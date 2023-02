Szankciós kereszttűzbe került Paks II.

Kedden érdekes fordulatot vett a Paks II. beruházás ügye: a Roszatom vezérigazgatója Paks II. építésének 2024-es megkezdéséről beszélt, míg a Siemes Energy vezetője is fogadkozott, hogy teljesítik a szerződésüket. Ugyanakkor a német cégen belül aktivistabefektetők egy csoportja hevesen tiltakozik az orosz atomenergiás vállalattal való együttműködéssel szemben. Eközben egyelőre nem tudni, hogy a berlini kormány a szankciók miatt kiadhatja-e az exportengedélyeket a Siemens vezérlő rendszeréhez, ami még az Európai Bizottságot is elbizonytalanította.

Mozgalmas hét a mostani a Paksi Atomerőmű bővítésének ügyében: kedden két ígéret is elhangzott, hogy nem fenyegeti veszély a beruházást. Egyrészről Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója jelezte, hogy az orosz fél kész gyorsítani is Paks II. építésén, és várakozásai szerint jövőre várható az első beton öntése.

A másik nyilatkozatot pedig a Siemens Energy vezérigazgatója, Christian Bruch tette, aki arról beszélt a cég részvényesi közgyűlésen, hogy mivel arról még az ukrajnai háború előtt kötöttek szerződést a Roszatommal, hogy a német vállalat szállítja az erőmű irányítórendszerét, azt teljesíteni akarják. "Alapvetően a meglévő szerződésekhez kötve érezzük magunkat" - jelentette ki Bruch a Handelsblatt beszámolói szerint.

Csütörtökön a Kormányinfón viszont Gulyás Gergely kancelláriaminiszter nyilatkozott pesszimistábban, mikor azt mondta, hogy minden olyan esetre van forgatókönyve a kormánynak, ha a nyugati társaságok kiszállnának.

Az irányítórendszert gyártó német vállalatra viszont kívülről és belülről is nyomás nehezedik, ami ellehetetlenítheti a paksi atomerőmű fejlesztésben való részvételüket.

A német aktivistabefektetők már mozgolódnak

Azonban kedden már egy ellenirányú nyomás is érződött: a részvényesi közgyűlésen azért kellett Paks II. ügyére is kitérnie a Siemens Energy vezérigazgatójának, mert több befektető is bírálta a társaságot, hogy ugyan kivonult Oroszországból az ukrajnai konfliktus miatt, de közben az állami nukleáris energiás céggel üzlettel. Hogy vita lesz, arra már előzetesen számítani lehetett: a Friends of the Earth Europe aktivista befektetőket tömörítő ernyőszervezet, és az orosz környezetvédelmi civilcsoport, az Ecodefense is jelezte, hogy ellenzik az orosz vállalattal való együttműködést. Ráadásul nemcsak környezetvédelmi, és az orosz agressziót elítélő elvnyilatkozatok miatt bírálták a német vállalatot, hanem szerintük a paksi üzlet több szempontból is sérti a szankciókat.

Mint állásfoglalásukban a szervezetek ismertették, a vállalat konzorciumi partnerével, a Framatome-mal együtt úgynevezett "műszer- és vezérlőrendszereket" szállít az orosz atomreaktorok számára. Még 2021. december 2-án, amikor szerintük már több jel utalt Ukrajna lerohanására, a francia-német konzorcium új szerződést kötött az oroszokkal. Problémásnak tartják azt is, hogy a Roszatom közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatala alá tartozik, valamint a cég felelős az orosz nukleáris fegyverek fejlesztéséért és gyártásáért. Így ezek a Roszatomot a Kreml geopolitikai ambícióinak egyik leghatékonyabb eszközévé teszi.

A kritikus szervezetek szerint a megállapodás konkrétan megemlíti a műszer- és vezérlőrendszerek területét, amely a Siemens Energy felelősségi körébe tartozik. Ezek a rendszerek technikailag rendkívül összetettek, és a reaktor vezérlőközpontját alkotják. A Roszatom újabb reaktorgenerációjában, a VVER-1200-as egységekkel működő Novovoronyezs II és a Leningrád II reaktorokban a Siemens Energy Teleperm XS rendszerét már használták, de az újabb egységekbe, így a Paks II.-be is ezt szállítják majd le.

Ez Patricia Lorenz, a Friends of the Earth Europe atomenergia-ügyi aktivistája szerint csak "tovább fokozná az EU-tag Magyarország energiafüggőségét" Oroszországtól. A részvényesi közgyűlés kapcsán pedig fordulatot kért a Siemens Energytől, hogy ne fokozza ezt a kitettséget.

A szervezetek azzal is érveltek a német energiacég felé, hogy több olyan személy is jelen van a Roszatom vezetésében, akiket már szankciókkal sújtott az Európai Unió, vagy Vlagyimir Putyin elnök legfontosabb szövetségeseinek számítanak. Említették Szergej Kirijenkót, az atomenergia-vállalat felügyelőbizottságának elnökét, aki egyben az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője is, így pedig az államfő bizalmasa. Mint az aktivistabefektetők közölték, oknyomozó cikkek szerint Kirijenko kulcsszerepet játszott abban, hogy a Roszatom és a Siemens Energy közötti üzlet megköttessen.

A másik büntetőintézkedések alá vont személy Szergej Koroljov, az orosz állami nukleáris ipari cég felügyelőbizottságának másik tagja. Ő korábban az orosz titkosszolgálat, az FSZB helyettes vezetőjeként tevékenykedett, amelyet szintén kizáró oknak tekintenek az aktivisták.

Viszont van, ami miatt már Szijjártó Péter is panaszkodott

Fontos hangsúlyozni, hogy a fent felsoroltak egyike sem jelent jogi akadályt abban, hogy a német energiaipari vállalat fenntartsa a szerződését a Roszatommal. Sőt, ahogy a Siemens Energy érvel, a magyar kormány kifejezett kívánsága, hogy az erőmű vezérlőrendszerét leszállítsák, mert a cég

a világ egyetlen olyan gyártója, amely az európai szabványok szerinti minősítést lehetővé tevő referenciákkal rendelkezik.

Viszont éppen ez az, ami miatt lehet, hogy a Paks II. beruházás, ha nem is lehetetlenül el, de egy komoly akadállyal találhatja szembe magát: a Framatome-mal közösen gyártott irányítástechnika annyira komplex, hogy

lehet: már érvényes rá az Európai Unió kettős felhasználású termékek exporttilalmát előíró szankciója.

Maga a Siemens Energy meg is erősítette a lapnak: "Jelenleg nincs szállítás, mivel a német Szövetségi Gazdasági és Exportellenőrzési Hivatal (BAFA) még nem döntött a kiviteli engedély iránti kérelemről". A BAFA a zöldpárti politikus, Robert Habeck gazdasági és energiaügyi miniszter alá tartozik, aki egyszerre kritikus az atomenergiával szemben, másrészt elkötelezett az oroszokkal való minél keményebb uniós fellépés mellett.

Magyar részről Szijjártó Péter külügyminiszer a két hete támadta is Habecket, mondván, hogy a blokkolás "elfogadhatatlan, mert a nemzeti energiamix összeállítása nemzeti hatáskör, az energiabiztonságunk kérdése pedig nemzeti ügy. És az, hogy egy másik európai kormány mindenfajta európai jogszabály híján, ki tudja milyen politikai, vagy ideológiai okból blokkolja egy másik ország saját energiaellátásának biztonságossága érdekében szükséges fejlesztéseket, az elfogadhatatlan."

A magyar tárcavezető elmondta: az Európai Bizottságnak is jelezte, hogy "ne álljanak elő olyan javaslattal", amely amely bármilyen módon is korlátozza Magyarország és Oroszország nukleáris energetikai együttműködését.

A Portfolio megkereste a BAFA-t, de az engedélyeztetési hatóság a Német Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumhoz irányított minket, így a tárcához fordultunk, hogy mikorra várható döntés az exportengedély ügyében, valamint hogy vizsgálják-e a szankciós korlátozásoknak való megfelelést, vagy milyen más szempontokat vesznek figyelembe. A minisztérium viszont csak annyit közölt velünk, hogy “a [német] szövetségi kormány a cégek vállalati és üzleti titkainak védelme miatt nem nyilatkozik az esetleges egyedi esetekről.”

Az Európai Bizottság is belekerülhet a képbe

Ugyanakkor a Portfoliónak uniós források arról számoltak be, hogy a BAFA azt is vizsgálja, hogy az irányítórendszer valóban csak polgári felhasználásra alkalmas, vagy segítheti az orosz hadsereget a háborúban, netalántán nukleáris fegyverek fejlesztésében.

A helyzet ugyanis bonyolult és még Brüsszelben sem biztosak a válaszban. Az Európai Unió összes tagállama, így Magyarország is, még tavaly márciusban elfogadta a kettős felhasználású termékek (dual-use goods) exportjára vonatkozó tilalmat.

Ezek olyan technológiai eszközök - beleértve a szoftvereket is -, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. Külön idesorolhatók azok az exportcikkek, amelyek felhasználhatók nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek vagy hordozóeszközeik tervezésére, kifejlesztésére, gyártására vagy alkalmazására. Akkor is beletartoznak ebbe a körbe, ha polgári célokra használnák őket.

Viszont maga az EU-s szabályozás hagy némi mozgásteret, így mentesség vonatkozik többek között a kormányok közötti együttműködésre szánt kivitelre, vagy a polgári nukleáris kapacitások üzemeltetésére, karbantartására és biztonságának biztosítására szánt export esetében. Elméletileg a nemzeti hatóságok így engedélyezhetik az atomtechnológia exportját is, ha "az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása".

Ezek elvben Paks II. és a Siemens Energy mellett szólnak, ahogy az is, hogy az atomerőműépítéssel kapcsolatos termékek esetében a 2022. február 26. előtt kötött szerződések esetében is lehet kivételt tenni, miközben ezt a Roszatommal a francia-német fél már tavaly decemberben megkötötte.

Viszont maga a tételes felsorolás - az uniós rendelet VII. melléklete - elég szigorú korlátozásokat tartalmaz arra nézve, hogy pontosan milyen eszközök exportja tilos. Ebben pedig bőven vannak olyan tételek, amelyek elvileg kizárják az irányítástechnika kivitelét Oroszországba. Itt pedig a nemzeti hatóságok engedélyeztetésén múlik az eljárás, amely az adott technológiától függ és a kockázatokat értékelik.

Leegyszerűsítve most a német BAFA azt értékeli, hogy mire jó és mire nem jó a rendszer és annak egyes részelemei, valamint mekkora kockázat, ha ezt a Roszatom megkapja.

Összességében az is javítja Paks II. esélyeit, hogy a francia hatóságok a Framatome által gyártott technológiára megadták az exportengedélyt, valamint a Novovoronyezs erőművekben ezen technológia egy generációval korábbi változatát már használják. Ergo Oroszország új ismeretekhez nem igazán jutna, az lehet csak kérdéses, hogy ha az orosz hadsereg lefoglalná a magyar atomerőműbe való technológiát, akkor azzal mire jutna.

A politikai hangulat viszont nem kedvez a magyar erőműépítési terveknek: amellett hogy Robert Habeck pártja, a németországi zöldek ellenzik az atomenergia európai térnyerését, az Európai Parlament képviselői is időről-időre felvetik, hogy tegyék tiltólistára a Roszatomot. Emellett több tagállam, köztük Lengyelország, Észtország, Litvánia és Lettország is szankciókat vetne ki a nukleáris technológiára és tiltaná az oroszokkal való együttműködést. Viszont egyelőre nem látszik, hogy lenne realitása a tilalomnak: az Európai Tanácsban Magyarország biztosan megvétózna egy ilyen intézkedést, míg Franciaország és más kelet-európai országok is ódzkodnak ettől.

Gulyás Gergely annyiban optimistán nyilatkozott a már idézett csütörtöki Kormányinfón, hogy azt mondta: a szankciók jelenlegi formájukban sem könnyítik meg, de olyan akadályt nem támasztanak, ami miatt nem tudna megvalósulni a beruházás. A miniszter újra kijelentette, hogy olyan szankciót nem támogatnak, ami ellehetetlenítené a bővítést.

Címlapkép: Portfolio