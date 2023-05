Óriásit zuhant a gázár, és a kétségbeesett oroszok még lejjebb lökhetik

Közel kétéves mélypontra, 30 euró/MWh közelébe zuhant péntekre a holland TTF gáztőzsdén a legközelebbi havi szállítás ára, amiben több tényező mellett az orosz gázszállítási stratégia változása is szerepet játszhatott orosz költségvetési okok miatt. A gázárak mélybe zuhanása egyúttal új lendületet adhat a szén áramtermelésből való kiszorulásához is, mivel a gázerőművek egyre versenyképesebbek a szénerőművekkel szemben.

A vártnál gyengébb kereslet miatt a héten tovább csökkent a földgáz tőzsdei ára. A következő havi gáz ára a legnagyobb európai gáztőzsdén, a holland TTF-en május 19-én pénteken 30,05 euró/MWh-n zárta a hetet.

Ennél alacsonyabb árszintre legutóbb közel 2 éve, 2021. június 18-án volt példa. Ezzel már 7. hete folytatódott az európai szempontból is meghatározó termék árának heti csökkenése, ami 2020 óta a leghosszabb negatív széria.

A jegyzés 77 euró felett nyitotta a 2023-as évet, vagyis idén több mint 60%-ot zuhant, a 2022 augusztusában elért 339 eurós csúcshoz képest viszonyítva pedig már 90%-os mínuszban van.

Az árcsökkenést több tényező is hajtja, mindenekelőtt az európai gáztárolók magas készletszintje, a bőséges LNG-ellátás, a takarékoskodás, az ipar gyengébb formája, az enyhe időjárási körülmények, valamint a szintén visszafogott ázsiai kereslet. A gyenge gáz- és áramigényre, illetve az elégséges kínálatra tekintettel jelentős esély mutatkozik rá, hogy az európai gáztárolók már ősz előtt megközelíthetik a teljes töltöttséget, ami újabb árleszorító tényezőként hathat a gázpiacokon. Május 19-én már 65%-ot közelítette az EU gáztárolói kapacitásainak töltöttsége, ami közel jár az elmúlt tíz év legmagasabb arányához.

Az európai gázpiac tehát meglehetősen nyugodt, amiből csak egy újabb extrém nyár több kedvezőtlen hatásának egyidejű jelentkezése mozdíthatja ki. A közelgő "klímaszezon", vagyis az esetleges forró, aszályos nyári európai időjárási körülmények felfelé irányuló hatást gyakorolhatnak a villamosenergia-keresletre, miközben a tavalyihoz hasonlóan mérsékelheti a víz- és nukleárisenergia-termelést, ami a gázárakat is feljebb húzhatja, ahogyan az ázsiai LNG-kereslet továbbra is várt fellendülése is.

Mérsékelt erővel szintén ebbe az irányba hathat az orosz LNG-re és azon vezetékes behozatalra kilátásba helyezett európai uniós importtilalom (lengyel és német vezetékek), amelyeken Moszkva korábban már leállította a szállítást. Jelentősebb emelkedés azonban a forward árazások alapján a következő fűtési szezon előtt nem várható, hiszen jelenleg a 2023. negyedik negyedéves futures is 50 euró alatt alakul.

Az európai földgázkereslet így jelenleg jóval gyengébb, az európai gázárak pedig sokkal alacsonyabb szintre estek annál, mint amire korábban számítani lehetett.

Ehhez az is hozzájárul, hogy a tavalyi ársokk után egyelőre nem csak a kontinens, de az Egyesült Államok és Kína feldolgozóipara sem jött újra lendületbe, Európában pedig nem egy nagyfogyasztó, például kohók akár véglegesen is bezárhattak. A vártnál szintén gyengébb kínai LNG-keresletre az előbbiek mellett az is magyarázatul szolgálhat, hogy import földgáz helyett a jelek szerint jelenleg inkább a legolcsóbb forrást jelentő belföldi kitermelésű szénnel indítanák be a gazdaságot, miután most nem prioritás számukra a városok levegőjének tisztítása a kevésbé szennyezű földgáz nagyobb arányú használatával - mondta el lapunknak Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Ő arra is felhívta a figyelmet, hogy Kína saját gáztermelése is bővül, és Oroszország felől is nagyobb mennyiség érkezik az országba az energiahordozóból.

Abban, hogy az európai gázárak az elmúlt időszak esésének köszönhetően belátható közelségbe kerültek a 2010 és 2020 közötti 20 euró/MWh-s átlaghoz, az orosz szállító stratégiájának változása is szerepet játszik, bár a májusi részadatok ennek ellentmondani látszanak. A meghatározó európai gázimportőrök jelzései szerint ugyanis a 2022 második félévében látott bizonytalan, csökkenő mennyiségekhez képest

idén januártól az oroszok gyakorlatilag stabilan a leszerződött mennyiségeket szállítják a megmaradt szállítási útvonalakon (ukrán tranzit és Török Áramlat), vélhetően a volumen növelésével igyekezve maximalizálni a NAGY BAJBAN Lévő költségvetésük bevételeit, ahelyett, hogy az export visszafogásával próbálnák meg felfelé terelni az árakat.

Az európai gázkereskedők között olyan várakozások is megjelentek, melyek szerint az orosz exportőr a nyár folyamán még inkább elárasztja a piacot a Török Áramlat szabad kapacitásán, ami további lefelé irányuló hatást gyakorolhat az árakra - tette hozzá Pletser. (Címlapképünkön Vlagyimir Putyin orosz elnök Alekszej Miller Gazprom-vezérigazgatóval beszélget.)

A földgáz iránti kereslet annak ellenére mérsékelt, hogy a gázárak esése és a karbonkvóták drágulása miatt a gázalapú villamosenergia-termelés is mindinkább megéri a szénalapú termeléshez képest Európában. Ugyancsak az ipari termelés visszafogottsága miatt ugyanis a villamosenergia-igény is továbbra is alacsony Európa-szerte, májusban pedig hagyományosan erős a megújulóenergia-termelés, miközben a szén ára ugyancsak jelentősen, de kisebb mértékben csökkent.

A földgáztüzelésű erőművek termelésének (átlagos kihasználtság melletti) jövedelmezőségét jelző index (clean spark spread, CSS) február végétől-márciustól kezdte el meghaladni a széntüzelésű erőművek hasonló mutatóját (clean dark spread, CDS). A folyamathoz a földgáz árának szénárakat meghaladó csökkenésén túl a szén-dioxid-kibocsátási egységek árának emelkedése is hozzájárult, miután tél végére ezek árfolyama meghaladta a 100 eurót (/tonna).

Miután a gázerőművek CO2-kibocsátása egységnyi energiatermelésre vetítve körülbelül fele a szénerőművekének, a karbonkvóták árának emelkedése fokozta előbbiek utóbbiakkal szembeni versenyképességét.

Mindez a szén -> gáz üzemanyagváltás ("switch") indokoltságát jelzi, vagyis a következőkben a gáz egyre jelentősebb mértékben teret nyerhet a szénnel szemben a termelési mixben.

A gázalapú áramtermelés szénnel szembeni növekvő versenyképességét mutatja az is, hogy Németországban a villamosenergia-szektor gázigénye 5%-kal emelkedett márciusban a 2019-21-es évek átlagához képest a Bruegel jelentése szerint.

Amint korábban beszámoltunk róla, a témával az Európai Bizottság gázpiaci jelentése is foglalkozott. A jelentés értelmében a szén -> gáz switch már 2023 januárjában megkezdődhetett, és a földgáz-, szén-, illetve karbonkvóta futures-ek alapján az év további részében is ez maradhat a helyzet, vagyis folytatódhat a szén évek óta tartó kiszorulása a termelési mixből. Ugyanakkor a széntüzelésű erőművek 2024-re vonatkozó jövedelmezőségi mutatója a határidős árazások alapján továbbra is meghaladja a gázerőművekét. Németországban a szénerőművekre vonatkozó CDS (38%-os kihasználtság mellett) mintegy 20 euró/MWh, a kombinált ciklusú gázturbinás erőművekre vonatkozó CCS pedig (50%-os kihasználtság mellett) mintegy 4 euró/MWh körül alakul Petr Bartek, az Erste közműágazati elemzőjének tájékoztatása szerint.

Az alacsony áramigény és -árak, illetve a fokozódó megújulóenergia-termelés miatt egyébként - a gázárak jelentős csökkenése ellenére - márciusban mind a földgáztüzelésű, mind a széntüzelésű erőművek jövedelmezősége visszaesett a negatív tartományba. A CSS erőteljes csökkenése miatt márciusban a magyarországi földgázüzemű erőművek termelése is nagyot esett: az előző hónaphoz képes 27%-os, az előző márciushoz képest 25%-os volt a csökkenés.

A gázárak - elsősorban az orosz szállítások visszafogása miatti - elszállása 2022-ben hosszú idő után a gáz -> szén üzemanyagváltás irányába terelte az európai áramszektort, ezzel együtt a mögöttünk hagyott fűtési szezonban a szénalapú villamosenergia-termelés a gázos termelését megközelítő mértékben esett éves összevetésben (-11% vs -13%). Hosszabb távon azonban várhatóan minden európai fosszilis hőerőmű jövedelmezősége jelentős nyomás alatt lesz majd a megújulóenergia-termelés fokozódása miatt, felülírva a gázerőművek szénnel szemben javuló profitabilitását is - mondta Emma Champion, a BloombergNEF elemzője.

