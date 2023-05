Brutális aknákkal van tele a 2024-es költségvetés - Így maradnak velünk az extraprofitadók

A Költségvetési Tanács néhány nap alatt elvégezte a múlt pénteken kézhez kapott 2024-es költségvetési törvényjavaslat véleményezését. A KT anyagából egyértelműen kiderül: hatalmas kockázatok övezik a jövő évi büdzsét, melynek fényében szinte értelmetlenné válik a költségvetés roham tempóban történő elfogadása és a testület fel is hívja arra a figyelmet, hogy így a korai költségvetés nem tudja betölteni eredeti célját. Közben pedig az extraprofitadókról is új információkat tartalmaz a Tanács véleménye, ugyanis a bevételi célszámokból következtetni lehet arra, hogy mely ágazatok terhelése csökken, nő, vagy épp nem változik. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy gyakorlatilag törvényt sért a tervezettel a kormány, mert a büdzsé nem tartalmazza a jegybanki veszteségtérítés összegét.

Aknák mindenhol

A 2,9%-ra emelt jövő évi költségvetési hiánycélt kockázatok övezik - hívja fel véleményében a Költségvetési Tanács a figyelmet, majd sorolja:

Az egyik, hogy a várt gazdasági növekedés nem valósul meg, ami mérsékelné a költségvetés bevételeit.

A bevételek 2024 évi teljesülése tekintetében kockázatot hordoz egyes – elsősorban a fogyasztáshoz kapcsolódó – bevételek 2023. évi várható alulteljesülése, amely ezen előirányzatok bázisát rontja.

Komoly kockázatot lát abban, hogy a költségvetési szervek dologi előirányzatai – az energiakompenzáció figyelembevételével is – jelentősen elmaradnak a 2022-ben megvalósult és 2023-ban, valamint 2024-re várható áremelkedések mértékétől.

Több, nem a Kormány irányítása alá tartozó intézmény költségvetési fejezetének az egyéb működési előirányzata a 2023. évi előirányzathoz képest 10 százalékot elérő mértékben csökken, ami reálértékben igen jelentős visszaesést okoz ezen intézményeknél. Célzott takarékossági és feladat racionalizáló intézkedések nélkül – fennáll annak a veszélye, hogy a költségvetési szervek működőképességének megőrzése a 2024. év folyamán nagymértékű, nem tervezett kiadásokat tesz majd szükségessé.

a törvényjavaslat tervezete nem tartalmazza a Magyar Nemzeti Bank várhatóan szükséges veszteségtérítését, így nincs összhangban a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 166.§ (3) bekezdésével, amely arról rendelkezik, hogy „amennyiben a tárgyév végére vonatkozóan a saját tőke összege a jegyzett tőke alá csökken, a különbözetet a központi költségvetés 5 éven belül, évente egyenlő részletben (…) közvetlenül az eredménytartalék javára megtéríti.”

A Tanács a tervezet vizsgálata során azonosította, hogy több bevételi és kiadási előirányzat teljesülése további intézkedéseket tesz szükségessé. Ennek kapcsán a KT azt az információt kapta a Pénzügyminisztériumtól, hogy "ezen intézkedések kidolgozása folyamatban van". Ez lényegében a gyakorlatban azt jelenti, hogy a költségvetést új nyújtja be a kormány, hogy több tekintetben nincs megalapozva. Pont emiatt a KT azt hangoztatja, hogy a korai költségvetés korlátozottan képes teljesíteni a céljait, mert a kockázatok miatt jelentős bizonytalanságok terhelik a tervezetet. "Az ezzel járó kockázatok újratervezést tehetnek szükségessé, ami korlátozza, hogy a költségvetés betöltse gazdasági iránytű szerepét" - emelik ki.

A 2,9 százalékos hiánycél eleve azt jelenti, hogy a kiadások csekély mértékű többlete, illetve a bevételek némi elmaradása a GDP 3 százaléka fölé emelné a hiányt - figyelmeztet a KT. Azt is hozzáteszik: a pénzforgalmi hiány növekedéséhez vezetne az is, ha az uniós forrásokból 2024-ben tervezett 2479,8 milliárd forint bevétel nem teljes összegben kerülne folyósításra, miközben az uniós programok 3605,5 milliárd forint összegű kiadási előirányzata nagyrészt felhasználásra kerülne.

Összességében a KT azt írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott véleményében, hogy

a hiánycél teljesítése összességében kockázatosnak ítélhető.

"Ennek fő oka, hogy a makropályát sok kockázat övezi. A 2024. évben a kormány prognózisa a GDP növekedést, a közösségi és háztartási fogyasztást, a bruttó állóeszköz felhalmozást és az exportot is optimistábban ítélte meg, mint a mérvadó makrogazdasági elemzők. Hozzájárulnak ehhez a hazánknak járó uniós források folyósításával kapcsolatos bizonytalanságok. Mindezekkel szemben kicsi az a költségvetési mozgástér, amely a kitűzött hiányt a hazai és uniós fiskális szabályok által előírt deficittől elválasztja. Mindössze 51,2 milliárd Ft-tal léphető túl a kormányzati szektor hiánya úgy, hogy a hiányra vonatkozó szabály teljesüljön, változatlan GDP növekedést feltételezve" - fogalmaznak.

Törvényt sért a kormány vagy felülírja a terveit

A Tanács azt is kiemelte a jegybanki veszteségtérítés kapcsán, hogy az MNB esetében 2023 végére a saját tőke várhatóan a jegyzett tőke alá csökken. "A Tanács szükségesnek tartja, hogy a törvényjavaslat vegye figyelembe ezt a várható törvényi kötelezettséget is úgy, hogy a kitűzött hiánycél és az adósságszabály továbbra is teljesüljön" - fogalmaz a dokumentum. Vagyis ezzel gyakorlatilag egyszerre mondja ki a KT, hogy

a költségvetés törvényt sért, mert nem számolja el a jegybanki veszteségtérítés hatását (ez egyes piaci becslések szerint a GDP 0,2%-a, ami nominálisan 180 milliárd forint)

másrészt a költségvetésben explicit benne van egy valós bomba, amit a kormány egész egyszerűen figyelmen kívül hagyott. Vagyis ha a törvényi előírásnak meg akarna felelni, akkor valahonnan kellene még 180 milliárd forintot találnia, hogy helyre tegye a jövő évi hiánycélt.

Vagyis ha így marad a törvény, akkor törvényt sért a jegybanki veszteségtérítés elmaradása miatt, ha pedig a KT felhívása nyomán lereagálná ezt a kényszerhelyzetet a kormány, akkor kb. 180 milliárd forintos kiigazítást kellene végrehajtania a 2024-es büdzsén a következő hetekben a benyújtás és a parlamenti megszavazás ideje között.

Így alakulhatnak a különadók

A Költségvetési Tanács a kormány által betervezett 2024-es főbb kiadási és bevételi sorokra is kitér részletesen. Ez azért lényeges, mert ezekből a számokból, illetve azok 2023-as évhez viszonyított változásukból ki lehet olvasni például, hogy egyes különadók/extraprofitadók esetében mit is tervez jövőre a kormány.

Az energia ágazatok befizetéseinek előirányzata 513,6 milliárd forint, amely 28,3 százalékkal (összegében 202,5 milliárd forinttal) kevesebb az előző évinél.

előirányzata 513,6 milliárd forint, amely 28,3 százalékkal (összegében 202,5 milliárd forinttal) az előző évinél. A bányajáradék előirányzata 192 milliárd forint, amely 42,5 százalékkal (összegében 142 milliárd forinttal) kevesebb az előző évi előirányzatoknál.

előirányzata 192 milliárd forint, amely 42,5 százalékkal (összegében 142 milliárd forinttal) az előző évi előirányzatoknál. A pénzügyi szervezetek befizetéseinek előirányzata 253,4 milliárd forint, amely 29,2 százalékkal (összegében 104,6 milliárd forinttal) kevesebb az előző évi várhatónál. A bevételi előirányzatából a pótadó bevétel 50 százalékkal csökken 2024-re (132 milliárd Ft) a bázishoz képest.

előirányzata 253,4 milliárd forint, amely 29,2 százalékkal (összegében 104,6 milliárd forinttal) az előző évi várhatónál. A bevételi előirányzatából a pótadó bevétel 50 százalékkal csökken 2024-re (132 milliárd Ft) a bázishoz képest. A kiskereskedelmi adó előirányzata 249,7 milliárd forint, amely 21,7 százalékkal (összegében 44,5 milliárd forinttal) magasabb az előző évi várhatónál.

előirányzata 249,7 milliárd forint, amely 21,7 százalékkal (összegében 44,5 milliárd forinttal) az előző évi várhatónál. A gyógyszergyártói adó előirányzata 32 milliárd forint, amely összegében 90,5 milliárd forinttal kevesebb az előző évi előirányzatnál.

előirányzata 32 milliárd forint, amely összegében 90,5 milliárd forinttal az előző évi előirányzatnál. A pénzügyi tranzakciós illeték előirányzata (348,3 milliárd forint), amely 4,8 százalékkal (összegében 15,9 milliárd forinttal) múlja felül az előző évi várható teljesítést.

A biztosítási adó előirányzata 234,2 milliárd forint, 6,7 százalékkal (összegében 14,8 milliárd forinttal) több az előző évi vártnál.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás előirányzata 54,5 milliárd forint, 48,9 százalékkal (összegében 17,9 milliárd forinttal) több az előző évre várt teljesítésnél.

előirányzata 54,5 milliárd forint, 48,9 százalékkal (összegében 17,9 milliárd forinttal) több az előző évre várt teljesítésnél. A távközlési adó 2024. évi előirányzata 95,6 milliárd forint, amely 0,8 milliárd forinttal elmarad az előző évi várhatótól.

A fenti információk alapján egyelőre óvatos következtetést lehet levonni arra vonatkozóan, hogy az egyes különadókkal terhelt szektorok adóterhelése hogyan változik 2024-ben (erről végső információnk akkor lesz, ha megérkeznek a friss adószabályok, extraprofitadó-szabályok). Azért csak óvatos következtetéseket, mert adóbevétel-változásokat sorol fel a Költségvetési Tanács dokumentuma. Ahol mérsékeltebb az adóbevétel elmozdulása, az feltehetően az adóalapok változásával magyarázható, ahol pedig nagyobb valamelyik irányba a bevételek változása, ott kormányzati beavatkozás is történhet a különadó-extraprofitadó szabályokban. Mindezek fényében az körvonalazódik, hogy az energetikai szektor extraprofitadó-terhelése csökken, a Mol bányajáradék-fizetési kötelezettsége szintén csökken, a bankok extraprofitadóját mérsékli a kormány, és a gyógyszergyártók esetében is kivezetésre kerülhet a gyártói különadó (amit tavaly decemberben kaptak a nyakukba). A pénzügyi tranzakciós illeték szabályai feltehetőleg nem változnak. A kiskereskedelmi szektor több adót fog befizetni jövőre, mint az idei várható, és ez akár abból is fakadhat, hogy a kormány itt még tovább szorít a présen, de inkább az a forgatókönyv a valószínűbb, hogy az adóalap emelkedés miatt több a különadó-befizetés jövőre. Hasonlóan megmarad az extraprofitadó a biztosítók esetében.



Összességében tehát a kormány 2022 nyári, eredeti ígéretével szemben nem vezeti ki az átmeneti időszakra, 2 évre kivetett extraprofitadókat (vagyis megemelt különadókat), csak bizonyos szektorok kapnak könnyítést az idei évhez képest. Ezzel tehát nem teljesíti az Európai Bizottságnak tett tavaly decemberi ígéretét, amit a helyreállítási tervében vállalt Magyarország. Érdekes lesz látni, hogy ezek a megemelt különadók, az extraprofitadók milyen jogcímen maradnak bent az adórendszerben, vagyis, hogy jogilag/technikailag kivezeti-e őket és más jogcímen hozza vissza, hogy látszólag teljesüljön a Bizottságnak tett vállalása.

Érdemes azt is felidézni, hogy a Bizottság épp szerdán hozta nyilvánosságra az országspecifikus ajánlásait Magyarország esetében, amelyben kritikával illeti a különadók rendszerét:

Hiány és államadósság

A 2024-es költségvetés GDP-arányos hiánya 2,9% lehet az idei 3,9%-os cél után. A jövő évi ESA deficit így jön össze: a központi alrendszer 2,8 százalékos hiányából, az önkormányzati alrendszer 0,2 százalékos hiányából, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 0,1 százalékos többletéből adódik össze.

Az MNB előzetes pénzügyi számla adata alapján 2023 első negyedév végén az adósságráta változatlanul a GDP 73,3 százaléka maradt. A törvénytervezet szerint a mutató mértéke 2023 végére 69,7 százalékra, 2024 végére pedig 66,7 százalékra mérséklődik. 2024-ben az államadósság-ráta csökkenéséhez az államháztartási hiány mérséklődése mellett az erőteljes gazdasági növekedés is hozzájárul - állapítja meg a tanács. Azt is hozzáteszi a három fős (Kovács Árpád elnök, Windisch László Állami Számvevőszék elnök, Matolcsy György jegybankelnök) testület, hogy "az adósságmutató tervezett 3 százalékpontos csökkenése számottevő mozgásteret ad arra az esetre, hogy az adósságmutatót akkor is csökkenjen, ha a nominális GDP növekedése mérsékeltebb vagy a pénzforgalmi hiány magasabb lesz a tervezettnél. Ez kellő tartalékot biztosít ahhoz, hogy minimalizálja az államadósság szabály nem teljesülésének kockázatát".

A központi költségvetés adósságán belüli devizaarány 2024 végére közel 27 százalékra emelkedik. Így a devizaadósság aránya az Államadósság Kezelő Központ részére meghatározott 30 százalékos korlát alatt marad.

