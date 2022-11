Az egészségügy nagy átalakításának főbb pontjai és a tervezet legnagyobb problémái

Csiki Gergely 2022. november 17. 06:18

A kormány kedd este beterjesztette - több más tervezet mellett - az egészségügy átalakítását célzó törvénymódosítását is. Bemutatjuk az indoklásokkal együtt is igen rövidnek tűnő javaslat főbb pontjait és azt is, hogy a szakmai szervezetek milyen kritikákat fogalmaztak meg a tervezzettel szemben.