Bod Péter Ákos: a debreceni gigaberuházás és a közepes jövedelem csapdája

Az akkunagyhatalmi státuszunkról zajos, noha érdemi vita pattant ki, ha már a gumiabroncs-fejedelemség ügyében elmaradt. Érthető az indulat: egyenként is nagy projektekről van szó, amelyek sokak életét, közösségek és térségek viszonyait érintik. A helyi aggályok akkor is komolyan veendők, ha a nemzetgazdasági előnyök tetemesek. De vajon azok-e? Jórészt ígéretek, hitek és hipotézisek uralják a szakmai és közéleti vitát. Ez annyiban érhető is, hogy sem a máshol zajló események, sem a közelmúlt esetei nem adnak kellő kapaszkodót a most zajló folyamatok előnye-hátránya mérlegének autentikus kimondásához. Ugyanakkor e megaberuházások nyomán tartós szerkezeti eltolódások következhetnek be, súlyos következményekkel. A jövőnkkel való szembenézést tehát nem lehet megspórolni. Érdemes azonban a napi vitáktól egyet hátrább lépve rátekinteni a már kivehető világtrendekre és a történelmi párhuzamokra.

Harmadik éve küzdünk nem gazdasági eredetű válságokkal: előbb a világjárvány, majd az egyenetlen és bizonytalan helyreállítás tette próbára a világot, az abba integrált magyar gazdaságot, egy éve pedig európai háborúval kell együtt élnünk. Az első két megpróbáltatáson már jórészt túljutott Európa, bár a gazdasági újranyitás zavaraiból, meg az élelmiszer, energia hirtelen megdrágulásából fakadó inflációs nyomás éppen csak mérséklődőben van. Nálunk még több időbe kerül, amíg a 2021-ben felpattant infláció megszelídül. Az orosz invázióval kezdődő veszedelmes folyamatoknak még ennyire sem látni a végét, bár reménykedhetünk, hogy ezek az évek majd úgy kerülnek be a történelemkönyvekbe, mint amikor végleg eltűnt Európában a birodalmi politika utolsó zárványa. Bármennyire zavaros és drámai fordulatokkal teli az utóbbi három év, a gazdasági folyamatokból mind tisztábban kirajzolódnak a trendek és a trendfordulók. A pandémia kipattanásával ugyan hirtelen alakult át az addigi életmód és üzleti kapcsolatrend, a sokk ugyanakkor már megindult változásokra erősített rá. Hiszen emlékezhetünk: 2019-ben rengeteg adat jelezte az addigi konjunktúra közelgő kifutását a fejlett világban és abban a kapcsolódó térségben, amelyhez mi is tartozunk. Akkorra jó okkal került be az üzletpolitikai diskurzusba a túl hosszú ellátási láncolatok felülvizsgálatának, a kritikus termelési tevékenységek hazahívásának, közelebbre hozatalának a témaköre (reshoring, near-shoring), amelyhez hamarosan a biztonságpolitikai szempontok szerinti lokáció választás (friend-shoring) is csatlakozott. A szabadkereskedelem nyertesei vagyunk A kapcsolati átrendeződéseket aztán erősen motiválták a járvány alatti karanténok, szállítási zavarok, szolgáltatásdrágulások, ám ezek egy már felismert tényt tudatosítottak drámai módon: a költségmérséklés bűvöletében túl hosszú és potenciális sebezhető termelési láncolatok jöttek létre a megelőző évtizedekben. A globális beszerzési hálózat akkor garantálja a költségminimumot, ha a földrajzi és a kulturális-politikai távolság nem számít: ha tehát az üzemanyag olcsó, a környezeti terhelés nem szempont, az országhatárok gond nélkül átjárhatók, a politikai kockázatok elhanyagolhatók. A szabadkereskedelmi folyamatnak komor árnyoldalai is megmutatkoztak, de mindezzel együtt sokan és sokat profitáltak belőle, különösen a fogyasztók. A tőkemozgások és a piacokhoz való hozzáférés révén számos peremvidéki gazdaság feljebb léphetett a jövedelmi szinten. Ez a mi térségünkre is igaz. Magyarország a politikai rendszerváltozást követően másokhoz mérve sikeresen lett részese a globális értékláncoknak; annyi tőkét vonzott, hogy ma a nem pénzügyi szektor hozzáadott értékének fele külföldi tulajdonú vállalatoknál keletkezik. Az új EU-tagországok zöme a bruttó hazai termék (GDP) mércéjén, noha nem a ténylegesen elkölthető jövedelmet illetően, mostanra lényegileg felzárkózott az EU dél peremvidékéhez. Vége az olcsó energiának A globális rend azonban a szemünk előtt alakul most át; a vámháborúk, a kereskedelmi tömbök jelensége sokat mond a változásokról. Ami a legújabb: lezárul az olcsó energia kora, egy időre mindenképpen. Szemben az 1970-es évekkel, most nem a nyersolaj fizikai szűkössége és a nemzetközi olajpiac sajátossága, hanem a klímaváltozás elleni fellépés elkerülhetetlen költségeinek a beépülése emeli meg az árszintet – tartós jelleggel. A politikai kockázat térképe és mértéke is más lett mára. Az európai országok nagy többsége meglepő sebességgel és eredményességgel levált az orosz energetikai függésről egy éven belül; ám az ellátás-diverzifikáláshoz szükséges ráfordítások nagyok voltak, és megtérülési igényük tartósan növeli az energiaárakat. Az új árviszonyok és az átrendeződő termelési láncok kritikusan érintik a magyar gazdaságot, amely a legnyitottabbak közé tartozik Európában, sajátos szerkezeti adottságokkal. Ilyen adottság a járműipar, amely a GDP csaknem egyötödét teszi ki. Erős szakosodási jelleget ad a magyar (és a szlovák) gazdaságnak – de egyben nagy kitettséget is. Különösen komoly a kitettségből fakadó kockázat, amikor az ágazat gyökeresen átalakul az elektromos meghajtásra átállással, a járművezetés biztonsági-felhasználói koncepciójának megváltozásával. A negyedévszázados poén, miszerint az autó négy keréken járó számítógép, mind igazabbá válik. Az nem kérdés, hogy ebben a változásban adottságainknak megfelelően el kell helyezkedniük a magyar társadalmi és gazdasági szereplőknek. Az viszont bonyolultabb kérdés, hogy miként. Kormányzati közlésekből és már bejelentett intézkedésekből tudható, hogy lényeges komponensek (akkumulátorok) további tömeggyártásának idetelepítésével számolnak. Ezzel a magyar járműipar súlya (az akkumulátor-gyártással) A teljes ipari termelés 30 százalékát is elérhetné. Súlyos dilemmákat vet fel mind az említett ágazat mostani hányadának további tervezett növelése, és másfelől a járműiparon belüli termékspecializáció kiválasztása. Az első ügy megítélését roppantmód nehezíti, hogy a társadalmak mobilitási igényei mindig változnak, és nehéz előre látni, hogy a századéves automobilizmus milyen irányt vesz a következő időben, évtizedekben – márpedig a most kiépítendő gigakapacitások technológiai és amortizációs ciklusa hosszútávú prognózist igényelne. Lehet erre azt mondani, hogy az elektromos autózáshoz szükséges akkumulátorok gyártója állja az üzleti kockázatot, de ez csak formai és cinikus válasz lenne, hiszen bármely jelentős projekt esetében számos érintett (stakeholder) szerepel a képletben: munkavállalók ezreinek letelepítését, lakótelepek építését, infrastruktúra kiépítését, a befogadó település életének gyökeres átalakulását vonja magával az ilyen invesztíció, amiben ráadásul a magyar adófizetők pénze is keményen benne van. Nincs komparatív előny De szabad-e kihagyni egy ilyen lehetőséget, amikor az elektromos autó az európai energetikai és zöld átállásnak az egyik stratégiai célja? Erre nyilván az a válasz, hogy érdekünk és morális kötelességünk a fejlesztési folyamatban való részvétel, adottságaink szerint. Csakhogy az ilyen stratégiai kérdésben a részvétel módját és mértékét az dönti el, hogy milyen területen van Magyarországnak komparatív előnye. Hiszen szükség esetén szinte minden előállítható, de gazdasági értelme az olyan tevékenységek kiválasztásának van – ez már Adam Smith (1776) és David Ricardo óta tudható –, amelyben a nemzetgazdaság relatív előnyt élvez. Taktikai megfontolások lehetnek persze mások; most is képviselhetné a kormány, hogy ha az európai intézményeknek annyira fontos az európai telephelyeken gyártott akkumulátor, a kínai importtól függésünk mérséklése, akkor adjon rá támogatást, és ne a magyar büdzséből kelljen szubvenciót nyújtanunk, más sürgető feladatok elől elvonva a pénzt. A stratégiai válasz megadáshoz pedig megvizsgálandó a szóban forgó vegyipari, fémipari gyártási folyamat inputigénye: a behozott alapanyagokon kívül elektromos áram, földgáz, víz, sok ezer operátor (összeszerelő munkás) kell. Miután a konkrét debreceni projekt ügyében izzó vita zajlik, most tegyük félre a vízellátási, környezeti szempontokat, valamint a tervezett üzemmérethez szükséges vendégmunkás-igényt is (sajtóhírek szerint a türingiai CATL-gyárban jelenleg dolgozó 1500-ból 400 a kínai). Vegyük csupán a közgazdasági alapkérdést. Arra pedig nem adható más válasz, mint hogy ezen a konkrét gyártási területen nincs komparatív előnyünk. A mosolygörbe alján Magyarország energiaimportőr, sőt importhányadunk kiemelkedően nagy. A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a magyar ipar teljes energiafelhasználása 2010 és 2020 között 46 százalékkal nőtt, a felhasználás több mint fele (orosz) földgáz, olaj. Sok más gazdaságoktól eltérően a magyar iparban hosszabb ideje emelkedik az anyag- és energiaigényes tevékenységek aránya, ami akkor is aggasztó trend, ha nem kellene az energia tartós drágulásával számolni. Továbbá demográfiai és munkaerőpiaci viszonyaink sem kedvezőek ilyen jellegű gigaberuházások számára. Ez a válasz azonban egyáltalán nem zárja ki a járműipari kultúrában való szerves részvételünket. A „guruló komputer” sokféle szakmai tudást, IT-támogatást, elektronikai hátteret igényel; bizonyára lesz komoly piaci igény az olyan szakmakultúrák iránt, amelyek megvannak vagy megteremthetők nálunk (spontán módon vagy támogatással). Az állami fejlesztési pénzek a szoftver jellegű területekre mehetnek, meghagyva a fémipari és vegyipari tömeggyártást azoknak a régióknak, amelyekben van biztonságos és gazdaságos földgáz- és áramellátás, esetleg tengermenti vagy folyamközeli fekvésük miatt mind a vízigény, mind a szállítás gazdaságosan megoldható (ne feledjük az elhasznált akkumulátorok visszavételével és újrafeldolgozásával járó kötelességeket és azokból adódó ráfordításokat). A járműipari értéklánc-elemek fajlagos profitabilitását nem ismerve is feltételezhető, hogy mind az autógumi, mind pedig az akkumulátor gyártása relatíve kis nyereséghányadú. Az akkumulátor mint ipari tömegtermék előállítása a kutatási fázistól az értékesítésig tartó láncolatban a profithányadok szerint megrajzolt mosolygörbének az alján helyezkedik el. Ezért is törekszenek nagyvolumenű üzemben termelni az egységköltség leszorítása céljából. Nyilván lehet rentábilisan működtetni akkumulátorgyárat, de csak mérsékelt bérek és csekély adóteher mellett. Ami a befogadó ország makromutatóit illeti: a nagy termelési volumen megtolja a kivitelt és a bruttó termelést – meg persze a behozatalt is, a nagy importhányad miatt; a helyi hozzáadott érték azonban ilyen adottságok mellett aligha lesz nagy. A közepes jövedelem csapdája Nem újfajta gond ez. Ha egy személyes megjegyzést tehetek: egyik legelső gazdaságpolitikai tanulmányomat a Valóság című folyóirat hozta le 1981-ben (Meditáció közkeletű iparpolitikai kérdésekről). Az akkori magyar ipar különféle ágazatainak nyereségességi és dollárkitermelési mutatóit vizsgálva az derült ki, hogy a szakterületeket feldolgozottsági fok szerint rendezve, a közepes igényességű, egyszerű összeszerelő tevékenység fajlagos nyereségessége alacsonyabb volt, mint akár a nyersanyagkitermelésé, akár a jobban feldolgozott, bonyolultabb termelő, szolgáltató fázisé: a nyereségráták U alakú görbét adtak ki. A cikk nem meglepő módon azt üzente, hogy Magyarország a szűkös fejlesztési forrásait ne az átlagnál gyengébb adottságú bányászatba fektesse. De ne is a közepes igényességű és így közepesen képzett munkaerőt foglalkoztató összeszerelésbe fektesse, noha az utóbbi területen lehet a leggyorsabban mennyiségi növekedést felmutatni, hanem a képzettebb munkát igénylő szakmakultúrákba. Mint ahogy a mosolygörbe kifejezés sem került még be akkor a szakmai közbeszédbe, ugyanúgy a közepes fejlettségi csapda sem – holott a statisztikai elemzések és az esettanulmányok addigra már kimutatták a magyar fejlődés elakadásának veszélyeit. A csekély hazai hozzáadott érték, a rentabilitás hiánya azután 1990-et követően sok szakmakultúrát sodort végveszélybe az éles piaci verseny közepette. Ahol nem volt komparatív előnyünk, amint arra példa az acél- és vasipari alaptermelés, ott a nem-gazdasági (katonai, önellátási) szempontok elmúltával csőd vagy jobb esetben tartós vergődés várt a vállalatainkra. A történelmi párhuzamok sosem tökéletesek, ám amikor ismét újraiparosítási kampányról és megaméretű beruházási tervekről hallani, a kutatói közösségben felidéződnek a valamikori „vas és acél országa” kísérletének keserves tapasztalatai, költséges következményei. De nincs-e már késő új utat keresni? Egy ennyire függő gazdaságnak létezik-e választási lehetősége kívülről diktált technológiai, gazdasági változások idején? Nos, az értékláncok globális átrendeződése veszélyezteti a kialakult üzleti kapcsolatokat és kapacitásokat, de mindig nyílnak újabb lehetőségek is. Legyen alapelv, hogy az adottságainkhoz illeszkedő tevékenységeket, azok között is a nagyobb hozzáadottértékűeket kell választanunk. Azt is be kellene látni, hogy mai arányaink mellett nincs már szükség nagyobb méretű iparra, nálunk ugyanis nem ment végbe olyan ipartalanodás, mint a déli peremvidék néhány országában. Ne gondoljuk, hogy a fejlett országok most valóban több ipart akarnak építeni állami pénzzel; a politikus beszélhet „kékgalléros” Amerikáról, de a valódi gazdasági cél a versenyképesség és az ellátásbiztonság javítása. A mi célunk sem lehet más, mint az értékláncon feljebb kapaszkodás a méreteinkhez, adottságainkhoz, képességeinkhez illeszkedő módon. Súlyos hiba lenne a véges anyagi eszközöket energiaigényes ágazatok további bővítésére fordítani. A bajt tetézni, ha a tervezett volumennövekedés energiaigényére hivatkozva, az önellátás felé való elmozdulás érvére támaszkodva – előnytelen adottságainkkal nem törődve – hazai energiatermelésre menne az a forrás, amelyből energiatakarékosságot, minőségjavítást, nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatási értéklánc-elemeket lehetne támogatni. Olyan területek ezek, amelyeken sok múlik, amikor a közepes európai fejlettségi szintről való feljutás a térségünk történelmi kihívása.