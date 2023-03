Kiderült: végleges szakításra készülnek a németek az oroszokkal a vezetékes gázimportban

Két, egymástól látszólag független, hír jelent meg pénteken néhány perc különbséggel, de ha egybeolvassuk őket, akkor elég világosan látszik: végleges szakításra készül Németország Oroszországgal a vezetékes gázimportban. Kiderült ugyanis, hogy éppen akkora (54 milliárd köbméternyi) éves kapacitású szárazföldi LNG-terminálokat terveznek a németek, mint amekkora a felrobbantott Északi Áramlat 1 éves kapacitása volt (55 milliárd köbméter). Vették is a lapot az oroszok és néhány percre rá ki is szivárogtatták a Reutersnek, hogy lezárják a vezetékeket és állagmegóvást hajtanak végre rajtuk, de a hírügynökség egyik informátora azt mondta: valójában „eltemették” a vezetékpárt az oroszok, mert arra számítanak, hogy már nem fognak rajta gázt szállítani a németeknek.

Bemutatták a középtávú német terveket

Pénteken kora délután hozta nyilvánosságra a német gazdasági és klímavédelmi minisztérium, hogy milyen LNG-kapacitásokat tervez rövid és középtávon az orosz-ukrán háború tanulságai alapján, és ebből derültek ki az alábbi információk:

A már leszállított három úszó tároló és újragázosító egység (FSRU, a brunsbüttelit lásd a címlapképünkön), amelyek a cseppfolyós földgáz (LNG) fogadását és visszagázosítását a tengeren lebegve végzik, idén összesen 13,5 milliárd köbméternyi visszagázosító kapacitást jelentenek (ebből kettő állami projekt Wilhelmshavenben és Brunsbüttelben van, a lubmini pedig magánprojekt, ezek ismert információk voltak eddig is, írtunk is róluk)

(ebből kettő állami projekt Wilhelmshavenben és Brunsbüttelben van, a lubmini pedig magánprojekt, ezek ismert információk voltak eddig is, írtunk is róluk) További 3 ilyen FSRU projekt felállítása is zajlik , amelyek közül az egyik szintén Wilhelmshavenben van, emellett Stade-ben is készül a projekt, illetve Lubminban egy állami projekt is lesz. Ezek közül a wilhelmshaveninek az éves kapacitása az idei 3,5 milliárdról jövőre 7,5 milliárd köbméterre nő egy fejlesztés során.

, amelyek közül az egyik szintén Wilhelmshavenben van, emellett Stade-ben is készül a projekt, illetve Lubminban egy állami projekt is lesz. Ezek közül a wilhelmshaveninek az éves kapacitása az idei 3,5 milliárdról jövőre 7,5 milliárd köbméterre nő egy fejlesztés során. Az anyag rögzíti: "A jelenlegi tervek szerint mind az öt szövetségi FSRU egész évben üzemelni fog 2024-ben és 2025-ben, és együttesen mintegy 27 milliárd köbméter/év (névleges) visszagázosítási kapacitást biztosítanak. A lubmini magánprojekt visszagázosítási kapacitásait a jelenlegi 5 milliárd köbméterről összesen mintegy 10 milliárd köbméterre kívánják bővíteni 2024-től”. Ez tehát azt jelenti, hogy 2024-től kezdve az összesen hat darab FSRU egység éves kapacitása 37 milliárd köbméter lesz.

Ezután jön az igazi érdekesség az anyagban, miszerint az úszó egységeket három fix, szárazföldi egységgel tervezik leváltani 2026-2027-től kezdve Stade-ben, Brunsbüttelben és Wilhelmshavenben és ezek együttes kapacitása még nagyobb lesz, sőt eléri az évi 54 milliárd köbmétert. Ez tehát azt jelenti, hogy l ényegében éppen akkora szárazföldi LNG-kapacitást terveznek középtávon a németek, mint amennyi az Északi Áramlat 1-é volt (55 milliárd köbméter) a tavaly szeptemberi felrobbantása előtt, ami elég erős üzenet; i gaz azt is megjegyzik, hogy nincs még végleges befektetési döntés ezen három fix terminálról. (Az Északi Áramlat 1 valójában egy vezetékpár, amelynek mindkét vezetéke felrobbant, a mellette futó, ugyanúgy évi 55 milliárd köbméteres kapacitású Északi Áramlat 2 vezetékpárból viszont csak az egyik robbant fel, de a teljesen elkészült projekt engedélyezését már a háború előtt megszakította Németország, illetve a háború kitörésekor fel is függesztették azt.)

(Az Északi Áramlat 1 valójában egy vezetékpár, amelynek mindkét vezetéke felrobbant, a mellette futó, ugyanúgy évi 55 milliárd köbméteres kapacitású Északi Áramlat 2 vezetékpárból viszont csak az egyik robbant fel, de a teljesen elkészült projekt engedélyezését már a háború előtt megszakította Németország, illetve a háború kitörésekor fel is függesztették azt.) Az anyag azt is felvázolja a hosszabb távú zöld tervek érzékeltetése kapcsán, hogy Brunsbüttel és Stade lehetőség szerint „zöldre” épül, azaz hidrogén-származékokkal, különösen ammóniával készül a későbbi üzemeltetésre. A wilhelmshaveni telephelyen található állandó terminált pedig kezdettől fogva zöldgáz-terminálnak tervezték a zöld hidrogénből előállított szintetikus metán számára.

kapcsán, hogy Brunsbüttel és Stade lehetőség szerint „zöldre” épül, azaz hidrogén-származékokkal, különösen ammóniával készül a későbbi üzemeltetésre. A wilhelmshaveni telephelyen található állandó terminált pedig kezdettől fogva zöldgáz-terminálnak tervezték a zöld hidrogénből előállított szintetikus metán számára. Azt is megjegyzi az anyag, hogy bár a német parlament összesen 9,8 milliárd eurónyi beruházási összeget hagyott jóvá a fenti FSRU és fix terminálokra, de már most látják a tervezők, hogy ezt túl fogják lépni, így tehát az adófizetőknek több pénzébe fog kerülni az orosz leválás megoldása.

Vették a lapot az oroszok

A fentiek közzététele után percekkel jelent meg a Reuters terminálban az az exkluzív értesülés, miszerint a kedvezőtlen viszony miatt nem látják az oroszok annak a lehetőségét, hogy belátható időn belül gázt tudnak szállítani az Északi Áramlat vezetékein Németországba, és ezért lezárják a vezetékeket, illetve állagmegóvást, korrózióvédelmet hajtanak végre rajtuk, a javításukat pedig nem tervezik, noha technikailag lehetségesnek látnák.

A hírügynökségnek azonban az egyik forrás elismerte: valójában arról van szó, hogy az oroszok "eltemetik" a tenger alatti vezetékek projektjeit, mert egyszerűen nem látják, hogy bármikor is gázt tudnak majd rajta szállítani.

A fenti két hír tehát együtt olvasva azt jelenti: végleges szakításra készülnek a németek a saját LNG-kapacitásaik tervezési mérete alapján és vették is a lapot az oroszok.

Ők ugyanis azt a következtetést szűrték le, hogy nincs reális esély a gázszállítások újraindítására azután, hogy esetleg a háború befejeződik és a vezetéken elvégzik a javításokat, a helyreállítást. Nyilván végleges, 100%-os biztonsággal ezt egyik fél sem állítja, hiszen a németek se hozták még meg a végső befektetési döntést három fix terminálról és azok méretéről, és az oroszok is egyelőre csak állagmegóvási célú lépésekről beszélnek.

Arról pedig pláne nem lehet beszélni, hogy a németek az LNG-importban is szakítanának az oroszokkal, hiszen éppen most építenek ki jelentős fogadó kapacitásokat, illetve azt már elmúlt hetekbeli gázpiaci elemzéseinkben is írtuk itt és itt: jócskán felpörgött az orosz LNG-szállítás az EU felé, így ebből akár a németek is részesedhetnek.

Erről van szó valójában

Inkább arról van tehát szó, hogy a vezetékes német gázimporton belül az oroszok súlya túl nagyra nőtt az Északi Áramlat 1-el (és ez nőtt volna még tovább, ha engedélyezik az Északi Áramlat 2-t) és ez túlságosan függővé tette a német gazdaságot az orosz szállításoktól. Ezt pedig láthatóan fel is használta Oroszország a geopolitikai céljai érvényesítésére már a háborúra készülve (2021 nyarától kezdve szándékosan alultöltötte a Gazprom a Németországban tulajdonolt gáztárolókat, majd elkezdte a szállításokat visszafogni Európa felé), illetve a háború kitörése után a szállítások még további visszafogásával felhajtott gázárakból finanszírozták a hadi kiadások egy részét.

Ezt a gazdaság és pénzügyi függőséget, kiszolgáltatottságot akarja a jelek szerint végleg megtörni Németország azzal, hogy csak a vezetékesnél jóval rugalmasabb LNG-piacon enged esetleg némi piaci súlyt az oroszoknak is, de egyáltalán nem akarja még egyszer elkövetni azt a stratégiai-geopolitikai hibát, amit a vezetékes szállítások terén elkövetett, és amivel vissza is éltek az oroszok.

Címlapkép forrása: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images