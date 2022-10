Rohamot indított a napelemekért a lakosság, gyorsíthatják az engedélyezést

Az E.ON-nál az új online igénybeadási felület használatára kérik ügyfeleiket, mert ez jelentősen csökkenti az igények feldolgozási idejét, ugyanakkor tájékoztatásuk szerint a nagyszámú érdeklődés miatt a jövőben a szokásosnál hosszabb feldolgozási időre kell számítani. Szeptember közepe óta az OPUS TITÁSZ-nál is egyszerűsített ügymenettel kezelik a HMKE igénybejelentéseket, amely körülbelül harmadára csökkentheti az engedélyeztetéshez szükséges időtartamot, fontosnak tartják azonban megjegyezni, hogy a HMKE-k létesítésének, ezáltal a teljes folyamat átfutásának időszükséglete az ügyfelek által megbízott vállalkozásoktól függ.

A rezsicsökkentés csökkentéséről szóló júliusi bejelentést követően ugrásszerűen nőtt az igény a háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek iránt. A telepítő cégek megrendeléseik megtöbbszöröződéséről számoltak be, ma pedig már valószínűleg nem lehet olyan társaságot találni, amely az idei évi átadásra vállalna megbízást. Ennek részben a telepítői kapacitások maximális kihasználtsága és a számos cégnél tapasztalható alapanyaghiány az oka, de - ahogyan ezt korábban megírtuk - tapasztalatok szerint az engedélyeztetési eljárások is hosszabbak lehetnek a rendkívüli telepítési igény révén az áramszolgáltatókra nehezedő nagy terhelés következtében.

Az ügy jelentőségére tekintettel megkérdeztük a szolgáltatókat egyebek mellett arról, hogy hogyan alakul az engedélyeztetési folyamat időigénye, mennyire tudják tartani a határidőket, illetve hogy tervezik-e mérsékelni az engedélyeztetés időigényét. Az alábbiakban a megkeresésünkre reagáló E.ON Hungária Csoport és OPUS TITÁSZ Zrt. válaszait közöljük.

E.ON: online felület csökkenti az igények feldolgozási idejét

Az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén – mely a magyar elosztóhálózat felét jelenti - jelenleg mintegy 90 ezer háztartási méretű kiserőmű működik, több mint 700 MW beépített összteljesítménnyel, ami az országos rendszerterhelés körülbelül 10 százalékának feleltethető meg. Az elmúlt két hónapban az eddig is példátlan mennyiségű telepítési igények országos szinten megsokszorozódtak, az egy évvel ezelőttihez képest hatszorosára nőtt az érdeklődés. Jelenleg több ezer új igény feldolgozása zajlik.

A társaság várakozásai szerint a következő hónapokban ez a tendencia fennmarad

- válaszolta Varga Ivett szóvivő.

Erre felkészülve a társaság online igénybeadási lehetőséget alakított ki, amellyel a háztartási méretű kiserőművekkel kapcsolatos ügyek feldolgozásának egyes lépéseit automatizálták, ezzel felgyorsítva a folyamatot. Emellett jelentős plusz munkatársi erőforrást vontak be és további fejlesztéseket hajtottak végre a megkeresések mielőbbi feldolgozása érdekében. A társaság arra kéri ügyfeleiket, használják az új felületet, amely jelentősen csökkenti az igények feldolgozási idejét, mivel az adatok digitális beküldésének köszönhetően azonnal és a megfelelő formában érkeznek be hozzájuk az információk. A nagyszámú érdeklődés miatt ugyanakkor az ilyen jellegű igényeknél a jövőben a szokásosnál hosszabb feldolgozási időre kell számítani, ezért a napelemes rendszer telepítését tervező ügyfelek türelmét és megértését kérik.

Az egyes igények esetében a hálózatra kapcsolás időtartama attól függ, hogy az ügyfél olyan területen tervezi-e napelemes rendszer kialakítását, ahol a hálózat terheltsége erre lehetőséget biztosít vagy további beruházás, fejlesztés szükséges hozzá.

Az E.ON Hungária Csoport fontosnak tartja arra is felhívni az ügyfelek figyelmét, hogy napelemes rendszer telepítésekor még a kivitelezés előtt szükséges előzetesen bejelenteni a hálózati csatlakozási igényt a villamos hálózat működtetője felé.

OPUS TITÁSZ: egyszerűsített ügymenet gyorsítja az eljárást

Az igénybejelentések száma jelentősen növekedett a nyári hónapokban a korábbi időszak azonos hónapjaiban beérkezett igénybejelentés mennyiségekhez képest az OPUS TITÁSZ Zrt. esetében is. Ez év júliusában dupla, az augusztusi hónapban pedig közel háromszoros mennyiségű igénybejelentés érkezett a társaság elosztási területére vonatkozóan - tudtuk meg Egyházi Nikoletta kommunikációs vezetőtől.

Az elkövetkezendő hónapokban az OPUS TITÁSZ is a HMKE igénybejelentések számának további növekedésre számít. Becsléseik szerint az augusztusi hónaphoz képest ugyan vissza fog esni az igénybejelentések havi mennyisége, azonban a megelőző évek azonos időszakához képest így is mintegy másfélszeres – 6-800 igény/hó – igénybejelentés mennyiségre számítanak. Az elkészült HMKE rendszerek üzembe helyezésének számában szintén növekedést várnak a társaságnál.

Szeptember közepe óta az OPUS TITÁSZ-nál is egyszerűsített ügymenettel kezelik a HMKE igénybejelentéseket azért, hogy az ügyfeleik mielőbb kézhez kaphassák a hálózatra csatlakozás feltételeit tartalmazó műszaki-gazdasági tájékoztatókat, így a beérkezett HMKE igények nagy százaléka egyszerűsített, gyorsított eljárással engedélyeztethető. Az új ügymenet körülbelül harmadára csökkentheti az engedélyeztetéshez szükséges időtartamot, ezáltal jelentősen lerövidülhet az igénybejelentéstől az érintett HMKE üzembe helyezéséig terjedő intervallum - tájékoztatott a társaság.

Az igénybejelentés benyújtásától számítva a HMKE üzembe helyezésig, egyúttal szükség szerint a feltételeknek megfelelő ad-vesz irányt mérő okos mérő felszereléséig terjedő időtartam átlagosan 78 nap volt 2022 január-augusztusi időszakában (miután ez az átlagos időtartam folyamatosan csökkent az elmúlt években). Ebből 2022-ben az engedélyeztetés átlagosan 30 napot vett igénybe az igénybejelentéstől a csatlakozási dokumentáció jóváhagyásáig.

A telepítés folyamat végén az elosztótársaság feladata az elkészült rendszerek üzembe helyezése, azaz a rendszer hálózatra történő csatlakoztatása, valamint az esetlegesen szükséges mérőcserék elvégzése. A társaság szerint ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a háztartási méretű napelemes rendszerek kivitelezése az OPUS TITÁSZ-tól független vállalkozások által valósul meg, így a HMKE-k létesítésének – ezáltal a teljes folyamat átfutásának – időszükséglete az ügyfelek által megbízott vállalkozásoktól függ. Megfogalmazásuk szerint a megnövekedett számú HMKE igények megvalósítása anyagellátás miatt, illetve kivitelező vállalkozások miatt potenciálisan kitolódhat, amire társaságuknak nincs ráhatása.

A minisztérium is gyorsítana

Az engedélyezés felgyorsítása a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) tervei között is szerepel - derült ki Palkovics László miniszter Energy Investment Forumon tartott előadásából. Prezentációja alapján a javasolt módosítások eredményeként a hálózati csatlakozás minden HMKE-igénylő számára gyorsított eljárás keretében lenne biztosítva. Elmondása szerinta saját célra telepített naperőművek esetén nagyon felgyorsítják az engedélyezést, így lerövidülhet az engedélyezési határidő; ez a lakossági HMKE-s fogyasztókra, a kkv-kra és ipari nagyfogyasztókra is vonatkozna.

Elengedhetetlen a hálózat fejlesztése, átalakítása és bővítése



A napelemes rendszerek ugrásszerű terjedése egész Európában, így Magyarországon is komoly kihívás elé állítja az energiaszektor minden szereplőjét. Míg korábban a hálózat fő feladata az volt, hogy az erőművekben megtermelt energiát eljuttassa az ügyfelekhez, ma már a kisebb-nagyobb kapacitású napelemes rendszereket telepítő vállalkozások, háztartások maguk is energiatermelővé válnak. A napelemes rendszerek teljesítménye emellett működési elvükből fakadóan ingadozó, időjárásfüggő, ami a hálózatot tovább terheli azzal, hogy az ügyfelek döntően nem akkor használják fel az napelemes rendszerekből nyert energiát, amikor megtermelik. A hálózat folyamatos fejlesztése, a több évtized alatt kiépült jelenlegi hálózat átalakítása és kapacitásának bővítése így elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket a változásokat rendszerszinten kezelni lehessen, hiszen a hálózatnak visszafelé is képesnek kell lennie a megtermelt energia szállítására azokhoz az ügyfelekhez, akik a termelés pillanatában szeretnének áramot használni.



Az E.ON Hungária Csoport tájékoztatása szerint a kialakult helyzetet megoldását minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja, amit az is jelez, hogy 50 milliárd forint értékben valósítja meg a 2020-ban indított Danube InGrid programot. Az idén indult, 2028-ig tartó program révén 2025-ig megújul a Nyugat-Dunántúl villamos hálózata, második fázisában pedig az E.ON Hungária Csoporthoz tartozó ELMŰ Hálózati Kft. szolgáltatási területén, Budapesten és Pest megyében is kiemelt hálózatfejlesztések indultak, további 18 milliárd forint értékben. Ezen túlmenően a társaság a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility – RRF) keretében 2026-ig további 74 milliárd forint értékű hálózatfejlesztési programot tervez megvalósítani a társaság teljes szolgáltatási területén.



Mindkét program célja, hogy felkészítse a hálózatot a napelemes rendszerek hálózatba kapcsolásának lehetőségére. A teljes hálózatot érintő fenti fejlesztések mellett az E.ON szolgáltatási területén a kisfeszültségű hálózatok fejlesztése is folyamatosan zajlik. Ez utóbbi több tízezer, jellemzően pontszerű beruházást jelent, a kisfeszültségű hálózat megerősítését, okos eszközök beépítését, új nyomvonalak kialakítását több tízmilliárd forint értékben. Ezen fejlesztések a következő években folyamatosan, a beérkező új igények alapján, azok helyszínén zajlanak majd.

