Ezek teljesen megőrültek!? – Kiverte a biztosítékot az új világdeviza terve

Totális őrület, sosem fog megvalósulni, működésképtelen – ilyen és ehhez hasonló minősítéseket kapott közgazdászoktól a brazil-argentin valutaunió ötlete. Persze az ötletből azért nem lesz semmi, amiért a szakembereknek sem tetszik: tényleg nincs közgazdasági realitása. Ettől még persze a két dél-amerikai ország gazdaságilag is közeledhet egymáshoz, ez azonban belátható időn belül nem fog közös fizetőeszközhöz vezetni.

„Őrült” ötlettel állt elő a brazil és az argentin elnök

A brazil és az argentin elnök közösen karolták fel a közös deviza régóta dédelgetett ötletét, már az is kitalálták, hogy sur, vagyis dél lenne a fizetőeszköz neve. A két legnagyobb dél-amerikai ország évtizedek óta álmodozik hasonlóról, 1987-ben már egészen konkrét formát öltött a gaucho, mint lehetséges közös deviza, azonban az 1988-as válság elsodorta a bevezetést.

Most azonban a politikusok úgy érzik, eljött az idő, hogy leporolják a terveket, Luiz Ignácio Lula da Silva brazil és Alberto Fernandez argentin elnök ugyanis közös nyilatkozatban jelentették be, hogy újra elkezdenek dolgozni a közös deviza bevezetésén. A sajtó persze rögtön felkapta az ötletet, hogy

az eurózóna után a világ második legnagyobb valutauniója jöhet létre a közel 220 milliós Brazília és a 47 milliós Argentína részvételével.

Sőt, a két alapító más latin-amerikai országok csatlakozására is számítana, hiszen az olyan kisebb államoknak, mint Uruguay, Paraguay vagy Chile érdekükben állna csatlakozni a régió legerősebb gazdasági közösségéhez. A probléma csak az, hogy

az ötletből ebben a formában valószínűleg semmi nem lesz.

Közgazdászok percek alatt „kinyírták” az elképzelést, Olivier Blanchardnak, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) korábbi vezető közgazdászának például mindössze három szó kellett ehhez: „Ez örültség” – írta a Twitterre a hírre reagálva.

De nem csak Blanchard van negatív véleménnyel a két ország tervéről, lesújtó véleményt fogalmazott meg Paul Krugman is. A Nobel-díjas közgazdász szerint a bejelentés kapcsán érdemes felidézni az optimális valutaövezetekről szóló elméletet, ami alapján a most felvetett elképzelés szörnyű. Krugman kiemeli a brazil és az argentin gazdaság közti különbségeket, Argentína elsősorban mezőgazdasági termékeket, míg Brazília feldolgozóipari termékeket és üzemanyagot exportál. Ez nem is lenne baj, azonban egy esetleges valutaunióban a világgazdasági sokkok így nagy kilengést jelentenének az egyensúlyi árfolyamban.

Nem tudom, kinek az ötlete volt az egész, de biztos nem egy olyan emberé, aki bármit is tud a nemzetközi monetáris politikáról

- szúrt oda Krugman.

What with everything else going on, haven't commented on proposed currency union between Argentina and Brazil. But it's a nice opportunity to apply the theory of Optimum Currency Areas which tells us that it's a terrible idea 1/ https://t.co/DTufAGaq0y — Paul (Krugman) January 29, 2023

Nem volt sokkal kedvezőbb Mohamed El-Erian véleménye sem, az Allianz tanácsadója szintén a Twitteren kommentálta a latin-amerikai összeborulás tervét. Szerinte semmi nem zárja ki, hogy egy brazil-argentin valutaunió a jelenleginél jobb helyzetet hozna a két ország számára, de ez messze nem mondható biztosra. Szerinte jelenleg egyik országnak sincs meg a kellő gazdasági ereje, hogy sikerre vigye az elképzelést, az egyetlen előnye az lehet, hogy a közös gondolkodás elősegíti a politikai akarat megszületését a szükséges reformok irányába.

While it's possible that this may lead to better outcomes, it's far from probable.Neither country has the initial conditions to make this succeed and attract others.The best this initiative can hope for is that talk creates some political cover for much-needed economic reforms. pic.twitter.com/MrjvI4LwhY — Mohamed (A.) January 22, 2023

Persze könnyű kritikusnak lenni az ötlettel – mondta a Financial Times beszámolója szerint Pierpaolo Barbieri, az Ualá argentin fintech cég alapítója. Szerinte ugyanakkor van abban fantázia, hogy Brazília minél nagyobb helyi piacot akar szerezni kevesebb kereskedelmi akadállyal, ezt pedig egy közös devizával elérhetnék.

Kinek lenne jó egy ilyen közös deviza?

Jogos a kérdés, hogy egyáltalán kinek lenne érdeke egy közös latin-amerikai deviza, ki profitálna belőle, illetve hogyan születhetett meg az ötlet, ha ekkora az elutasítottsága szakmai körben. Azt Brazília és Argentína is kiemelte már korábban, hogy az esetleges valutaunió egy hosszútávú, nagyjából 15 éves projekt lenne. Illetve abban sem biztosak, hogy le kell cserélni a reált és a pezót. Ennek alapján pedig

könnyen lehet, hogy az egész ötlet nem is egy eurózóna-szerű közösségről szólna, inkább csak a latin-amerikai országok eddiginél szorosabb együttműködése felé mutat.

Az egyértelműnek látszik, hogy a két gazdaság jelenlegi helyzetében nem lehet egy megfelelően működő, optimális valutaövezetet létrehozni. Elég csak arra gondolni, hogy az argentin infláció nagyjából 100 százalékos, miközben Brazíliában alig haladja meg az 5 százalékot az áremelkedés. Ennek hatására a két ország irányadó kamata között 61 százalékpont a különbség. Az argentin államnak gyakorlatilag nincs devizatartaléka vagy nagyon minimális, miközben Brazília 300 milliárd dolláron ül most is. További nehézség, hogy Argentínában jelenleg nincs önálló jegybank, a kormánynak van alárendelve az intézmény, amely a költségvetési hiánynak megfelelő mennyiségű devizát nyomtat, hogy lehessen finanszírozni a deficitet, részben ez fűti az inflációt. Közben Brazíliában jelenleg is szabadon lebegő árfolyamrendszer van.

Nem szebb a kép, ha a gazdaságszerkezet és a gazdaságpolitika felől közelítünk. A nyersanyagexportőr országokban tipikusan nagy szükség lehet az árfolyamok ingadozására, ezzel tompítva a nagyon hektikusan ingadozó nyersenyagárak gazdasági sokkhatásait. Ezért őket rögzített árfolyamrendszerbe beterelni még akkor is meredek ötletnek tűnik, ha a sur ettől még a legtöbb felvevőpiac devizájához képest ingadozhatna. A két országnak ugyanis nem mindig ugyanolyan árfolyamra lenne szüksége. A non plus ultra érv pedig a gazdaságpolitikák teljes hiteltelensége és előre kódolt időnkénti összeomlása. Fegyelmezett és koordinált költségvetési politika nélkül a közös deviza több költséggel járhat, mint haszonnal, főleg, ha a fegyelmezetlenség alatt a dél-amerikai államcsődök gyakoriságát értjük.

Vagyis egyrészt látszik, hogy nagyon nagy a gazdasági szakadék, amit át kellene hidalni a két ország között ahhoz, hogy egy működő valutaövezet jöjjön létre, másrészt

a mostani helyzetben bármilyen hasonló együttműködés elsősorban Argentína érdeke lenne, hiszen stabilizálhatná a gazdaságot és csökkenthetné a dollárfüggőségüket.

Persze a brazilok számára sem mellékes a dolog, hiszen ők próbálnak fizetőképes keresletet találni az exportcikkeiknek, Argentína pedig most dollárban nem épp fizetőképes. Az elmúlt évben 30 milliárd dollár volt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, ami jelentősen elmaradt a tíz évvel korábbi 40 milliárdos összegtől. És a csökkenés nem azért történt, mert az argentinoknak nem volt szükségük a brazil termékekre, hanem azért, mert egész egyszerűen jelenleg nem tudnak dollárban fizetni – írta a Financial Times.

Vagyis a szakértők szerint abban akár lehetne is fantázia, ha a dél-amerikai kereskedelmi forgalom elszámolására jönne létre egy önálló, fizikailag nem létező deviza. Persze még akkor is komoly kérdés lenne, hogy annak árfolyama mihez lenne kötve. Ha ugyanis a dollárhoz kapcsolják, azzal nem nyernek semmit az országok. Ha pedig nem, akkor is kétséges, hogy a két országnak minden pillanatban megfelelne-e ugyanaz a dollárárfolyam.

A közös fizetőeszköz (valutaövezet) gazdasági feltételeiről a magyar euróbevezetés dilemmája kapcsán írtunk hosszabb összefoglalót:

A mostani helyzetben egyébként az is komoly akadály a régión belüli kereskedelmi kapcsolat előtt, hogy jelentős az ingadozás az árfolyamokban. Egy brazil exportálónak például először a reálját dollárra kell váltania, majd azt pezóra. Ez pedig nem csak egy extra lépést és költséget jelent a tranzakcióban, hanem az árfolyamok ingadozása miatt jelentős kockázatot is hordoz. A Washington Post cikke szerint amennyit eddig lehet tudni az elképzelésből, az alapján néhány kiemelt kereskedelmi termék esetében rögzítenék az árfolyamot, és az új „közös deviza” hasonlóan működne, mint az euró előfutára, az ECU 1979 és 1999 között. Ez persze még mindig egy nehezen megvalósítható elképzelés, de talán kevésbé tűnik őrültnek, mint a valutaövezet gondolata.

A „nagy bejelentés” után egy nappal már a brazil pénzügyminiszter is úgy nyilatkozott, hogy az ötlet igazából egyfajta államközi hitelt jelentene, melynek fedezete az argentin ásványkincs lenne. Ez viszont semmiképpen sem lenne nevezhető közös devizának, ráadásul Argentína most éppen a további eladósodást akarja elkerülni.

Ami még erősebb lehet a közös deviza és a szorosabb együttműködés mögött, az a politikai akarat. A brazil elnököt ugyanis nemrég iktatták be és Jair Bolsonaro inkább bezárkózó attitűdje után inkább nyitott képet igyekszik sugallni országáról, régiós vezető hatalommá akarja alakítani Brazíliát. Könnyen lehet, hogy az évtizedekig jegelt ötlet is azért került újra felszínre, mert most épp mindkét nagy dél-amerikai országnak baloldali vezetése van. Így Lula és Fernandez könnyebben értenek szót, illetve nyitottabban az együttműködésre. Ráadásul az argentin félnek is szüksége lenne pozitív politikai hírekre, új barátokra, hiszen októberben választásokat tartanak az országban. Vagyis Fernandeznek most kellene felmutatnia valamilyen gazdasági előrelépést annak érdekében, hogy hatalmon maradhasson. Jelenleg a felmérések szerint minimális a különbség Fernandez koalíciója és a jobbközép szövetség között, vagyis várhatóan éles küzdelemben szoros eredmény születik.

A Commerzbank elemzése is azt emeli ki, hogy egyelőre nem lehet tervezett közös devizáról beszélni, az azonban nem biztos, hogy rossz ötlet, ha Brazília és Argentína elindulnak közösen egy hosszú úton, ami a szorosabb együttműködésről, a kereskedelmi kapcsolatok élénkítéséről szól. Ebből ugyanis mindkét ország profitálhat. Csak nem szabad többet belelátni az együttműködésbe, mint ami valójában.

