Idén az infláció még megmenti a magyar adósságcsökkentést, de mi lesz jövőre?

Idén az erős nominális GDP-növekedés biztosan megment attól, hogy emelkedő pályára álljon az államadósság, azonban ennek elsődleges oka a magas infláció lesz. A 2024-es év már sokkal nagyobb kérdőjeleket tartogat, ha nem sikerül eléggé felpörgetni a gazdasági növekedést és fennmaradnak a költségvetésben most körvonalazódó kockázatok, akkor akár aggódhat is a kormány az adósságráta miatt. Ez pedig a piaci megítélésünk vagy a hitelminősítésünk szempontjából nem lenne kedvező hír.

A kormány még hisz a meredek adósságcsökkenésben

A következő években is folytatódhat a GDP-arányos államadósság erőteljes csökkenése – vetíti előre a kormány által április végén az Európai Bizottságnak benyújtott konvergencia program. A 2022-es 73,3 százalékról 2027-re 56,3 százalékra eshet az adósságráta, vagyis teljesíthetnénk az euró bevezetéséhez szükséges 60 százalékos küszöbértéket is.

Persze az nagy kérdés, hogy ezek a célok mennyire reálisak, legutóbb az Európai Bizottság előrejelzése volt szkeptikus. A brüsszeli testület szerint az idén a GDP 70,7 százalékára csökken majd az államadósság, majd 2024-ben ismét emelkedik.

Az utóbbi bő tíz évben az államadósság összességében lassú csökkenést mutatott, ám a koronavírus-járvány miatti egyszeri jelentős megugrás eltüntette ennek jelentős részét, így továbbra is igaz, hogy az adósságráta,

2004-BEN VOLT UTOLJÁRA 60 SZÁZALÉK ALATT.

Idén az infláció még megment

Időről időre megpróbáljuk modellezni az adósságráta várható alakulását, ami alapvetően az alábbi tényezőktől függ:

A GDP nominális növekedése, ami a ráta nevezőjét teszi ki. Fontos, hogy nem a reál gazdasági növekedéssel kell számolni, hanem az úgynevezett nominális, piaci értéken számolt GDP-vel, ami az inflációval is növekszik, nem csak a reál-GDP-növekedéssel. (Egészen pontosan nem a hétköznapokban ismert inflációs mutatóról van szó, hanem a GDP-deflátorról, ami gyakorlatilag a teljes gazdaságra vetített inflációnak felel meg, de ez az elmúlt években erős korrelációt mutatott az éves átlagos inflációs rátával.)

A költségvetés pénzforgalmi hiányától, ugyanis azt feltételezzük, hogy az adósság nominális összege minden évben ennyivel emelkedik.

A fentiekből látszik, hogy egyszerű modellünk kevés változóval dolgozik: cserébe viszont a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési hiány kellően zárt rendszert alkot, az ezen változókra tett becslésekből jól látszik, milyen adósságpályát írhat le az államháztartás. Most először a 2023-as évvel kapcsolatban vázolunk fel néhány lehetséges forgatókönyvet ezek függvényében. A gazdaság nominális növekedése idén még 17-20 százalék között lehet még úgy is, hogy a reál növekedés visszafogott lesz. Ennek oka pedig az infláció, ami éves átlagban akár 18-20 százalék is lehet. Így a tavalyi 66 387 milliárd forintos magyar GDP 2023 végére akár a 80 ezer milliárd forintot is megközelítheti.

Innen pedig már csak az a kérdés, mennyi lesz a költségvetés pénzforgalmi hiánya, mennyivel emelkedhet a tavaly év végi 48 837 milliárd forintos államadósság. A kormány eredetileg 3400 milliárd forintos deficittel tervezte az idei költségvetést, azonban az eddigi négy hónap adataiból az látszik, hogy

komoly kihívások elé néz a büdzsé, hiszen az éves hiánycél több mint hetven százaléka már teljesült.

Éppen ezért a modellben számoltunk azzal is, hogy az eredetileg tervezett 3400 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt túllépi a kormány 600 vagy akár 1200 milliárd forinttal. De az adósságráta csökkenését ez sem veszélyezteti, szinte biztosra vehető, hogy a tavalyi 73,3 százalék után bőven 70 százalék alatt lesz a ráta idén.

A grafikonból látszik, hogy a magas nominális növekedésnek köszönhetően akár 66 százalék környékére is zuhanhat az adósságráta, de még a legpesszimistább forgatókönyv esetén sem éri el a 69 százalékot.

A 2024-es adósságcsökkenés nehezebb lesz

Jövőre több komoly változás is várható, melyek az adósságrátát befolyásolják, ezért az rögtön kijelenthető, hogy a 2024-es csökkentés sokkal nagyobb kihívás lesz. Egyrészt a nominális növekedés jelentősen visszaeshet, hiszen hiába lesz lényegesen magasabb a reál GDP-bővülés, az infláció esését ez nem kompenzálja. Másrészt viszont a kormány szeretné tovább csökkenteni a költségvetési hiányt.

A 2024-es modellnél abból indultunk ki, hogy idén a legvalószínűbb forgatókönyv valósul meg, vagyis 67,3 százalékra csökken az adósságráta. Innen aztán jövőre 3-5 százalékos reál növekedés és 4-6 százalékos GDP-deflátor mellett 10 százalék körül lehet a nominális bővülés. A költségvetési pénzforgalmi hiánya pedig optimális esetben 2500 milliárd forint lehet, azonban a már most ismert kockázatok (kamatkiadások, a jegybank vesztesége, különadók sorsa, uniós források) miatt számoltunk azzal, hogy ezt akár jelentősen túllépheti a kormányzat, az alternatív forgatókönyvekben 3300 és 4100 milliárdos deficittel is számoltunk. Az uniós források körüli bizonytalanság egyébként idén és jövőre is okozhat komolyabb eltérést a pénzforgalmi és az eredményszemléletű (ESA) hiány között, hiszen a költségvetésből megelőlegezett uniós kifizetések utóbbiban nem szerepelnek.

Vagyis 2024-ben 7-13 százalékos nominális GDP-növekedés és 2500-4100 milliárd forint közötti pénzforgalmi hiány mellett az alábbiak szerint alakulhat az adósságráta:

Látszik, hogy a hiány tartása esetén nem lenne gond a tovább csökkenő adósságrátával, azonban ha a már említett kockázatok megakasztják a deficitcsökkentést, akkor alacsony nominális növekedés mellett

akár veszélybe is kerülhet a kormány kiemelt célja.

Összességében az látszik, hogy 2023-ban a továbbra is extrém magas infláció miatt folytatódhat az adósságráta csökkenése a költségvetési kockázatok ellenére is, jövőre azonban sokkal nagyobb kihívás lehet tovább faragni az adósságrátát. Alapesetben 2024-ben is teljesülhet a kormányzati cél, ehhez azonban az kell, hogy a reál növekedés valóban felpörögjön az infláció visszaesése mellett és fegyelmezett legyen a költségvetés, illetve sikerüljön megállapodni az uniós forrásokról és érkezzenek a pénzek Brüsszelből.

