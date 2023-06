Az EU-ban már csak a magyar kormány szeretne új orosz atomerőművet

Az 1100 megawatt (MW) névleges nettó elektromos teljesítményű új reaktorblokk telepítését megalapozó megállapodás jelentős változást jelent a korábbiakhoz képest, mivel Bulgária eddig teljes mértékben az orosz nukleáris technológiára és nukleáris üzemanyagra támaszkodott. Ez a függőség meghatározta Bulgária álláspontját az Ukrajna megtámadása miatt Oroszország nukleáris exportjára 2022-ben bevezetni tervezett szankciók ügyében is, amelyeket így a balkáni ország értelemszerűen ellenzett.

A most megkötött megállapodás értelmében megkezdődhetnek a munkálatok a bolgár ipar és a kozloduji telephely meglévő infrastruktúrájának értékelésére, azzal a céllal, hogy felmérjék, mekkora potenciállal rendlkeznek a reaktor építésének támogatására.

A szerződést Pennsylvaniában, a Westinghouse központjában látta el kézjegyével a Westinghouse Electric kereskedelmi műveletekért felelős alelnöke, Elias Gideon és az új blokk építéséért felelős projektcég elnöke, Valentin Iliev.

Amerikai blokkokkal bővítenék az orosz atomerőművet

A június 14-én kötött (úgynevezett Front-End Engineering and Design) szerződés megszületése előtt, március elején a két fél már aláírt egy szándéknyilatkozatot az új reaktor telepítését előkészítő közös munkacsoport létrehozásáról, a projekt megvalósításának első lépéseként. A munkacsoport feladata a szabályozási, engedélyezési és tervezési követelmények értékelése, és egy gördülékeny végrehajtási út kidolgozása Bulgária energiastratégiájának támogatására.

A Kozloduj atomerőműben jelenleg két orosz tervezésű VVER-1000 típusú reaktor működik, az erőmű 5. és 6. blokkja. Az atomerőmű 1-4. számú reaktoraiban a "régi" paksi blokkokhoz hasonló VVER-440 típusú reaktorok üzemeltek, amelyeket az Európai Bizottság nem korszerűsíthetőnek minősített. Az ország 2007-es uniós csatlakozását előkészítő tárgyalások során Bulgária kötelezettséget vállalt arra, hogy 2002. december 31-ig, illetve 2006. december 31-ig leállítja a kozloduji atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. blokkját, valamint ezt követően leszereli ezeket.

A nukleáris üzemanyag ellátásban is váltanak

Bulgária már ezek fűtőanyag-ellátásában is igyekszik szabadulni az orosz függőségtől, és 2022 decemberében 10 évre szóló megállapodást írt alá szintén a Westinghouse-szal az 5. blokk nukleáris üzemanyaggal való ellátására, 2024-től kezdődően. A Westinghouse terméke az egyetlen, teljes mértékben nyugati alternatíva az orosz ellátás kiváltására. Az üzemanyagot a cég svédországi Västerås-i gyáregységéből szállítják majd.

A Kozloduj atomerőmű az egyetlen atomerőmű Bulgáriában és a legnagyobb a régióban. Az 5-ös és 6-os blokk teljes beépített teljesítménye 2 GW, és az ország villamosenergia-fogyasztásának körülbelül egyharmadát szolgáltatják. Az 1987-ben és 1991-ben épített egységeket korszerűsítették, üzemidejüket pedig 30 évvel, 2047-ig, illetve 2051-ig meghosszabbították.

Az AP-1000-es atomreaktorok jelenleg az Egyesült Államokban és Kínában működnek. Lengyelország ugyanezt a technológiát választotta atomenergia-programjának fejlesztéséhez, és kilenc reaktort terveznek építeni Ukrajnában is. A technológia több más telephelyen is mérlegelés alatt áll Közép- és Kelet-Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is - áll a Westinghouse közleményében.

Csak Paks II. maradt

Bár korábban több európai uniós állam is új kapacitásbővítési projekteket tervezett a Roszatommal,

mára Magyarország kivételével mind kihátrált ezekből.

A Roszatom európai pozícióját nagyrészt az Ukrajna ellen indított orosz háború, illetve Oroszország kereskedelmi partnereit is érintő energiapolitikai lépései gyengítik meg, ezzel együtt a vállalat globális pozíciója elemzések szerint továbbra is erős maradhat.

Az év elején ugyan a Paks II. projekttel, illetve a hazai nukleáris fűtőanyag ellátással kapcsolatban is szárnyra kaptak olyan értesülések, melyek szerint a magyar kormány lecserélheti az oroszokat, de Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter színtiszta hazugságnak nevezte, hogy a magyar kormány elállna az orosz Roszatommal való együttműködéstől, és közlése szerint végül inkább a németek eshetnek ki a projektből, miután a berlini kormány blokkolja a Siemens Energy részvételét, így helyüket elmondása szerint a franciák vehetik át az irányítástechnikai rendszer leszállításában, amelyet a kabinet eredetileg a német-francia konzorciumnak szánt. A Paks II. projekten túl, leghamarabb 2029-2030-tól az úgynevezett kis moduláris reaktorok (SMR) beszerzése is napirendre kerülhet a hazai nukleárisenergia-termelő kapacitás bővítése érdekében - mondta el Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Világgazdaságnak adott interjúban.

Hosszú történet



Az új nukleáris kapacitás építése évtizedeken áthúzódó terv Bulgáriában, melynek története nehezen követhető fordulatokkal tarkított. Az ország második atomerőművének szánt, GW-os kapacitással tervezett belenei projekt kivitelezéséről 2006-ban írt alá megállapodást a bolgár nemzeti villamos művek és a Roszatom, de a hivatalos szerződés aláírására soha nem került sor. A projektet 2009-ben nagyrészt financiális okokra hivatkozva felfüggesztették.



2012-ben a bolgár kormány úgy döntött, új blokkot épít Kozlodujban. 2013-ban a kormány előzetes megállapodást írtak alá a Westinghouse-szal a fejlesztésről, de egy évvel később ugyancsak finanszírozási problémák miatt megszakadtak a tárgyalások a 7,7 milliárd eurós költségű tervezett beruházásról. (Jelenleg nincs új projekt költségelemzés.) Ezután 2018-ben megkíséreltek új életet lehellni a belenei beruházásba. 2019-ben stratégiai befektetőt kerestek a két tervezett reaktorblokk építéséhez, és bár 2020-ban a Roszatom, a francia Framatome SAS és az amerikai General Electric Steam Power szándéknyilatkozatot írt alá a közös ajánlattételéről, a pályázatot végül felfüggesztették a koronavírus-járvány miatt.



A belenei projekt tervével való felhagyás után az a döntés született, hogy a Roszatom által ehhez a projekthez leszállított berendezéseket az új kozloduji reaktor építéséhez használják fel. Végül erre sem került sor, és miután a bolgár kormány a kis moduláris reaktorok gyártásában érdekelt szintén amerikai NuScale Powerrel is szándéknyilatkozatot írt alá a Kozloduj atomerőmű kapacitásának bővítése érdekében, illetve évek óta tárgyalásokat folytatott a Westinghouse-szal is az orosz eszközök maximális hasznosításáról, a bolgár parlament 2023 januárjában szavazta meg azt a határozattervezetet, amely arra kéri a minisztereket, hogy tárgyaljanak az amerikai kormánnyal a kozloduji atomerőmű új AP1000-es blokkal való bővítéséről.

