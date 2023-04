A piac sem a bankválságtól, sem az inflációtól nem tart már annyira

A bankrendszerrel kapcsolatban nem érkeztek további rossz hírek, így az inflációs aggodalmak a héten ismét át tudták árazni a kamatpályát, ezúttal jelentősen felfelé. Ám ez a várakozás nem tartott ki sokáig, a héten ugyanis olyan makroadatok érkeztek, amelyek az infláció enyhülése irányába mutatnak, ennek hatására pedig újabb lendületet kapott az a vélekedés, hogy a Fed idén jelentős kamatvágásokat hajthat végre. Ebből is látszik, mennyire változékony ma a hangulat, a ma érkező fontos adat így szintén komoly mozgásokat válthat ki a következő napokban.

Nagy kilengések után ismét azt árazza a piac, hogy a Fed idén jelentős mértékben csökkenti a kamatokat. A kamatpályára vonatkozó várakozások az amerikai bankcsődök hatására kezdtek esni, az akkor még 5,75%-ra várt kamatpálya-tetőzés után néhány napon belül 5%-ra csökkent ez a várakozás, és míg a Silicon Valley és a Signature bankok bedőlése előtt a befektetők arra számítottak, hogy a kamat magasan marad, a bankcsődök után nem sokkal már 4,25%-os kamatszintet áraztak év végére. (Jelenleg a célkamatsáv 4,75-5%, a cikkben említett számok a mindenkori sáv tetejére értendők.)

A bankcsődökkel kapcsolatos aggodalmak viszont valamelyest enyhültek az utóbbi néhány napban, legalábbis több bank felől nem érkezett aggasztó hír. Noha korai lenne még kijelenteni, hogy a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos aggodalom alaptalan volt, a jegybanki narratíva az inflációs kockázatokról könnyebben át tudta vinni az ingerküszöböt úgy, hogy közben már nem lehetett olvasni újabb bajba kerülő bankokról.

A Fed és az EKB is erőteljes üzenetet küldött a kamatpályára vonatkozóan. Az amerikai és az európai jegybank is ejtette márciusi kamatdöntő ülésén az előretekintő iránymutatást a bizonytalanság miatt, de mindkét bank emelt az irányadó kamaton. Nem sokkal később pedig az EKB tisztviselői már sorra nyilatkoztak, hogy újabb kamatemelésekre lesz szükség, Robert Holzmann osztrák jegybankelnök pedig már újabb 50 bázispontos emelésről beszél. A bankválság eszkalálódásának (eddigi) elmaradása miatt némileg lenyugodtak a piacok is, az OPEC hétvégi döntésével – amelyben az olajkitermelést csökkentik – pedig újra előtérbe kerültek az inflációs aggodalmak. Hét elejére így visszaálltak a kamatvárakozások, év végére 4,75%-ot várt a piac 5,25%-os nyári tetőzéssel.

A hét közben aztán újabb fejlemények jöttek. Előbb az amerikai munkaerőpiacról érkezett egy jelentés, az ADP versenypiaci foglalkoztatottságot mérő adatai a vártnál gyengébbek lettek, ami alátámasztotta a várakozást, hogy az amerikai munkaerőpiac végre elkezd hűlni. Emellett a nyitott álláshelyek munkanélküliekre vetített aránya is jelentősen zuhant februárban, 2021. májusi szintre. Kijött továbbá az ISM beszerzésimenedzser-index adata is, amely szintén jóval gyengébb lett a vártnál.

Ezek az adatok mind egy irányba mutatnak: az amerikai gazdaság a lassulás jeleit mutatja. Noha a lassulás sosem kellemes jelenség, inflációs szempontból ezúttal szükség van rá, a Fed maga a kamatemeléseivel is a gazdasági növekedés jelentős csökkenését, a munkanélküliség kis mértékű, átmeneti emelkedését akarja előidézni (egyes politikai körök részéről kemény kritikát is kap ezért), és a jelek szerint már érződik a lépéseinek a hatása. Mivel az inflációs kockázatok ezzel jelentősen mérséklődtek,

a kamatpálya ismét jelentősen csökkent az árazásban:

a piac most nem vár további emelést a jelenlegi 5%-ról, és év végére már ismét 4,25%-ra várják a kamatokat. A várt kamatpálya a bankválságok hatására esett ilyen szintre először, a hét elejéhez képest viszont már alighanem az inflációs kilátások jelentős változása hozta el a befektetők optimizmusát a csökkenő kamatokkal kapcsolatban (persze a 4,25%-os év végére kamatszint alighanem magában foglalja még azt a vélekedést, hogy a Fed tekintettel lesz a pénzügyi rendszerre – nem alaptalanul).

Mivel a piac továbbra is jelentős kamatvágást áraz év végéig (mához képest 75 bázispontot), a hozamszintek tovább estek múlt héthez képest, mérsékelt ütemben. A 10 éves hozam 3,3%-on áll, a bankcsődök előtti csúcspontján kicsivel 4% felett volt. A kétéves hozam – amely érzékenyebb a kamatvárakozásra – már 3,8% alá esett a héten. Március elején ez még 5% felett volt, jelentős hozamesést látunk tehát.

Ugyanígy, mivel a piac szerint a Fed legszigorúbb arcát már láttuk, a dollár további gyengülése előtt megnyílt a tér – annál is inkább, mivel az EKB várható kamatpolitikájával kapcsolatban még több a bizonytalanság, Frankfurtban még némi szigorítás biztosan van a csőben. Ezt egyébként az eurózóna inflációja indokolja is.

Bármennyire tisztának is tűnik most ez a kép, a hogyan tovább kérdésre nem tudunk egyértelmű választ adni. A piac rendkívül szeszélyes manapság, a kamatvárakozások gyorsan mozdulnak, egy újabb fordulat pedig hozhat még dollárerőt és a hozamok emelkedését. Minden a beérkező adatoktól függ majd. Ezek közül az első a ma érkező munkaerőpiaci adat (nonfarm payrolls, NFP: azaz a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak számának alakulása) lesz – az NFP már sokszor okozott manapság meglepetést felfelé, egy vártnál erősebb szám boríthatja a várakozásokat.

Továbbá ha a bankrendszer felől érkeznek még rossz hírek, akkor a kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások tovább erősödhetnek. Amennyiben a bankrendszer repedései tovább tágulnak, az sehogy sem jó hír, de az ezzel együtt járó dezinfláció kevésbé okozna bonyolult helyzetet a jegybank számára, mint az, ha az infláció a pénzügyi rendszer megingásával együtt tovább nőne. Jelenleg úgy néz ki, erre most kisebb az esély.

