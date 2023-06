Magyarországon lesz az egyik leggyengébb növekedés a régióban

Az Erste Research Group 1,3%-ra módosította a közép- és kelet-európai (CEE8) régióra vonatkozó 2023-as GDP-előrejelzését, Magyarország esetében lefelé húzták a várakozásokat, valamint kiemelik, hogy a gyenge külső kereslet kockázatot jelent a magyar, a cseh és a szlovák kilátásoknál is.

Az Erste Research Group 1,3%-ra módosította a közép- és kelet-európai (CEE8) régióra vonatkozó 2023-as GDP-előrejelzését. A felülvizsgálatot egyrészről a Horvátországra és Lengyelországra vonatkozó növekedési várakozások felfelé történő kiigazítása indokolja, másrészt lefelé húzták Csehország és Magyarország kilátásait, mivel mindkét helyen enyhe recesszió volt 2022 második felében, majd ez kitartott az idei első negyedévben is. Az elemzés szerint a gyenge külső kereslet lefelé mutató kockázatot jelent az olyan országok számára, mint Csehország, Magyarország és Szlovákia, mivel ezek kis, nyitott gazdaságok.

A magyar GDP-kilátásokat jelentősen lehúzták, a kormány által várt 1,5 százalékos bővülés helyett mindössze 0,5 százalékos növekedést várnak csak.

A vizsgált 8 ország közül Magyarországon a második legrosszabbak kilátások, csak Csehországban lehet gyengébb a gazdaság teljesítménye 2023-ban, ahol mindössze 0,2 százalék lehet a növekedés. Szlovéniában 1,3, Szlovákiában és Lengyelországban 1,5 százalékos bővülést vár az Erste Research Group.

GDP-növekedési kilátások 2021 2022 (becslés) 2023 (előrejelzés) 2024 (előrejelzés) Csehország 3,5 2,5 0,2 2,8 Horvátország 13,1 6,3 1,8 2,6 Lengyelország 6,8 4,9 1,5 2,1 Magyarország 7,2 4,6 0,5 4,1 Románia 5,8 4,7 2,1 4,2 Szerbia 7,5 2,3 1,6 3,8 Szlovákia 3 1,7 1,5 2,5 Szlovénia 8,2 5,4 1,3 2,5 CEE8 avg 6,2 4,2 1,3 2,9 Forrás: Erste Research Group

Az elemzők szerint a növekedés fő hajtóerejét a beruházások jelentik az idén, amelyek az uniós források beáramlása által támogatva tovább növekednek, különösen a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret (MMF) végéhez közeledve és a helyreállítási és rugalmassági eszköz (RRF) forrásainak elosztásával. Magyar szempontból az előbbi az érdekes, mert mint ismert, az Európai Bizottság egyelőre teljesen leállította a 2021-2027-es kohéziós források kifizetését, ahogy az RRF-pénzek sem érkezhetnek még meg.

Az export lehet a nyarat hozó fecske

A nettó export pozitívan járult hozzá a GDP növekedéséhez 2023 első negyedévében, ellensúlyozva a gyenge belföldi keresletet. A kereskedelmi mérlegek javultak, főként az energiaárak csökkenésének köszönhetően. Emellett a gyenge belföldi kereslet valószínűleg visszafogja az import növekedését.

Magyarország esetében a jelentés kiemeli, hogy a 2022-es első negyedéves, majdnem 9 százalékos külkereskedelmi deficithez képest javult a 2023-as adat, noha januárban és februárban még hatalmas volt a különbség az import és az export között előbbi javára, de a negyedév egészét nézve már 2 százalék körül alakulhatott.

A külkereskedelmi egyenlegek a vizsgált országokban 2022 és 2023 első negyedéveiben. Forrás: Erste Research Group/Eurostat

Az inflációs ráták 2023 második negyedévében csökkenni kezdtek, ami táplálja a monetáris lazítással kapcsolatos várakozásokat. Az év végére az infláció a legtöbb országban várhatóan egyszámjegyű lesz. A régió átlagos inflációs rátája azonban az előrejelzések szerint 2023-ban 12% körül lesz. Horvátországban és Szlovéniában várható a legalacsonyabb, egyszámjegyű a pénzromlás, míg Magyarországon a legmagasabb, sőt, az egész évet tekintve is így lehet ez. Az Erste Research Groupnál 18,6 százalékos pénzromlást várnak 2023-ra.

Ez mintegy másfélszer nagyobb mint a Lengyelország esetében jósolt 12,7, vagy a Szlovákiában várt 12 százalék. A nyolc ország közül a legalacsonyabb a 6,5 százalékos szlovén és a 6,8 százalékos horvát adat lehet 2023-ban.

Csökkenő kamatok, erősödő devizák

Kiemelik, hogy Magyarország az egynapos betéti kamatláb és a kamatfolyosó felső határának csökkentésével megkezdte a kamatok normalizálását. A cseh központi bank továbbra is óvatos a monetáris lazítással kapcsolatban, de várhatóan 2023 negyedik negyedévében megkezdi azt. A lengyel központi bank a parlamenti választások előtt és a csökkenő irányadó infláció közepette lazábbá vált, ami növeli a negyedik negyedévben történő kamatcsökkentés valószínűségét.

A kelet-közép-európai valuták az év eleje óta erősödnek az euróval szemben, a magyar forint a legjelentősebb erősödést könyvelhette el. Ezzel együtt is, az Erste Research Group még 385 forintos euróárfolyamot vár a második negyedévre is, ami már úgy fest, hogy borul, mert április óta a forint folyamatos erősödéssel a 370 alatti tartományokat is megjárta már.

Az egész régió esetében azt a következtetést vonják le az elemzők, hogy a hosszú lejáratú hozamok csökkentek, és a további monetáris lazítás várhatóan támogatja a csökkenésüket, miközben javítja a kockázatértékelést. A 10 éves magyar államkötvények esetében a negyedik negyedévre 7,2 százalékos hozamszintet várnak, aminél csak a román 7,5 százalék lehet magasabb, míg a lengyel 6, a cseh 4 százalékon állhat majd várakozásaik szerint.

Az államadósság esetében csökkenést várnak Magyarországon, a 2022-es 73,3 százalékról 69,9 százalékra eshet az idén. Ez még mindig a legmagasabb lenne a régióban, a második helyezett Szlovéniában 69,1 százalék lehet az arány év végén, a nyolc ország átlaga pedig 52,5 százalék lehet az előrejelzés szerint.

A költségvetési hiány esetében nem tartják reálisnak a Pénzügyminisztérium 3,9 százalékos célkitűzését: 4,2 százalékra várják a GDP-arányos mínuszt. A vizsgált nyolc országban ezzel a középmezőnyben lehet Magyarország: a lengyeleknél 4,5, a románoknál 4,7, a szlovákoknál 5,5 százalék lehet a GDP-arányos hiány.

GDP-arányos költségvetési hiány (%) 2021 2022 (becslés) 2023 (előrejelzés) 2024 (előrejelzés) Csehország -5,1 -3,6 -4 -2,8 Horvátország -2,6 0,4 -1 -2,2 Lengyelország -1,8 -3,4 -4,5 -3,5 Magyarország -7,1 -6,2 -4,2 -3,4 Románia -7,1 -6,2 -4,7 -3,5 Szerbia -4,1 -3,1 -3,2 -2,5 Szlovákia -6,1 -4 -5,5 -4 Szlovénia -4,6 -3 -3,9 -2,9 CEE8 avg -4,3 -4,1 -4,3 -3,3 Forrás: Erste Research Group

