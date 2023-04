Még az eddiginél is riasztóbb adat érkezett: belerokkan Magyarország az extrém magas kamatba? (korr.)

Várhatóan nem lesz tartható az idei költségvetésben szereplő 2500 milliárd forintos terv a kamatkiadásokat illetően – figyelmeztetettünk nagyjából három héttel ezelőtt. Most ezt erősíti meg a friss EDP-jelentés, melyben már közel 3000 milliárd forintra emelték a tervet. Ez viszont egyben azt is jelenti, hogy szinte a teljes költségvetési hiány adósságszolgálatra megy majd el, az enélkül számított elsődleges egyenleg majdnem egyensúlyban lehet. És ez még várhatóan évekig így is marad, vagyis a kormány mozgástere nagyon beszűkül a gazdaságélénkítés szempontjából.

A kormány is látja, hogy egyre jobban fáj a magas kamat Sok látványos átalakuláson ment át a 2023-as költségvetés, a 2022 nyarán elfogadott verzióról ugyanis gyorsan kiderült, hogy az nem fedi le a valóságot. Ha ebből kiragadjuk a kamatkiadásokat, jól bemutatható, hogy hogyan közelítette a költségvetést a kormány fokozatosan a valósághoz: tavaly nyáron még 2111 milliárd forintos kamatkiadást tervezett 2023-ra a kormány, majd a 2022 év végén rendeleti formában benyújtott módosításban már 2498 milliárd forint szerepelt, a januárban beterjesztett legújabb költségvetési törvénymódosításban pedig 2541 milliárd forintos kamatkiadást várt az idei évre a kormány. Hónapok óta egyre azonban valószínűbbnek tűnt, hogy ez nehezen lesz tartható. A magasabb kamatkiadásoknak pedig a tartósan magas kamatszint, vélhetően nem csak a piaci szakemberek, hanem a kormányzat is kamatcsökkentéssel számolt már az MNB-től mostanra. Ezt erősíti meg a friss EDP-jelentés is, melyet a KSH a kormányzati szektor múlt heti statisztikájával egyidőben publikált, eszerint már közel 3000 milliárd forintos kamatkiadással számolnak idén. KORREKCIÓ: Cikkünk előző verziójában azt sugalltuk tévesen, hogy az eddigi 2500 milliárd kamatkiadás időközben 2976 milliárd forintra hízott az idei évre vonatkozóan az EDP-jelentés alapján. Ez azonban nem felel meg a valóságnak, ugyanis a 2500 milliárd forintos idei kamatkiadási összeg pénzforgalmi szemléletű, meg a 2976 milliárd forintos összeg eredményszemléletű összeget jelent. Már figyelmeztettünk Így 2022-höz képest több mint ezer milliárd forinttal emelkedhetnek egyetlen év alatt a költségvetés kamatkiadásai. Ez pedig egyértelműen a magas kamatok következménye, most köszön vissza annak hatása, hogy az MNB-nek októberben 18 százalékra kellett emelnie az irányadó kamatot ahhoz, hogy a forint stabilitását visszaállítsák. A veszélyre nagyjából három hete már figyelmeztettünk, amikor azt írtuk, hogy a 2500 milliárd forintos hivatalos terv még változhat felfelé, korábban is volt példa a kamatkiadások túllépésére a tervhez képest. A jelek szerint ezt látta most be a kormányzat is az EDP-jelentésben szereplő terv módosításával. Ugyanez a kedvezőtlen tendencia látszik egyébként a havi költségvetési adatokból is: az év első két hónapjában több mint 320 milliárd forint volt a nettó adósságszolgálati kiadás, miközben tavaly az évnek ugyanebben az időszakában alig haladta meg a 100 milliárd forintot. Ez a magas kamatok ára Az elszálló kamatkiadás oka egyértelműen az extrém magas kamatszint és ez Magyarországon sokkal erősebben érezhető, mint a többi országban, hiszen a 18 százalékos magyar irányadó kamat jelenleg világviszonylatban is a tíz legmagasabb között van. Márpedig ezt követik le az állampapírpiaci hozamok, melyek már eddig is jelentős emelkedésen vannak túl. És minél tovább tart a magas kamat időszaka, annál jobban fog fájni ez a következő években a kamatkiadásokon keresztül, hiszen az állampapírok fokozatosan árazódnak át. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábban alacsonyabb kamat mellett kibocsátott állampapírok lejárnak, a helyükre pedig a jelenlegi hozam mellett kell újakat kibocsátani, vagyis refinanszíozni. Illetve a jelenlegi hozamok mellett kell a költségvetés hiányát is fedezni. Éppen ezért a büdzsé szempontjából az lenne az ideális, ha minél előbb elkezdődne a kamat csökkenése, azonban az MNB egyelőre óvatos. Ez persze érthető is a jegybank részéről, hiszen épp tavaly szeptemberben látszott, hogy a kamatemelések váratlan leállítása heves piaci reakciókat tud okozni a forint piacán. Ezt próbálják most elkerülni, azonban az ára a kamatkiadások folyamatos emelkedése. A kamatkiadások emelkedése pedig azt jelenti, hogy a következő években minimális lehet a mozgástér a büdzsében például gazdaságélénkítésre, amennyiben a kormány tartani akarja az eredeti költségvetési hiánycélokat és tovább igyekszik csökkenteni a deficitet. Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 07. Hatalmas feladat előtt áll az Orbán-kormány A már idézett friss EDP-jelentés szerint 2023-ban 3062,2 milliárd forint lehet a költségvetés eredményszemléletű hiánya, ebből lehet közel 3000 milliárd a kamatkiadás jelenlegi állás szerint. Vagyis enélkül szinte egyensúlyi elsődleges egyenlegre lesz szükség. Jövőre pedig még rosszabb lehet a helyzet, hiszen a kormány 3,9%-ról 2,5%-ra faragná a költségvetési hiányt. Ez pedig már komoly elsődleges többletet feltételez, hiszen a kamatkiadások még évekig alig lesznek alacsonyabbak. Főleg úgy, hogy elvileg az ígéretek szerint 2024-ben már a különadók jelentős részét is ki kellene vezetni. A helyzetet az uniós források enyhíthetnék, hiszen azokból lehetne pénz olyan beruházásokra, melyek élénkíteni tudják a gazdaságot. Kérdés, mikor érkezhetnek ezek a források, hiszen egyelőre a tárgyalásokról szólnak a hírek, nem látszik, hogy a közeljövőben minden vitás kérdésben sikerülne megegyezni. Márpedig ezek nélkül a források nélkül kérdés, honnan lesz mozgástere a büdzsének, sőt akár az is kijelenthető, hogy kérdéses a tervezett hiánycsökkentés teljesíthetősége. Címlapkép: Getty Images