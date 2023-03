Európa szinte biztosan elkerülte a recessziót, de még mindig óriási a bizonytalanság

Nagyon valószínűtlen, hogy az európai gazdaság idén recesszióba süllyed, de a növekedés még jövőre is kifejezetten alacsony lehet - árulták el a Portfolio által megkérdezett európai közgazdászok. Az elemzők válaszukban a pozitív kockázatok között kiemelték a kínai újranyitást, a monetáris szigorítás ugyanakkor erősen visszafogja majd a növekedést. Az a monetáris szigorítás, amellyel szemben egyébként még mindig nagy a bizonytalanság, az eurózóna inflációjának alakulását és az amerikai folyamatokat ugyanis még nagyon nehéz előre látni. Ugyanez igaz az euró árfolyamára és a kötvényhozamokra is.

Elkerüli Európa a recessziót, de még a jövő év sem lesz túl szép

Európa gazdasági kilátásai jelentősen változtak tavaly óta, a 2022 nyarán prognosztizált recessziós várakozás már ősszel is mérséklődött, az energiaárak jelentős mérséklődésével az eurózóna kilátásai tovább javultak. Noha mély recesszióra idén nem várható, a gazdaság lassulása már elkezdődött, és az enyhe recesszió továbbra sem kizárható. „Az energiaárak csökkenése és az energiahiánytól való félelmek enyhülése valóban megkönnyebbülést okozott a túlzott pesszimizmus után" – mondta a Portfolio-nak, Hélène Baudchon, a BNP Paribas vezető közgazdásza, aki hozzátette: az energiaárak mérséklődése hozzájárult ahhoz, hogy az eurózóna gazdasági kilátásai kevésbé borúsak. A francia bank szerint

a recesszió már elkerülhetőnek tűnik, a GDP-növekedés mértéke idén és jövőre is kicsivel 1% alatt lesz.

A recessziós kockázatot továbbra is a inflációs sokk, az energiaár-emelkedés, és főleg a monetáris szigorítás negatív hatásai jelentik.

Nem várnak recessziót az osztrák Erste Bank közgazdászai sem. Rainer Singer ismertette lapunkkal a bank előrejelzéseit: az idei évre 0,6, a jövő vére 1,2%-os éves átlagos növekedést várnak az eurózónában, az energiaárak csökkenése ugyanis segített stabilizálni a gazdaságot, és segítettek az állami támogatások is – főleg a feldolgozóiparban. „Az euróövezet bizonyította ellenállóképességét a magasabb energiaárakkal és a világgazdasági hatással szemben 2022 második felében”- írta az elemző.

Most, hogy a gázárak jócskán a 2022-es csúcs alatt vannak, az energiahelyzet aligha okoz recessziót

- mondta lapunknak Luca Mezzomo, a torinói Intesa Sanpaolo makroelemzői részlegének vezetője, aki szintén kiemelte az eurózóna gazdaságának ellenállóképességét. Noha az energia már egyre kevesebb gondot okoz, a monetáris politika visszafogja majd a gazdaságot. „A monetáris politika szigorítása visszafogja a kereslet kamatérzékeny összetevőit, és ennek hatása várhatóan 2023 második felében tetőzik” – írja Mezzomo. Érdekesség, hogy az Intesa Sanpaolo közgazdászainak előrejelzése hajszálra ugyanaz, mint az Erstéé: idén 0,6%-os, jövőre 1,2%-os növekedést várnak.

A kamatemelések lassító hatását emelte ki Ralph Solveen, a Commerzbank közgazdásza is válaszában. A német bank makroelemzője szerint elképzelhető, hogy egymást követő két negyedévben visszaesés következik be, ami kimeríti a technikai recesszió fogalmát, de az idei év egészészére stagnálást várnak.

Az eurózóna gazdasága szemlátomást lassul, a harmadik negyedévben a növekedés 0,3%-os növekedést ért el negyedéves bázison, a negyedik negyedévre 0,1%-ra lassult a gazdaság. Az adat közlésekor ez is pozitív meglepetést jelentett, az eurózóna gazdasága eddig elkerülte a visszaesést.

Kína felfelé, az EKB és az USA lefelé húzza az európai gazdaságot

Az energiaárak csökkenése mellett egyéb külső tényezők is támogathatják idén az eurózóna gazdaságát. Kína például idén év elején megszüntette a szigorú záró Covid politikát, amelynek hatására várhatóan felpattan majd az ázsiai óriásgazdaság, ezzel együtt pedig nőhet a kínaiak kereslete, mérséklődhetnek az ellátási problémák. A kínai újranyitás a közvélekedés szerint támogathatja az európai gazdaságot is idén, de az összkép az egyéb tényezők miatt továbbra sem rózsás az eurózónában.

A GDP-növekedést kevésbé támogatja idén a költségvetési stimulus és a többletmegtakarításokból való fogyasztás, mint 2022-ben

– írta Luca Mezzomo, aki szerint a tőkekiadások és a lakáspiaci beruházások a magasabb kamatkörnyezet miatt visszafogott lehetnek. Az Intesa Sanpaolo vezető közgazdásza szerint a kínai újranyitás hatására az export erős lehet, de a magas kamatok ellensúlyozni fogják ennek a növekedésre gyakorolt hatását.

Ralph Solveen a számos kockázatra hívja fel a figyelmet, amelyek közül a legjelentősebb az ukrajnai háború esetleges eszkalálódása. A pozitív fejlemények között ő is megemlíti a kínai újranyitást, de közben figyelmeztet arra, hogy a növekvő kínai keresletet ellensúlyozni fogja a mérséklődő belső kereslet az eurózónában.

A kínai újranyitást Rainer Singer is kiemelte, véleménye szerint ez a legfontosabb tényező, amely támogatni fogja az európai növekedést 2023-ban, főleg az exportvállalatok érzik majd a hatását. Utóbbit segíti az energiaárak mérséklődése is, amelynek következtében nőtt az európai iparvállalatok versenyképessége. Az amerikai gazdaság lassulása ugyanakkor a keresleten keresztül visszafoghatja az európai gazdaságot.

Hélène Baudchon az európai növekedésre gyakorolt pozitív tényezők között megemlítette a kínai újranyitást, amely támogatja a mérséklődő kínálati problémák, a költségvetési támogatások és a feszes munkaerőpiac hajtotta növekedést. A magas infláció miatt ugyanakkor a kamatoknak magasabbra kell nőniük, és a vártnál tovább kell magas szinten maradniuk, ami visszafogja a növekedést. „A vállalati árrésekre nehezedő nyomás (amely a magasabb munkaerőköltségekből, az alacsonyabb keresletből, a szigorúbb pénzügyi feltételekből és az árképzési erő csökkenéséből ered) az elkövetkező negyedévekben várhatóan erősödik, ami a beruházást és a foglalkoztatást is visszafoghatja” – írta válaszában.

Még mindig nagyon bizonytalanok az inflációs kilátások

Az áremelkedés mértéke továbbra is messze az EKB célja fölött jár. Tavaly év végén és idén év elején általános volt a várakozás, hogy az eurózóna inflációja idén jelentősen mérséklődik, és felülről megközelíti a jegybank 2%-os célját. A februári adat ehhez képest keserű meglepetést hozott, az infláció 8,6%-ról csak 8,5%-ra csökkent.

Az inflációs ráta majdnem biztosan csökkenni fog a következő hónapokban, az energiaárak ugyanis aligha nőnek olyan erőteljesen, mint tavaly tavasszal

- írta válaszában Ralph Solveen, aki hasonló tendenciát vár az élelmiszerárakban. A maginfláció azonban magas marad szerinte, és az év későbbi szakaszában csak fokozatosan csökkenhet.

A magas bázis miatt az infláció fokozatos csökkenésére számít Singer is, de felhívja a dinamikában levő különbségeket az egyes országokban. Például Spanyolországban és Franciaországban a már korábban bevezetett energiaár-támogatások miatt a csökkenő nagykereskedelmi energiaáraknak nem lesz fékező hatása a lakossági inflációra nézve, más országokban (például Olaszország, Hollandia, Belgium) érvényesülni fog ez a hatás. A többi országban – köztük Németországban – az infláció csökkenése csak az év második felében válhat jelentőssé. Singer szerint az inflációs nyomás mérséklődéséhez hozzájárul a kínai újranyitás is, ennek hatására ugyanis enyhülnek a kínálati problémák.

Az energiaárak miatti dezinflációt emelte ki válaszában Baudchon is, aki emlékeztet, hogy az inflációs nyomás mérséklődésére a kínálati tényezők javulása is hatott, és ezeknek összességében egy kis idő után a magindex termékeiben is éreztetniük kell a hatásukat. A dezinfláció ütemét azonban még mindig élesen korlátozza a még mindig emelkedő élelmiszer- és maginfláció. A közgazdász hozzáteszi:

Ez rossz hír, de egyáltalán nem meglepő. Ilyen magas és széles termékkört érintő infláció mellett tudtuk, hogy az infláció makacs lesz.

A BNP közgazdásza kitér a dezinflációt korlátozó hatásokra is, mint például a korábbi áremelések másodkörös hatásai, valamint a jelentős béremelkedések miatti szolgáltatás-infláció, amelyek várhatóan lassan fognak rendeződni. „A gyenge kínálat és az erős kereslet közötti egyensúlyhiány egyelőre csak lassan szűkül” - írja, és hozzáteszi, hogy a kínálat élénkülése és a kereslet mérséklődése hozzájárulhat, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősebben csökkenjen az árnyomás.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év) Kategória 2022 febr. 2022 szept. 2022 okt. 2022 nov. 2022 dec. 2023 jan. 2023 febr. Élelmiszer, alkohol, dohány 4,2 11,8 13,1 13,6 13,8 14,1 15 Energia 32,0 40,7 41,5 34,9 25,5 18,9 13,7 Ipari termékek (kivéve energia) 3,1 5,5 6,1 6,1 6,4 6,7 6,8 Szolgáltatások 2,5 4,3 4,3 4,2 4,4 4,4 4,8 Éves infláció 5,9 9,9 10,6 10,1 9,2 8,6 8,5 Forrás: Eurostat, Portfolio

Mezzomo szerint az energiaárak csökkenésének közvetlen és közvetett hatásai is segítik az infláció mérséklődését, de az út rögös lesz, mert a kormányok csökkentik a támogatásokat és kivezetik a háztartások energiaterheinek mérséklésére bevezetett átmeneti intézkedéseket. Az Intesa Sanpaolo vezető közgazdásza ugyanakkor arra számít, hogy a munkavállalók kompenzációt várhatnak majd el a vásárlóerejük romlása miatt,

a magasabb bérek pedig tartósabb szolgáltatás-inflációt okozhatnak, mert a béremelések hatása itt érvényesül leginkább.

Az olasz bank szakembere szerint a maginfláció az idei második negyedévben kezdhet enyhülni az iparcikkek és a koronaválság után felpattant szolgáltatások árának stabilizálódása miatt. Az még nem világos, hogy az infláció csökkenése végül milyen mértékű lesz - írta Mezzomo. A szolgáltatásinflációt Singer is kiemelte, szerinte sem látszik még, hogy a szolgáltatások áremelkedése mennyire lesz ragadós. Ebből a szempontból a béremelkedések kockázatot jelentenek a szolgáltatás– és így a maginflációra, mert bár eddig nem fejtették ki hatásukat, a béremelkedés inflációs hatása jellemzően időben elnyújtva érvényesül.

Hol lehet az EKB kamatpályájának a teteje?

A betéti kamat 3,5%-on tetőzhet, márciusban 50, májusban és júniusban 25-25 bázispontos kamatemelésekre számítunk

- írta a Portfolio-nak Gerald Walek, az Erste Bank közgazdásza az EKB kamatkilátásai kapcsán.

Szintén 3,5%-os kamatcsúcsot vár Luca Mezzomo, aki szerint tavaly november óta a beérkező adatok nem változtatták meg a kilátásokat. A közgazdász szerint sok függ a transzmisszió minőségétől: minél hatékonyabban átmennek a gazdaságba az irányadó kamatok, annál kisebb kamatemelésre van szükség. Az sem mindegy szerinte, hogy a vállalatok mennyire aggódnak a keresleti kilátások miatt, ha ugyanis nem számítanak visszaesésre, akkor a költségeket könnyebben áthárítják a fogyasztóra. Emellett a globális keresletre is figyelni kell, mert ha nem lesz érdemi lassulás a globális keresletben, akkor a kamatszint kissé magasabban tetőzhet. 3,5%-os kamatcsúcsra számít Ralph Solveen is, nem úgy Hélène Baudchon,

aki szerint 4%-on tetőzhet júliusban az EKB kamatpályája.

A BNP Paribas közgazdásza ezt a vártnál ellenállóbb európai gazdasággal indokolta. Szerinte még két 50 bázispontos kamatemelésre számíthatunk márciusban és májusban, amit júniusban egy negyed százalékpontos emelés követhet.

Az EKB tavaly júliusban kezdte a kamatemeléseket, azóta 3%-ponttal emelték az irányadó betéti kamatot. A frankfurti testület legutóbb januárban emeltek 50 bázisponttal, és a közleménybe már akkor beleírták, hogy márciusban újabb 50 bázispontos emelés várható. A jegybank a március utáni időszakra azt ígérte, hogy a beérkező adatok fényében döntenek majd a kamatokról.

Az EKB szigorú monetáris politikája kapcsán felmerül a kérdés, hogy ez mekkora kárt okoz majd a gazdaságnak (bár ami ezt illeti, ez a vita az Egyesült Államokban most sokkal élénkebb). A jegybank a kamatemeléseivel visszafogja a keresletet, amivel a célja az aktivitás mérséklése, hogy az inflációs nyomás enyhüljön. Amennyiben a monetáris döntéshozó túlszigorít, az infláció letörésének költsége magas lehet. Ez a kérdés óhatatlanul felmerül ma, hiszen az EKB eddigi fennállása során sosem hajtott még végre ilyen mértékű kamatemelést, mindezt ráadásul rendkívül gyorsan.

A megkérdezett elemzők egyetértettek abban, hogy az EKB most elsősorban az infláció letörésére fókuszál, a gazdaság lassulás felé csak az infláció mérséklődésével tolódhat el a fókusz.

A közgazdászok a Portfolio-nak küldött válaszuk szerint nem számolnak olyan eshetőséggel, hogy a jegybanknak annak ellenére le kéne állnia a kamatemelésekkel, hogy az infláció érdemben mérséklődhetne, noha Ralph Solveen szerint olyan helyzet előállhat, hogy az inflációs főmutató csökkenésére és a gazdaság lassulására a jegybank a kamatemelések leállításával reagál annak ellenére, hogy a maginfláció azon a ponton még mindig magas.

A kötvényhozamok tovább emelkedhetnek

Novemberben változást láttunk a hangulatban, a piac elhitte, hogy az amerikai infláció tetőzött, a Fed kamatemelési ciklus a végéhez közeledik. Februárban aztán újabb fordulatot láttunk, az amerikai munkaerőpiac ugyanis a vártnál jelentősebb bővülést mutatott, majd a januári inflációs adat is csalódást okozott, a dezinfláció a tengerentúlon jelentősen lassult. Ez ismét átárazta a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat, ami két hónapnyi dollárleértékelődés után ismét dollárerősödést hozott. A piaci hangulat változása az euró mellett a kötvénypiacot sem kerülte el.

A kulcsfontosságú adatok a következő hetekben jönnek: az amerikai kormány most pénteken ismerteti a februári foglalkoztatottsági adatokat, a jövő héten pedig jön a februári inflációs adat. Ezek az adatok fogják meghatározni a piaci mozgásokat a következő hetekre-hónapokra. Az elemzőktől megkérdeztük, hogy a vártnál lassabb dezinflációnak, és ebből következően a Fed határozottabb fellépésének milyen hatása lehet az európai eszközökre, és egy ilyen forgatókönyv esetén az EKB-nak mit kell lépnie.

Baudchon szerint mivel a Fed és az EKB is ugyanazokkal a kihívásokkal néz szembe (makacs infláció, ellenálló gazdaság), a kamatpályákra vonatkozó piaci várakozást az Atlanti-óceán mindkét felén felfelé módosították, a kamatok mindkét gazdaságban a vártnál tovább maradhatnak magasak. Az elemző szerint az EURUSD-re gyakorolt hatás még nem látható egyértelműen, de ha végül az euró gyengül a dollárral szemben (mint 2022-ben), akkor az növelheti az importált inflációt. Ez pedig az EKB-t szigorúbb monetáris politikára ösztönözheti.

Rövid távon pozitív korrelációt látok érvényesülni: magasabb kötvényhozam Európában, nagyobb várakozás az EKB emelésére, és gyengébb EURUSD árfolyam

- írja Mezzomo, aki szerint elméletben a nagyobb szigorítás a Fedtől csökkentené a szigorítás szükségességét az EKB-tól, de nem abban az esetben, ha a többletszigorítás csak adaptív – azaz egy beérkező adatra való reakcióként történik.

Amennyiben az amerikai kamatok emelkednek, az támogatja a dollárt, és vélhetően nagyobb hozamokat vált ki a tengerentúlon, főleg rövidebb lejáratokon – írta Gerald Walek. Erre az eurózóna hozamszintjei is emelkedéssel reagálhatnak, de hogy milyen mértékben, az a beérkező adatok függvénye – tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images