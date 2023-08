A kirúgás a tét: életre-halálra szóló harcot vívnak a dolgozók a munkaadókkal

A munkavállalók még a fenyegető elbocsátások és a gazdasági nehézségek közepette is ellenállnak azoknak az egyre erősödő elvárásoknak, hogy ismét több időt töltsenek az irodában.

Közel három éve szkandereznek folyamatosan a munkavállalók és a munkáltatók az irodába való visszatérés miatt. Miközben az elmúlt időszakban ismét egyre több vállalat próbálja visszairányítani a kollégákat az íróasztalok mögé, az emberek - főként a fiatalok és a keresett szakmákban dolgozók - aktívan ellenállnak. Akár azt is kockáztatják, hogy másik állást kelljen keresniük, csak ne vegyék el tőlük a távmunka nyújtotta rugalmasságot.

Megváltoztak az erőviszonyok

Bár a koronavírus-járvány kitörése előtt egyértelműen a munkavállalóknak állt a zászló, hiszen a cégek a fejlett világ országaiban a legtöbb ágazatban akut munkaerőhiánnyal küzdöttek, az elmúlt években fokozatosan megváltoztak az erőviszonyok. Nemcsak váratlan és jelentős tömegeket érintő elbocsátások történtek egyes területeken, hanem drasztikusan megnőttek a megélhetési költségek is. Annak ellenére azonban, hogy a gazdasági környezet ingatag, az emberek nagy része továbbra is ragaszkodik a hibrid- és távmunka végzési lehetőségekhez foglalkoztatási csomagja részeként.

Meglepő módon jelenleg még mindig ők diktálják a munkába való visszatérés szabályait.

Sokszor figyelmen kívül hagyják a bejárásra vonatkozó felszólításokat, heves és aktív ellenállásuk még a nagy pénzintézeteket és techcégeket is arra kényszeríti, hogy enyhítsenek követeléseiken. Bár már akadnak vállalatok, ahol fegyelmivel, illetve egyenesen felmondással fenyegetik a személyes megjelenésre vonatkozó szabályok áthágóit, úgy tűnik, még mindig döntően a munkáltatók javára billen a mérleg nyelve a home office lehetőségekért folyó harcban - állapítja meg a BBC cikke.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kiívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Napok, hetek, évek

A járvány kezdetén a munkáltatók arra számítottak, hogy kollégáik csak hetekig lesznek távol az irodától. Ez azonban hamarosan hónapokká, majd évekké változott. Világszerte milliók szervezték újra úgy az életüket és feladataikat, hogy az a korábbiaknál sokkal komfortosabb lett. Érthető, hogy nemigen akaródzott feladni ezt a jó kis rendszert, miután a korlátozások megszűntek és az irodaházak újranyitottak.

A Gallup közvéleménykutató adatai szerint 2021 szeptemberére az amerikai fehérgallérosok 67%-a dolgozott legalább részben otthonról, 41%-uk pedig kizárólagosan.

Ahogy azonban 2022-ben a gazdaság lassulni kezdett, egyre több vezető kezdte arra kérni beosztottait hatékonysági és termelékenységi szempontokra hivatkozva, hogy térjenek vissza az irodába, legalább a hét egy részében. Csakhogy nem ritkán éles ellenállásba - munkabeszüntetésbe, felmondással fenyegető helyzetekbe, toborzási nehézségekbe - ütköztek.

Ayelet Fishbach, az amerikai Chicagói Egyetem Booth School of Business viselkedéstudományi professzora szerint

a nézeteltérés egy immár évek óta tartó hatalmi harcba torkollott.

Mivel a dolgozók új szokásokat alakítottak ki, amelyek megkönnyítették az életüket, miközben továbbra is elvégezték munkahelyi feladataikat, most mindenfajta változást fölösleges áldozatként érzékelnek. “Ha az irodába való visszatérés jó a főnökömnek, akkor az nekem biztosan rossz!” - gondolják, és hajlandóak a széles körű összefogásra is egymással és a szakszervezetekkel, csak hogy ne kelljen ismét ingázniuk.

Óriások is meghátrálnak

Lazítani volt kénytelen az irodába való visszatérést propagáló politikáján az Apple, és lehetővé tette a csapatok számára, hogy megválaszthassák, a munkahét mely napjain teljesítik a kötelezően előírt személyes megjelenési kötelezettséget.

A Goldman Sachs először 2022 februárjában rendelte vissza a dolgozókat teljes munkaidőben személyes munkavégzésre. Egy évvel később, 2023 januárjában azonban a befektetési bank irodáinak kihasználtsága még mindig 10-15%-kal alacsonyabb volt a járvány előtti szintnél.

Májusban az Amazon és a Starbucks amerikai irodáinak alkalmazottai tiltakoztak harsányan a személyes jelenlét újbóli bevezetése ellen. Némi okkal: az irodaházak forgalmát mérő Kastle Systems júniusi adatai, szerint az Egyesült Államokban 41 ezer munkahely átlagos kihasználtsága 50% alatti. Azaz a bérlők jókora terület után fizetnek fölöslegesen bérleti díjat hónapról hónapra, akik pedig tulajdonosok az ingatlanban, értelmetlenül fizetik a rezsi és az egyéb kapcsolódó költségek egy részét.

A folyamatos ellenálláshoz a bátorságot részben az adja, hogy sok munkavállaló tisztában van vele: nagy valószínűséggel még a tömeges létszámcsökkentések időszakában is talál új állást. Az elbocsátások ellenére ugyanis tucatnyi szektor küzd munkaerőhiánnyal, és járható út a pályaváltás is.

Ráadásul sok cégnél a távmunkázó vagy hibrid modellben dolgozó munkatársak termelékenysége magas maradt, vagy akár még fokozódott is, így vezetőik hajlandóak a jól működő csapatok tagjainak és a kiemelkedő tehetségeknek engedélyezni az otthoni munkavégzést. Nem igazán lévén a kezükben érv ellene.

Patthelyzet a válság szélén

A hatalmi harc korántsem ért véget: a munkáltatók egyre keményebb fellépéssel, ultimátumokkal, szigorúbb fegyelmi előírások bevezetésével próbálkoznak. A gazdasági problémák ellenére azonban a munkanélküliség érdemben nem akar nőni.

Egyre rugalmasabban működő világunkhoz alkalmazkodva a toborzásban sikeres cégek a munkábajárással töltött időt “visszaadják” a kollégáknak pihenésre, szabadidőre; ám van, ahol persze munkahelyi feldataik elvégzésére kell ezt fordítani. Mindezek egy része megvalósítható az irodai térben is.

Ha nem sikerül olyan komfortosan kivitelezni azt, hogy a dolgozók jobban érezzék magukat az irodában, minthogy otthon a konyhaasztal mellől látnák el feladataikat, akkor nem fognak bemenni

- mutat rá Ryan Luby, a New York-i székhelyű McKinsey & Company tanácsadó cég partnere és vezető szakértője. “A toborzásért felelős HR-eseknek még mindig a legnagyobb tehetségek preferenciáinak kell megfelelniük - és ők általában elvárják a rugalmasságot” - mondja.

Bár a McKinsey 2022 júliusi, világszerte több mint 13 ezer munkavállaló bevonásával készített felmérése szerint a rugalmasság iránti igény még mindig csak a fizetés mögött áll, ha az adott állásban maradás motivációit vizsgáljuk, a Leesman munkahelyi elemző szintén 2022-es, csaknem 31 ezer tudásmunkást meginterjúvoló kutatása arra mutat rá: az emberek 41%-a heti három helyett már csupán egy napot kíván az irodában tölteni.

A munkavállalók és a munkaadók közötti küzdelem így még tovább húzódhat, az arany középutat pedig valószínűleg a hibrid modell jelenti.

Az sem kizárt, hogy a következő évek, évtizedek az irodai jelenlét mennyiségét és mikéntjét övező folyamatos szkanderezés jegyében telnek majd.

Címlapkép: Getty Images

Címlapkép forrása: Girish Chouhan via Getty Images