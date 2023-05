Nagyot zuhant Magyarország áramfogyasztása - Mégis miért?

Áprilisban folytatódott az ország áramfogyasztásának visszaesése: a villamosenergia-rendszerben a teljes havi bruttó felhasználás 7,7%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban, és több mint 10%-kal múlta alul az adatot közlő Mavir várakozását. Ezzel már 11 hónapja tart a 2022 júniusában kezdődött, elsősorban az energiaárak emelkedésének hatásaival magyarázható negatív széria.

Csökken a fogyasztás: mi áll a háttérben?

A 3442,2 GWh-os áprilisi villamosenergia-igény 10,5 Celsius-fokos havi átlaghőmérséklet mellett állt elő, ami 0,4 fokkal magasabb, mint a 2022 áprilisában mért érték. A bázishoz képest melegebb időjárás szintén a felhasználás csökkenése irányába hatott, mivel mérsékeltebb fűtési igényt eredményezett.

A fogyasztáscsökkenést ugyanakkor elsősorban az indokolja, hogy a lakosság, az intézmények és a cégek energiaköltségei összességében egyaránt jelentősen meghaladták az egy évvel korábbit. Ennek hatására

a felhasználók önként, illetve kényszerűen fokozták az energiával való takarékoskodást,

részben energiahatékonysági beruházások megvalósításával, de a tevékenységek szükségszerű visszafogására, akár felfüggesztésére is sor került.

A Mavir napi adatgyűjtésén alapuló adatok nem foglalják magukba a háztartási méretű erőművek (HMKE-k) és a saját célra termelő egyéb erőművek termelését, illetve az ezek által termelt energia felhasználását. Ezért a valós villamosenergia-igény áprilisban is magasabb lehetett, mint a most az átvitelirendszer-irányító által közölt adatok. (A bővülő hazai napelemes HMKE-állomány és a saját célra termelő erőművek becsült termelését is figyelembe vevő végleges éves bruttó teljes villamosenergia-felhasználás adatokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a későbbiekben, az év lezárását követően fogja kiszámolni.)

A háztartási méretű napelemes rendszerek terjedésével is összefüggő szélesebb elektrifikációs trend szintén befolyásolja a fogyasztás alakulását. Az egyebek mellett a klímaberendezések és más hőszivattyúk, valamint az elektromos autók terjedését jelentő trend értelemszerűen fokozza a villamosenergia-felhasználást.

Ez még nem rekord

A havi fogyasztás 11 hónapja tartó csökkenésének sorozata hosszabb, mint a koronavírus következtében 2020 áprilisa és szeptembere között látott hathónapos negatív széria, de egyelőre még elmarad a 2008-as válság hatására azév októberétől 2009 novemberéig tartó 14 hónapos visszaeséstől. A rekordot a rendszerváltás időszaka tartja, amikor a szocialista gazdaság összeomlásának következtében 1991 márciusától 1993 februárjáig

24 hónapon át minden egyes hónapban csökkent a fogyasztás éves összevetésben.

2022-ben az éves tényleges villamosenergia-igény (45 758 GWh) 2,48%-kal esett 2021-hez képest, míg 2023 első négy hónapjában összesen 7,29%-kal fogyott kevesebb áram (15 064,1 GWh), mint 2022 hasonló időszakában (a HMKE-k és a saját fogyasztásra termelő egyéb erőművek nélkül).

Forrás: Mavir

Bár a hazai áramfogyasztás elmúlt időszakban tapasztalt csökkenése jelentős mértékű, ugyanakkor az európai uniós országok között a kisebbek közé tartozik. Az elmúlt fűtési időszakban (2022. november - 2023. március) a magyarországi villamosenergia-igény átlagosan havi 3,1%-kal volt alacsonyabb, mint a megelőző öt év átlaga; ez az érték fele az EU -6,2%-os átlagának, és ezzel Magyarország a 19. pozíciót foglalja el a tagországok fogyasztáscsökkenésének mértéke alapján összeállított listán - derült ki az EMBER nevű thinktank jelentéséből.

Címlapkép: Shutterstock