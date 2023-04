A nemzetközi példák alapján visszafelé sülhet el a kormány élelmiszerár-korlátozása

Az Orbán-kormány a tervek szerint görög és francia mintára kötelezi a legnagyobb élelmiszerláncokat, hogy több termékkategóriában akciós termékeket áruljanak. A két külföldi példa viszont igazán átütő sikert nem hozott az infláció elleni harcban, ráadásul bőven el is térnek a budapesti tervektől. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a fogyasztók mire is számíthatnak az eddigi tapasztalatok alapján.

Csütörtökön Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelentette be, hogy a kormány mintegy 20 termékkategóriában követeli meg az üzletláncoktól, hogy legalább egy terméket akciósan kínáljanak minden héten. Az Orbán Viktor vezette kabinet várhatóan július előtt indítja a kötelező kedvezményrendszert, melynek értelmében a nagyobb kiskereskedelmi láncoknak

minden egyes termékkategóriában legalább egy árucikket az előző harminc nap legalacsonyabb áránál 10 százalékkal olcsóbban kell adniuk.

A kormány közlése szerint a lépést francia és görög intézkedések mintájára hozzák meg, és nem az alapélelmiszereknél bevezetett árstop helyett vezetik be, hanem amellett alkalmazzák majd a szabályozást. A magyar rendszer a hasonló külföldi lépések mellett is teljesen egyedi lesz, és sem a franciaországi, sem a görög megoldás nem bizonyította még hatékonyságát.

Lassan indul, kevéssé hatásos a francia megoldás

A francia rendszer csak elvi hasonlóságot mutat a magyar lépéssel, ugyanis nincs benne kötelező elem, de a kormány márciusban közölte, hogy megállapodást kötött a nagy kiskereskedelmi láncokkal, hogy számos élelmiszer árát korlátozzák, hogy csökkentsék az inflációs nyomást, amelyet a lakossági fogyasztók tapasztalnak. Bruno Le Maire pénzügyminiszter szerint a kiskereskedelmi csoportok júniusig az élelmiszerek széles körének árát a lehető legalacsonyabb szintre csökkentik. Azt viszont, hogy ezt milyen termékeknél alkalmazzák, a saját belátásukra bízzák.

Ezáltal az áprilistól júniusig tartó időszakban tart az "inflációellenes negyedév". A kiskereskedők vállalták, hogy viselik a kezdeményezés költségeit, amelyek Le Maire szerint "több százmillió eurót" tesznek ki.

Franciaországban, amikor a lépésről döntöttek, még a februári, 14,5 százalékos élelmiszerinflációra reagáltak, Magyarországon ekkor az élelmiszerek ára 43,3 százalékkal emelkedett éves alapon nézve.

Franciaországban egyes fogyasztói szövetségek szkeptikusan nyilatkoztak az "inflációellenes" kezdeményezésről, mivel attól tartottak, hogy más termékek árai emelkedhetnek a lépéstől. A kormány ezért ígéretet tett arra, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd az árazást, valamint azt is jelezték, hogy fellépnek azért, hogy a kiskereskedők ne zsarolhassák meg a beszállítóikat, azáltal hogy nyomott áron veszik át a termékeiket azt alkualapnak használva, hogy a sajátmárkás termékeiket tisztességtelen mértékben leárazzák.

Le Maire azt is bejelentette, hogy a kiválasztott termékeket a francia zászló színeivel ellátott "inflációellenes negyedév" logóval kell megjelölni. Valamilyen hasonló jelölési kötelezettség Magyarországon is valószínű lesz, mivel az árstopok esetében is kötelezték a boltokat információs táblák kihelyezésére.

A magyar kormány nem jelentett be hasonlót, de a párizsi kabinet még egy lépést tett, hogy a lakosságot segítse az emelkedő kiadásaikkal szemben:

hamarosan megkezdik az alacsony jövedelmű családok számára egy "élelmiszercsekk" rendszer tesztelését.

Erre szükség is lehet, mivel a szupermarketek akcióira vonatkozó megállapiodás eddig igazán nagy eredményeket nem hozott: a legtöbb beszállítóval nehezen tudtak tárgyalni a nagyobb kereskedelmi láncok az átvételi árakról, de ezek alacsonytartása nélkül szinte lehetetlen vállalkozás, hogy átható csökkenést érjenek el az élelmiszereknél.

Két hete ezért Le Maire levélben kérte együttműködésre az érintett cégeket, valamint jelezte, hogy jogszerű a láncok elvárása, hogy a beszerzői szerződéseket újratárgyalják, ha azok megkötése óta a termelői költségek csökkentek, vagy pont hogy emelnie kell a beszállítóknak. Azt azért hangsúlyozta is a miniszter, hogy "az eladási árakat minden egyes alkalommal, amikor az objektíven indokolt, lefelé kell módosítani".

Egyelőre több jel is arra utal, hogy nem vezetett célra a lépés: a beszállítók és a láncok közötti legutóbbi, március 1-jén befejeződött tárgyalások azt eredményezték, hogy iparági hírek szerint

a szupermarketek által a gyártóknak fizetett árak átlagosan mintegy 10%-kal emelkedtek, hogy figyelembe vegyék a termelési költségeik (energia, szállítás, nyersanyagok, csomagolás stb.) növekedését.

Március közepén a System U kiskereskedelmi lánc elnöke, Dominique Schelcher felszólította a kormányt, hogy reformálja meg ezt a rendszert, és azt követelte, hogy legyen kötelező a rendszeres egyeztetés a termelők és a kereskedők között, hogy figyelembe vegyék a nyersanyagárak alakulását. Le Maire végülis erre válaszul szólította fel a feleket, hogy folyamatosan tárgyalják újra a felvásárlási árakat.

Francia részeredmények már vannak

A francia lépés inflációs, dezinflációs hatása egyelőre nehezen felmérhető, mivel március második felétől élnek csak az önkéntesen vállalt kedvezmények. Messzemenő következtetést kár lenne levonni, de az élelmiszerárak továbbra is az infláció motorjai voltak, és a februári 14,8% után 15,9%-kal megugrottak éves alapon. Franciaország márciusi havi inflációs rátáját szintén felfelé, 0,9%-ra módosították a korábbi 0,8%-ról, a feldolgozott termékek és a dohányáruk árának emelkedése miatt - közölte az Insee állami statisztikai hivatal.

Viszont a boltok tényleg tartanak akciós termékeket, amelyek jellemzően olcsóbbak, mint az előző hónapokban. Mivel önkéntes vállalásról van szó, a 60 Millions de consommateurs francia kiskereskedelmi szaklap szerint főleg a sajátmárkás termékeiknél alkalmazzák az akciózást.

Franciaországban végül az összes márka beleegyezett, hogy blokkolja bizonyos termékek árát, biztosítja azok elérhetőségét és egyértelműen jelöli, hogy azok a legolcsóbbak. A magazin összehasonlítást végzett és átvilágította az összes érintett terméket ezektől a márkáktól, és a Leclerc az, aki 979 akciós árral kiemelkedik, még akkor is, ha a márka nem használja az "inflációellenes negyedév" hivatalos logóját.

A Leclerc mögött az Intermarché és a Casino áll, amelyek 500 termék árát rögzítették, a Casino még azzal is büszkélkedhet, hogy bizonyos árakat 10-15 százalékkal csökkentett. A 60 Millions de consommateurs azonban emlékeztet arra, hogy utóbbi forgalmazó korábban sokat emelte az árait, tehát volt mozgástere az árcsökkentésre.

A francia kormány értékelése szerint a megoldás működik. Egy hónappal a rendszer elindítása után Élisabeth Borne miniszterelnök azt állította a Nielsen IQ/A3 Distrib tanulmányára hivatkozva, hogy az átlagosan 5 százalékkal csökkentek az árak az érintett termékeknél az előző hónaphoz viszonyítva.

Görögország már tavaly óta keménykedik, kevés eredménnyel

"A polgárok odamennek a polcokhoz [a szupermarketekben], látják, hogy az árak emelkednek [...], és azt mondják maguknak, hogy ez lopás. Ez érthető, hiszen ez az infláció hirtelen és folyamatos" - mondta felháborodva Adonisz Georgiadisz görög fejlesztési és beruházási miniszter, amikor tavaly októberben bejelentette, hogy összeállítanak egy átlagos fogyasztói kosarat a lakosság által vásárolt élelmiszerekből és ott árkorlátozást vezetnek be.

A konzervatív görög kormány úgy döntött, hogy minden háztartás 31 termékkategóriából (kenyér, tej, tészta, rizs, hús stb.) egy terméket kedvezményes áron találjon a legnagyobb szupermarketekben. Tehát lényegében ez a terv hasonlít a legjobban a magyar kormány által bejelentett szabályozáshoz, bár azt a görög vezetés nem kötötte ki, hogy mennyivel kell olcsóbbnak lennie az egyes termékekhez, míg az Orbán Viktor vezette kabinet előírta, hogy az előző 30 nap esetében kell legalább 10 százalékos kedvezményt biztosítani.

A görög Fejlesztési és Beruházási Minisztériummal egyetértésben minden áruházláncnak minden kategóriában egy terméket kell kedvezményes áron kínálnia, és azt az interneten vagy reklámfüzetekben hirdetnie is kell az akciót. Aki ezt nem teszi meg időben, az a késedelem minden egyes napjára 5000 eurós bírságot kockáztat. A november 2-án életbe lépett intézkedéseket először március végéig tartották fenn, a termékek listáját pedig többször is felülvizsgálták.

A görögországi NielsenIQ tanulmánya szerint 2022 első kilenc hónapjában a görög háztartások mintegy 320 millió euróval többet fizettek az ország szupermarketjeiben, mint az előző év azonos időszakában, miközben 1,8 százalékkal kevesebb terméket vásároltak. A Realnews című lap 27 kategóriában térképezte fel az árkilengéseket: a marhahús 33%-kal, a tej 25%-kal, az olívaolaj pedig 26%-kal drágult a tavaly októberig tartó egy év alatt - írta korábban a Le Monde.

A háztartásoknak elérhető alapkosár most összesen 51 olcsóbb élelmiszerterméket tartalmaz, az athéni kormány szerint ez segített is az infláció leverésében, de az adatok ezt még nem igazolják vissza, ahogy az viszont biztosra vehető, hogy az élelmiszerinfláció nem állt meg, sőt tovább gyorsulhat.

Mivel Görögországnak az alapvető cikkek újabb áremelési hullámával kell szembenéznie, a fogyasztók a a láncok sajátmárkás termékei felé fordult. A NielsenIQ friss kutatása szerint ezek részaránya a kiskereskedelmi piacon meghaladta a 25 százalékot, mivel egyre több fogyasztó választja a bevett márkák olcsóbb alternatíváit.

A fogyasztói magatartásban bekövetkezett változás valószínűleg jelentős hatással lesz a görögországi kiskereskedelmi ágazatra, mivel a beszállítóknak és a kiskereskedőknek alkalmazkodniuk kell a vásárlók változó igényeihez. De az is látszik, hogy az olcsó sajátmárkás termékek dominanciája sem jelenti azt, hogy az áremelkedés megállna.

A NielsenIQ jelentése szerint Görögországban 10-ből hét beszállító és kiskereskedő áremelést tervez az idén. Ez az inflációs tendencia várhatóan folytatódni fog, mivel a recessziós gazdasági környezet arra kényszeríti a fogyasztókat, hogy óvatosabban bánjanak a kiadásaikkal, és keressék a kedvezményeket és az ajánlatokat - írja a MenaFM.

Görögországban márciusban is magas maradt az élelmiszer-inflációs index: miközben az általános fogyasztói index továbbra is csökkenő tendenciát mutat, márciusban 4,6% volt, az élelmiszerár-index ugyanebben az időszakban 14,3 százalékon állt - derül ki az ELSTAT havi jelentéséből.

Így mind a görög, mind a francia példa azt mutatja, hogy miközben az inflációs nyomás nem, vagy alig csökkent, aközben a kiskereskedelmi láncok a saját maguk gyártotta termékek felé tolták a vásárlókat. Mindez pedig a nagyobb feldolgozóipari szereplőket, ismert élelmiszergyártókat hozhatja nehéz helyzetben hosszútávon.

Címlapkép: Getty Images.