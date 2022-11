Még mindig van feljebb: 20 százaléknál sem ért véget az őrületes drágulás

Várhatóan tovább emelkedett októberben a magyar infláció, a Portfolio által megkérdezett szakemberek átlagosan 20,7 százalékos értékre számítanak. Decemberig pedig még további emelkedés jöhet, így az évet akár 22 százalék körül is zárhatja az áremelkedés, mielőtt 2023-ban csökkenni kezd a nyomás. Októberben talán már a forint erősödése is segíthetett, viszont a csökkenő inflációhoz az árstopok fenntartására is szükség lehet.

20 százalék felett sincs vége az inflációs nyomásnak

Szeptemberben jelentősen megugrott a magyar infláció, az augusztusi 15,6 százalékról 20,1 százalékra annak eredményeként, hogy akkor kerültek be a megemelkedett rezsiköltségek. Ezt megelőzően utoljára 1996-ban volt példa 20 százalék feletti áremelkedésre.

A következő hónapokban még tovább erősödhet az áremelkedés, október végén Virág Barnabás, az MNB alelnöke úgy fogalmazott, hogy a következő havi adatot elsősorban az élelmiszerárak további emelkedése jellemezhette, ez akár felfelé mutató kockázatot is hordozhat.

Hasonlóan vélekednek a Portfolio által megkérdezett elemzők: további emelkedés lehetett októberben, de a szeptemberihez hasonló megugrásra már nem kell számítani. Az elemzők átlagosan 20,7%-os inflációra számítanak, de vannak 21 százalék feletti előrejelzések is.

A legfontosabb kategóriákban további emelkedés lehetett októberben, így az élelmiszerek, az iparcikkek és a piaci szolgáltatások inflációja is erősödhetett – kommentálta Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Az emelkedés mértéke azonban csökkenhetett, amiben a támogató külső környezet is segíthetett, a forint erősödése mellett az üzemanyagárak csökkenése is ebbe az irányba mutathat. Kérdés például, hogy az erősebb forint megjelent-e már az októberi árakban vagy csak a következő hónapokban gyűrűzik be, illetve azért nem szabad elfelejteni, hogy a 400 körüli árfolyam csak viszonylag erős a forint szempontjából, az év eleje óta még így is majdnem 8,5%-os gyengülésben van a magyar deviza.

Várakozásunk szerint minden termék és szolgáltatás körében folytatódott az árak emelkedése, ezen belül is meghatározó az élelmiszerek és az iparcikkek drágulása az energiaválságból és a forint gyengüléséből eredően. A kiskereskedelmi adatok és a vendéglátásban egyre fokozódó bezárások arra engednek következteni, hogy az átárazások hatására megindult a kereslet szűkülése – vélekedik Halász Ágnes. Az Unicredit Bank szakembere szerint ez segíthet majd csökkenteni az árdinamikát 2023-ban.

Már szeptemberben is több, mint 35 százalékos éves inflációt mértek az élelmiszerek esetében, ám ez októberre már meghaladhatta a 38 százalékos értéket is – jósolta Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a feldolgozatlan élelmiszerek folyamatos drágulása egyre inkább begyűrűzik a feldolgozott élelmiszerek árába, amelyet szintén fölfelé hajt az előállítási költségek emelkedése. Egyelőre a mezőgazdasági termelői árak alakulása is arra utal, hogy ez a folyamat még a következő hónapokban is felfelé mozdíthatja az inflációs mutatót – tette hozzá.

Mikor tetőzhet az áremelkedés?

Hónapok óta az a legfontosabb kérdés, mikor és hol tetőzhet az infláció, a várakozások szerint az év végén vagy 2023 első hónapjaiban lehet a legerősebb az áremelkedés. Sokáig úgy tűnt, hogy az élelmiszerek és az üzemanyagok árstopjának megszűnéséhez kapcsolódhat az infláció tetőzése, azonban

most egyre biztosabb, hogy ezek az intézkedések még jó ideig velünk maradnak, és majd csak akkor vezeti ki őket a kormány, ha már nem járnak jelentős megugrással.

Korábban az volt a várakozás, hogy akár már idén ősszel véget érhetnek az árstopok, most az elemzők szerint legkorábban 2023 közepén lehet erre számítani, vagyis még legalább hónapokig velünk maradnak.

Persze jogos a kérdés, mitől fékezhet ekkorát az infláció, hogy 2023 végére jó eséllyel 10% alatt lehet. Ennek több oka is van:

Januártól lényegesen magasabb lesz a bázis, így az éves áremelkedés üteme csökkenhet. Ennél is fontosabb azonban a gazdaság várható alkalmazkodása, a nehéz gazdasági helyzet miatt (emelkedő rezsiköltségek, romló munkaerőpiaci helyzet) várhatóan fékez majd a fogyasztás, ami az áremelésekre is hatással lehet, ahogy arra Halász Ágnes is utalt már.

A várható lassulás ellenére egyébként

a legtöbb elemző szerint az éves átlagos infláció jövőre magasabb lehet, mint idén, hiszen az év elején még maradhat 20 százalék körül a ráta, várhatóan csak őszre esik majd 10 százalék alá.

Az élelmiszerárak még a következő hónapokban is tovább emelkedhetnek főleg az energiaárak alakulása miatt, míg az utóbbi hetekben a tojás, tej, pékáruk esetében még folytatódott az áremelkedés, újabb lélektani határokat elérve. Egy idő után azonban bekövetkezhet, hogy már nem lehet tovább hárítani az emelkedő költségeket, így lelassulhat az áremelkedés üteme – hangsúlyozta Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető makroelemzője.

Érdekes dologra világított rá a szolgáltatások területén Virovácz Péter: a magas energiaszámlák miatt egyre több szolgáltató választja azt a lehetőséget, hogy átmenetileg vagy végleg bezár. Ennek kettős hatása lehet, egyrészt kieshetnek azok a szolgáltatók, amelyek eddig csak drasztikus áremeléssel voltak képesek fennmaradni, így a piacról való kilépésük enyhülést hozhat a mutatóban. Ugyanakkor a másik oldalról a szűkülő kínálat mérsékli a versenyt, ami akár magasabb átárazási képességet biztosíthat a piacon maradók számára. Utóbbi esetben a legnagyobb kérdés az lesz, hogy hol van az a fordulópont, ahol már a kereslet is drasztikusan elkezd visszaesni. Összességében az ING Bank szakembere szerint talán a szolgáltatások inflációjának alakulása a legnehezebben előre jelezhető folyamat.

Amennyiben nem éri új sokk a rendszert, úgy a bázishatások következtében elérhető lehet a jövő év végére az egy számjegyű inflációs mutató

- véli Virovácz.

Címlapkép: Getty Images