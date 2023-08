Vége a nagy felmondási hullámnak? Sokan megrettentek

Évek óta tartó, rekordmagas felmondási arányokkal járó időszak rázta meg a munkaerőpiacot a nyugati világban, ennek azonban most szakértők szerint vége. Az úgynevezett Great Resignation, vagyis a nagy felmondási hullám elsősorban a Covid következménye volt, de rátett egy lapáttal az egekbe szökő infláció és az ennek nyomában járó megélhetési válság is. Most az emberek egy része megrettent, másik részük pedig sokkal jobban érzi magát a munkahelyén, így nem akar továbbállni.

Rengetegen váltottak az elmúlt években kevésbé kívánatos iparágakról a keresettebbekre. Azok az emberek például, akik korábban pénztárosok voltak, azt gondolták: ’várjunk csak, lehetnék call centeres otthon a kanapémon ülve, a kutyámmal a lábamnál úgy, hogy szól a tévé a háttérben?’. Sokaknak megtetszett egy másfajta élet, és mertek mozdulni. De ez egyszeri alkalom volt. Ma már vannak olyanok is, akik egyszerűen elálltak eredeti felmondási szándékuktól, mert lényegesen jobban érzik magukat a munkahelyükön, azaz kevesebb okuk van továbbállni. Fel- és kiálltak önmagukért A Great Resignation az elégedetlen munkavállalók tömeges távozását jelenti, és a koronavírus-járvánnyal összefüggésben bontakozott ki az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában. A dolgozók jellemzően a munkakörülményekkel - például a home office lehetőségekkel, a rugalmas munkavégzés feltételeivel - voltak elégedetlenek, de olykor egészen meglepő indokok is előkerülntk, ám ezek általában mindig visszvezethetőek voltak valamilyen módon a work-life balance, azaz a munka-magánélet egyensúlyának felborulására. Az elnevezést 2021 májusában Anthony Klotz, a Texas A&M University akkori menedzsment professzora kölcsönözte a jelenségnek. A Great Resignation, amelynek során csak az amerikai munkaerőpiac 3 millió embert veszített el, a társadalmi és munkaerő-piaci kérdések középpontjába helyezte az élhető, emberi léptékű, elviselhető mértékű stresszel járó munkavégzés követelményét a koronavírus-járvány utáni világban. Most azonban megváltoztak a körülmények. Minden korszak véget ér egyszer Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának (BLS) adatai szerint 2021-ben 47 millióan, 2022-ben pedig további 50 millióan mondtak fel a munkahelyükön. Ez példátlan, különösen a gazdasági bizonytalanságok közepette, amelyek eddig mindig inkább arra sarkallták az embereket, hogy maradjanak nyugton, és próbálják átvészelni a kritikus, recesszióba hajló időszakot már meglévő állásukban. A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kiívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük. A BLS 2023 májusi, az álláslehetőségekről és a munkaerő-piaci forgalomról szóló adatai azonban már azt mutatják, hogy a felmondások üteme lelassult, és közeledni kezdett a járvány előtt regisztrált számokhoz. Anthony Klotz, a University College London School of Management professzora úgy véli, ezzel vége a nagy felmondási hullámnak. Még ha az ember fontolgatja is, hogy feladja a jelenlegi munkáját, de ránéz a piaci lehetőségekre, akkor nagy valószínűséggel arra a következtetésre jut, hogy talán nem kellene megtennie ezt a lépést - mondja. “A gazdaság lassul, egyre több hír szól elbocsátásokról vagy éppen azzal kapcsolatos figyelmeztetésekről, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése veszélyezteti a munkahelyeinket. Most kétszer is meggondolja az ember, mielőtt felmond.” Magyarországon is kevesebb a nyitott pozíció, viszont egyre több a jelentkező. Nemrég még a 100 ezret közelítette az üres álláshelyek száma a nemzetgazdaságban, ez nyár közepére 83 ezerre csökkent. Tavasz óta meredeken esik például a pénzügyi, biztosítási szektorban tátongó üres pozíciók száma, de apad a művészet, szórakozás, szabadidő és az egyéb szolgáltatások területén betöltetlen pozíciók száma is a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szektorális adatai szerint. Ezzel párhuzamosan 2023 második negyedévében az ország minden vármegyéjében nőtt az álláshirdetésekre beérkezett jelentkezések száma, az előző év azonos időszakához képest átlagosan 44%-kal. Közben a meghirdetett állások száma szerte az országban csökkent – derült ki a Profession.hu aktuális negyedéves jelentéséből is. Egyszer volt Budán kutyavásár Julia Pollak, a ZipRecruiter álláskereső oldal vezető közgazdásza arra mutat rá, hogy sokan azok közül, akik nemrég meghoztak egy nagy karrierdöntést, mostanra már berendezkedtek az új munkakörükben, és ragaszkodnak ahhoz. Az elmúlt két évben emberek millióinak javultak a munkakörülményei - véli Anthony Klotz is. Sok cégnél rugalmasabbak a feltételek, mint két évvel ezelőtt, sok helyütt igazságosabbak - azaz magasabbak - a fizetések, mint a járvány előtt, és számos cégnél a juttatási csomag összetétele, minősége is javult. A vállalatok az elmúlt néhány évben komolyabban vették a munkavállalók jóllétét, és sokkal többet fektettek abba, hogy valóban befogadókká és sokszínűbbé váljanak. Elégedettebbek, mint bármikor E változások egy része annak tudható be, hogy a folyamatos fluktuációval küzdő munkaadók megpróbálták érdemben fékezni a lemorzsolódást, és számos bizonyíték utal arra, hogy ez sikerült is. A Conference Board 1987 óta követi nyomon a munkahelyi elégedettség alakulását az USA-ban, és friss felmérésük szerint a munkával való elégedettség magasabb most, mint az elmúlt közel négy évtizedben bármikor. Egy 2022 végén, közel 2000 amerikai munkavállaló bevonásával végzett kutatásuk eredményeinek tanúsága szerint az emberek több mint 60%-a azt állította, hogy elégedett a munkájával. A legelégedettebbek közé pedig éppen azok tartoznak, akik a világjárvány idején mondtak fel egy másik, jobb állásért. “Általánosságban elmondható, hogy a munkavállalók boldogabbak, mint valaha. Ezt nem annyira a gazdasági helyzet magyarázza, mintsem az a tény, hogy az elmúlt néhány évben a munkáltatóknak egyre jobbá és jobbá kellett válniuk. Most már vannak, akik azt mondják, dehogyis állnak fel a székükből, mert valóban jól érzik magukat” - teszi hozzá Klotz. A helyzet nem jó, csak javult valamelyest Bár a nagy felmondási hullám fokozatosan elcsitul, egyes iparágak még mindig szenvednek a tömegesen távozó munkatársak hagyta űrben. Az egészségügy, a gyártási szektor és az építőipar - ezeken a területeken a a felmondási arányok még mindig jóval a 2019-es szintek felett vannak - mondja Klotz. A romló gazdaság eredmények és kilátások miatt azonban hamarosan ezekben az iparágakban is elkezdhet csökkenni az önkéntesen távozók száma. Történelmileg igazolt tény ugyanis, hogy recesszióban kevesebb ember mond fel. Klotz arra is figyelmeztet, hogy az emberek továbbra is jelentős számban fognak felmondani a járvány előtti évekhez képest. Mert bár az adatok közelítenek a 2019-ben mértekhez, a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (Bureau of Labor Statistics) adatai szerint több ember állt fel önként az állásából, mint az elmúlt 20 évben bármikor. Tehát a helyzet jónak azért nem mondható, de a tendencia javuló. Címlapkép forrása: Constantinis via Getty Images