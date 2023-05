Elfelejthetjük a kamatemelés végéről szőtt álmokat? A héten közelebb kerülünk a válaszhoz

A múlt heti amerikai foglalkoztatottsági adat a vártnál sokkal erősebb munkapiacról árulkodik , ami növeli az inflációs kockázatokat az Egyesült Államokban. Ha a héten érkező április inflációs adat azt mutatná, hogy a dezinfláció is elakadt, akkor hamar elillanhatnak a várakozások azzal kapcsolatban, hogy a Fed múlt heti kamatemelése volt az utolsó. Egy ilyen felismerés esetén minden bizonnyal a részvénypiaci esés és a dollárerősödés sem maradna el. Ezen kívül a magyar inflációt is közzéteszi a KSH a héten, idehaza is nagy kérdés, hogy áprilisban eljött-e végre az infláció várva-várt esése. Az amerikai és magyar inflációs adaton kívül más érdekességeket is tartogat a hét.