%-ra történő megemelése nyomán keletkező 120 milliárd forintos többletbevétel). Egy ilyen lépés valamennyire normalizálhatná az ellátási piacot az import növekedésén keresztül. Feladja a kormány a 480 forintos hatósági árat, de közben létrejöhetne célzottan a Rezsivédelmi Alaphoz hasonlóan egy Üzemanyagvédelmi Alap, amelybe a kormány újonnan talált bevételeket tenne (magasabb ár nyomán többletáfabevétel, vagy egy újabb különadó-emelés többlete), majd ebből az alapból célzottan támogathatna bizonyos rászoruló csoportokat (akár utalvány vagy jegyrendszer formájában). Ennek az az előnye, hogy az importőrök számára ismét vonzó lesz Magyarország és javulna az ország üzemanyagellátottsága. És a Mol sem "lihegő nyelvvel" látná el a feladatokat. A végső és fájdalmas megoldás pedig a hatósági árak feladása lenne. Hogy részlegesen, átmeneti időszak bevezetésével, fokozatosan, vagy egyszerre teljesen, az már részletkérdés. De ezzel azt üzenné, hogy elfogadja a kormány is a piac szabályait és lenne esély a piac normalizálódására. Nem véletlen, hogy a prémium üzemanyagokból jellemzően nincs hiány, hiszen ott piaci árak érvényesülnek jelenleg is: nincs túlfogyasztás, van megfelelő kínálat.

A piaci szereplők reakciói és az elmúlt hetek, hónapok figyelmeztetései alapján nagyon a határon táncolhat az üzemanyagpiac. Nem kellene eljutni a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezéséig: amikor nincs elég üzemanyag a megfelelő munkák elvégzéséhez, nem működnek a kritikus infrastruktúrák, nem lesz mezőgazdasági munka, akadályokba ütközik a szállítmányozás, az élelmiszerek, termékek, gyógyszerek nem jutnak el a polcokra, a tűzoltók, mentők és más segélyszolgálatok helyzetéről nem is beszélve.

Amikor egy hatósági ár megszüntetésének mikéntjéről gondolkodunk, érdemes a kereslet-kínálat egyensúlyára gyakorolt lehetséges hatással, ez esetben a várható fogyasztói reakciókkal is előre kalkulálni. Amikor a kormány megszüntette a hatósági árat a nem magánszemély fogyasztók esetében, akkor azt egy szombati napon, 2 órás határidővel hajtotta végre, nem véletlenül: a túl korán bejelentett vagy lebegtetettt áremelés pánikreakciókat, szükségtelen és készlethiányhoz vezető felhalmozást indíthat be. Ha racionálisan dönt a kormány, akkor tehát nem feltétlenül érdemes korai bejelentést várnunk: könnyen lehet, hogy akkor fog helyesen eljárni, ha az utolsó pillanatban jelenti be a döntését, időt sem hagyva az egyéni szempontból racionális, de össztársadalmi szempontból káros fogyasztói reakciók érvényesülésére.

Racionális magatartást várunk el az autósoktól? Akkor előtte térjünk vissza a józan észhez az üzemanyagok piacán is!

Címlapkép forrása: Getty Images