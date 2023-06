Elkerüli a katasztrófát Amerika, de egyszer szembe kell nézniük az óriásira hizlalt problémával

Ismét egy utolsó pillanatos megoldással kerülte el az államcsődöt az Egyesült Államok, az adósságplafont két évre fel is függesztették. A megoldás kedvező, sőt, közgazdasági szempontból az lenne a legjobb megoldás, ha a jelenlegi adósságplafon-szabályt elfelejtenénk úgy, ahogy van. Az USA-ra leselkedő legjelentősebb kockázatot, az adósság rohamos növekedését ugyanis nem volt képes megakadályozni, miközben rendre csődközeli állapotba kerül miatta az ország, teljesen feleslegesen. Az adósságplafonnal kapcsolatos viták helyett a gazdaságpolitikai vezetésnek magára az adósságra kéne fókuszálnia, hiszen az egyre fenyegetőbb mértékeket ölt, amely már középtávon is súlyos károkat okozhat az országnak. A közgazdászok már évek óta figyelmeztetnek a költségvetési felelőtlenségben rejlő veszélyekre, de a washingtoni politikusok nemcsak nem veszik ezt figyelembe, de egyre terjed egy olyan iskola, amely szerint az államadóssággal valójában nem is kell foglalkozni. A helyzet egyre nehezebbé válik, a kiútkeresés pedig még el sem kezdődött.

Nem az eladósodottság féken tartását szolgálja az adósságplafon

Tovább nőhet az Egyesült Államok adóssága, miután több hétig tartó idegfeszítő huzavona után a republikánusoknak és demokratáknak sikerült megállapodniuk az adósságplafon emeléséről. Az adósságplafon-szabályozásról és annak értelméről (pontosabban inkább értelmetlenségéről) korábbi cikkünkben már írtunk, ezért most csak röviden tekintjük át a szabályozás lényegét. Az USA-ban – sok ország gyakorlatától eltérően – nominális, nem pedig relatív adósságplafont határoznak meg. Azaz tehát míg például az EU-ban GDP-arányosan 60%-os államadósság-ráta a megengedett, az USA-ban egy konkrét összeghez kötik a megengedett eladósodottság felső határát.

Az államadósságplafon-szabályozás ennélfogva nem is azt a célt szolgálja, amit logikusan feltételeznénk ezzel kapcsolatban: a szabályozás nem az eladósodottságot hivatott féken tartani, hiszen nem is ezzel a céllal jött létre. Az adósságplafon-szabály 1917-ben azért született meg, hogy a szövetségi kormány egy bizonyos összeghatárig korlátlanul tudjon hitelt felvenni, hiszen korábban minden egyes hitelfelvételt a Kongresszusnak kellett jóváhagynia. Az adósságplafon létrejötte tehát nem jogkorlátozó, hanem jogkiterjesztő hatással járt a szövetségi kormány számára.

Az államadósság, ha nem túlzott mértékű, áldás lesz nemzetünknek. Erős köteléket alkot majd Uniónk számára

- írta Alexander Hamilton pénzügyminiszter 1781-ben, aki az államadósság-kibocsátásban a szövetségi kormány hatáskörének tágítását látta, mint utólag kiderült, helyesen. (A közös adósság által végbemenő kormányközi integrációt azóta is Hamilton-pillanatként emlegetik). Azt viszont már Hamilton is hangsúlyozta, hogy az adósság csak addig áldás, amíg nem túlzott mértékű, és az összegszerűen maximált adósság a túlzott eladósodottság elkerülését szavatolta volna.

Az eladósodottság mértékét mégsem volt képes enyhíteni,

az adósságplafont ugyanis eddig a létezése során 79 alkalommal emelték meg, a ’90-es évekig gyakorlatilag automatikusan.

A Fehér Háztól eltérő pártszínezetű Kongresszus ekkor felismerte, hogy az adósságplafon megemelésének átmeneti blokkolásával rá tudják erőltetni akaratukat a kormányra, azóta pedig már többször előfordult az az idegfeszítő helyzet, amelyben a két párt addig vitázott, amíg az Egyesült Államok államcsődje már pár napos közelségbe került. Az amerikai kormány csődjének drasztikus következményei lennének az egész világra nézve (erről itt írtunk bővebben), így végül mindig sikerült elkerülni azt a helyzetet.

Legutóbb múlt hét végén született megállapodás, amelynek értelmében a kormány a 2024-es fiskális évben – a hadi kiadásokat nem számolva – ugyanannyi pénzt költhet majd, mint 2023-ban, 2025-ben pedig 1%-kal nőhetnek ezek a kiadások. Ez kompromisszumos megoldást jelent, a republikánusok ugyanis semekkora növekedést nem akartak látni a kiadásokban, a kormány viszont jelentősen növelte volna azokat. Cserébe az adósságplafon szabályt felfüggesztették 2025. január 1-ig, azaz ezzel a problémával már csak a 2024-es novemberi elnök- és kongresszusi választás után kell foglalkozni (akkor viszont mindenképp). Mivel a költségvetés idén is jócskán többet költ a bevételeinél, és a kiadások jövőre is ezen a szinten lehetnek, a költségvetési hiány 2024-ben és 2025-ben is magas lesz, azaz a jelenlegi megállapodás nem tudta megállítani az adósság növekedését. Mérsékelni viszont tudta, hiszen amennyiben a republikánusok nem éltek volna a zsarolással, a tervezett hiány – ennélfogva pedig az államadósság is – még nagyobb lett volna a következő években.

miközben kifejezetten aggasztó, hogy az amerikai államadósság mértéke ijesztő méreteket öltött.

Valami nagyon elromlott az utóbbi időben

A nominális adósságplafon-szabályozásban már csak azért sincs semmilyen közgazdasági racionalitás, mivel az eladósodottság mértékét célszerű nem nominálisan, hanem a GDP-hez arányosítva mérni, hiszen ezen keresztül lehet megállapítani, hogy az adósság valójában mennyire nagy. Ebben a mutatóban pedig nem áll túl jól az USA. Noha a GDP-arányos államadósság a 2020-as 134%-ról 2022-re 120%-ra csökkent, az államadósság továbbra is rendkívül magas (az USA-ban eltérő módszertanai vannak az adósság mérésének, attól függően, hogy melyik állami szerv adósságállományát veszik figyelembe, de a legkedvezőbb mérési módszertan szerint is 100% környékén van az eladósodottsági ráta), és a ’70-es évek óta - pár év kivételével - növekvő tendenciát mutat.

Való igaz, hogy az államadósság-rátán a válságok (a ’80-as évek recessziója, a 2008-as pénzügyi válság és a 2020-as koronaválság) dobtak nagyot, de ezeket az ugrásokat „békeidőben” sem sikerült ledolgozni, az elmúlt évtizedekben az adósságráta emelkedő trendben van. Ez nem lett volna szükségszerű: az államadósság-ráta a második világháború végére már egyszer 100%-fölé nőtt, de onnan még fegyelmezett gazdaságpolitikával sikerült 30%-ra mérsékelni (a nominális adósság persze ekkor is nőtt, de a gazdaság magasabb növekedést produkált). A ’70-es évek óta viszont a fiskális és a monetáris politika fókusza is inkább a növekedésre, mint a költségvetési egyensúlyra fókuszált.

Az eladósodottság növekedésében a fiskális politika játszotta a nagyobb szerepet. A 2000-es évek elején zárt utoljára többlettel a büdzsé, Bill Clinton elnök óta nem volt ilyen fegyelmezett a fiskális kormányzat. Ezekben az években csökkent is az államadósságráta. Az ezt követő években a kormány – pártszínezettől függetlenül – jelentősen többet költött, mint amennyi bevétele keletkezett.

És nagyon úgy néz ki, hogy a fiskális fegyelmezetlenség nem javulni, hanem romlani fog a következő években.

A Congressional Budget Office (CBO), az amerikai törvényhozás költségvetési fenntarthatóságért felelő szerve a költségvetési és gazdasági trendeket, az adó- és egyéb gazdaságpolitikai tartalmú jogszabályokat figyelembe véve rendszeresen elkészíti a költségvetésre vonatkozó előrejelzéseit. A legfrissebb, idén májusban közölt előrejelzései roppant aggasztóak. Prognózisuk szerint a következő években 6% körül lehet a költségvetés hiánya GDP-arányosan, 2033-ra pedig már elérheti a 7%-ot (hozzá kell tenni, hogy az előrejelzéseket mindig nagy bizonytalanság övezi, és a CBO előrejelzéseit mindig erősen befolyásolják a legfrissebb trendek). Ennél vannak pesszimistább előrejelzések is, a Fitch Ratings szerint már jövőre 6,9% lehet a hiány.

Ez értelemszerűen az államadósságra is hatással lesz. A CBO előrejelzése szerint az államadósság-ráta 2033-ra 118,9%-ra nő, az évszázad közepére pedig már megközelítheti a 200%-ot (a CBO jelenlegi mérési módszertana szerint az államadósságráta 96%, a Fed adatbázisa szerint 120%). Mi több, a költségvetés ellenőrző szerve legfrissebb előrejelzésében már explicite kimondja, hogy

az amerikai államadósság a következő években fenntarthatatlan pályára áll.

Egyre fegyelmezetlenebb az amerikai fiskális kormányzat, és az infláció sem segít

A hiány várható emelkedésének több oka van, amelyek közül az egyik legjelentősebb a kamatok emelkedése. Az amerikai jegybank, a Fed 2022 márciusa óta 5%-pontos kamatemelést hajtott végre, az irányadó kamatsáv 5-5,25%-környékére nőtt, a várakozások szerint ezen a szinten tetőzhet. Ez értelemszerűen jelentős hozamemelkedést hozott a kötvényeknél, a 10 éves hozam a 2020-as 1% alatti és a 2021 alatti 2% alatti szintről 4% fölé nőtt, jelenleg 3,7% környékén mozog.

A magasabb jegybanki kamatok azt jelentik, hogy az állam is nagyobb kamatok mellett tud kötvényt kibocsátani, és a korábban kibocsátott kötvények lejáratakor azok megújítására is magasabb kamatot kell fizetnie. Az amerikai államadósság-állományán belül ráadásul magas a rövid lejáratú kötvények állománya, azaz gyorsabban árazódik át a meglévő adósság, vagyis hamarabb érzékeli a kormány a referenciahozamok emelkedését (az inverz hozamgörbe miatt ráadásul a rövidebb lejárat most nem is jelent alacsonyabb terheket).

Ez pedig hozzájárul a költségvetési hiány gyors növekedéséhez,

hiszen a nagyobb kamatkiadások növelik a költségvetési kiadásokat, miközben a bevételi oldalra sokkal kisebb hatásuk van. A nettó kamatkiadások a tavalyi 476 milliárd dollárról idén 663 milliárd dollárra, jövőre 745 milliárdra nőhetnek a CBO előrejelzése szerint, 2033-ra pedig már 1440 milliárdra. Persze a nominális kamatkiadásokat is érdemes a gazdaság méretéhez viszonyítani, de ez sem javít sokat a képen. A GDP-arányos kamatkiadások a 2022-es 1,9%-ról idén 2,5%-ra, 2024-re 2,7%-ra nőhetnek, 2033-ra pedig elérhetik a 3,7%-ot.

Persze ezen a ponton is ki kell emelni a CBO előrejelzéseinek bizonytalanságát, amelyek a jövőben is magas kamatokkal kalkulálnak. Az biztosnak tűnik, hogy az 5% feletti kamatszint idén az év nagy részében kitart, és nagyon valószínű, hogy a 2019-es 0-0,25%-os kamatsáv évekig nem tér vissza, azaz a 2020-as 1,6%-os GDP-arányos kamatkiadás nagyon nagy eséllyel nem tér vissza 2033-ig (már csak azért sem, mert a kamatemelkedés fokozatosan, évről-évre árazódik be teljesen az államadósság-finanszírozásba, tekintettel az átlagos 5 éves lejárati időre). A kamatkörnyezet elsősorban az inflációs pályától függ, és bár az infláció továbbra is esik, még messze van, mire eléri a 2%-os jegybanki célt. Az infláció növekedése tehát ahelyett, hogy a jól ismert modell szerint csökkentené az államadósságot, a jegybanki reakció miatt áttételesen államadósság-növelő hatással bír.

A kamatkiadások növekedése mellett alapvető fundamentális problémák is vannak a költségvetéssel, pontosabban a gazdaságpolitikai szemlélettel. Ezt tökéletesen jól szemlélteti az elsődleges egyenleg alakulása és az ezzel kapcsolatos prognózisok – azaz a költségvetés kamatkiadások nélküli kiadásának és bevételének egyenlege (vagyis a kormány tényleges költekezése). Az elsődleges egyenleg tavaly -3,3% volt, amit még magyarázhat az energiaválság (ami egyébként az USA-t kevésbé érintette) és a koronaválság utóhatása, de azt már nem, hogy az elsődleges egyenleg idén és jövőre is 3,3%-os hiányt mutathat, és 2033-ig végig -2,5 és- 3,5% között stabilizálódhat a CBO előrejelzése szerint.

Azaz a várakozások szerint az amerikai kormányzat a következő 10 évben a legkevésbé sem törekszik majd a költségvetési egyensúly helyreállítására.

A költségvetési fegyelmezetlenség mindkét pártot jellemzi. Noha a múltban a gazdaságpolitikailag hagyományosan konzervatívabb Republikánus Párt jobban pártolta a költségvetési szigort, és ellenzékben még mindig számon kérik a kormányzó demokraták költekezését, Donald Trump elnöksége alatt a republikánusok nem csökkentették, hanem növelték a költségvetési hiányt. A balra tolódó demokraták között pedig egyre jobban terjed az a szemlélet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság növekedése nem jelent akkora problémát, a kormánynak inkább a növekedési potenciálra és a teljes foglalkoztatottság elérésére kell fókuszálnia. Ezt a szemléletet támogatja közgazdasági-szakmai oldalról a modern monetáris elmélet terjedése (MMT) is, a monetarista közgazdászoknak egyre nő a befolyása a demokrata politikusokra (az MMT elmélet egyik kidolgozójával, L. Randall Wray-jel múlt hónapban készítettünk interjút). Persze mindkét pártban van fiskálisan konzervatívabb kisebbség,

Összességében viszont a költségvetési fegyelmezetlenség felé tolódás a jellemző republikánus és demokrata oldalon egyaránt,

egyedül a fókuszban van különbség. A demokraták a kormányzati költekezést az ipari infrastruktúra fejlesztésére (főleg a zöld energia terén), a szociális háló kiterjesztésére fordítanák, amelynek fedezetét vélhetően csak részben teremtené elő a beígért adóemelés (ráadásul míg a kiadási oldalt előszeretettel növelik, az adóemeléseket már vonakodva lépik meg), ettől viszont nagyobb növekedést várnak a jövőben. A republikánusok a haderő-fejlesztésre fordítanák a legtöbb forrást, miközben adócsökkentéssel szeretnék növelni a gazdasági növekedést. Elgondolkodtató, hogy miközben a két párt politikája szükségszerűen deficitnövelő (bizonytalan növekedési kilátásokkal), addig a költségvetést vizsgáló agytrösztök – köztük a CBO -, és számos fősodorhoz tartozó közgazdász épp az államadósság növekedésében látja az amerikai gazdaság legfőbb kockázatát.

Mennyire veszélyes valójában a növekvő amerikai államadósság?

Fenntarthatatlan pályán vagyunk. Az államadósság nincs fenntarthatatlan szinten, de a pálya fenntarthatatlan

- mondta Jerome Powell, a Fed elnöke 2022 januárjában a Kongresszusban, hozzátéve, hogy az adósság jócskán gyorsabban nő, mint a gazdaság, és minél előbb kezelni kell ezt a problémát. A helyzet azóta csak romlott.

Ha egy ország államadóssága ilyen magas, mint az amerikai, és a kilátásai ennyire rosszak, akkor a legfontosabb kérdés minden esetben az, hogy mennyire fenntartható ez a helyzet. Még pontosabban: mekkora esély van rá, hogy az állam egy idő után nem tudja fizetni a kötelezettségeit, azaz becsődöl.

Az Egyesült Államok esetén nem áll fenn ilyen veszély, legalábbis a belátható időn belül semmiképp.

Az ország devizája ugyanis messze a legjelentősebb tartalékdeviza, a globális devizatartalékok több mint 50%-a dolláreszközökben áll. Emellett a nemzetközi kereskedelem legnagyobb hányada is dollárban zajlik, olyan ügyletekben is, amelyben az USA közvetlenül nem érintett. Számos nyersanyag ára, így például az olajtermékeké, dollárban van jegyezve a nemzetközi piacokon. Amíg a dollár az USA gazdasági aktivitását jócskán meghaladó mértékben cirkulál a piacokon, az amerikai kormánynak nem kell aggódnia, hogy az újonnan kibocsátott kötvényei iránt lesz-e kereslet. Emellett az USA saját devizájában van eladósodva, így jegybankja a végső mentsvár szerepében bármikor megteremtheti a keresletet a dollárkötvényeiért, vagyis a fizetőképtelenség esélye belátható időn belül elhanyagolható (jelenleg még az is valószínűtlen szcenárió, hogy a jegybanknak el kelljen látnia ezt a szerepet).

Az amerikai csődkockázat alacsony szintjéről árulkodik az is, hogy a globálisan jelentkező pánik (mint amilyet például a 2022-es orosz-ukrán háború kitörése váltott ki) idején a dollár rendre erősödik, hiszen ebben látják a legfőbb menedéket a befektetők. Sokszor még akkor is, ha a pánik maga az Egyesült Államokból ered.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezért lehetséges, hogy a rettenetes költségvetési kilátások ellenére az amerikai adósság besorolása két nagy hitelminősítőnél is a lehető legmagasabb, és ennek tudatában engedik el a gyeplőt a pártok kormányra kerülvén a laza költségvetési politika rövid távú politikai hasznaira játszva. Külön aggasztó, hogy az utóbbi évek politikai vitáiban – leszámítva az adósságplafon körüli kiélezett időszakot – az államadósság kérdése már egyre kevésbé meghatározó. A közgazdászok viszont máshogy gondolják,

az amerikai államadósság növekedése ugyanis komoly nehézségeket fog előidézni már középtávon.

A kormányzati újraelosztás a 2000-es évek elejének fegyelmezett költségvetési politikája óta trendszerűen nő (még a 2008-as és 2020-as válságokat leszámítva is), azaz a kiadások gyorsabban nőnek, mint a gazdaság.

A szociális és egészségügyi kiadások súlya az amerikai szövetségi kiadásokon belül drasztikusan nő, és egyre nagyobb hányadot tesz ki a költségvetésből. Mindezt úgy, hogy közben az állami szociális háló a nyugat-európai országokhoz képest még mindig kisebb lefedettséget mutat, így ezen a területen nem nagyon lehet spórolni. Emellett a költségvetésből nagy tételt kihasító katonai kiadásokra sem lehet kevesebbet költeni, ha az Egyesült Államok a kiéleződő geopolitikai versenyben fenn akarja tartani a domináns pozícióját (épp ezért a hadi kiadások mérséklése egyik párt számára sem opció). Eközben nő a kamatkiadások aránya is.

Az államadósság növekedésével együtt nőnek a kamatkiadások is, ami értelemszerűen szűkíti az amerikai kormány mozgásterét, főleg akkor, ha beüt egy újabb komoly válság, amire a kormány már eleve nagy deficittel fordul rá - márpedig egy válság előbb-utóbb jönni fog. Spórolni egyedül az olyan kiadási tételeken lehet, mint az állami beruházások, ezzel viszont a potenciális növekedés mérséklődne, miközben a gazdasági növekedés szintén prioritás mindkét oldalon (nemcsak jóléti, de geopolitikai okok, pontosabban Kína méretbeli előzésének késleltetése végett). Hasonló növekedéskorlátozó lépés lenne az adóemelés, érintse az a vállalati vagy a lakossági jövedelmeket, vagy a fogyasztást, miközben a potenciális GDP-növekedés egyébként is alacsony, 2% környékén van.

Ennélfogva a költségvetés egyfajta csapdahelyzetben van.

Ki lehet jönni belőle, de egyelőre nagyon hiányzik az akarat

Amíg a rövidtávú politikai szempontok felülírják a hosszú távú stabilitási célokat, addig egészen biztosan fennmarad a költekezés. Pedig előbb-utóbb kezelni kell a problémát, mert néhány évtizeden belül eljuthatunk oda, hogy a magas államadósság már nemcsak egy rosszul kinéző jelenség lesz, hanem fenntarthatósági problémák is lehetnek. Ha a kötvényhozamok tartósan meghaladják a nominális növekedési tempót, deficites elsődleges egyenleg mellett elengedhetetlenül fenntarthatlan pályára áll a költségvetési pálya, azaz valamilyen jellegű kiigazításra lesz szükség. Márpedig a CBO szerint pont ez fog történni (ismét hozzá kell tenni, hogy a CBO a jövőben is magas kamatokkal számol, ami nem feltétlenül lesz így).

A helyzetet súlyosbíthatja, ha a dollár szerepe a nemzetközi tartalékokban csökken majd. Kína és számos feltörekvő ország azon dolgozik (köztük olyan nagyobb szereplők is, mint Brazília, India és Oroszország), hogy a nemzetközi kereskedelemben kiváltsák a dollárt saját devizájukkal, és bár érdemes ezeket a törekvéseket némi szkepticizmussal szemlélni, az elkerülhetetlennek tűnik, hogy a dollár súlya csökkenjen, ahogy az ország súlya is csökken a globális kibocsátásban – de a dollár vezető státusza minden valószínűség szerint nem inog majd meg. A feltörekvő országok dollárkeresletének relatív csökkenésével pedig a dollárkötvények piacai némileg zsugorodni fog, ami értelemszerűen zsugorítja az amerikai kötvényekbe befektetők arányát is. A dedollarizáció folyamatát pedig gyorsíthatják az olyan fejlemények, mint a Fed erőteljes kamatemelései, és az adósságplafon körüli viták.

Az államcsőd tehát nem reális forgatókönyv, az amerikai államadósság sorsával kapcsolatban viszont több szcenárió is elképzelhető, ha nem számolunk az egészségügyi, hadügyi és szociális kiadások csökkentésével. A közös bennük, hogy az USA-ra nézve a legtöbb valamekkora áldozattal jár.

Az első szcenárió szerint a kiadások produktív technológiai beruházásokat hoznak majd, azaz a magas költségvetési hiány átmeneti – azzal, hogy a GDP egy magasabb potenciális növekedési pályára áll, ami növeli az adóbevételeket anélkül, hogy a kiadási oldal nőne. (Nem kizárható persze, hogy a jövő politikusai ugyanúgy lefölözik majd a dollár státuszából eredő hasznot, és stabilan magas hiányra rendezkednek be, de ez egy másik történet.) Kockázat ezzel kapcsolatban, ha a beruházások végül nem lesznek annyira produktívak, és nem hozzák el a várt GDP-pályát – ezt viszont hamar megtudjuk, a demokraták ugyanis valami hasonlóval kísérleteznek.

– azzal, hogy a GDP egy magasabb potenciális növekedési pályára áll, ami növeli az adóbevételeket anélkül, hogy a kiadási oldal nőne. (Nem kizárható persze, hogy a jövő politikusai ugyanúgy lefölözik majd a dollár státuszából eredő hasznot, és stabilan magas hiányra rendezkednek be, de ez egy másik történet.) Kockázat ezzel kapcsolatban, ha a beruházások végül nem lesznek annyira produktívak, és nem hozzák el a várt GDP-pályát – ezt viszont hamar megtudjuk, a demokraták ugyanis valami hasonlóval kísérleteznek. Egy másik szcenárió, hogy az USA kormánya megbékél az alacsonyabb növekedéssel , és mivel a nagygazdaságok közt a legfejlettebb országról van szó, miközben teljes foglalkoztatottság közelében van a gazdaság, ez tulajdonképpen nem is járna akkora áldozattal. Ebben az esetben beleférne az egyensúlyt helyreállító adóemelés is, amellyel – ha jól kalibrált - az országon belüli egyenlőtlenséget is mérsékelni lehetne. Ugyanilyen egyensúlynövelő és növekedésromboló lépés lenne a kiadási oldal csökkentése is, nem érintve a fent említett három lábat.

, és mivel a nagygazdaságok közt a legfejlettebb országról van szó, miközben teljes foglalkoztatottság közelében van a gazdaság, ez tulajdonképpen nem is járna akkora áldozattal. Ebben az esetben beleférne az egyensúlyt helyreállító adóemelés is, amellyel – ha jól kalibrált - az országon belüli egyenlőtlenséget is mérsékelni lehetne. Ugyanilyen egyensúlynövelő és növekedésromboló lépés lenne a kiadási oldal csökkentése is, nem érintve a fent említett három lábat. Újabb út a japanizálódás is, legalábbis ami az adósságpályát illeti. Japánban a GDP-arányos államadósság 200% felett van, de mivel saját devizában vannak eladósodva, és a japán jegybank aktív a kötvénypiacon, nincs államcsődveszély. Egy ilyen helyzet viszont azt jelentené, hogy a gazdaságpolitika reakcióképessége minimális lenne, a Fednek akkor is ragaszkodnia kéne az alacsony kamatokhoz, ha az inflációs helyzet az ellentétét tenné szükségessé. A japán út egyébként intő példa lehet az USA számára: a tartósan magas deficit ugyanis nem volt képes beindítani a növekedést Japánban (igaz, a demográfiai helyzet egészen más a két helyen).

A fentiek mellett persze számos más forgatókönyv is elképzelhető, sok olyan, amelyet ma még nem látunk előre (köztük olyan is optimista forgatókönyvek is, hogy a gazdaság organikusan áll át magasabb növekedési pályára valamilyen innováció(k) miatt, vagy ahol a hiánycsökkentés nem csapódik le alacsonyabb növekedés formájában; illetve olyan pesszimista szcenáriók is, mint egy újabb sokk, ami a vártnál magasabb adósságpályát hoz).

Egy biztos, a jelenlegi államadósság-plafon szabály nem fogja megakadályozni az ország eladósodottságát,

sőt, ma gyakorlatilag ez jelenti az egyetlen valós nemfizetési kockázatot. Az adósságplafon-szabályok átszabása javíthatna ezen a helyzeten, ha például úgy alakítanák azt ki, hogy az adósságmegújításra ne, csak az új kibocsátásra vonatkozzon a moratórium (a kormányzati leállást ezzel sem lehetne elkerülni, de a technikai államcsődöt igen), de a jelenlegi szabályozásnál még egy GDP-arányos plafon is racionálisabb megoldás lenne. Ennek ellenére ne számítsunk rá, hogy a mai szabályt kivezetik: amíg a pártok kiváló politikai eszközt látnak benne, addig nem fognak hozzányúlni.

Tim Kane és Glenn Hubbard konzervatív közgazdászok már 2013-ban megjelent, Egyensúlyban (eredeti nyelven: Balance) című könyvükben megvizsgálták, hogy a nagyhatalmak bukásának mi volt az oka a történelemben (például az ókori Rómának, a császári Kínának, a Spanyol és Oszmán Birodalmaknak). Arra jutottak, hogy a befelé fordulás és a felelőtlen költekezés egyszerre okozta a birodalmak vesztét. Ma az Egyesült Államokra mindkettő jellemző, 2013 óta egyre erőteljesebben.

Természetesen nem kell elfogadni Kane és Hubbard érvelését, hiszen egyáltalán nem látható még pontosan előre, hogy az amerikai adósság fenntarthatósága (meg úgy általában a gazdaság növekedési pályája) hogyan alakul, ahogy a költségvetési és monetáris politikák szerepe is átalakulhat a jövőben. De talán az lenne a legokosabb dolog, ha a világ domináns gazdaságaként nem az amerikaiak kísérleteznének azzal, hogy mivel jár az egyensúly tartós felborítása.

Címlapkép: Getty Images