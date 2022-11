Jön az újabb kamatdöntés, de nem sok nyitott kérdést hagyott az MNB

Kedden ismét összeül a Monetáris Tanács, hogy határozzon a kamatkondíciókról, azonban azok jelentősége jelenleg minimális, hiszen a napi betéti gyorstenderen állapítja meg a kamatot a jegybank. Így most elsősorban a döntést követő kommunikációra, a közleményre és az esetleges háttérbeszélgetésre lesz érdemes figyelni, ott hangozhatnak el új, eddig nem ismert információk. A szakértők ugyanakkor nem számítanak éles fordulatra az MNB-től, várhatóan marad az eddigi kommunikáció, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy bármeddig készek elmenni az infláció elleni küzdelemben.

Nem sok kérdés maradt

Szinte biztosra vehető, hogy marad a 13%-os alapkamat, valamint a kamatfolyosó két széle 12,5, illetve 25%-on. De igazából ezeknek nincs is sok jelentőségük, hiszen október közepe óta az egynapos betéti gyorstender 18%-os kamata az irányadó, arról pedig minden reggel dönt a jegybank. Jelenleg nincs semmi ok arra, hogy a kamatkondíciókon változtasson a jegybank.

A jelenlegi helyzetben egyedül a kamatfolyosó tetejének lenne jelentősége, hiszen az limitálja a további irányadó szigorítás mértékét. Azonban a 25%-os kamatszint most elégségesnek tűnik, bőven van tér a kamat további emelésére, amennyiben szükséges.

A Portfolio által megkérdezett szakemberek egyöntetűen azt gondolják, hogy nem lesz változás a 13 százalékos alapkamatban, sőt hosszabb távon sem várnak további emelést. Vagyis az alapkamatot illetően a következő lépés már a kamat csökkentése lehet valamikor 2023-ban, amikor az infláció mérséklődésnek indul.

A legfontosabb kérdés most az lehet, mit kommunikál a jegybank a döntést követően. Elsősorban arra keresi a választ a piac, hogy meddig tart a mostani rendszer, melyben naponta születik döntés az irányadó kamatról, melynek szintje 500 bázisponttal az alapkamat felett van. Innen jó eséllyel majd fokozatos vágásokkal tér vissza az MNB az alapkamat irányadóvá tételéhez, kérdés, hogy erre mikor és milyen szinten kerülhet sor.

Nem vár semmilyen változtatást a keddi üléstől Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szerint az MNB várhatóan megerősíti majd az erős, „whatever it takes”-jellegű álláspontját. Az MNB egy hónapja határozottan jelezte, hogy marad a mostani monetáris keretrendszer, amíg a kockázatérzékelésben nincs tartós javulás. Az elmúlt egy hónapban pedig csak minimálisan javult a helyzet a kockázatérzékelés frontján, ami inkább a hosszabb hozamok normalizálódásában tükröződött, mintsem az árfolyamban – emelte ki. Kockázatként emelte ki, hogy az uniós források ügye továbbra sincs lezárva, amire szemmel láthatóan nagyon érzékeny a piac, miközben az inflációs kép inkább romlani látszik ismét.

Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója úgy gondolja, hogy ha megszületik a megegyezés az EU-forrásokról, akkor akár már az idén elindulhat egy lassú, fokozatos kamatcsökkentés, amivel akár az alapkamat szintjére is csökkenhet az irányadó ráta.

A makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatban a jegybank megerősítheti, hogy megindult a növekedési fordulat és a következő negyedévekben érdemi fékeződés várható a GDP-bővülési ütemben (a technikai recesszió borítékolható), ami a külső tényezőkkel együtt inflációs fordulatot vetíthet előre. A külső egyensúllyal kapcsolatban is óvatos derűlátást kommunikálhat az MNB – vélekedik Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője. Szerinte még hosszú hónapoknak kell eltelnie, hogy az MNB által körvonalazott fordulat „bizonyíthatóan” bekövetkezzen, miközben a makrogazdasági kilátásokat továbbra is nagyfokú bizonytalanságok és kockázatok övezik -így egyelőre a monetáris lazítás szóba sem kerülhet.

Meddig kell napi kamatdöntéseket figyelnünk?

Az MNB kommunikációja azért volt érdekes, mert október közepén még azt hangsúlyozták, hogy a várakozások szerint csak rövid időre szól majd az egynapos betéti gyorstender irányadóvá tétele. Ehhez képest most már egy hónapja változatlanul, minden nap 18 százalékos ráta mellett hirdetik meg a tendert, vagyis még közeledésről sincs szó az alapkamat és az irányadó ráta között.

Az elemzők egyöntetűen úgy vélekednek, hogy csak 2023-ban érhet majd össze a két kamatszint, vagyis nem fog rohanni a jegybank a kamatvágásokkal. Az általános várakozás most az, hogy a 13%-os alapkamat nem emelkedik majd tovább, hanem a kockázati megítélés fokozatos javulásával lassan ugyanoda csökkenhet vissza az irányadó kamat.

Abban egyelőre erősen megoszlanak a vélemények, hogy mikor csökkentheti először az irányadó kamatot a jegybank, nagyjából ugyanannyian várják ezt a negyedik negyedévre, mint 2023 első negyedévére. Vélhetően ez nagyban függ majd az uniós tárgyalások eredményétől, az infláció alakulásától, illetve a nemzetközi hangulattól.

A forint árfolyamában bármi elképzelhető

A jegybank döntése és kommunikációja persze egyrészt hatással van a forint árfolyamára is, másrészt függ a devizaárfolyam alakulásától is. Elég csak október közepére visszatekinteni, amikor a magyar deviza már-már megállíthatatlan zuhanása késztethette fordulatra az MNB-t.

Az utóbbi hetekben egy dolog volt biztos a forinttal kapcsolatban: jelentős, a korábban megszokottnál nagyobb kilengések jellemzik az árfolyamot. Ugyanakkor most szinte megjósolhatatlan, merre megy majd az árfolyam, egy elég széles sávban „bármi elképzelhető”. ÉS ez köszön vissza az elemzői véleményekben is, a szakértők szerint 360-430 között alakulhat az euró-forint árfolyam a következő egy évben.

Vagyis benne van a pakliban egy jelentős, akár 10 százalékos forinterősödés, de vissza is térhet az október elején látott mélypont környékére a forint.

Az ország kockázati megítélése továbbra is rendkívül törékeny, ezt jól tükrözik a forint árfolyam elmúlt napokban mutatott kilengései is – foglalta össze Trippon Mariann. A kézzel fogható fundamentális javulás mellett az EU-megállapodás is egy olyan tényező, amit kiemelten figyelnek piacok. Bár arra számít, hogy megszületik a megállapodás, egyelőre konkrétumok nincsenek, csak ellentmondásos nyilatkozatok.

A CIB elemzője szerint az elmúlt hetek fényesen bizonyították, hogy az elhamarkodott lépések a jelenlegi környezetben azonnal visszaütnek, az MNB-nek tehát extra óvatosnak kell lennie monetáris kondíció alakításakor.

Címlapkép: Getty Images