Tényleg nagy a baj a költségvetéssel, utoljára 2006-ban történt ilyen

A kormányzati szektor kedd reggel megjelent első negyedéves adatai is alátámasztják, amire már hónapok óta figyelmeztettünk cikkeinkben a költségvetés pénzforgalmi adatai alapján: nagyon rossz állapotban van idén a büdzsé. Az első három hónapban a GDP arányában 9,8% volt a hiány. A kumulált folyamatok is kellemetlen trendről tanúskodnak.

17 éve volt utoljára ilyen

Az előzetes adatok szerint 1728 milliárd forint, a GDP 9,8%-a volt a kormányzati szektor 2023. első negyedéves hiánya. Ilyen mértékű deficitre az év első három hónapjában legutóbb 2006-ban volt példa.

A kormányzati szektor bevétele 7210 milliárd, kiadása 8938 milliárd forint volt.

A bevételek 607 milliárd forinttal, 9,2%-kal növekedtek. A termelési adók 415 milliárd forinttal, 15,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, elsősorban a 2022 folyamán, év közben bevezetett különadóknak köszönhetően. Az áfabevétel emelkedése 129 milliárd forint, 8,8% volt. A jövedelemadó-bevételek 169 milliárd forinttal, 16,4%-kal bővültek. A társadalombiztosítási hozzájárulások 186 milliárd forinttal, 11,9%-kal nőttek. Az egyéb bevételek 164 milliárd forinttal, 12,2%-kal csökkentek.

A kiadások 1872 milliárd forinttal, 26,5%-kal nőttek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 151 milliárd forinttal, 8,2%-kal csökkent, amit a hathavi „fegyverpénz” bázisidőszakban megvalósult kifizetése is befolyásolt. A pénzbeni társadalmi juttatások 436 milliárd forinttal, 23,4%-kal lettek magasabbak, elsősorban a nyugellátásra kifizetett összegek növekedése miatt. A folyó termelőfelhasználás 153 milliárd forinttal, 13,6%-kal, a kamatkiadások pedig 395 milliárd forinttal, 113%-kal nőttek. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 46 milliárd forinttal, 9,8%-kal esett vissza. A kormányzati szektor egyéb kiadásai 1085 milliárd forinttal, 77,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, főként az energiaszolgáltató cégeknek nyújtott támogatások ugrásszerű növekedése következtében.

Kedvezőtlen trendek

A kisimított folyamatok is nagyon kellemetlen trendről tanúskodnak. A kormányzati szektor egyenlegének 4 negyedéves gördülő átlaga tovább emelkedett, már 7,8%-a a GDP-nek.

Ez volt sorozatban a harmadik negyedév amikor emelkedett a gördülő átlag.

A költségvetés rossz helyzetéről korábban több cikkünkben is írtunk:

A KSH által most kiadott adatok eredményszemléletűek és a januári, februári, valamint márciusi hónapokat tartalmazzák. Az elmúlt hónapokban azonban már ismertté váltak az áprilisi, valamint májusi pénzforgalmi adatok is, és ezek szintén azt mutatták, hogy a büdzsé folyamatai nem javultak. A júniusi előzetes pénzforgalmi hiányszámok pedig jövő hétfőn érkeznek, arról is külön cikkben számolunk be és elemezzük az első féléves folyamatokat.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond a 66. Nemzetközi Pénzügyi Torna megnyitóján a Pénzügyőr Sportegyesület pasaréti sportpályáján 2023. június 26-án. Forrás: MTI/Balogh Zoltán