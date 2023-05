Csődhullám söpör végig Magyarországon - Ez még csak a kezdet?

Az elmúlt három év sorozatos válságainak hatása már a cégvilágban is meglátszik. A magyar gazdaság már a harmadik negyedéve zsugorodik, így nem meglepő, hogy az év eleje óta folyamatosan nő a felszámolási eljárások száma. Mindez a recesszió által leginkább sújtott szektorokban, az építőiparban és a kiskereskedelemben lévő vállalkozásoknál jelentkezik. Bár részben a kata kivezetése, valamint a cégbírósági eljárásoknál bevezetett moratórium is torzítja az adatokat, de egyre baljósabb képet fest, hogy az előzmény nélküli eljárások száma is gyorsan növekszik.

Romlik a gazdasági helyzet

Miután a harmadik egymást követő negyedévben is visszaesett a magyar gazdaság teljesítménye – ezzel 2009 óta a leghosszabb recessziós periódusba lépett –, így nem meglepő, hogy a vállalatokat is elérte a bezárási hullám. Az ipar gyengélkedik, az építőipar visszaesik, a kiskereskedelmi forgalom pedig egyenesen zuhan, miután az infláció messze meghaladja a béremelkedés ütemét.

A felszámolások elsősorban a kiskereskedelmet és az építőipart érintik. Ezek az ágazatok általánosságban is rendkívül érzékenyen reagálnak a gazdasági ciklusok változásaira. Tavaly az első félévben 2000, a második félévben 2500 kisbolt szűnt meg, miután a gyengélkedő kereslet, az energiaválság, illetve a kedvezőtlen szabályozói környezet (árstopok) miatt komoly nehézségekkel néztek szembe. A bezárási ráta elérte a 4%-ot, ami rekordmagas szintet jelent. Az évtizedek óta nem látott infláció miatt idén felgyorsult a kiskereskedelmi forgalom visszaesése, amelynek hatására a bezárási hullám tovább folytatódhat.

Az építőipart hasonló gondok sújtják: a recesszió hatására visszaesik a kereslet, amit a kormányzati megrendelések sem tudnak csillapítani. Sőt, a költségvetés kényszerű kiigazításai miatt a megrendelések száma tovább csökken, még mélyebb visszaesést okozva az építőiparban. Kifutottak a korábbi felújítási támogatások is, amelyek beruházási boomot okoztak a tavalyi évben. A családoknak számára már nemcsak, hogy nem állnak rendelkezésre az állami támogatások, hanem egyre csökken a reáljövedelmük, ami miatt elhalasztják vagy elvetik a felújítási terveiket. Visszaesnek a lakásépítések, a kiadott építési engedélyek, illetve az egész építőipar szerződésállománya is zuhan. Ezek a tényezők szintén megrázkódtatást jelentenek az építőipari vállalkozások számára.

A fellélegzésre még valószínűleg várni kell, hiszen a gazdaság várhatóan a második negyedévben sem talál magára. Habár megkezdődött a pénzromlás lassú csökkenése, még hónapokig kell várni arra, hogy az infláció a béremelkedési ütem alá kerüljön. A költségvetés továbbra is restriktív lesz, elkölthető források nem igazán állnak rendelkezésre a gazdaság élénkítésére.

Követeléskezelési trendek 2023 A vállalati tartozásokról, követelésekről részletesen szó lesz szakmai konferenciánkon.

A nagy hullám csak most indulhat?

Nem is az az igazán aggasztó, hogy megnőtt a lezárt felszámolási eljárások száma, hanem az, hogy márciusra és áprilisra a most elinduló procedúráknál is intenzív növekedés látszik. Maguk a felszámolások ugyanis évekig is tarthatnak, míg a hitelezőkkel vagy akár az adóhatósággal egyeztetnek a fennmaradó tartozásokról. Továbbá a cégek vagyonelemeinek felmérése, a tárgyi eszközök értékesítése is hosszú ideig tarthat.

A megszűnt cégek száma tavaly áprilisban még csak 423 volt, az idei negyedik hónapban 707-re ugrott ez a szám.

A meginduló cégjogi eljárásoknál pedig a tavaly áprilisi 380-ról ugrott meg a szám 1672-re.

Ráadásul úgy, hogy áprilisban a munkanaphatás torzítja a mintát, mivel a húsvéti időszakban teljesen leállt az ügyintézés.

Most a cégbírósági moratórium 2020-as bevezetése miatt az elinduló eljárásoknál is jelentős feltorlódás jelentkezett, több éve leállt vállalkozások eljárását indították meg. Ez abba az irányba mutat, hogy hosszan elhúzódó hatása lesz a megindult eljárásoknak. A vergődő ágazatok – főként a kiskereskedelem és az építőipar – cégeinél ütöttek be az elmúlt évek egymást követő válságai. Az összes áprilisban elindult felszámolási eljárás több mint felét ez a két ágazat adta.

A Covid-hatás torzít

A koronavírus-járvány 2020-as kitörésekor a kormány mentőövet dobott a magyar cégeknek. A bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvénytől eltérve a veszélyhelyzet alatt moratórium alá esett a vállalkozások megszüntetése, továbbá felfüggesztése, illetve a kényszertörlési eljárások eltolódtak. "Mivel az ilyen eljárások átfutása eleve több hónap, amíg felszámolásba, vagy törlésbe fordul egy megindított procedúra, a cégmegszűnéseknek látható mostani trendje még mindig részben a Covid-moratórium áthúzódó hatása" - mondta el a Portfolio-nak Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője.

Alföldi úgy értékelte, hogy a most felszámolás alá került vállalkozások esetében fontos az is, hogy a kata adózás átalakításának eredménye is most érzékelhető. Mint az Opten adatai alapján ismertette, a cégek folyamatos döntési helyzetét mutatja, hogy mintegy egy ezer cég volt, amely korábban váltani akart, vagy végelszámolás mellett döntött, de végül a vállalkozás továbbvitelét választották. Úgy értékeli, hogy a kiugróan magas felszámolási eljárások mögött, akár 50 százalékban a koronavírus miatt bevezetett moratórium miatti feltorlódás is állhat, míg akár 40 százaléka is lehet a kata-hatás.

Aggasztó friss adatok

Viszont azt negatív trendnek tartja, hogy márciusban és áprilisban is nőtt az előzmény nélküli felszámolási eljárások száma:

mind a két hónapban az összes megszűnési procedúra nagyjából 10 százalékát tették ki az új eljárásoknak.

Bár összességében Alföldi Csaba szerint nem tűnhet soknak, hogy 209 kft. és 3 zrt. felszámolása indult meg előzmény nélkül a valamivel több mint 2000 ezer eljárásból márciusban, de ha ezt összehasonlítjuk a sokéves átlaggal, akkor az látszik, hogy ez a szám "normális időszakban" a havi eljárások felét tenné ki. Arra a kérdésünkre, hogy mely ágazatok lehetnek a legérintettebbek, azt mondta, hogy főként a makrogazdasági statisztikai adatok szerint is válságban lévő szektoroknál van probléma, így főleg a kiskereskedelem és az építőipar szereplői érintettek.

Címlapkép: Getty Images/Wutwhanfoto.