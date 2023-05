Rengeteg pénzt kereshetünk vele, de a lemaradóknak óriási bukást hoz a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia térnyerése nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre nem sodorja veszélybe a munkahelyeket, nem okoz tömeges munkanélküliséget, de az kétségtelen, hogy szépen lassan minden dolgozó életére hatással lesz, ahogy beépül a munkafolyamatokba. Akik megfelelően alkalmazzák, sok pénzt kereshetnek vele, a lemaradók viszont idővel gondba kerülhetnek.

Bár egyesek attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia kiváltja majd a munkájukat, és felkopik az álluk, szakértők szerint valójában a ChatGPT és társai inkább pozitívan befolyásolják az emberek mindennapi életét, képességeit. Sőt, a teljes gazdaság - de még a tudomány - működésére is jótékonyan hathatnak, és nyomukban új iparágak születnek.

Richard Blumenthal amerikai szenátor a mesterséges intelligenciáról szóló meghallgatását egy olyan hangfelvétellel nyitotta meg, amelyen a feltörekvő technológia kockázatait ismertette, ám a szöveget nem ő, hanem a chatGPT írta, és egy alkalmazás olvasta fel az ő hangján.

A Stanford Egyetem és a Google kutatócsoportja létrehozott egy miniatűr virtuális világot, ahol 25 különböző személyiséggel rendelkező mesterséges intelligencia éli az életét. A karakterek önállóan és meglepően realisztikusan lépnek egymással interakcióba, és még a kutatókat is megdöbbenti, mennyire komplex és az emberi viselkedéshez hasonló világ bontakozik ki a szemük előtt.

Japánban, Jokoszuka városában nemrég bejelentették, hogy elkezdik használni a ChatGPT-t az adminisztratív feladatok ellátásához. Bármelyik munkatársuk bevetheti a programot összefoglalók készítésére, helyesírásellenőrzésre, de ötletek generálására is.

Ezt a közleményt a ChatGPT szerkesztette és munkatársaink lektorálták

- biggyesztették a bejelentést tartalmazó a sajtóközlemény végére.

Évek óta létezik, de még sosem foglalkoztunk annyit vele, mint most. Az OpenAI ChatGPT-jének debütálása sok olyan ember figyelmét is felkeltette, akik eddig nem nagyon érdeklődtek a mesterséges intelligencia iránt - vagy legalábbis nem gondolták, hogy az ő életük szempontjából bármilyen relevanciája lenne. Most azonban nyilvánvalóvá vált: a mesterséges intelligencia térnyerése a munkahelyeken is elkerülhetetlen.

Nem nézhetünk félre

A chatbot, amely gépi tanulást használ, hogy válaszolni tudjon a felhasználók kéréseire, képes segíteni a munkavállalóknak motivációs levelek és önéletrajzok megírásában, ötletek generálásában és még sok minden másban is.

Így például a HR-eseknél máris nagyot szólt, hiszen nekik is alkalmazkodniuk kell az új technológiához szinte egyik napról a másikra.

Ráadásul mivel a konkurens cégek igyekeznek hasonló eszközöket piacra dobni, a technológia csak egyre kifinomultabb és elterjedtebb lesz. Nem beszélve a kísérletek garmadáról, amelyet az elmúlt időszakban magánemberek, diákok és kutatók folytattak.

Ötletgenerátor is

Új ötletek generálásában is segíthet - mondja Carl Benedikt Frey, az Oxfordi Egyetem jövőkutatója. Ő saját tudományos szakterületén például látott már olyat, hogy valaki ellenérveket tesztelt egy szakdolgozathoz a ChatGPT segítségével, vagy absztraktot ír egy kutatáshoz.

Megkérheted arra is, hogy generáljon egy tweetet, ami népszerűsíti a tanulmányodat. Mindez óriási lehetőségeket rejt

- emelte ki.

A mesterséges intelligencia segíthet egy blog vázlatának és a hozzá tartozó közösségi média poszt tartalmaknak a létrehozásában, összetett témák közérthetővé tételében, egy projekt költségeinek és ütemezésének előrejelzésében vagy egy üzleti körút megtervezésében.

"Állandóan ötleteket generálok a segítségével, aztán megkérem, hogy végezzen kiegészítő gyűjtéseket ezekhez. Arra használom, hogy segítsen feldolgozni az információkat, foglaljon össze nekem dolgokat, és nagyon is partner ebben" - mondja Ethan Mollick, az amerikai Pennsylvaniai Egyetem docense, aki a mesterséges intelligenciát és az innovációt tanulmányozza.

A munkavállalók számára szinte ágazattól függetlenül rengeteg lehetőség rejlik abban, hogy a mesterséges intelligencia segítségével kilépjenek a hagyományos keretek közül - akár a napi folyamatok javításáról, akár hosszú távú projektek és célok kidolgozásáról van szó.

Egyre gyorsabban szúrja ki a hibákat

A mesterséges intelligencia képes arra is, hogy felismerjen néhány olyan problémát, amelyet az emberek esetleg figyelmen kívül hagynának. Ez számos dolgot jelenthet, például a szövegben lévő pontatlanságok kiszűrését, kódok ellenőrzését vagy akár az előítéletek és az elfogult bánásmód kiküszöbölését, amelyet a munkavállalók talán nem is vennének észre.

Az AI képes az adatokat pártatlanul értelmezni, és részletesebb, átfogóbb elemzést nyújtani, mint egy ember

- magyarázza Anna Salomons, a hollandiai Utrecht University School of Economics professzora.

A technológia persze még messze nem tökéletes, de a jelenlegi helyzet megteremtheti az alapot ahhoz, hogy a munkavállalók pártatlanabbul és befogadókészebben közelítsenek hozzá.

Salomons szerint az AI nem fogja helyettesíteni a szakértelmet. Bár képes - gyakrabban és pontosabban - azonosítani a problémákat, továbbra is szükség van az emberekre, hogy kijavíthassák azokat.

Ráadásul mivel a ChatGPT és más gépi tanulási modellek folyamatosan frissülnek és fejlődnek, a keletkező adathalmazok bővülésével párhuzamosan a hibákat egyre korábbi stádiumban lehet majd tetten érni.

Új iparágakat fog létrehozni

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos egyik fő aggodalom az, hogy elképesztő ütemben fogja kiváltani a munkavállalókat, és munkahelyek ezreit, tízezreit szünteti meg. A Goldman Sachs nemrég arról számolt be, hogy a mesterséges intelligencia a közeljövőben 300 millió teljes munkaidős állásnak megfelelő mennyiségű munkahelyet válthat ki, és a következő 10 évben éves szinten 1,5 százalékkal növelheti a produktivitást. Ez azt jelenti, hogy egy évtizeden belül az S&P 500 indexben szereplő vállalatok eredménye több mint 30 százalékkal emelkedhet.

Szakértők szerint azonban korai még aggódni a munkahelyek miatt - sőt, az AI talán még új álláslehetőségeket is teremthet.

Ez egybecseng egy 2021-es kutatás végkövetkeztetésével, amely kimutatta, hogy a ma végzett munkák 60%-a 1940-ben még egyáltalán nem létezett. Az iparosodás és az automatizálás néhány évtized alatt gyakorlatilag új iparágakat hozott létre az autótól a számítógépszektorig, és korábban ismeretlen pozíciókat teremtett a kamoinsofőröktől a webdesignerekig.

Bár még nem tudhatjuk, hogy a tendencia folytatódni fog-e, az adatokból leszűrhető előjelek egyelőre bíztatóak. A mesterséges intelligencia elterjedése már most növeli a keresletet az olyan állások iránt, mint az adatelemző vagy a kutató. A Világgazdasági Fórum 2023-as, a munkahelyek jövőjéről szóló jelentése szerint az AI-val és a gépi tanulással foglalkozó munkakörök jelenleg az álláspiac leggyorsabban bővülő területei.

Sokak számára ijesztő

Míg egyes munkavállalók nagy lelkesedéssel vetik bele magukat az e technológia nyújtotta lehetőségek kiaknázásába, mások számára nagyon is ijesztő mindez.

Folyamatosan azt hangsúlyozom az embereknek, hogy egyszerűen csak kezdjék el használni

- mondja Mollick. “Minél jobban és gyorsabban megbarátkoznak vele (mielőtt mindenki más is ezt tenné!), annál nagyobb és egyértelműbb előnyre tehetnek szert a munkahelyükön” - érvel.

Frey szerint a mesterséges intelligencia ellenzői nem akarnak vagy nem képesek alkalmazkodni.

"Akik nem hajlandóak együttdolgoznak az AI-val, azt fogják tapasztalni, hogy a képességeik elég gyorsan elavulnak” - emelte ki. Ideális esetben ezeket a technológiákat új termékek, új iparágak, új munkaterületek létrehozására fogjuk használni. Arra, hogy korábban elképzelhetetlen dolgokat teremtsünk - teszi hozzá. Aki pedig kimarad, az lemarad.

