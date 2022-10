Bejelentette Orbán Viktor az árstopok kiterjesztését - Mi vár ránk?

Az a kormány célja, hogy 2023 végére egy számjegyűre, tehát 10% alá, faragja az infláció ütemét, ezért a következő hetekben olyan döntéseket fog hozni, amelyekkel még több terméket lehet majd megvenni a boltokban árstop mellett – jelentette be a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában Orbán Viktor.

A kormányfő érvelése szerint az Oroszországgal szemben hozott uniós szankciók magasabb energiaárakhoz, azon keresztül a szállítási és egyéb költségek beépítése miatt magasabb élelmiszerárakhoz is vezetnek, ezek miatt pedig magas az infláció Magyarországon is.

Azt már a két héttel ezelőtti rádióinterjúban is bejelentette Orbán Viktor, hogy „utasítottam a pénzügyminisztert, és megkértem a jegybankelnököt”, hogy a 20%-ra gyorsuló inflációt jövő év végére együtt felezzék meg és rá 1-2 órára jelentette be az MNB az 500 bázispontos vészkamatemelést a forint stabilizálása érdekében. Most tehát a jövő év végére szóló, 10% alatti inflációval kapcsolatos kormányzati célt csak megismételte,

új elemként viszont bejelentette: a következő hetekben olyan kormányzati döntések születnek majd, amelyek a boltokban árstoppal kapható termékek körét ki fogják bővíteni.

Emellett pedig felhívta a figyelmet arra is, hogy mintegy 60 ezer kkv számára a változó kamatozású hiteleiknél 7,7% körül kamatplafont húztak a múlt heti kormányülésen (kiterjesztették a kamatstopot). A szavai szerint nem kellemes, de kényszerűen született kormányzati beavatkozás költségeit pedig a bankokkal fizettetik meg, amelyek szerinte a magas kamatkörnyezetben úgyis több profitot érnek el.

A Portfolio legutóbbi extra Checklist adásában Surányi György korábbi jegybankelnök is beszélt az árstopok következményeirol. Arra mutatott rá többek között, hogy az árstopok hatását kétszer is megfizeti a vásárló.

Az árstopok intézményét tavaly ősszel kezdte bevezetni a kormány: 2021. novemberében jött a 480 forintos hatósági üzemanyagár, amely lehetőség alól előbb a külföldieket, majd idén nyártól a céges célra tankolók körét is kivette. Így jelenleg nagyjából a teljes magyar gépjárműpark fele tankolhat csak hatósági áron magyar forgalmi engedély felmutatása mellett. Aztán idén februártól, tehát még a háború kitörése előtt, vezette be a kormány a meglóduló élelmiszerárak miatt néhány alapvető élelmiszerre az ársopot, ami azt jelentette, hogy a 2021. október 15-i értékesítési áron kellett fixálni a boltok üzemeltetőinek az árakat és ezen azóta sem változtatott a kormány.

Mind az üzemanyagok, mind az élelmiszerek esetén idén év végéig vannak hatályban az árstopok, és Orbán Viktor mai bejelentése alapján nagyon úgy néz ki, hogy ezek még egy jó ideig velünk maradhatnak, és még több terméknél jönnek az árstopok. Arról egyelőre semmit nem mondott a műsorban, hogy lista kibővítését milyen szabályrendszer mentén tennék meg.

Az árstop több termékre való kiterjesztésével meglepőt húzott a kormányzat. Sokan azt gondolták, hogy az eddigi ártsopokat is nehéz lesz megszüntetni, ezért a kabinet óvatos lehet az ilyen lépésekkel. Az élelmiszerárstopok ugyanis komoly kockázatokat rejtenek magukban. Egyrészt ugyanis a vállalatok igyekeznek az alacsony minőségű termékeket kínálni az árstoposak közül, hiszen ezeken keletkezik a legkisebb veszteségük, másrészt a többi (nem árstopos) termék árába beépítik a veszteséget, így habár az árstopos termékek árai a polcokon változatlanok, az áremelkedésüket (termelői, beszerzési) más termékekben megfizetjük, harmadrészt hiány alakul ki az árstopos termékekből, ahogy azt korábban is láttuk.



Az árstop kiterjesztése így azt a veszélyt rejti magában, hogy további termékek esetében csökken a minőség, illetve alakul ki áruhiány, miközben a nem árstopos termékek ára még gyorsabban emelkedik majd, ami összességében inkább felfelé húzhatja az inflációt is.



A nagyobb kereskedelmi láncok könnyebben alkalmazkodnak ehhez a helyzethez, mint a kisboltok, így könnyen lehet, hogy az árstopok kiterjesztése a legkisebbeknek okozza a legnagyobb gondot; ők ugyanis a kisebb kínálat miatt kevesebb terméken tudják elporlasztani a veszteségeiket. Ez pedig sokaknak a bezárásához vezethet a kistelepüléseken.

