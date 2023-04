Magyar leválás az orosz gázról: óriási kérdőjeleket látunk

Az orosz szállító megbízható és semmi esetre sem akarunk lemondani róla; az orosz szállító megbízhatatlan és sok gazdasági kárt okozott – e két állítás néhány órán belül ugyanazon a budapesti gázpiaci konferencián hangzott el hétfőn egy magyar és egy szlovák illetékes szájából, és az esemény több másik nagy ellentmondásra és kihívásra is rávilágított. Így például arra, hogy bár a magyar kormány törekszik az orosz gázbeszerzés kiváltására, de arra hivatkozik, hogy ez nem csak rajta múlik, miközben szakértők szerint tehetne többet is a leválás felé vezető úton. Közben elképzelhető, hogy az orosz gáz egy részéről automatikusan leválik Magyarország azzal, ha a 2024 végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit megállapodást nem újítják meg a felek, ugyanis Ukrajnán és Szlovákián át veszünk évi 1 milliárd köbmétert. A következő pár hónapban még remélhetőleg zavartalanul érkezik hazánkba az orosz gáz, de óriási kérdőjelek vannak akörül, hogy mi lesz az azt követő 3-4 évben, azaz sikerül-e azt az időszakot megrázkódtatások nélkül átvészelni, mire beérik Európa-szerte a sokféle vezetékes- és LNG-beruházás hatása és jelentősen javul a gázellátási helyzetünk. Aztán ha ezzel a kihívással megvagyunk, akkor vakarhatjuk a fejünket, hogy honnan és miből fogjuk ellátni a három új gázerőművet, ami jelentősen növelheti az ország gázfogyasztását.

Diverzifikálna Magyarország, de egyelőre nem megy

Magyarország törekszik az oroszok felőli évi 4,5 milliárd köbméternyi gázimport diverzifikálására, de erősen rá van utalva a régiós országok támogató segítségére, és az európai gázpiaci egyensúlyhiány miatt sem áll készen arra, hogy a megbízhatónak tartott orosz partnert lecserélje – gyakorlatilag ezt üzente a hétfői 4. Budapest LNG Summit nyitóelőadójaként Szijjártó Péter. Amint beszámoltunk róla: a magyar külgazdasági és külügyminiszter felvázolta, hogy három fő diverzifikációs irányt is meghatározott a kormány, de azt érzékeltette, hogy egyik téren sem rajtunk múlik a haladás sebessége. Ennek háttere saját kiegészítéseinkkel az alábbi:

Horvátország felől elvileg jöhetne több LNG Magyarországra, de a gyakorlatban két ok miatt sem fog ez megtörténni még több évig. Ennek egyik oka a Krk-i LNG-terminál kapacitásában, a másik oka a horvát-magyar interkonnektor kapacitásában keresendő. Amint a terminált üzemeltető cég egyik illetékese a konferencián jelezte: 2025 közepére a Krk-i LNG-terminál éves fogadó kapacitása 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárdra ugrik majd, ami látszólag örvendetes magyar szempontból, de a gyakorlatban nem az. Ennek oka, hogy a 2,9 milliárd köbméteres jelenlegi Krk-i kapacitásból a magyar állami MVM évi 1 milliárd köbmétert kötött le, a MET 0,5 milliárdot, de a további Krk-i kapacitásnövelésből már nem kötöttek le további volument a magyarok. Emögött az egyik ok az, hogy a horvát-magyar interkonnektor horvát kimenő oldalán az éves kapacitás csak 1,75 milliárd köbméter (a magyar fogadó oldalon már régebb óta 3,5 milliárd köbméter), így hiába nő meg egyelőre a Krk-i LNG-terminál kapacitása, ha nem tudjuk kihozni a gázt Horvátországból. Az egyik panelbeszélgetésben a horvát vezetéküzemeltető mindenesetre jelezte, hogy az első fejlesztési projektek között lesz a magyar interkonnektor felé a szűk vezeték keresztmetszet és maga az interkonnektor kimenő kapacitásának 3,5 milliárd köbméterre bővítése. Bár nem hangzott el az eseményen, de szakmai berkekben régebb óta él az a nézet, hogy a vonakodó horvát fejlesztési hozzáállás mögött az lehet, hogy a MOL-INA vitában szeretnének jobb pozíciót elérni a horvátok Magyarországgal szemben, és ha ez sikerül, akkor a gázpiaci mellett az olajpiaci kapacitásbővítés (Adria vezeték) is gyorsabban megtörténne, illetve addig sem emelnék az olajtranzit díját a hétszeresére, mint most megtették. Ugyanígy nem hangzott el, de az is meghúzódhat az orosz leválásban óvatos magyar kormányzati stratégia mögött, hogy nincs igazán rászorulva egyelőre (lásd alább), másrészt egyszerre három energetikai fronton is szoros a kapcsolatunk az oroszokkal (olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, illetve a Paks II. projekt) így az egyik fronton a kapcsolatok lazítása negatív hatással lehet a másik kettőre is. Azerbajdzsán felől az évi 2 milliárd köbméterre tervezett hosszú távú gázvásárlási szerződésünkhöz nem véletlenül nincs egyelőre hivatalos, nyilvánosan kommunikált kezdődátum, ugyanis ennyi plusz gáz eljuttatásához a dél-kelet-európai térségben még számos beruházás szükséges. A tavaly ősszel átadott görög-bolgár interkonnektor évi 3 milliárd köbméteres kapacitása már le van kötve egyéb szereplők által, a bővítése időigényes, így egyelőre a magyar kommunikáció szerint most év végéig egy „jelképes” 100 millió köbméteres mennyiségű azeri gáz jut el csak hozzánk több ország közreműködése segítségével. A Lengyelország felőli esetleges LNG-import azért csak elvi szinten lehetséges egyelőre, mert az eddig kiépült LNG-fogadó kapacitás (10 milliárd köbméter feletti éves volumen hangzott el a lengyel GAZ-SYSTEM elnökhelyettesétől, Andrzej Kensboktól) kisebb a lengyel gázfelhasználásnál, így Szijjártó utalása szerint a lengyel piacról Szlovákián át Magyarországra eljuttatni a gázt egyelőre akadályokba ütközik. A téma kapcsán az egyik panelbeszélgetésben Peter Pčola, a szlovák Eustream kereskedelmi igazgatója megjegyezte, hogy magyar-szlovák interkonnektor éves kapacitása akár 6 milliárd köbméter is lehet műszaki beállítástól függően, de a lengyel-szlovák interkonnektornál Szlovákia felé a kapacitás csak napi 5,1 millió köbméter, ami éves szinten kevesebb, mint 2 milliárd köbméter lenne. Ez tehát egyelőre tényleg nagyon korlátozott szállítási volumen felé mutat a lengyel LNG-terminálok irányából.

Nehéz a régiónk helyzete, de...

Azt, hogy kelet-közép-európai országként tényleg nehezebb mind Magyarország, mind Szlovákia leválása az orosz gázról, az eseményen Zombori Dóra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiabiztonságért felelős helyettes államtitkára, Fritsch László, az MVM CEEnergy vezérigazgatója, illetve Marián Široký, a szlovák energiaszolgáltató SPP igazgatótanácsi elnökhelyettese is érzékeltette.

Zombori úgy fogalmazott: fontos adottság és nehézség, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja, de ezzel együtt is törekedni kell a diverzifikációra. Hangsúlyozta: ez azonban nem azt jelenti, hogy az egyik nagy ellátóról átállunk egy másikra (Oroszországról például Azerbajdzsánra – a szerk.), hanem azt, hogy több kisebb tétellel valós diverzifikációt érünk el. Ennek érdekében meg kell találni azokat a módokat, útvonalakat, amelyeken keresztül a piacon (majdan) megjelenő LNG-volumen ténylegesen el tudja érni a régiónkat, illetve Magyarországot. Rámutatott, hogy

az újragázosító kapacitások és a szállítási kapacitások korlátai jelentik a lényeges akadályt ezen a téren, illetve nyilván az anyagi keretek is, mert az ilyen infrastruktúra finanszírozása jelentős összegeket igényel.

Éppen ezért jegyezte meg azt is: nagy kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan áll a gázinfrastruktúra fejlesztés kérdéséhez, mert el kell juttatni a gázt a mi régiónkba, és a kapacitásfejlesztésekhez hosszú távú szerződések kellenek, de ez szembemegy a gázról való leválás uniós célkitűzésével is.

Utóbbi nagy ellentmondásra Fritsch László is felhívta a figyelmet, miszerint a Bizottság azt szorgalmazza, hogy a fosszilis gáz 10-15 év múlva tűnjön el az európai gázfelhasználásból és váltsák ki a zöld hátterű gázok, de közben tavaly sok gázimportőr rengeteg hosszú távú, 20 éves, gázszerződést kötött, így a gáz visszaszorulását ezek a szerződések objektív okok miatt egyszerűen nem teszik lehetővé 10-15 éves időtávon. Ő egyébként úgy látja, hogy most két év óta „az LNG a sztár és még jónéhány évig az is marad”, illetve azt is látja, hogy az LNG itt marad velünk a gázpiacon 10-20 évig is. Szerinte így az a nagy kérdés, hogy mi lesz a vezetékes gázzal, hiszen a vezetékek ott vannak a föld alatt és a gáz is adott, ami azokba belekerülhet. Azt vázolta tehát, hogy kiélezett lesz a piaci helyzet, mert versenyezni fog egymással a vezetékes gáz és az LNG.

Szabó Gergely, a MET Regionális igazgatója a fenti nehézségekre is utalva többek között azt hangsúlyozta, hogy az LNG gyakorlatilag a függetlenséget jelenti a gázpiacon, így tehát az ilyen infrastruktúrába befektetés a függetlenséget teremti meg. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy most a megfizethetőség kulcskérdés, így ha valamely szereplő meg tudja fizetni az LNG infrastruktúrába való beruházást, akkor az tegye meg, mert a mostani idő megfelelő erre.

Az orosz gáz diverzifikációja és a leválás terén még sok teendő van, és igenis tudna ebben előrelépni Magyarország

– jelezte az egyik panelbeszélgetében Ságodi Attila. A Dentons Europe Consulting partnere úgy látja főleg a dél-keleti és a dél-nyugati interkonnektorok kapacitásnövelése terén lenne teendő az orosz gázról való leválás érdekében, amellyel a horvát és a román relációra utalt. Megfogalmazása szerint Magyarországon a gázpiac terén két fő kihívás van jelenleg: az egyik a kellő mennyiségű energiaellátás biztosítása, a másik pedig a megfizethetőség, és emlékeztetett rá, hogy a háború előtt magas volt az orosz gáztól való függőség. Az LNG kapcsán megjegyezte: ez megbízhatóságot és ellátásbiztonságot hozott még akkor is, ha nem direktben Magyarországra érkezett, mert növelte az európai gázpiacon a kínálatot, a megbízhatóság pedig a megfizethetőséghez is hozzájárult többek között Magyarországon is.

Marián Široký, a 60%-os gázpiaci súlyú szlovák energiaszolgáltató illetékese, azt mondta – ellentmondva ezzel Szijjártó Péter néhány órával korábbi üzenetének -, hogy

Kiszámíthatatlanok és nem megbízható szállítók az oroszok, amivel sok gazdasági kárt okoztak.

Ez a kettősség arra utal, hogy a két ország orosz-ukrán konfliktushoz való hozzáállása, az ukránoknak juttatott hadászati támogatások is hatással lehetnek arra, hogy a Gazprom melyik szerződött partnerrel hogyan bánik.

Široký elékeztetett rá, hogy a saját importszerződésükben a rögzített napi volument rendkívül erősen módosítgatták az oroszok, amivel az árakat is rángatták. Azóta már tárgyaltak velük, másfajta szerződéses árazásban állapodtak meg, és most már a napi szerződéses volumen 100%-a megérkezik hozzájuk, de nem tudják, hogy ez meddig lesz így, márpedig a napi szintű kiszámíthatóság lenne a legfontosabb.

Azt is megjegyezte: 10-15-20 éves LNG-vásárlási szerződésekben gondolkodnak, de hiába kap havonta ajánlatokat Azerbajdzsántól, ha nem tudja eljuttatni a gázt Szlovákiába. Éppen ezért azt hangsúlyozta: tengerpart hiányában az LNG újragázosító kapacitásokra, illetve a vezetékes szállítási kapacitásokra van rászorulva Szlovákia, és tényleg szükségesek a kapacitásfejlesztések.

Široký emlékeztetett arra is, hogy

csak 2024 végéig érvényes az orosz-ukrán gáztranzit szerződés és nem tudják, hogy mi lesz azután. Az ukrán tranzit nemcsak Szlovákiának fontos, hanem Magyarországnak is,

hiszen a 2021-ben megkötött két hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződésből a kisebbik, az évi 1 milliárd köbméteres Ukrajnán és Szlovákián, majd Ausztrián át a baumgarteni elosztón keresztül érkezik hazánkba, így az Északi Áramlat 1 felrobbantása nem volt tényleges hatással ennek a szerződésnek a teljesítésére.

Mennyire kell diverzifikálnunk, ha közben visszaesett a magyar fogyasztás?

Bár nem hangzott el, de a fenti információk egyberendezése alapján az a kérdés is felmerülhet és a vonakodó magyar kormányzati álláspont egyik okára is utalhat, hogy egyelőre valójában mennyire van rászorulva Magyarország az orosz gáz diverzifikációjára, hiszen:

Tavaly a kényszerű takarékosság és az enyhe idő időjárás együtteseként az éves magyar gázfogyasztás 9,2 milliárd köbméter körülre esett és a friss uniós közös döntés (amire egyedül Magyarország szavazott nemmel) afelé tereli az országokat, hogy folytatni kell a fogyasztáscsökkentést.

és a friss uniós közös döntés (amire egyedül Magyarország szavazott nemmel) afelé tereli az országokat, hogy folytatni kell a fogyasztáscsökkentést. Eközben 9 milliárd köbméter körüli gáz elvileg gond nélkül Magyarország rendelkezésére áll, ugyanis az 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárdra felvinni tervezett saját kitermelés mellett ott a Krk-i LNG-terminál felőli 1,5 milliárd köbméternyi kapacitás, valamint az egyik orosz szerződés keretében évi 3,5 milliárd köbmétert kapunk déli irányból Szerbián át (Török Áramlat), illetve a másik szerződés keretében évi 1 milliárdot Ausztria felől. Emellett tervben van a 2 milliárdos azeri beszerzés is, miközben a normál kereskedelmi gázpiacon keresztül is lehet napi szinten gázhoz jutni.

Nyilván nem lehet biztosra venni, hogy a Török Áramlat a június eleji éves karbantartás után gond nélkül tovább tud üzemelni, de a friss amerikai szankciók mellett is az a valószínű, hogy az oroszok akár a raktáron lévő egyéb turbinákkal, akár kínai segítséggel el tudják végezni idén a karbantartást. Így a szankciók tartós hatása inkább csak a jövő évtől, vagy 2025-től éreztetheti a hatását a Török Áramlaton. Ha teljesen kiesne, vagy akárcsak jócskán megcsappanna a napi 10 millió köbméternyi gáz szállítása Magyarország felé ezen a vezetéken, akkor az bizonyára egy egészen új helyzetet teremtene, de a legfrissebb orosz ígéret is azt jelzi, hogy nekik is érdekük a zavartalan szállítás és képesek megoldani a júniusi karbantartást.

Ugyanígy nagy kérdés magyar szempontból az is, hogy az ukrajnai orosz gáztranzit zavartalanul folytatódik-e a háborús cselekmények mellett is 2024 végéig, mert ha igen, akkor a fent említettek szerint az évi 1 milliárd köbméter beérkezik hazánkba. Azt követően nyilván az is nagy kérdés, hogy ezt a mennyiséget mi helyettesíti, ha nem újítják meg a szerződést, mert utóbbi esetben lényegében automatikusan leválunk az orosz gáz kis részéről. Érdemes persze az orosz gázról leválás témakörében megjegyezni, hogy Magyarországon most a bármilyen irányból elérhető gázimport mögött ténylegesen orosz gázmolekula van, tehát a cikkben elsősorban a hosszú távú orosz szerződésben rögzített mennyiség kiváltásáról van szó.

A fenti tényezők afelé mutatnak, hogy rövid távon az orosz gázküldés remélhetőleg megmarad és így a magyar gázpiaci ellátásbiztonság se sérül. Ahogy azonban a bevezetőben is jeleztük:

2024 és 2027 között, tehát 3-4 éves idŐintervallumon belül óriási kérdőjelek mutatkoznak, hogy az orosz gázhoz továbbra is hozzá tudunk-e férni addig, amíg az LNG- és a vezetékes szállítási infrastruktúra korlátai Magyarország számára is megnyugtatóan oldódnak, és így tervezetten tudunk leválni az orosz gázról.

Valószínűleg ez lesz a magyar gázpiaci ellátásbiztonság egyik fő kérdése az előttünk álló időszakban, azaz addig velünk marad-e az orosz gáz, amíg a kiváltására szolgáló infrastruktúra számunkra is elérhetővé válik.

Nyilván ezzel párhuzamosan egy újabb jelentős kérdés is előtérbe kerül majd a következő években: milyen gázból tudjuk majd ellátni a 2028-tól termelésbe álló három nagy CCGT rugalmas gázerőmet, amelyeket a jelek szerint jórészt zsinór áramtermelésre vetnénk be, és amelyek összesen évi 3-3,5 milliárd köbméternyi gázt is elfogyaszthatnak.

Címlapkép forrása: MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki