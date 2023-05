Most aztán tényleg indulhat a kamatcsökkentés Magyarországon, ha az MNB nem ijed meg a forint esésétől

Kedden ismét összeül a Monetáris Tanács és rég volt ekkora súlya a döntésének, hiszen akár a 18 százalékos irányadó kamat csökkentése is elkezdődhet. A jegybank már egy hónapja jelezte, hogy napirendre veszi a kérdést, és a Portfolio által megkérdezett elemzők nagy többsége arra számít, hogy rá is szánják magukat a lazításra. Kérdés, hogy a múlt hét második felében látott forintgyengülés esetleg visszatarthatja-e őket ettől.

Rég volt ennyire izgalmas kamatdöntésünk

Kedden úgy ül össze a Monetáris Tanács dönteni a kamatkondíciókról, hogy már egy hónapja tudjuk, mennyire fontos lesz a mostani találkozójuk. Április végén ugyanis az MNB már csökkentette a kamatfolyosó felső szélét és egyben jelezte, hogy a következő lépés az irányadó kamat mérséklése lesz, ami napirendre kerül.

A kérdés csak az volt az utóbbi hetekben, hogy már májusban elindul-e a lazítás útján a jegybank vagy megvárja a júniusban esedékes új inflációs jelentést. Az áprilisi inflációs adat kedvezően alakult, az azt megelőző időszak jelképes csökkenése után most úgy tűnik, hogy végre elindult egy erőteljesebb dezinflációs folyamat. Végül ez billentheti át a mérleg nyelvét,

a Potfolio által megkérdezett elemzők szinte mindegyike az irányadó kamat csökkentésére számít a keddi ülés után.

Abban teljes az egyetértés, hogy a 13 százalékos alapkamathoz nem nyúlnak a döntéshozók, az egyelőre nem is aktuális, első lépésben az alapkamat és az irányadó ráta közti rést kell összezárni.

Az MNB óvatosan kezdheti csökkenteni az irányadó kamatszintet. A legtöbb kockázati mutató kifejezetten kedvezően alakult: robosztus márciusi külkereskedelmi többlet, többlet a márciusi folyó fizetési mérlegben, tovább csökkenő energiaárak, ami tovább javítja a cserearányokat, továbbra is stabil állampapír- és swappiac, túljegyzés az állampapír aukciókon. A nemzetközi hangulat kissé javult, bár az EUR/USD fordult, ami egyelőre nem kedvező – foglalta össze Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője.

Az elmúlt egy hónapban egyik fontos feltételcsoportban sem tapasztaltunk romlást, sőt inkább további javulásról számolhatunk be. Így összességében a folyamatot a Monetáris Tanács már trendszerűnek ítélheti meg – emelte ki Virovácz Péter, aki szerint tehát teljesülhetett a kockázati megítélés tartós javulásának feltétele, amit a kamatcsökkentéshez szabott meg a Monetáris Tanács.

Csak a forint gyengülése tarthatja vissza az MNB-t?

A hét közepén még biztosra mondtuk, hogy kedden elindul a lazítás, a hét második felének devizapiaci folyamatai azonban bizonytalanságot vittek a rendszerbe. Péntek délelőtt még így is annak az opciónak adunk nagyobb esélyt, mely szerint jövő héten kamatcsökkentésre kerül sor, de a tényleges döntés nagyban függ a következő két és fél kereskedési nap devizapiaci fejleményeitől – emelte ki kérdésünkre Trippon Mariann. A CIB Bank elemzője ezzel arra utalt, hogy a múlt hét második felében jelentősen gyengült a forint, ami akár óvatosságra is ösztönzheti most még a jegybankot. A kamatcsökkentés időbeli halasztása akkor lehet opció, ha jövő hét elején tovább nő a piaci feszültség, esetleg más szegmensekbe is átgyűrűzve – tette hozzá a szakember. Trippon Mariann kiemelte, hogy a mostanihoz hasonló mozgásokat mutatott a forint márciusban, a bankválság időszakában, a külső hangulat normalizálódását követően azonban újra érvényesülni tudott a magas kamatkülönbözet jótékony hatása, és rövid idő alatt a forint teljesen ledolgozta veszteségeit. Egyébként az áprilisi ülés időszakában az euró-forint kurzus körülbelül ugyanott állt, mint péntek délben – tette hozzá.

Azt gondoljuk, hogy a csütörtök-pénteken látott forintgyengülés nem fogja elbizonytalanítani az MNB-t – válaszolta kérdésünkre Nyeste Orsolya, vagyis az Erste Bank elemzője szerint is elkezdődik a kamatcsökkentési folyamat.

Az MNB valószínűsíthetően tisztában van azzal, hogy a várt lépést megelőzően nő a forint volatilitása, illetve gyengülhet az árfolyam, de ez szerintünk egyelőre nem kritikus

- véli Nyeste.

Az utóbbi napokban látott volatilitás a forint piacán megnövelte a kockázatát egy esetleges kisebb (50 vagy 75 bázispont) vágásnak, esetleg a döntés júniusra való halasztásának. Ugyanakkor az MNB által vizsgált tényezők döntő többsége a normalizáció megkezdésének irányába mutat – emelte ki Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Egyedül Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője számít arra, hogy még most is marad a 18 százalékos irányadó kamat és megvárja a júniust az MNB. Szerinte a forint piacán látott turbulencia okozhatja a fokozott óvatosságot, amennyiben a magyar deviza hétfőn és kedd reggel erősödne, akkor ez változhat, de most annak a forgatókönyvnek ad kisebb esélyt.

Az utóbbi napokban látott forintgyengülés másokat is elbizonytalanított, Vizkelety Péter, a Fundamenta szakembere korábban 100 bázispontos vágásra számított, most úgy gondolja, hogy óvatosabb lépéssel kezdhet a jegybank és az sem zárható ki, hogy júniusra halasztják az első lépést.

Mennyit vághatnak?

A forintgyengülés a kamatcsökkentés mértékével kapcsolatos várakozásokra is rányomta a bélyegét. Korábban ugyanis 75-100 bázispontos havi ütemet lehetett valószínűsíteni, ehhez képest most a konszenzus csak 50 bázispontos lépést sugall. Az Erste Bank elemzői továbbra is arra számítanak, hogy 100 bázispontos lépésekkel haladhat előre a jegybank, és ha minden kedvezően alakul, szeptemberre zárulhat az alapkamat és az egynapos betéti ráta. Később a 13 százalékos alapkamat esetleges csökkentését az inflációs kilátások befolyásolhatják, a jegybank ezzel kapcsolatban továbbra is szigorú üzeneteket fogalmazhat meg, vagyis azt hangsúlyozhatja, hogy az extrém magas szintekről a normalizáció irányába tett első óvatos lépés nem fogja jelenteni a szigorú monetáris politika feladását, az óvatosság elvetését – tette hozzá Nyeste Orsolya.

A kamatdöntő ülés utáni napon a jegybank immáron 17 százalékon hirdeti majd meg a gyorstendert. Emellett arra számítunk, hogy a kamatfolyosó felső szélét is 100 bázisponttal lefelé tolja a jegybank, így ez 19,5 százalékon állhat – emelte ki Virovácz Péter. Az azonban az ING Bank elemzője szerint sem változik, hogy az MNB továbbra is az infláció elleni harc folytatását hangsúlyozza majd. Meglátása szerint az óvatosság, a fokozatosság továbbra is fontos lesz az elkövetkező döntések során, vagyis amennyiben a Monetáris Tanács úgy ítéli meg, hogy a kamatvárakozások, a piaci hatások és piaci stabilitás kedvezőtlen fordulatot vesznek, úgy fenntartják annak lehetőségét, hogy megálljanak a kamatvágással.

Éppen ezért könnyen lehet, hogy a jegybank továbbra sem kamatvágási ciklusként hivatkozik majd az előttünk álló időszakra, hanem egyedi döntések sorozataként határozza azt meg

– tette hozzá Virovácz.

Várakozásunk szerint a jegybank – ha minden a tervek szerint alakul – szeptemberben egyesíti az alapkamatot és az effektív kamatot 13 százalékon és ekkor áll vissza az október közepe előtt meglévő 300 bázispont szélességű kamatfolyosó is, tehát 15,5 és 12,5 százalékos felső és alsó sávszéllel számolunk. Az alapkamat vágásának megkezdése előtt pedig érdemi esélyt látunk arra, hogy egy újabb jelzésértékű döntés előzi meg a tényleges alapkamat vágást: a kamatfolyosó ismételt szimmetrikussá tétele – tette hozzá az ING Bank elemzője.

