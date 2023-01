Mégis csökken az egyenlőtlenség a világban, de van ebben egy csavar

Az elmúlt 30 évben - talán a közhiedelemmel ellentétben - a világon jelentősen igazságosabbá vált a jövedelemeloszlás - derül ki Branko Milanovic közelmúltban megjelent átfogó tanulmányából. A neves közgazdász elefántábrájának ormánya nem konyul le, mert a világszintű intenzív elmozdulást leginkább Kína húzta felfelé. A leggazdagabbak továbbra is egyre gazdagabbak a fejlett világban, és Magyarországon is alig látszik a szegényebb rétegek felzárkózása.

Mostanra már közhellyé vált az a kijelentés, hogy a világ lakosságának mindössze egy százalékánál összpontosul a globális vagyon majdnem 50 százaléka. Azok a hírek pedig csak erősítik a leggazdagabbak és legszegényebbek közötti egyenlőtlenség konfliktusát, hogy éppen Elon Musk vagy Jeff Bezos vagyona ér el valamilyen személyes rekordot. Azonban globálisan nézve egyre inkább csökken az igazságtalanság a szegényebb és a tehetős országok között.

A globális vagyoni egyenlőtlenséget egyik legjobban bemutató grafikon Christoph Lakner és Branko Milanovic közgazdászok 2013-ban elkészített elefántábrája, ennek farka a bolygó legszegényebb rétegeit jelképezi – főként a szubszaharai Afrikában élőket, akik alig részesültek a kereskedelmi integráció előnyeiből –, míg ormánya a leggazdagabbakat.

Az elefánt-ábra: A vízszintes tengelyen a világ népességének jövedelem szerinti eloszlása, a függőleges tengelyen pedig az 1988-2008 közötti reáljövedelem-növekedés mértéke látható. A harmadik világbeli országok legszegényebb polgárjaitól eltekintve pontosan a már említett fejlett országbeli alsó-középosztály jövedelemnövekedése volt a legkisebb mértékű, sőt, bizonyos csoportoknál reál értelemben véve életszínvonal-romlásról beszélhetünk.

Lakner és Milanovic akkori elemzése gyorsan népszerűvé vált, mert csak erősítette azt a létező megérzést, hogy a világ fejlettebb országainak elitje (a grafikon jobb szélén találhatók) látványosan gyorsan gazdagodik a Föld lakosságának túlnyomó többségéhez képest. Ezzel szemben a fejlett országok alsó középosztályai egyáltalán nem részesednek a globalizáció áldásaiból, ehelyett a fejlődő országokban (a grafikon bal oldalán) csapódik le a világgazdasági növekedés jövedelembővülés formájában.

A kutatási eredményeket természetesen érték kritikák is, például hogy elsősorban Kína felemelkedése mozgatja a görbét, enélkül nem adna ilyen látványos ábrát, vagy hogy a tanulmány által megfigyelt időszak történelmileg szűk, nem biztos, hogy a megfigyelés más korokra is érvényes.

A friss tanulmány 2008 és 2018 közötti időszak fejleményeit vizsgálja, ami valóban némiképp más mintát ad. Egyrészt a leggazdagabbak bevételeit felfalta a válság és csak 2015-ben érték el a korábbi szintet a bevételeik, másrészt ebben az időszakban a nyugati világ ugyan erős gazdasági visszaesést tapasztalt, de Ázsiában több ország is növekedni tudott. A frissített kutatása arra jutott, hogy az igazságtalanság valóban csökkent,

ezzel pedig szerinte elkezdődött az átrendeződés harmadik korszaka.

Ahogy az alábbi ábrán látszik, a szegényebbek jövedelemnövekedése továbbra is meghaladja a gazdagabbakét, vagyis a jövedelmi egyenlőtlenségek összességében csökkennek a világban. A két nagy változás, hogy az extrém gazdagok "ormánya" lekonyult (ahogy ennek oka a fentiekből kiderül, nem biztos, hogy ez tartós jelenség), a nagyon szegények "farka" viszont megemelkedett, vagyis megkezdődött az igazán leszakadt térségek felzárkózása is.

Forrás: Stone Center on Socio-economic Inequality

A vízszintes tengelyen a világ népességének jövedelem szerinti eloszlása, a függőleges tengelyen pedig az 1988-2018 közötti reáljövedelem-növekedés mértéke látható.

Az első éra az 1820-1950 közötti időszakot öleli fel, és a folyamatosan növekvő globális egyenlőtlenség jellemzi, amelyet az ipari forradalom indított el. Ekkor a globális egyenlőtlenséget 50 Gini-pontra becsülték.

A második időszak a huszadik század második felére terjed ki, amelynél a legnagyobb (67 és 70 Gini-pont) volt a globális egyenlőtlenség. Ekkor bomlott fel a Szovjetunió, a keleti blokk egykori államai jelentős életminőségromlást tapasztaltak a kommunizmus bukása után.

Milanovic szerint ez utóbbi az ezredfordulóig tartott, amikor is beléptünk a harmadik érába, amely a vagyoni igazságtalanság gyors csökkenését hozta az országok között, mivel az ázsiai átlagjövedelmek intenzíven emelkedtek. Számításai szerint 2018-ig a globális egyenlőtlenség 70 Gini-pontról 60 Gini-pontra csökkent.

Forrás: Stone Center on Socio-economic Inequality

A Gini-együtthatót Corrado Gini (1884-1965) olasz statisztikus, társadalomtudós fejlesztette ki 1914-ben, és azt a célt szolgálja, hogy statisztikai eloszlások egyenlőtlenségeit mérje. Éppen ezért például (nyilván bizonyos korlátokkal) a jövedelmi különbségek egy számban való megragadására is alkalmas. A mutatót leggyakrabban százalékos skálán számítják, ahol a 0 érték jelenti a tökéletesen egyenletes, a 100 pedig a lehető leginkább egyenetlen eloszlást. Ez alapján a jövedelmi vizsgálatokban az elméleti 100 az lenne, ha egyetlen ember birtokolná a sokaság összes jövedelmét.

Maga a közgazdász úgy értékelte, hogy ez a harmadik szakasz a legnagyobb elmozdulás a modern korban, amelyet főleg az alacsonyabb jövedelmű városi kínai háztartások vagyoni helyzetének javulása magyaráz. Ezek 1988-ban a világon az alacsonyabb jövedelmi tizedekhez tartoztak, míg mára a globális medián feletti életszínvonalat élveznek. Kína felemelkedése azért volt fontos, mert nagyon gyors és drámai volt a növekedési ütem felgyorsulása szempontjából, és nagyszámú embert érintett, mivel nagyjából a világ népességének negyede-ötöde él globális összevetésben most sokkal jobban, mint húsz éve. Továbbá Kína kiindulópontja az átlagjövedelem tekintetében nagyon alacsony volt, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy amikor az ázsiai ország növekedni kezdett, az országok közötti egyenlőtlenségek gyorsan csökkentek. A jövedelmek konvergenciája nem csak Kínát érintette, hanem ezzel egy időben, vagy valamivel később Ázsia többi részére is kiterjedt, különösen Indiára, amely mind népességének mérete, mind a relatív szegénység alapján hasonló szerepet játszott, mint korábban Kína. Milanovic szerint a viszonylag magas jövedelemszint elérésével körülbelül 2018-tól Kína növekedése már nem járul hozzá annyira a globális egyenlőtlenségek csökkentéséhez, sőt, hamarosan még növelheti is azt.

Az egykor az alsóbb régióba tartozó kínai lakosság helyét mostanra többnyire a szegényebb indiai háztartások töltik be, viszont ez még motorja lehet az elmozdulásnak: a szubkontinentinensen is javul az alsóbb rétegek jövedelmi helyzete, de sokkal lassabban, mint az a szomszédban történt. (Ugyanakkor kérdés az is, hogy mennyire igaz az eddigi indiai csoda: mert bár a jövedelmi adatok növekedést mutatnak az alsóbb decilisekben, de ezt a fogyasztási grafikonok nem igazolják vissza.)

Viszont ahogy az első elefántos ábrát is sokan kritizálták, úgy Milanovic mostani elemzését is könnyű félremagyarázni: jó példa erre a közgazdász kiemelt olasz példa is. Az olasz családok ugyanis 1988-ban még a világ jövedelemeloszlásának felső 30 százalékában voltak, de ma már csak a felső felébe tartoznak. Felületesen nézve ez azt mutatja, hogy romlott is a helyzetük, pedig valójában itt is lassú javulásról van szó országon belül, de a kínai jövedelmi helyzet javulása hatalmas tömeget érintett, ami a globális átlagot is feljebb húzta. Így a valóság az, hogy Olaszországra – vagy épp Németországra és Franciaországra – inkább a világ szegényebb része zárkózott fel, nem pedig a fejlett nyugati társadalmak kerültek válságba.

Forrás: Stone Center on Socio-economic Inequality

Az ábrán a vízszintes tengely az egyes nemzeti jövedelmi tizedeket mutatja (a legszegényebbtől a leggazdagabbig), míg a függőleges tengely globális jövedelmi percentilis. A Németországra vonatkozó adatok 1993-ra és 2018-ra vonatkoznak. Az alsó olasz tized 20 százalékkal, a második és a harmadik tized hat, illetve kettő százalékkal csúszott vissza. A többi tizedet ez nem érintette, mivel ezek általában a globális eloszlás azon része felett helyezkednek el, ahol a kínai befolyás a legerősebb. Olaszország esetében nem arról van szó, hogy leszakadtak volna, hanem a globális átlag került közelebb az olasz háztartások életmódjához.

Viszont az egyenlőtlenség korszaka így sem ért véget, sőt, a helyzet sok szempontból romlott is 2008 óta. Ezt éppen ugyanúgy torzítja a globális átlagszint elmozdulása, mint ahogy azt az olasz példa mutatta, mert a nemzeteken belüli egyenlőtlenségek tekintetében a helyzet romlása látható. Még a világadatokat felfelé módosító Kínában is, de igaz ez az Egyesült Államokra, Oroszországra, Indiára és még a kontinentális Európa jóléti államaira is. Egyedül Latin-Amerika fordult szembe a trenddel.

Érdekesség, hogy a Világbank Gini-indexe szerint Magyarországon is enyhén nőtt a jövedelmi egyenlőtlenség: 2009-ben még 27 pont volt a különbség nemzeten belül, míg 2019-re ez 30 pontra ugrott. Bár időközben, 2017-ben volt 31,5 Gini-pont is a különbség, ami ha lassan is, de lefelé tart.

Összefoglalva a harmadik korszak jellemzőit, azt mondhatjuk, hogy ez

Ázsia felemelkedésének és ezáltal a globális (népességgel súlyozott) jövedelmi konvergenciának az időszaka, de egyben a nemzeteken belüli belső szakadékok szélesedésének időszaka is.

A tizenkilencedik századtól eltérően a nemzetek közötti és a nemzeteken belüli erők egymás ellenében hatnak, de az előbbi (az átlagos jövedelemkonvergencia) sokkal erősebb. Ez magyarázza a globális egyenlőtlenség gyors csökkenését – állapította meg Milanovic a tanulmányában.

Azt maga a közgazdász sem meri megjósolni, hogy az elmúlt időszak három legnagyobb válsága hogyan változtatta meg az elefántábrát: a koronavírus alatt valószínűleg tovább nőtt a globális egyenlőtlenség, amelyet fokozhatott az orosz-ukrán háború vagy az amerikai-kínai kereskedelmi háború. Milanovic úgy véli, hogy a jövőben az csökkentheti érdemben a különbségeket, ha a népesebb afrikai országoknál is megindul a felzárkózás: fontos lenne, hogy Nigéria, Etiópia, Egyiptom, Kongó, Tanzánia és Dél-Afrika átvegyék Kína szerepét ebben a következő évszázadban. Ugyanakkor ezt valószínűtlennek tartja a szakértő, mert az érdemi felzárkózáshoz szükséges évi 5 százalékos egy főre jutó növekedés 7-8 százalékos általános növekedési ütemet jelent (tekintve, hogy a népesség évente körülbelül 2 százalékkal fog növekedni). Ráadásul ezt úgy kell elérni, hogy a magas születésszámok miatt sokan nem lennének munkaképes korúak ebben a ciklusban. Az egy munkaképes korú személyre jutó jövedelemnövekedés mértékének még 5 százaléknál is nagyobbnak kellene lennie, és természetesen jelentős ideig fenn kellene állnia.

