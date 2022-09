Horváth Péter János: máris csökken a magyar gázfogyasztás, de nem lesz gyors az orosz leválás

Fontos, hogy Magyarország ellátásbiztonsága minél szilárdabb lábakon álljon, és a magyar gazdaság ne veszítse el versenyképességét a régióban – mondta el a Portfolio-nak adott nagyinterjúban Horváth Péter János. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke hangsúlyozta, hogy az orosz-magyar gázszerződések mindenképpen növelik a magyar lakossági gázellátás biztonságát, de közben nagyobb hangsúlyt kell helyezni az energiahatékonyságra, valamint az energiafüggetlenség fokozására, ezért az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer újbóli élesítésére van szükség, valamint a hazai áramtermelő kapacitások megőrzése, megújítása és bővítése a következő évek egyik kulcskérdése. Azt is kiemelte, hogy Magyarország mellett a régiós országok, illetve Németország és Olaszország is erősen építettek eddig az olcsó orosz vezetékes gázra, amelyről egyszerűen nem lehet gyorsan leválni kellő egyéb alternatíva hiányában, maga a leválás pedig nagyobb gazdasági áldozatokkal járhat. Közben az máris látszik a heti gázfogyasztási adatokon, hogy mind a lakosság, mind az ipar elkezdett spórolni. Az interjúban szó volt többek között a dekarbonizáció folytatásáról, és a naperőművek hálózati csatlakozási stopjáról is. Az is kiderült, hogy a MEKH elnök szerint a németek kezében van az eszköz az extrém gázárak leszorítására, mégpedig az Északi Áramlat 2 engedélyezésével, az áramárak mérséklésére pedig javasolt lenne uniós szinten a fosszilis erőművek átmeneti mentesítése a kötelező karbonkvóta vásárlás alól.

Az energiakrízis hosszú idő után váratlanul ismét előtérbe tolta az ellátásbiztonság és energiafüggetlenség szempontjait, az Európai Bizottság közös uniós gázpiaci tervei mellett számos szakmai elemzés és javaslat igyekszik utat mutatni az európai országoknak. Hogyan értékeli ezeket az európai, illetve hazai helyzet tükrében, mennyiben alkalmazhatók az ezekben foglaltak a magyarországi helyzetre?

Horváth Péter János: Az elmúlt évek európai uniós javaslatai és intézkedései középpontjában az energiaszektor dekarbonizációja állt; egyes döntések, minden szakmai érv ellenére, sokszor az ellátásbiztonság szempontjának rovására születtek. Ez alatt azt értem, hogy a világgazdaság minden nagy szereplője igyekszik megteremteni saját energiafüggetlenségét. Az Egyesült Államok a palaolaj, palagáz kitermeléssel, Kína a szénnel. Európa azonban az energiaátmenet időszakában saját forrásainak csökkenésével egyre növekvő mértékű importra szorul. A földgáz és a nukleáris energia úgy vált az energiaátmenetet kiszolgáló fő energiaforrássá, hogy az atomerőművek cseréjének az üteme nem megfelelő, a földgázkitettség pedig növekszik. Eközben pedig a dekarbonizációs célok előre hozása azt üzente a befektetőknek, hogy nem érdemes szénhidrogén kutatásba fektetniük. E hatások következménye a szűk kínálat, a visszatérően magas energiaárak.

Azt gondolom az orosz-ukrán konfliktus és az uniós szankciók kapcsán kibontakozó energiaválság sok szempontból egy kijózanodással ér fel, rávilágított az elmúlt évek túlzottan egyoldalú energiapolitikájának hibáira és megmutatta mennyire sérülékeny is valójában kontinensünk energiaellátása.

Az eddigi energiaár-krízisen túllépve, ma Európában újra tényleges veszélyként jelentkezik az energiahordozók fizikai rendelkezésre állásának hiánya.

Az energiakrízisre adott uniós válaszok ezért most elsősorban az ellátásbiztonsági és az energiafüggetlenségi szint fokozását célozzák. A konkrét intézkedések között szerepel az alternatív gázforrások mennyiségének növelése, a megújuló és energiahatékonysági célok emelése és egyben a villamosenergia rendszer rugalmasságának fokozása, a lakossági és ipari gázfelhasználás kiváltása. Ezek támogatandó célok, de nagy részük csak középtávon képes eredményt hozni.

Azt is fontos látni, hogy jóllehet az Unió erősítheti a tagállamok ellátásbiztonsági törekvéseit azzal, hogy összehangolja a tagállami intézkedéseket, azonban a tagállamok eltérő mértékben sérülékenyek a jelenlegi energiakrízisben és egyúttal eltérő eszközökkel rendelkeznek a károk enyhítésére. Fontos, hogy Magyarország ellátásbiztonsága minél szilárdabb lábakon álljon, és a magyar gazdaság ne veszítse el versenyképességét a régióban.

Az EU a közös gázbeszerzésekről, a források szükség esetén tagállamok közötti megosztásáról, illetve a gázfogyasztás kötelezettségvállalás formájában történő 15 százalékos csökkentéséről is megállapodott. Mennyire lehetnek ezek alkalmasak megítélése szerint az európai gázbiztonság megerősítésére, és hogyan viszonyulnak Magyarország érdekeihez?

A jelenlegi helyzetben minden európai ország arra törekszik, hogy a lehetőségeihez képest a földgáz beszerzéseit diverzifikálja. Mivel nemcsak Európában, hanem globálisan is szűkös a földgázforrások elérhetősége, adódik az ötlet, hogy az európai országok ne egymással versengve próbáljanak meg földgázhoz jutni, hanem együtt, nagyobb alkuerőt képviselő vásárlóként lépjenek fel a nemzetközi földgázpiacokon és kedvezőbb feltételekkel hozzák az Unió területére az új, elsősorban cseppfolyósított, tengeri úton tankerrel szállított földgázforrásokat. A közös gázbeszerzés, mivel nem korlátozza az egyes tagállamok szabad forrásbeszerzéshez való jogát, ígéretes lehetőség, a mi problémánk inkább az, hogy miképp tudna ez a közösen megvásárolt földgázforrás eljutni a hazai piacra. Történelmileg úgy alakult, hogy az európai nagy földgáz szállítóvezetékek keletről futnak nyugatra, így hiába érkezik többlet LNG pl. a spanyol vagy francia piacra, nincs mód arra, hogy az fizikailag is eljusson Magyarországra.

Ezért mi akkor tudunk majd a közös beszerzési programból profitálni, ha megvalósulnak a régiós LNG terminál-fejlesztések, a lengyel és horvát terminál bővítése, illetve a beharangozott új német terminálok is üzembe állnak.

Ami a földgázforrások szükség szerinti megosztását illeti már szkeptikus vagyok. Egyrészről fontos és szükséges a tagállami vészhelyzeti tervek felülvizsgálata, melyeknek 2022. október 31-ig meg kell történnie. Az ezekben foglalt intézkedéseket kell ugyanis végrehajtani, mielőtt a tagállamok kölcsönösen kisegítik egymás szolidaritási alapon védett fogyasztóit. Ezeket a terveket alapvetően magunknak készítjük, egy esetleges ellátási problémahelyzet hatékony kezelése céljából, ezért hasznosságuk megkérdőjelezhetetlen.

A tagállamok közötti szolidaritásra viszont csak legvégső esetben kerülhet sor, ha az érintett tagállam kimerített minden, vészhelyzeti tervében szereplő intézkedést. A folyamat ugyanakkor nagyon bonyolult, az egymással közvetlen vagy harmadik országon keresztüli összeköttetésben lévő tagállamoknak megállapodást kell kötniük a szükséges műszaki, jogi és pénzügyi intézkedésekről, és ismertetniük kell ezeket a vészhelyzeti terveikben.

A Covid járványt követően egy ilyen szolidaritási mechanizmussal kapcsolatban azért vagyok szkeptikus, mert sajnos erősen él bennem a maszkháború emléke, amikor a járvány kellős közepén a tagállamok egymás szállítmányait foglalták le a tranzitok során.

Magyarország eddig minden energetikai vészhelyzet során, ha szükség volt rá, segített a bajba jutottakon, de fordított helyzetben mi is megkapnánk a segítséget? Gondoljuk végig, egy általános európai gázkrízis során mennyire reális opció az, hogy egy tagállam saját fogyasztóinak korlátozása mellett segítsen egy bajbajutott országon.

Szűkösek az importlehetőségek, nem zárható ki, hogy a Gazprom további szállítási korlátozásokat vezet be egyes országokban. Egy ilyen helyzetben az egyetlen lehetőség, hogy a piaci egyensúly ne égbe szökő árak mellett alakuljon ki, hogy visszafogjuk a keresletet. Fontos, hogy a kereslet csökkenése minél inkább tervezett, tudatos takarékossági intézkedések révén valósuljon meg, és ne a magas árak szelektálják meg a vevők körét. Ha ez az alkalmazkodás minden országban egyszerre megtörténik, nagyobb a hatása, mint az egyedi akcióknak, erről szól a Bizottság a 15%-os gázfogyasztáscsökkentési előírása. Az egyetlen kérdés szerintem, hogy milyen mértékben kell egy ilyen intézkedést központilag levezényelni. Minden országban eltér, hogy kik használják a földgázt, melyik fogyasztó milyen gyorsan és milyen mértékben tudja kiváltani a gázfelhasználását, ezért a társadalmi költségeket csak a lokális lehetőségekhez szabott programokkal lehet minimalizálni.

A Magyarországra eső 15%-os gázfogyasztás-csökkentési cél 1,3 milliárd köbméter földgáz önkéntes megtakarítását jelenti a következő fűtési idényre.

Várakozásunk szerint a földgáz-áremelkedés hatására megvalósuló megtakarításnak lesz a legnagyobb hatása, melynek jeleit a heti statisztikákban már mind lakossági, mind vállalati szinten látjuk.

A lakosság esetében rendkívül összetett kérdésről van szó, hiszen ahány ház annyi szokás, de még a hőmérséklet is jelentősen befolyásolja, hogy mennyit fűtünk. Ezért rendkívül nehéz konkrét számokat becsülni, vagy mindenki számára elfogadható egységes megoldási javaslatot mondani. E tekintetben azt gondolom, hogy még nagyon sok szakmai vizsgálatra és egyeztetésre lesz szükség, ami most megállapítható, hogy a lakossági gázfelhasználás azonnali alternatívája a tűzifára vagy szénre való áttérés, ahol lehetséges, hosszabb távon pedig a gázkazánok lecserélése hőszivattyúra, a távfűtési rendszerek modernizálása jelentheti az egyik irányt.

Az ipari potenciál kihasználásához pedig azt gondolom, hogy a koronavírus-helyzetre tekintettel felfüggesztett energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) ismételt élesítésére van szükség.

A REPowerEU csomagegyebek mellett alternatív gázbeszerzési források bekötésével, az energiahatékonyság javításával, illetve a megújulós kapacitások telepítéseinek felgyorsításával függetlenítené az EU-t az orosz gáztól, miközben az uniós klímapolitikai célokat is szem előtt tartja. Mi a véleménye a konkrét intézkedési irányvonalakról, mennyire vannak ezek összhangban a magyar energiapolitikai érdekekkel és célokkal?

Az intézkedésekkel kapcsolatosan annyi észrevételem van, hogy ezek legtöbbje közép- vagy hosszú távon hatékonyak, csak sajnos a következő fűtési időszakban keveset segítenek. Egyik napról a másikra nem épülnek új vezetékek, vagy LNG állomások, új földgázmezők kiaknázása is évekbe telik. Az orosz forrásoktól való azonnali és teljes függetlenedés nem reális cél, mivel Európa számára egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű, nem orosz eredetű azonnal bevonható földgáz. Az mindenképpen pozitívumként értékelhető, hogy a terv külön figyelmet szentel Közép-Európára. Ettől függetlenül

Magyarországra elhelyezkedéséből adódóan különösen igaz az orosz gázforrások dominanciája, ezért amellett, hogy folyamatosan dolgozni kell alternatív regionális terveken, számunkra rövid és középtávon nincs reális alternatívája az orosz eredetű földgázforrásoknak.

A megújuló energia részarányának növelésére és az energiahatékonyság javítására irányuló célok szigorítása alapvetően helyes irány, elengedhetetlenek a kontinens gázfüggőségének csökkentéséhez, ugyanakkor véleményem szerint túl ambíciózusak, valamint a tervezetnek nagyobb mértékben kellene figyelembe vennie az egyes tagállamok különleges helyzetét és sajátosságait. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy

Az elmúlt évtizedekben a csővezetékes orosz földgáz egyértelműen a legolcsóbb gázforrás volt Európa számára, minden más ennél jelentősen drágábban érhető el, ezért az erre alapozó iparágak most súlyos versenyképességi kihívásokkal szembesülnek.

Az energiahatékonyság növelése nem csak az energiakrízisre és a klímaváltozásra adott válasz, hanem a versenyképesség megőrzésének egyik kulcskérdése is, ezért mindenképpen sokkal nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, ahhoz képest, mint amit eddig kapott.

A közös uniós tervekhez képest melyfőbb pontokon térnek el markánsan a magyar energiapolitikai érdekek rövid és hosszú távon, és milyenalternatív megoldások szükségesek ezek alapján itthon?

Hosszútávon nincs eltérés az Unió és a hazai energiapolitikai célkitűzések között, hiszen mi is a karbonsemlegesség elérését tűztük ki 2050-re. Ennek részeként fokozatosan ki kell vezetni a földgáz használatát, illetve meg kell kötni a földgáz elégetése során keletkező szén-dioxidot. Az orosz-ukrán konfliktus miatt az EU gyorsítani szeretne a földgázkivezetés programján, és ahol erre van mód, alternatív szállítókkal váltaná ki az orosz forrásokat.

Magyarország földrajzi és történelmi okokból nagyban épített az orosz forrásokra. Hozzáteszem nem csak hazánk, hanem számos kelet-közép-európai és délkelet-európai ország, de akár Németország, vagy Olaszország is. Ezek az országok jóval nehezebben, sokkal nagyobb gazdasági áldozatokkal tudnak a jövőben függetlenedni az orosz forrásoktól, ez jelenti szerintem a fő problémát.

A magyar állam, de fogalmazhatok úgy is, hogy a hazai földgázfelhasználók, köztük a lakosság az elmúlt évtizedekben jelentős erőforrásokat fordított a hazai energiabiztonság növelésére és fenntartására, valamint a földgázforrások diverzifikálására. Kiépült a nem orosz földgázforrások elérését lehetővé tévő kétirányú román-magyar összekötő, üzembe állt a Krk-i LNG terminál, amin keresztül tengeri úton a magyar földgázpiacokra juthat a világ bármely tájáról a megtermelt földgáz. Hazánk rendelkezik biztonsági földgáztárolóval, a kereskedelmi földgáztárolók is állami kézben vannak. Álláspontom szerint ezeknek a befektetett erőforrásoknak a hazai fogyasztók biztonságát kell szolgálniuk, nem pedig azokét a tagállamokét, amelyek nem léptek időben felhasználóik védelme érdekében.

Ellentétben Magyarországgal, ahol a földgáztárolók kapacitása a teljes éves földgázfelhasználás közel 60%-ának elhelyezéséhez elegendő, Németországban a földgáztárolók csak az éves fogyasztáshoz szükséges földgázmennyiség negyedének a tárolását teszik lehetővé. A földgáztárolók kiépítése és üzemben tartása költséges dolog, másrészt geológiai adottságok is kellenek hozzá. Más tagállamok, például Lengyelország vagy a balti államok az elmúlt évtizedben a földgázforrásaik diverzifikációjára fordítottak jelentős összegeket, új vezetékeket, LNG-terminálokat építettek és így függetlenedtek az orosz gáztól. Ennek fényében érthető, hogy a jelenlegi helyzetben egyes tagállamok, köztük Magyarország is, miért támogatják inkább a tagállami öngondoskodást előtérbe helyező megoldásokat, míg mások, élükön Németországgal, miért helyeznék a vészhelyzeti válaszlépések középpontjába a forrásmegosztási mechanizmust alkalmazó, tagállamok közti szolidaritási intézkedéseket. Itt jegyezném meg, hogy

Véleményem szerint a németek kezében van az az eszköz, mellyel a leggyorsabban enyhíteni lehetne a jelenlegi energiakrízis hatásait, mivel az Északi Áramlat-2 műszaki átadása tavaly megtörtént és technikailag alkalmas arra, hogy az Északi Áramlat-1-gyel megegyező kapacitású gázt hozzon az Európai Unió területére.

Miért voltszükség energia-veszélyhelyzet kihirdetésére Magyarországon? Veszélyben van Magyarország ellátásbiztonsága?

A háború új helyzetet teremtett az európai energiapiacokon, ami egyrészt rendkívül hátrányosan érinti az európai országok gazdasági versenyképességét a világpiacon. Másrészt már nem csak arról van szó, hogy egyes energiahordozók árai drasztikusan megnőttek, hanem arról is, hogy bizonyos forrásokat nem lehet teljes egészében helyettesíteni, így már a fogyasztásunkat kell csökkenteni, konkrétan a gazdaság működőképességét veszélyezteti és tényleges társadalmi károkat okozhat.

Ha belemegyünk a részletekbe, akkor azt látjuk, hogy az idei év során az Oroszországból az EU területére érkező csővezetékes gázszállítások szintje felére-harmadára esett vissza, míg az Európában irányadó holland TTF gáztőzsde árai drasztikusan megnőttek, az azonnali és következő hónapokra szóló határidős árak a tavalyinak több mint hat-hétszeresére nőttek, és még mindig emelkednek. Ez a két tényező együttesen eredményezte, hogy sok uniós tagállam energia-veszélyhelyzeti intézkedéseket léptetett életbe.

A nálunk bevezetésre került intézkedéscsomag annyiban tér el más uniós tagállamokétól, hogy nem csak a földgázszektort érintő intézkedéseket tartalmaz, hanem komplex megközelítésben foglalkozik az energiahordozók szélesebb körével.

A hazai energia-veszélyhelyzet kihirdetésével a Kormány a helyettesítést próbálja elősegíteni főleg hazai pótlólagos energiaforrások előteremtésével, másrészt az átlagnál többet fogyasztó háztartások tudatos energiafelhasználásának ösztönzésével.

Milyen konkrét eredmények várhatók a terv egyes pontjaitól, így például a mátrai, vagy a paksi erőművet érintő tervektől?

A Mátrai Erőmű több mint 50 éves, de ilyen krízishelyzetben szükség van arra, hogyha tud működni, akkor télen a hazai lignitbázison termeljen áramot. Az erőmű nemrég kísérleti jelleggel újra 3 blokkos üzemben működött 4 napon keresztül. Ha ezt egész télen fenn tudnák tartani, azzal 150 millió m3 gázt lehetne megtakarítani, ráadásul hazai tüzelőanyag bázisra alapozva.

A Paksi Erőmű a hazai áramellátás közel felét biztosítja, rendkívül fontos, hogy új atomerőmű belépéséig megbízhatóan, teljes kapacitással termeljen az év minél nagyobb részében. Sokan fogalmazzák meg kétségeiket a nukleáris energiával kapcsolatban, viszont azt gondolom, ennek a vitának nem érzelmi alapon kell eldőlnie. Elgondolkodtató, hogy a fukushimai atombalesetet közvetlenül elszenvedő Japán is felülvizsgálja korábbi atomellenes álláspontját, a biztonsági felülvizsgálaton átesett nukleáris erőműveinek újraindítását felgyorsítja és új generációs atomreaktorok építését is tervezi; mi ez, ha nem reálpolitika.

Azt gondolom, felül kell vizsgálnunk azt a korábbi álláspontot, hogy a határkeresztező kapacitások bővítése, az európai villamos energia piacok összekapcsolása elegendő garanciát jelent a hazai ellátásbiztonságra. Az utóbbi időszak eseményei, és most nem csak az orosz-ukrán konfliktusra gondolok, hanem tágabb értelemben az eddigi, uniós dekarbonizációs politika miatt elmaradó hagyományos erőműpótlásokra, a megújulók rendszerintegrációja okozta egyensúlytalanságokra, a német energia átmenet miatt kieső atomerőművek okozta forráshiányra, az aszályos időjárásból fakadó alacsony európai vízerőművi termelésre, ezek mind azt üzenik, hogy hazai ellátásbiztonságot külföldi áramimportra alapozni nem lehet. Egy ilyen bizonytalan helyzetben rendkívül felértékelődik a hazai források szerepe, legyen szó akár megújuló, akár hagyományos erőműről, régiről vagy újról.

A hazai áramtermelő kapacitások megőrzése, megújítása és bővítése tehát a következő évek egyik kulcskérdése, melynek egyik legfontosabb eleme a paksi bővítés, illetve a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítása.

Mire számít a nemzetközi energiapiaci árak alakulása terén és hogyan értékeli Magyarország télre való felkészülését? Vannak-e különböző forgatókönyvek arra, ha rosszabbra fordulna a gázellátási helyzetünk, így például az ipari, szolgáltatószektor szereplői, valamint a lakosság mire számíthat?

Én lassan egy éve azt gondolom, hogy ennél rosszabb már nehezen elképzelhető, de az élet mindig rácáfolt az optimizmusomra. Tartja magát a mondás, hogy a magas árak legjobb ellenszerei a magas árak. Az energiapiacokon tapasztalható magas árszint egyfelől ösztönzi a kínálatnövekedést, új termelők és korábban nem megtérülő alternatív energiaforrások piacra lépését, másfelől pedig a kereslet visszaeséséhez vezet, ösztönzi az energiatakarékosságot, az energiahatékonyságot növelő beruházásokat, és a tudatosabb energiahasználat révén csökkenti a túlfogyasztást.

Várakozásaink szerint a jelenlegi, történelmileg is kiugró csúcsok és ártüskék helyére középtávon egy, a mostani csúcsoknál jóval alacsonyabb árszintű stabil egyensúly fog lépni, ugyanakkor a 2020 előtti árak visszatértére ne számítsunk.

A határidős termékek árai alapján várhatóan még 2024 elején is a korábban megszokottnál jóval magasabb lesz a földgáz ára az európai hubokon, és jelenleg Európa számára ez az átmeneti időszak jelenti a kihívást.

Magyarország alapvetően két eszközzel készül a téli időszaki ellátásra: földgáztárolói készlettel és a lakossági földgázfelhasználás hosszú távú szerződésekkel való biztosításával. Magyarországon a hazai földgázfogyasztáshoz képest kiemelkedően magas földgáztárolói kapacitások állnak rendelkezésre. Míg az EU tagállamok földgáztárolói átlagosan az éves földgázfelhasználás ellátásához szükséges mennyiség 27%-át képesek tárolni, mi ezzel szemben az éves hazai fogyasztás 58%-át tudjuk. A hazai tárolói kapacitás jelenleg már több, mint hatvan százalékban feltöltésre került és folyamatosan zajlik a tárolók töltése.

A lakosság földgázellátását biztosító hosszú távú szerződések kiszámíthatóan ütemezett, biztonságos földgázimportot tesznek lehetővé.

A tavalyi évben üzembehelyezett, Szerbia felőli betáplálást lehetővé tevő új földgázvezeték garantálja, hogy a lakosság számára fenntartott gáz olyan útvonalon érkezhessen Magyarországra, amelyet nem érintenek az Északi Áramlattal kapcsolatos problémák és viták.

Arra az esetre, ha ezek a biztonsági intézkedések sem lennének elegendőek egy ellátási zavar elkerülésére, a Hivatal elkészítette az uniós rendeletben előírt földgázellátásbiztonsági megelőzési cselekvési tervet és vészhelyzeti tervet. Ezekben a tervekben szerepel a válsághelyzeti szinteknek megfelelően alkalmazandó piaci és nem-piaci intézkedések, valamint az intézkedések végrehajtásáért és koordinálásáért felelős szereplők meghatározása.

Az új rezsiszabályok teljes mértékben és minden hazai fogyasztó számárabiztosítják a megfizethető energiát? Előfordulhat, hogy bizonyos fogyasztók biztonsága, illetve az energia számukra való megfizethetőségének biztosítása érdekében további intézkedésekre lehet szükség, különösen, ha a piaci árak tovább emelkednek?

A lakossági felhasználók a földgázszolgáltatásért fizetendő rezsiköltségekben az átlagfogyasztás mértékéig egyáltalán nem éreznek változást. Ezen mennyiségig az európai gázpiacokon elérhetőhöz képest tizedáron vásárolhatják meg a felhasznált földgázt.

Az átlagfogyasztás feletti mennyiségekért fizetendő díj valóban jelentősen megnövekedett, azonban az átlagfogyasztás felett fogyasztó földgázfelhasználók teljes fajlagos költsége így is jelentősen az európai árszínvonal alatt marad.

Például még egy évi tízezer köbmétert fogyasztó lakossági felhasználó, aki messze nem számít tipikus felhasználónak, hiszen kevesebb, mint ezer van az egész országban, neki a földgázfelhasználása több, mint nyolcvan százalékban a nem a kedvezményes, lakossági piaci áron számolódik el, de még így is kevesebbet fizet egy köbméter gázért, mint egy prágai, bécsi vagy berlini lakossági földgázfogyasztó.

A Kormány várhatóan mindent megtesz, hogy a megfizethetőség a hazai fogyasztók számára megmaradjon, de sokaknak így is nehezebbé válik a jelenlegi extrém energiapiaci helyzetből fakadó árak részbeni vagy teljes körű megfizetése.

Látni kell ugyanakkor, hogy a Kormány lehetőségei limitáltak egy ilyen energiaválság kapcsán, mert az európai energia árakat alakító tényezőkre nincs ráhatása. Az Európai Bizottságnak és a háború kapcsán hangadó tagállamoknak kellene elsősorban végig gondolniuk eddigi stratégiájukat, mert a szankciók eddig az oroszoknak több bevételt, míg az uniós állampolgároknak életszínvonalcsökkenést hoztak, nem elfelejtve a gazdaságot érintő rövid és hosszú távú hatásokat sem.

Az energiakrízis közben a kibocsátáscsökkentésnek is folytatódnia kell: mennyire hangolható össze az energiabiztonság és a klímacél elérése, hogyan befolyásolja a krízis a dekarbonizáció hosszú távú kilátásait?

Az energiaválság erősíti az ellátásbiztonság iránt igényünket, a dekarbonizáció pedig jó lehetőség az energiafüggetlenség növelésére. A két szempont erősíti egymást, problémák az időtávok vonatkozásában merülhetnek fel.

Rövid távon ugyanis az orosz energiahordozóktól való függetlenedés gyors kikényszerítése elsősorban forrásdiverzifikáció révén kezelhető, illetve egyéb olyan, korábban már bezárásra ítélt erőművek életben tartása révén, melyek fosszilis bázison működnek. A dekarbonizációs opciók jelentős része ugyanis hosszabb távon tud megvalósulni.

Amennyiben a költségek oldaláról tekintünk a kérdésre látható, hogy a forrásdiverzifikáció is, és a dekarbonizáció is jelentős forrásokat igényel. A pénzügyi források jelentős része most az orosz energiahordozókról történő gyors leválási elképzelések miatt a fosszilis infrastruktúra fejlesztésére fordítódik, mint például új földgázvezetékek és tárolók építésére, ami kérdésessé teheti a dekarbonizáció finanszírozhatóságát.

Természetesen mindegyik cél kezelhető, a finanszírozás tekintetében ugyanakkor az Unió, a tagállamok vagy fogyasztók teherviselőképessége jelenthet korlátokat. Ezért fontos a reális helyzetértékelés és a megfontolt lépések politikája, de

A napenergiának kiemelt szerep jut a hazai dekarbonizációs célok megvalósításában, de az energiafüggetlenség tekintetében is felértékelődik szerepe, ennek ellenére idén májusban az új, hálózatra csatlakoztatható naperőmű kapacitást országosan a MAVIR a közzétételi eljárás keretében nullában határozta meg. Hogy látja,jelenthet-e akadályt a villamos energia rendszer jelenlegi állapota a további naperőmű telepítések során? A hálózat rugalmasságának fokozására és fejlesztésére milyen lehetőségeket lát, honnan lesznek erre források, feloldható-e a jelenlegi hálózatcsatlakozási patthelyzet, ha igen, mikor?

Hangsúlyozni szeretném, hogy a MAVIR által a közzétételi eljárásban meghirdetett nulla érték nem jelenti azt, hogy leállnának a naperőművi beruházások. A hazai energiastratégiában 2030-ig vállalt 6500 MW-ot is biztosan sokkal előbb elérjük, mivel a már működő több mint 3000 MW napos kapacitás mellett további kb. 4000 MW beruházás rendelkezik kiadott csatlakozási engedéllyel.

További igények beadására is van lehetőség, csak a beruházónak vállalnia kell olyan eszközök telepítését, amelyek segítenek megőrizni a rendszer egyensúlyát.

Az kétségtelen, hogy torlódás alakult ki az igényekben, hiszen a napenergia önköltségi ára ma már jóval alacsonyabb, mint a HUPX ár, tehát rendkívül kedvező a megtérülés. A hálózatfejlesztési beruházások pedig akár éveket is igénybe vehetnek, miközben egy naperőmű akár 6 hónap alatt el tud készülni.

Itt szeretném megjegyezni, hogy két ellátásbiztonsági prioritásról beszélünk: az energiafüggőség csökkentéséről, hogy minél előbb és minél több hazai erőmű épüljön, valamint egy üzemviteliről, hogy a villamosenergia-rendszer közben kiegyensúlyozott maradjon - ezek együttesen tudják csak garantálni az ellátásbiztonságunkat.

Ennek fényében tekintjük kiemelten fontos kérdésnek, hogy maguk a megújulók is részt tudjanak venni a szabályozási piacokon, ezért kötelezővé tettük, hogy minden a hálózatra újonnan csatlakozó 0,2 MW-nál nagyobb naperőműnek akkreditált szabályozási képességgel kell rendelkeznie. Arra is buzdítjuk a MAVIR-t, hogy úgy reformálja meg a szabályozási piacokat, hogy minél több kis szereplő tudja felajánlani szabályozási képességét.

Az akkumulátoros tárolók is megnövelhetik a hálózat naperőműveket befogadó képességét, erre kormányzati támogatás is érkezik. Nagyon ígéretesek az elosztók pilot projektjei, úgy tűnik, hogy okos megoldásokkal hatalmas vezetéképítések nélkül is fejleszthetők a villamosenergia-rendszer képességei. A mai beruházási és gazdasági környezetben ezeket az okos megoldásokat kell megtalálni, hiszen a napenergia olcsó és hazai forrás, így

A naperőművi fejlesztések leállítása nem opció, másrészről a hazai újraiparosítás már nagyon rövid időn belül további 2000 - 3000 MW-tal növeli meg a hazai fogyasztói igényeket, amit szintén ki kell elégíteni.

Bizonyos konkrét uniós klímapolitikai célok egyelőre a jelek szerint a háttérbe szorultak, mint például a kibocsátáskereskedelmi rendszer kiterjesztése, de várhatóan újra napirendre kerül. Milyen potenciális gazdasági hatásokról beszélhetünk uniós és magyar szinten; illetve Magyarországnak milyen EU ETS állna leginkább érdekében?

Az ETS célja, hogy ösztönözze az energiahatékonyságot növelő beruházásokat és javítsa a megújuló energia használatának versenyképességét a fosszilis energiahordozókkal szemben, ezáltal csökkentse a karbonkibocsátást. Jelenleg olyan magas a fosszilis energiahordozók és a villamos energia ára, hogy rendkívül gyorsan térülnek meg az energiahatékonysági beruházások, és sokkal olcsóbb a megújuló energia a fosszilisnél. A megújuló erőművek piaci belépési korlátja egyre inkább a rendszerintegráció és időjárásfüggő termelésük kiegyenlítése terén jelentkezik és nem a fosszilis erőművekkel való árverseny miatt.

A jelenlegi energiaválságban a mostani földgázárak és ellátásbiztonsági helyzet mellett az EU ETS nem tölti be ezt a szerepét, hiszen a földgáz ára rendkívül magas, így a szénerőművek versenyképesebbek a magas ETS árak ellenére, holott a kibocsátásuk nagyjából két-háromszoros a gázerőművekének. Amíg a fosszilis energiahordozók ára nem normalizálódik, átmenetileg a megfizethetőség fontosabb szempont, mint a kvótaár ösztönző hatása, ezért

Személy szerint jó ötletnek tartanám, ha az erőművek átmenetileg, részben vagy egészben felmentésre kerülnének a kvóta kötelezettség alól, ezáltal a piaci villamosenergia árak mérséklődhetnének.

Természetesen fontosnak tartjuk a klímavédelmi célok teljesülését, hiszen már sajnos tapasztaljuk a klímaváltozás negatív hatásait, de azt lehet mondani, hogy az ETS tervezett kiterjesztése nélkül is a jó irányba haladunk. Azzal, hogy az energiafelhasználás költségét tovább növelő ETS kiterjesztés most nem valósul meg, nem sérülnek a hosszútávú klímapolitikai célok, szemben azzal, hogy az orosz földgáz helyettesítésére importált cseppfolyós gáz életciklusra vetített ökológiai lábnyoma 3-4-szerese a vezetéken érkező gázforrásnak, tehát messze környezetszennyezőbb. Régi magyar mondás, de azt gondolom itt is helytálló, amit a réven nyerünk, elvesztjük a vámon.

Hosszútávon az lenne az ideális, ha az EU a támogatások és a pénzügyi szankciók olyan elegyét alkalmazná a klímacélok elérésének biztosítására, ami megőrzi az európai ipar versenyképességét, és összhangban van a háztartások teherviselő képességével.

